NYT: Apple спустя 30 лет прекратила сотрудничество с дизайнером Джони Айвом Статьи редакции
Теперь Apple и дизайнера, более чем причастного к революциям вокруг iPod, iPhone и iMac, не связывают никакие рабочие отношения.
- Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв, который консультировал компанию после ухода, прекратил с ней сотрудничество. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на два источника, знающих о соглашении. Всего Айв так или иначе сотрудничал с Apple на протяжении 30 лет.
- В 2019 году, когда Айв покинул Apple и основал дизайнерскую компанию LoveFrom, компания подписала с ним многолетний контракт. Его сумма составила более 100 миллионов долларов, пишет NYT. Благодаря этому Apple стала основным клиентом его фирмы.
- По данным NYT, условия сделки позволяли Apple накладывать запрет на работу Айва с предполагаемыми конкурентами в той или иной области. Также Айв обязывался делиться информацией о будущих продуктах.
- Когда контракт подходил к концу, стороны решили не продлевать соглашение. NYT отмечает, что одной из причин было недовольство топ-менеджеров Apple суммой выплат Айву. Также несколько дизайнеров ушли из компании, чтобы присоединиться к LoveFrom. По словам источников издания, Айв также хочет брать клиентов без разрешения Apple.
- И Айв, и Apple отказались от комментариев.
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А я не отказался от комментариев
русского спросить забыли
ыыы
Готов консультировать вашу хуйню
Удали из ios виджеты пж
Я андроид
Жаль
По факту ☝️
"причастного к революциям вокруг iPod, iPhone и iMac"
Не смешно самим?
да сука, это революция, джони! это эмэйзин! что не так??
Благодаря айфону твой смартфон выглядит так, как он выглядит. Благодаря аймакам мир узнал, что такое моноблоки, а из-за айподов мир понял, как надо делать плееры. Собственно, формат планшета тоже придумали они. И смарт-часы тоже. К самой компании можно относиться как угодно, но отрицать такие вещи довольно глупо. Типа, не они это придумали, но они придумали именно как надо, чтобы этим можно было пользоваться.
Смарт часы тоже (хахахахаха)
ну ок, назови массовый телефон с тач дисплеем до айфона
Нокиа. Но это было редкостное говнище.
Или стоп, кажется они на пару лет позже всё же выпустили. Один хуй, говно.
Sony Ericsson P800
Жаль
Спасибо люблю целую
очень жаль
Антисоветчик всегда гомофоб
гаджеты и вся инфовозня вокруг них переоценены
Сайт у них капец креативный, ни портфолио ни контактов для связи
https://www.lovefrom.com/
А зачем им портфолио и контакты?
Про портфолио еще могу понять, но без контактов как то странно работать
Apple их телефон знает, а больше и не надо, чтобы бабки грести.
Они на авито обьявы кидают
К ним клиенты не через сайт приходят
Какой нибудь саудовский принц или китайский миллионер захочет унитаз в дизайне айфона, как он найдет знакомых с Айвом...
Ты думаешь Айву это нужно?
Деньги всем нужны
Репутация важнее
на слово верить
Живут прошлым
ну если трезво смотретью после круглого 3Гс дальше были лишь разные инкарнации 4s с углами или скругленые, разного размера. И так и остается. Где там дизайн...часы тоже самое. хз где там дизайн спрятался...один раз выпущенный продукт юзается годами. С одной стороны вроде привычно. а с другой подзаебывает уже.Абсолютно не хейтр яблок сам юзаю кучу гаджетов как и гаджетов на Андре. так шо тут вы меня не поймаете))))
Но никто ничего столь одновременно массового, популярного и при том с гармоничными формами, да еще и с хоть каким-то еффктом новизны не делает. А все, что делают, почему-то постоянно не дотягивает по уровню. Не находите?
нахожу. я говорю что один и тот же формат +/- насилуют уже с десятилетие...не пора бы что то новое сделать? жду 14й про мах, хочу.
Не знаю как относиться к новости, это хорошо или плохо?
В целом, похуй
вспоминаешь айфон 5 и вроде плохо, что такой дизайнер ушел, а на айфон 6 посмотришь - и вроде слава богу что выпиздывали его
Почему, 6 неплохо выглядит, симпатично
хз, у меня травма детства от него, по мне так самый уродский
Зато 6s который выглядит также самый долгоиграющий айфон. Поддержка 7 лет.
Это было лучшее консультационное соглашение, которое мы когда-либо заключали
брекинг ньюз
JAL