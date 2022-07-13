Twitter подал в суд на Илона Маска из-за отказа купить соцсеть за 44 миллиарда долларов Статьи редакции
Компания пытается заставить предпринимателя завершить сделку.
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- Руководство Twitter через суд потребовало от Илона Маска не отказываться от обязательств из-за личных интересов и завершить сделку по приобретению соцсети за 44 миллиарда долларов, следует из иска, поданного в канцелярский суд Делавэра.
- Иск Twitter последовал за отказом Маска от покупки, что предприниматель объяснил отказом платформы предоставить информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Компания не согласна с утверждениями бизнесмена и уверена в точности подсчётов.
- Twitter назвал отказ Маска «лицемерием», отметив, что изначально предприниматель в том числе хотел очистить соцсеть от «криптоспама», считая его «серьёзным препятствием для пользовательского опыта». По мнению компании, когда «рынок пришёл в упадок и сделка с фиксированной ценой стала менее привлекательной», Маск стал говорить иначе. Например, Twitter указывает, что бизнесмен начал требовать подтверждений об отсутствии спама и фейковых аккаунтов.
- По запросам Маска Twitter дал его команде доступ к 49 ТБ необработанных пользовательских данных. Компания утверждает, что выполнила все требования, но так как Маск отказался от сделки по мнимой причине, опасается, что данные могут использованы для создания конкурирующей соцсети. При этом Маск часто игнорировал встречи с гендиректором и исполнительным директором Twitter, на которых они должны были передать данные по его запросам.
- Маск также нарушил правила раскрытия информации SEC, и компании был нанесен «непоправимый ущерб». Бизнесмен демонстрировал «пренебрежение», указывает Twitter.
- Среди прочего, в иске приводятся твиты Илона Маска для подтверждения его активности на платформе, а также противоречивых действий перед сделкой и в её время.
- На новости об иске Маск ответил твитом: «Вот это ирония, лол»
- Штат Делавэр выбран не случайно. Канцелярский суд специализируется на коммерческих и корпоративных спорах, а заседает он без присяжных. Именно в этом штате «живут» более 60% компаний из списка крупнейших корпораций США по версии изданий Fortune, включая Twitter.
- Twitter рассчитывает, что суд начнёт рассматривать дело в середине сентября 2022 года, рассказал Bloomberg знакомый с разбирательством источник.
Вот и попался любитель набросов и так будет с каждым
ЖАЛЬ
Спасибо люблю целую
В жопу?
Ты узбек? Давай дружить. Нужно в Ташкент мне
Ты только с узбеками дружишь?
Че ты рвешься????? Успокойся
Прости
Ну обещать - не значит жениться
ИА Панорама
А чо, у них нет статьи за принуждение к совершению невыгодной одной стороне сделки?
Суд или признает причины отказа Маска от сделки существенными, или нет.
Если "нет", то Маск не будет покупать, но заплатит за отказ существенный штраф. Вроде, 1 млрд. $
Мне кажется маск и так не против 1 млрд отдать, они то хотят чтобы суд заставил его закрыть сделку на 44 лярда. Я не понимаю как это вообще можно сделать, типа принудительно изымут акции теслы и всучат "ключи" от твитера?
Подумываю купить TJ
Нет, пожалуй, не буду
Бляять не разрушай сайт
Почалось . . . 🤪Штат Делавэр выбран не случайно. Именно там работает
А вот тут потребуется бригада по расшифровке посыла.
ты не поймешь
Маск с твиттером на пару играют в качели
Не ну по факту там целые ботфермы которые не банятся, вообще ) от 10-20 аккаунтов на юзера минимум, для определённых задач
Везде есть ботофермы и их не банят