Lego полностью уйдёт из России Статьи редакции
Игрушки можно будет ввозить по параллельному импорту, но магазины не смогут работать под прежними вывесками, считают юристы.
О прекращении работы с главным партнёром в России Inventive Retail Group (IRG) рассказал Inc. гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев. Он добавил, что московский офис сократил 70 сотрудников с выходным пособием.
В России работал 81 сертифицированный магазин Lego под управлением IRG (также управляла точками Apple, Samsung и Nike). В начале июня часть магазинов закрылись, что будет с оставшимися неизвестно.
IRG или кто-то другой теоретически сможет продавать наборы Lego, привезённые по параллельному импорту, на тех же площадях, но название магазинов придётся изменить, считает партнёр юридической компании FTL Advisers Дарья Невская.
Бренд «Лего» принадлежит датской Lego Juris A/S.Lego официально работала в России с 2002 года. Компания прекратила поставки в страну в марте 2022 года.
Ну будет Oleg хоспаде
«Брусочки и точки»
С пивасиком и 18+ моделями
Мне нравится
Только выиграли, получается
Очередная победа
Конструктор и точка.
Название должно быть русским. И его предсказать заранее невозможно. Для этого нужно быть долбоёбом уровня вкусно и точка. Здесь таких людей нет
Будете смеяться, но это тоже пижженая идея: https://ru.wikipedia.org/wiki/Meccano
Для уроков труда надо ещё бутылку вложить
Ух бля, ебаные винтики постоянно откручивались.
Зачем российским детям лего это пендосское?
В советском союзе все дети начиная с 7 лет шли на завод. И теперь пойдут. Тем более в военное время сразу грудничков на токарных станках работать нужно посылать.
Лего вообще вреден для руководства РФ. Он развивает логику у детей.
Тем более, русские дети должны знать только 2 вещи: как пиздить кирками булыжники и как точить совковые лопаты.
Одну вещь: как пиздить
замена спешит
Lepin не сильно хуже оригинала, обычные дети разницы и не заметят
Всё детство играл исключительно в китайский Brick, каждый раз был рад новому набору
у меня был только Megablock
https://twitter.com/zhugeex/status/1301205306807062539
строй и точка
Строй и не пизди
Собирай и не рыдай. Это из жизни случай: ребёнок собирал подаренный китайский набор и рыдал, потому что детали не подходили друг к другу
Пластмассовый мир проиграл
Да бля!
И во что теперь играть Медведеву?
В пробки
Непонятно только, зачем они столько времени сиськи мяли. Лицемеры ебаные
Так они ушли не из-за каких-то моральных убеждений, а потому что работать стало совсем невозможно. Они же напрямую говорят об этом:Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды
@Катя поддерживает уход лего из РФ
Хахаха
Уйди из меня полностью
Ха, вот тут то запад и оподливился! Мы уже заменили!
Не выдержали конкуренции, слабачьё
Сука, на понт хочешь взять нас, загнивающий Запад? Это вообще не проблема. Мы в детстве смотрели порнографические карты с волосатыми мохнатками и играли одним единственным деревянным пистолетом, сделанным в форме прибитых друг к другу дощечек. Выжили же! Это РОССИЯ! (с) В.В. Жирик