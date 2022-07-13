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NYT: Apple спустя 30 лет прекратила сотрудничество с дизайнером Джони Айвом Статьи редакции

Теперь Apple и дизайнера, более чем причастного к революциям вокруг iPod, iPhone и iMac, не связывают никакие рабочие отношения.

Джони Айв и Тим Кук
  • Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв, который консультировал компанию после ухода, прекратил с ней сотрудничество. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на два источника, знающих о соглашении. Всего Айв так или иначе сотрудничал с Apple на протяжении 30 лет.
  • В 2019 году, когда Айв покинул Apple и основал дизайнерскую компанию LoveFrom, компания подписала с ним многолетний контракт. Его сумма составила более 100 миллионов долларов, пишет NYT. Благодаря этому Apple стала основным клиентом его фирмы.
  • По данным NYT, условия сделки позволяли Apple накладывать запрет на работу Айва с предполагаемыми конкурентами в той или иной области. Также Айв обязывался делиться информацией о будущих продуктах.
  • Когда контракт подходил к концу, стороны решили не продлевать соглашение. NYT отмечает, что одной из причин было недовольство топ-менеджеров Apple суммой выплат Айву. Также несколько дизайнеров ушли из компании, чтобы присоединиться к LoveFrom. По словам источников издания, Айв также хочет брать клиентов без разрешения Apple.
  • И Айв, и Apple отказались от комментариев.

#новости #apple #дизайн

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45 комментариев
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 Русский

А я не отказался от комментариев

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enooough

русского спросить забыли

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Русский

ыыы

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Неожиданный Филипп

Готов консультировать вашу хуйню

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Sail

Удали из ios виджеты пж

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Неожиданный Филипп

Я андроид

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Sail

Жаль

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Нейроорлов

По факту ☝️

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Никита Сокол

"причастного к революциям вокруг iPod, iPhone и iMac"
Не смешно самим?

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Сырой калькулятор

да сука, это революция, джони! это эмэйзин! что не так??

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neolol

Благодаря айфону твой смартфон выглядит так, как он выглядит. Благодаря аймакам мир узнал, что такое моноблоки, а из-за айподов мир понял, как надо делать плееры. Собственно, формат планшета тоже придумали они. И смарт-часы тоже. К самой компании можно относиться как угодно, но отрицать такие вещи довольно глупо. Типа, не они это придумали, но они придумали именно как надо, чтобы этим можно было пользоваться.

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Матрас диванных экспертов

Смарт часы тоже (хахахахаха)

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Вячеслав

ну ок, назови массовый телефон с тач дисплеем до айфона

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neolol

Нокиа. Но это было редкостное говнище.

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neolol

Или стоп, кажется они на пару лет позже всё же выпустили. Один хуй, говно.

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Арнольд Пушкин

Sony Ericsson P800

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Равнодушный Слава

Жаль

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Нейроорлов

Спасибо люблю целую

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Finkel

очень жаль

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Нейроорлов

Антисоветчик всегда гомофоб

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Сырой калькулятор

гаджеты и вся инфовозня вокруг них переоценены

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Miku Hatsune

Сайт у них капец креативный, ни портфолио ни контактов для связи
https://www.lovefrom.com/

LoveFrom,
A creative collective.
www.lovefrom.com
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Русский

А зачем им портфолио и контакты?

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Miku Hatsune

Про портфолио еще могу понять, но без контактов как то странно работать

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John Rickman

Apple их телефон знает, а больше и не надо, чтобы бабки грести.

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taraskiy lotots

Они на авито обьявы кидают

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Enoxix

К ним клиенты не через сайт приходят

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Miku Hatsune

Какой нибудь саудовский принц или китайский миллионер захочет унитаз в дизайне айфона, как он найдет знакомых с Айвом...

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Enoxix

Ты думаешь Айву это нужно?

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Miku Hatsune

Деньги всем нужны

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Enoxix

Репутация важнее

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Котан Котаныч

на слово верить

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Равнодушный Слава

Живут прошлым

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Котан Котаныч

ну если трезво смотретью после круглого 3Гс дальше были лишь разные инкарнации 4s с углами или скругленые, разного размера. И так и остается. Где там дизайн...часы тоже самое. хз где там дизайн спрятался...один раз выпущенный продукт юзается годами. С одной стороны вроде привычно. а с другой подзаебывает уже.

Абсолютно не хейтр яблок сам юзаю кучу гаджетов как и гаджетов на Андре. так шо тут вы меня не поймаете))))
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Alexander Borshak

Но никто ничего столь одновременно массового, популярного и при том с гармоничными формами, да еще и с хоть каким-то еффктом новизны не делает. А все, что делают, почему-то постоянно не дотягивает по уровню. Не находите?

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Котан Котаныч

нахожу. я говорю что один и тот же формат +/- насилуют уже с десятилетие...не пора бы что то новое сделать? жду 14й про мах, хочу.

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Берды Бердыев

Не знаю как относиться к новости, это хорошо или плохо?

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Неожиданный Филипп

В целом, похуй

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Сырой калькулятор

вспоминаешь айфон 5 и вроде плохо, что такой дизайнер ушел, а на айфон 6 посмотришь - и вроде слава богу что выпиздывали его

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Берды Бердыев

Почему, 6 неплохо выглядит, симпатично

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Сырой калькулятор

хз, у меня травма детства от него, по мне так самый уродский

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Аккаунт разморожен

Зато 6s который выглядит также самый долгоиграющий айфон. Поддержка 7 лет.

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Объективный холод

Это было лучшее консультационное соглашение, которое мы когда-либо заключали

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Беспонтовый пирожок

брекинг ньюз

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AoHeaven

JAL

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