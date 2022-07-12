Роскомнадзор передал в суд протокол на «Яндекс Еду» из-за утечки данных курьеров Статьи редакции
Компании грозит штраф до 100 тысяч рублей
Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол на ООО «Яндекс Еда» за «предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных», что привело к незаконному распространению личных данных курьеров. Об этом со ссылкой на регулятора пишет ТАСС.
Протокол составлен по ч.1 ст.13.11 КоАП. Он предполагает штраф до 100 тысяч рублей. В «Яндекс Еде» сообщили vc.ru, что свели к минимуму количество сотрудников, которые имеют доступ к личным данным, перенесли их в более защищённое хранилище, провели полный аудит безопасности.
В конце мая 2022 года исследователи утечек DLBI нашли в открытом доступе базу данных курьеров-партнёров «Яндекс Еды» и Delivery Club. В «Яндекс Еде» тогда рассказали, что речь о той же утечке, о которой стало известно 1 марта: данные о курьерах «оказались в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах», новых инцидентов компания не фиксировала.
1 марта сервис сообщил об утечке телефонов и данных о заказах клиентов, а 22 марта в интернете опубликовали карту с ними. Позже «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В апреле суд в Москве оштрафовал «Яндекс Еду» на 60 тысяч рублей. В июне сервис добавил функцию удаления данных о заказах.
Какое серьезное наказание. Хватит ли им на оплату штрафа?
Надо позаказывать у них больше, чтобы им хватило на оплату штрафов
Как Яндекс собирается покрывать такой большой штраф?
просто наштрафуют курьеров на нужную сумму, делов-то
Сбором донатов на карту Сбербанка
Дудя на 120 тыс оштрафовали, компанию Яндекс на 100
Пару десятков тысяч штрафа
А кредитов по утечке наберут на пару лямов)
Все ок
Суммарно уже 160 тыс
Так они долго будут на байрактар собирать
Оборотный штраф и уголовная ответственность улучшили бы ситуацию
Выстрел в член получится
какие у нас "строгие" "законы"