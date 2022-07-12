Игрушки можно будет ввозить по параллельному импорту, но магазины не смогут работать под прежними вывесками, считают юристы.

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О прекращении работы с главным партнёром в России Inventive Retail Group (IRG) рассказал Inc. гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев. Он добавил, что московский офис сократил 70 сотрудников с выходным пособием.

Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group. Евгений Чихачев, гендиректор Lego в России

В России работал 81 сертифицированный магазин Lego под управлением IRG (также управляла точками Apple, Samsung и Nike). В начале июня часть магазинов закрылись, что будет с оставшимися неизвестно.

IRG или кто-то другой теоретически сможет продавать наборы Lego, привезённые по параллельному импорту, на тех же площадях, но название магазинов придётся изменить, считает партнёр юридической компании FTL Advisers Дарья Невская.