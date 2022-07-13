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Twitter подал в суд на Илона Маска из-за отказа купить соцсеть за 44 миллиарда долларов Статьи редакции

Компания пытается заставить предпринимателя завершить сделку.

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  • Руководство Twitter через суд потребовало от Илона Маска не отказываться от обязательств из-за личных интересов и завершить сделку по приобретению соцсети за 44 миллиарда долларов, следует из иска, поданного в канцелярский суд Делавэра.

Маск, судя по всему, считает, что он — в отличие от любой другой стороны, на которую распространяется договорное право штата Делавэр, — волен передумать, разгромить компанию, нарушить её деятельность, уничтожить акционерную стоимость и уйти.

Фрагмент из иска Twitter к Илону Маску
  • Иск Twitter последовал за отказом Маска от покупки, что предприниматель объяснил отказом платформы предоставить информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Компания не согласна с утверждениями бизнесмена и уверена в точности подсчётов.
  • Twitter назвал отказ Маска «лицемерием», отметив, что изначально предприниматель в том числе хотел очистить соцсеть от «криптоспама», считая его «серьёзным препятствием для пользовательского опыта». По мнению компании, когда «рынок пришёл в упадок и сделка с фиксированной ценой стала менее привлекательной», Маск стал говорить иначе. Например, Twitter указывает, что бизнесмен начал требовать подтверждений об отсутствии спама и фейковых аккаунтов.
  • По запросам Маска Twitter дал его команде доступ к 49 ТБ необработанных пользовательских данных. Компания утверждает, что выполнила все требования, но так как Маск отказался от сделки по мнимой причине, опасается, что данные могут использованы для создания конкурирующей соцсети. При этом Маск часто игнорировал встречи с гендиректором и исполнительным директором Twitter, на которых они должны были передать данные по его запросам.
  • Маск также нарушил правила раскрытия информации SEC, и компании был нанесен «непоправимый ущерб». Бизнесмен демонстрировал «пренебрежение», указывает Twitter.
  • Среди прочего, в иске приводятся твиты Илона Маска для подтверждения его активности на платформе, а также противоречивых действий перед сделкой и в её время.
  • На новости об иске Маск ответил твитом: «Вот это ирония, лол»
Elon Musk @elonmusk
Oh the irony lol
  • Штат Делавэр выбран не случайно. Канцелярский суд специализируется на коммерческих и корпоративных спорах, а заседает он без присяжных. Именно в этом штате «живут» более 60% компаний из списка крупнейших корпораций США по версии изданий Fortune, включая Twitter.
  • Twitter рассчитывает, что суд начнёт рассматривать дело в середине сентября 2022 года, рассказал Bloomberg знакомый с разбирательством источник.

#новости #илонмаск #twitter

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22 комментария
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 definitely not БОТ

Вот и попался любитель набросов и так будет с каждым

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Гордон Фриман

ЖАЛЬ

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Нейроорлов

Спасибо люблю целую

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Toni Metadoni

В жопу?

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Нейроорлов

Ты узбек? Давай дружить. Нужно в Ташкент мне

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Toni Metadoni

Ты только с узбеками дружишь?

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Нейроорлов

Че ты рвешься????? Успокойся

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Toni Metadoni

Прости

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Областной теркин30см

Ну обещать - не значит жениться

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Боевой Денис

ИА Панорама

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Nick Rosenberg

А чо, у них нет статьи за принуждение к совершению невыгодной одной стороне сделки?

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Двойной Абдужаббор
Мотивировкой отказа стали, серьезные нарушения ранее заключенного Соглашения о слиянии. Из письма представителя покупателя в администрацию Twitter следует, что компания на запрос покупателя не смогла предоставить достоверных сведений о доле фиктивных аккаунтов. Эта информация не предоставлялась более полутора месяцев, несмотря на неоднократные требования. В связи с этим И.Маск сообщил, что у него есть все основания предполагать, что их объем в ресурсе более 5%, что дает ему законное основание для прекращения сделки. По предположениям экспертов, стагнация и падение стоимости акций Twitter могут растянуться на несколько месяцев.

Суд или признает причины отказа Маска от сделки существенными, или нет.
Если "нет", то Маск не будет покупать, но заплатит за отказ существенный штраф. Вроде, 1 млрд. $

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Nick Rosenberg

Мне кажется маск и так не против 1 млрд отдать, они то хотят чтобы суд заставил его закрыть сделку на 44 лярда. Я не понимаю как это вообще можно сделать, типа принудительно изымут акции теслы и всучат "ключи" от твитера?

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Равнодушный Слава

Подумываю купить TJ

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Равнодушный Слава

Нет, пожалуй, не буду

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Программист на Си плюс плюс

Бляять не разрушай сайт

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Двойной Абдужаббор

Почалось . . . 🤪

Штат Делавэр выбран не случайно. Именно там работает

А вот тут потребуется бригада по расшифровке посыла.

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Zn-otstc

ты не поймешь

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Двойной Абдужаббор
Отказ главы Tesla от финальной части сделки по приобретению социальной сети привел к двум явлениям: падению акций компании и желанию ее администраторов привлечь миллиардера к ответственности за это. Акции в понедельник подешевели на 7,8%, что в общей сумме выразилось в убытке $2,2 миллиарда. Как сообщили в агентстве Bloomberg, интересы истца будут представлять Wachtell, Lipton, Rozen & Katz. Данные поступили из осведомленных источников, которые издатель не стал указывать. Twitter планирует начать делопроизводство в Делавэре, по месту своего юридического адреса. За ответчика процесс будут вести уже знакомые ему адвокаты из Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP.
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Игорь Зимин

Маск с твиттером на пару играют в качели

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Иван Вундермахер

Не ну по факту там целые ботфермы которые не банятся, вообще ) от 10-20 аккаунтов на юзера минимум, для определённых задач

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Andy

Везде есть ботофермы и их не банят

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