На политика Илью Яшина возбудили уголовное дело о «фейках» перед выходом из спецприемника Статьи редакции
Он отбывал 15 суток ареста за «неповиновение полиции».
Против оппозиционера Ильи Яшина завели уголовное дело о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации» (статья 207.3 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Вадим Прохоров в личном фейсбуке*.
В ночь на 13 июля Яшина должны были выпустить из спецприемника № 2 «Хорошево-Мневники» в Москве. Политик отбывал 15 суток за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП).
По словам адвоката, ему позвонил следователь и сообщил о начале обыска дома у Яшина.
Яшина задержали 27 июня во время прогулки в парке в Хамовниках. Журналистка Ирина Баблоян, которая находилась вместе с политиком, рассказывала, что «подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда». Яшин назвал дело политическим.
Во время ареста Яшин отмечал, что не уверен в возможности выхода из спецприемника: «Выйду ли на свободу? Или встретят у ворот, снова автозак и обратно в камеру? Пахнет ли уголовным делом или это засорилась канализация? Ждать ли гостей из Следственного комитета?».
Яшин — один из последних публичных оппозиционных политиков, которые остались в России после начала боевых действий в Украине. Он подробно объяснял решение в интервью «Медузе», Юрию Дудю и другим журналистам.
Среди прочего Яшин открыто называет «военную спецоперацию» *****, что запрещено делать по российским законам, вступившим в силу в начале марта. В мае на политика составили четыре протокола по административной статье о «дискредитации» российской армии.
*Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией.
Мне начальник как раз недавно говорит: "Чё ты уехал, вот я смотрю Яшина, никто его не трогает, и тебя никто не тронет, возвращайся"
Вот потому блять и уехал
прости, а ты кто, чтобы тебя с Яшиным сравнивали? вопрос без негатива.
Что они хотят там найти? Кавычки для слова спецоперация?
Диски с Sims 3
Что надо, то и найдут, думаю протоколы обыска уже написаны
Мде, Яшин, как по мне, один из действительно нормальных, кто там остался
Крч сволочи
Кадыров обиделся по ходу...
Я один из тех, кто пару лет назад считал, что Яшина не сажают потому, что он может быть проектом Кремля..
Какой же я дебил бля
Никто не проекты Кремля кроме проектов Кремля.
Необязательно, просто правила игры изменились, раньше можно было играть в оппозицию, договорившись с властью, сейчас уже и договорная оппозиция, если это, конечно, не вызывающая у всех блевотные позывы Яблоко, нельзя. Сейчас режим даже мнимую оппозицию боится, потому что люди могут объединиться вокруг кого угодно, лишь бы он вывел людей на протест против войны
Слушай, ты хотя бы это признал, а можно было оставаться дебилом и дальше нести херню про пятимерные шахматы Кремля.
Почему ты так думал вообще?
Ну хоть зубы в порядок привёл…не зря оказывается…очень жаль мужика
Люди типа Навального и Яшина совершили большую ошибку, поверив, что РУССКИЕ хотят хорошей жизни или хотя бы достоины её.
совершили большую ошибку решив что с этой властью нужно играть по законам, в итоге стали иисусами
Ройзман через неделю пойдёт за ним.
И россияне лишь в начале мыможем повторить...
1937 год.
Да, занимательно наблюдать за растянутым во времени суицидом Ройзмана, но шоу приближается к закономерному финалу.
Запрашиваю в тред @Alexander D
Ну посадили и посадили, он был готов к такому, в чем вопрос-то?
Все равно не тоталитаризм
Кац говорит, что у нас автократия
Кто-то думал, что его отпустят? Есть какое-то общественное давление за его освобождение? Да вроде всем похуй, разве что на форумах пишут "Свободу Яшину"
Кто-то в Германии 1939 года мог организовывать успешные общественные кампании против посадок и расстрелов оппозиционеров?
Дни кто-нибудь считает?
Пиздец
Ещё один на бутылку.
Ничего хорошего
Как пишут на BBC про терпилу сего дела:
"данное видео его оскорбило, задело, он почувствовал несправедливость, у него против фашизма воевали два прадеда, и поэтому он считает, что называть [фашистским государством] ту страну, которая воевала и воюет с фашизмом, неправильно"
Как минимум не стыковка, т.к. не эта страна воевала с фашизмом, а совок. Совок хоть и сажал в гулаги, но до откровенного фашизма не скатывался
Опять торгуют дедом
Ты серьезно? Пиздец…
Прокуратура такая:
:)
Очень интересно рассказал Шевчук в недавнем интервью, как его приходили брать.
Походу пока остатки совести ещё есть.
Ну думаю не на долго.
Совесть ничто без смелости
Это очень плохие новости
Начало войны было очень плохой новостью, а это так, щепки летят
Ёбаный кровавый трусливый срущий в чумоданчики режим.
Ох сука
Пиздец ...
Но России нужен герой а не еще один опозиционер в тюряге.
Тот который будет сопротивляться с оружием в руках.