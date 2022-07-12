Он отбывал 15 суток ареста за «неповиновение полиции».

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Яшин в зале суда перед арестом. AP

Против оппозиционера Ильи Яшина завели уголовное дело о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации» (статья 207.3 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Вадим Прохоров в личном фейсбуке*.

В ночь на 13 июля Яшина должны были выпустить из спецприемника № 2 «Хорошево-Мневники» в Москве. Политик отбывал 15 суток за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП).

По словам адвоката, ему позвонил следователь и сообщил о начале обыска дома у Яшина.

Яшина задержали 27 июня во время прогулки в парке в Хамовниках. Журналистка Ирина Баблоян, которая находилась вместе с политиком, рассказывала, что «подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда». Яшин назвал дело политическим.

Во время ареста Яшин отмечал, что не уверен в возможности выхода из спецприемника: «Выйду ли на свободу? Или встретят у ворот, снова автозак и обратно в камеру? Пахнет ли уголовным делом или это засорилась канализация? Ждать ли гостей из Следственного комитета?».

Яшин — один из последних публичных оппозиционных политиков, которые остались в России после начала боевых действий в Украине. Он подробно объяснял решение в интервью «Медузе», Юрию Дудю и другим журналистам.

Среди прочего Яшин открыто называет «военную спецоперацию» *****, что запрещено делать по российским законам, вступившим в силу в начале марта. В мае на политика составили четыре протокола по административной статье о «дискредитации» российской армии.

По данным проекта «Сетевые свободы», в России возбудили не менее 70 уголовных дел по статье о «военных фейках».

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