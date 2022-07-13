Фото: Огромные костры в Северной Ирландии, символизирующие победу протестантов над католиками Статьи редакции
Кто-то считает праздником, кто-то символом раскола в обществе.
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Перед началом ежегодного «Сезона маршей» протестанты в Северной Ирландии зажигают огромные костры в память о победе над католиками в битве при реке Бойн в 1690 году. За этим традиционно наблюдают многие местные жители.
Они поджигают костры, так как один религиозный культ победил другой в праве окучивать кошельки малообразованных жителей?
Да. И главное не перепутай ни с чем, так как выглядит это очень интсаграмно.
А с чем можно перепутать?
Ну, со сжиганием каких-нибудь людей, например.
С любым другим праздникам которые имеют какую-то религиозную основу.
Там основа не только религиозная. Это еще и празднование того, как английские колонизаторы победили местных ирландцев. Ну типа как если в Казани будут день взятия ее Иваном Грозным отмечать народными гуляниями в кремле.
Рабское мышление...
так потребление это тоже религиозный культ