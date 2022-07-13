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Президент Шри-Ланки покинул страну перед отставкой на фоне массовых протестов Статьи редакции

Политик вместе с женой и двумя сотрудниками службы безопасности бежал на Мальдивы.

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал из страны на фоне продолжающихся массовых протестов, сообщает «Би-би-си». Он улетел в столицу Мальдивских островов, город Мале, вместе со своей супругой и сотрудниками службы безопасности на военном самолёте.

Источники издания говорят, что президент не останется на Мальдивах и вскоре уедет в другую страну. Его брат, бывший министр финансов Безил Раджапакса также бежал из Шри-Ланки предположительно в США.

9 июля протестующие захватили президентскую резиденцию. С тех пор Раджапакса скрывался внутри страны, а позже пообещал уйти в отставку 13 июля. Однако в ночь перед назначенной даты, пользуясь иммунитетом, он сбежал — вероятно, опасаясь ареста новой администрацией. Перед этим, по данным СМИ, политик передал заявление об отставке одному из чиновников.

Обновлено в 10:40: Премьер-министр Ранил Викрамасингхе, назначенный временно исполняющим обязанности президента Шри-Ланки, ввёл в стране чрезвычайное положение после побега Раджапаксы. В Западной провинции острова, где располагается столица, также введён комендантский час.

По данным «Би-би-си», участники протестов по-разному восприняли побег президента. 23-летний студент Решани Самаракун считает, что это даёт надежду на развитие страны в будущем. Другой протестующий заявил: «Нам это не нравится. Мы хотим, чтобы он остался, чтобы он вернул наши деньги. Всех Раджапаксов нужно поместить в тюрьму, чтобы они работали на ферме».

Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и действиями президента страны. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу. 9 мая премьер-министр Шри-Ланки ушёл в отставку.

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Сожжённый дом премьер-министра. Фото: NDTV

#новости #шриланка #протесты

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17 комментариев
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Передний цветок

Добавьте еще что час назад премьер министр ввел режим ЧС на острове. Выборы\назначение нового президента планируется на 20 июля

P.S. С семьей сейчас отдыхаем тут, на Шри-Ланке (не в столице). С точки зрения туризма всё ок. Местные дружелюбные, проблем с едой нет. В нормальных отелях есть генераторы, отключения электричества не ощущаются вообще. Рестораны и кафе работают

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Belarus

Мой любимый комментарий от ваты:
И ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ? ПРЕЗЕДЕНТ ВСЁ ДЛЯ ВАС СДЕЛАЛ!

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Передний цветок

не очень понял как связан твой комментарий с моим)

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Daffy Duck

Есть тип людей которым надо каждые 5 минут написать доеб на вату и обозвать так кого нибудь. Видимо в этот раз ты нарвался на такого человека, бывает привыкай

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Маленький рубин

С бензом все еще беда?

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Передний цветок

Да. Местные стоят по 4-7 суток в очередях за бензом\дизелем. В местных чатах если кому-то удалось заправиться, сразу скидывают геометку с заправкой где появился бензин.
Есть черный рынок на котором всегда можно купить бенз по ценнику х10 к рынку. Туристы могут себе позволить, в целом.
Но проблем с трансферами и экскурсиями нет, только цены взлетели.

На всех заправках стоят военные, контролируют. Туристов обслуживают без очереди - приезжаешь и заправляешься.
Местные в 99% случаев реагируют на это нормально. 1% просто ругается, до рукоприкладства не доходит

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Передний цветок

местные сказали что сегодня танкер из Индии с топляком подъехал, на недельку-две с топливом будет полегче

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Неожиданный Филипп

Дед, вали тоже на Мальдивы

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Излишний магнит

Ок, пошёл собирать чемоданы

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Неожиданный Филипп

Да не тот дед!

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Николай Колчин

Я тоже хочу бежать на Мальдивы. Для этого обязательно становиться президентом?

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Ilya Fedorov

Мальдивы развернули рейс

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Международный Филипп

Политик вместе с женой и двумя сотрудниками службы безопасности бежал на Мальдивы. По словам пресс-секретаря, в пятницу за ним прилетит самолёт из Ростова.

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Kikaxa

"Ростов не резиновый!"(Янукович)

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Борис Глушенков

С севера ему подсказывают: непонятно, зачем жена, если есть два сотрудника СБ

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Lev Tolstoy

«находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива»

Все как в России. Только Путин пока не сбежал

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Натуральный торшер

Нет. В России нет сложностей с импортом лекарств, а еду и топливо она производит сама.

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