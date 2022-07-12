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Lego полностью уйдёт из России Статьи редакции

Игрушки можно будет ввозить по параллельному импорту, но магазины не смогут работать под прежними вывесками, считают юристы.

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О прекращении работы с главным партнёром в России Inventive Retail Group (IRG) рассказал Inc. гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев. Он добавил, что московский офис сократил 70 сотрудников с выходным пособием.

Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group.

Евгений Чихачев, гендиректор Lego в России

В России работал 81 сертифицированный магазин Lego под управлением IRG (также управляла точками Apple, Samsung и Nike). В начале июня часть магазинов закрылись, что будет с оставшимися неизвестно.

IRG или кто-то другой теоретически сможет продавать наборы Lego, привезённые по параллельному импорту, на тех же площадях, но название магазинов придётся изменить, считает партнёр юридической компании FTL Advisers Дарья Невская.

Бренд «Лего» принадлежит датской Lego Juris A/S.Lego официально работала в России с 2002 года. Компания прекратила поставки в страну в марте 2022 года.

#новости #ктоушёл #lego

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38 комментариев
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Запасной блик

Ну будет Oleg хоспаде

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Офицер Приловски

«Брусочки и точки»

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Запасной блик

С пивасиком и 18+ моделями

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Ориентированный кран

Мне нравится

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Spoki

Только выиграли, получается

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Многолетний Орзэмэс

Очередная победа

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Алекс Косс

Конструктор и точка.

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Kind soul

Название должно быть русским. И его предсказать заранее невозможно. Для этого нужно быть долбоёбом уровня вкусно и точка. Здесь таких людей нет

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Головной рак
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Всрато

Будете смеяться, но это тоже пижженая идея: https://ru.wikipedia.org/wiki/Meccano

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Nick Nick

Для уроков труда надо ещё бутылку вложить

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Добро и позитив

Ух бля, ебаные винтики постоянно откручивались.

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Леха Гнидцев

Зачем российским детям лего это пендосское?
В советском союзе все дети начиная с 7 лет шли на завод. И теперь пойдут. Тем более в военное время сразу грудничков на токарных станках работать нужно посылать.

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Nick Nick

Лего вообще вреден для руководства РФ. Он развивает логику у детей.

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Леха Гнидцев

Тем более, русские дети должны знать только 2 вещи: как пиздить кирками булыжники и как точить совковые лопаты.

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Dufuckity

Одну вещь: как пиздить

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Оранжевый микрофон

замена спешит

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Современный Укр

Lepin не сильно хуже оригинала, обычные дети разницы и не заметят

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d10482015

Всё детство играл исключительно в китайский Brick, каждый раз был рад новому набору

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Оранжевый микрофон

у меня был только Megablock

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Оранжевые штаны

https://twitter.com/zhugeex/status/1301205306807062539

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Показательный пёс_анон

строй и точка

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Nick Nick

Строй и не пизди

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Vesper

Собирай и не рыдай. Это из жизни случай: ребёнок собирал подаренный китайский набор и рыдал, потому что детали не подходили друг к другу

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Функциональный Мика

Пластмассовый мир проиграл

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Панорама

Да бля!

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KZ Forever

И во что теперь играть Медведеву?

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Kind soul

В пробки

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Преподобный историк

Непонятно только, зачем они столько времени сиськи мяли. Лицемеры ебаные

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Skomorokh

Так они ушли не из-за каких-то моральных убеждений, а потому что работать стало совсем невозможно. Они же напрямую говорят об этом:

Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды
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khun pi
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VZ

@Катя поддерживает уход лего из РФ

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Многолетний Орзэмэс
Магазины не смогут работать под прежними вывесками, считают юристы

Хахаха

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Spoki

Уйди из меня полностью

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Alex Vause

Ха, вот тут то запад и оподливился! Мы уже заменили!

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Александр Прохоренко

Не выдержали конкуренции, слабачьё

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Dmytry Kovalsky
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Печеньки Госдепа

Сука, на понт хочешь взять нас, загнивающий Запад? Это вообще не проблема. Мы в детстве смотрели порнографические карты с волосатыми мохнатками и играли одним единственным деревянным пистолетом, сделанным в форме прибитых друг к другу дощечек. Выжили же! Это РОССИЯ! (с) В.В. Жирик

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