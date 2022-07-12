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Вам какого ляха надо

На политика Илью Яшина возбудили уголовное дело о «фейках» перед выходом из спецприемника Статьи редакции

Он отбывал 15 суток ареста за «неповиновение полиции».

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Яшин в зале суда перед арестом. AP

Против оппозиционера Ильи Яшина завели уголовное дело о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации» (статья 207.3 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Вадим Прохоров в личном фейсбуке*.

В ночь на 13 июля Яшина должны были выпустить из спецприемника № 2 «Хорошево-Мневники» в Москве. Политик отбывал 15 суток за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП).

По словам адвоката, ему позвонил следователь и сообщил о начале обыска дома у Яшина.

Яшина задержали 27 июня во время прогулки в парке в Хамовниках. Журналистка Ирина Баблоян, которая находилась вместе с политиком, рассказывала, что «подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда». Яшин назвал дело политическим.

Новости
В Москве задержали Илью Яшина Статьи редакции
Фото: Ирина Баблоян
Обновлено в 13:58: Яшина арестовали на 15 суток. Он назвал дело против него политическим.

Во время ареста Яшин отмечал, что не уверен в возможности выхода из спецприемника: «Выйду ли на свободу? Или встретят у ворот, снова автозак и обратно в камеру? Пахнет ли уголовным делом или это засорилась канализация? Ждать ли гостей из Следственного комитета?».

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Яшин — один из последних публичных оппозиционных политиков, которые остались в России после начала боевых действий в Украине. Он подробно объяснял решение в интервью «Медузе», Юрию Дудю и другим журналистам.

Среди прочего Яшин открыто называет «военную спецоперацию» *****, что запрещено делать по российским законам, вступившим в силу в начале марта. В мае на политика составили четыре протокола по административной статье о «дискредитации» российской армии.

По данным проекта «Сетевые свободы», в России возбудили не менее 70 уголовных дел по статье о «военных фейках».

*Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией.

#новости #политика #ильяяшин

Материал дополнен редакцией
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96 комментариев
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 Renegade

Мне начальник как раз недавно говорит: "Чё ты уехал, вот я смотрю Яшина, никто его не трогает, и тебя никто не тронет, возвращайся"
Вот потому блять и уехал

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Солёная собака

прости, а ты кто, чтобы тебя с Яшиным сравнивали? вопрос без негатива.

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6 комментариев
Прикладной Кирилл
Дома у Яшина проходит обыск.

Что они хотят там найти? Кавычки для слова спецоперация?

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Scrawder Man

Диски с Sims 3

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Алексей Бутурлакин

Что надо, то и найдут, думаю протоколы обыска уже написаны

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Bruno Traven

Мде, Яшин, как по мне, один из действительно нормальных, кто там остался
Крч сволочи

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Kibizoid

Кадыров обиделся по ходу...

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2 комментария
Заебавшийся опоссум

Я один из тех, кто пару лет назад считал, что Яшина не сажают потому, что он может быть проектом Кремля..

Какой же я дебил бля

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Антон Занудный

Никто не проекты Кремля кроме проектов Кремля.

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1 комментарий
Дмитрий Щёлоков

Необязательно, просто правила игры изменились, раньше можно было играть в оппозицию, договорившись с властью, сейчас уже и договорная оппозиция, если это, конечно, не вызывающая у всех блевотные позывы Яблоко, нельзя. Сейчас режим даже мнимую оппозицию боится, потому что люди могут объединиться вокруг кого угодно, лишь бы он вывел людей на протест против войны

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Понтовый КАЗАХ ЕСЖЕ

Слушай, ты хотя бы это признал, а можно было оставаться дебилом и дальше нести херню про пятимерные шахматы Кремля.

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Максим

Почему ты так думал вообще?

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Шёлковая Касатка

Ну хоть зубы в порядок привёл…не зря оказывается…очень жаль мужика

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Freon216x

Люди типа Навального и Яшина совершили большую ошибку, поверив, что РУССКИЕ хотят хорошей жизни или хотя бы достоины её.

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Ахах чел забыл почту и пароль

совершили большую ошибку решив что с этой властью нужно играть по законам, в итоге стали иисусами

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8 комментариев
wolik

Ройзман через неделю пойдёт за ним.
И россияне лишь в начале мыможем повторить...
1937 год.

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Котик Летаев

Да, занимательно наблюдать за растянутым во времени суицидом Ройзмана, но шоу приближается к закономерному финалу.

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5 комментариев
xqdc

Запрашиваю в тред @Alexander D

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Alexander D

Ну посадили и посадили, он был готов к такому, в чем вопрос-то?
Все равно не тоталитаризм

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7 комментариев
Александр Александров

Кац говорит, что у нас автократия

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1 комментарий
Разумист
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meow

Кто-то думал, что его отпустят? Есть какое-то общественное давление за его освобождение? Да вроде всем похуй, разве что на форумах пишут "Свободу Яшину"

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Антон Занудный

Кто-то в Германии 1939 года мог организовывать успешные общественные кампании против посадок и расстрелов оппозиционеров?

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17 комментариев
From Ukraine With NLAW

Дни кто-нибудь считает?

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Сергей Кондрашев

Пиздец

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фырчик

Ещё один на бутылку.

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Bruno Traven

Ничего хорошего

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11 комментариев
darkAlert

Как пишут на BBC про терпилу сего дела:
"данное видео его оскорбило, задело, он почувствовал несправедливость, у него против фашизма воевали два прадеда, и поэтому он считает, что называть [фашистским государством] ту страну, которая воевала и воюет с фашизмом, неправильно"

Как минимум не стыковка, т.к. не эта страна воевала с фашизмом, а совок. Совок хоть и сажал в гулаги, но до откровенного фашизма не скатывался

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Bruno Traven

Опять торгуют дедом

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Баха братан салам алейкум
Совок хоть и сажал в гулаги, но до откровенного фашизма не скатывался

Ты серьезно? Пиздец…

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Dan

Прокуратура такая:

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Призванный ящик
ему позвонил следовать

:)

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wolik

Очень интересно рассказал Шевчук в недавнем интервью, как его приходили брать.
Походу пока остатки совести ещё есть.
Ну думаю не на долго.

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Александр Александров

Совесть ничто без смелости

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sorry girls i prefer PC

Это очень плохие новости

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Петров-Васечкин.

Начало войны было очень плохой новостью, а это так, щепки летят

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Petr Friendship

Ёбаный кровавый трусливый срущий в чумоданчики режим.
Ох сука

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Dmytry Kovalsky

Пиздец ...
Но России нужен герой а не еще один опозиционер в тюряге.
Тот который будет сопротивляться с оружием в руках.

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