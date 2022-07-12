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vc.ru

Роскомнадзор передал в суд протокол на «Яндекс Еду» из-за утечки данных курьеров Статьи редакции

Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей

Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол на ООО «Яндекс Еда» за «предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных», что привело к незаконному распространению личных данных курьеров. Об этом со ссылкой на регулятора пишет ТАСС.

Протокол составлен по ч.1 ст.13.11 КоАП. Он предполагает штраф до 100 тысяч рублей. В «Яндекс Еде» сообщили vc.ru, что свели к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к личным данным, перенесли их в более защищённое хранилище, провели полный аудит безопасности.

Мы прикладываем все усилия, чтобы остановить распространение похищенных данных: ресурсы злоумышленников, распространявшие их вместе с данными из других источников, которые не имеют отношения к «Яндекс Еде», заблокированы большинством провайдеров на территории России. Некоторые из них удалось разделегировать, что сделало их недоступными по всему миру.

«Яндекс Еда»

В конце мая 2022 года исследователи утечек DLBI нашли в открытом доступе базу данных курьеров-партнёров «Яндекс Еды» и Delivery Club. В «Яндекс Еде» тогда рассказали, что речь о той же утечке, о которой стало известно 1 марта: данные о курьерах «оказались в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах», новых инцидентов компания не фиксировала.

1 марта сервис сообщил об утечке телефонов и данных о заказах клиентов, а 22 марта в интернете опубликовали карту с ними. Позже «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В апреле суд в Москве оштрафовал «Яндекс Еду» на 60 тысяч рублей. В июне сервис добавил функцию удаления данных о заказах.

#новости #яндекс #утечки

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11 комментариев
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 Некая Мразь

Какое серьезное наказание. Хватит ли им на оплату штрафа?

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Файвел Мышкович

Надо позаказывать у них больше, чтобы им хватило на оплату штрафов

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Многолетний Орзэмэс
Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей

Как Яндекс собирается покрывать такой большой штраф?

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Офицер Приловски

просто наштрафуют курьеров на нужную сумму, делов-то

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Прикладной Кирилл

Сбором донатов на карту Сбербанка

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Беспонтовый пирожок

Дудя на 120 тыс оштрафовали, компанию Яндекс на 100

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Сармат Райганович

Пару десятков тысяч штрафа
А кредитов по утечке наберут на пару лямов)
Все ок

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Макрон потерял телефон

Суммарно уже 160 тыс
Так они долго будут на байрактар собирать

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Audioman

Оборотный штраф и уголовная ответственность улучшили бы ситуацию

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Многолетний Орзэмэс

Выстрел в член получится

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Несчастный файл

какие у нас "строгие" "законы"

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