Президент Шри-Ланки покинул страну перед отставкой на фоне массовых протестов Статьи редакции
Политик вместе с женой и двумя сотрудниками службы безопасности бежал на Мальдивы.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал из страны на фоне продолжающихся массовых протестов, сообщает «Би-би-си». Он улетел в столицу Мальдивских островов, город Мале, вместе со своей супругой и сотрудниками службы безопасности на военном самолёте.
Источники издания говорят, что президент не останется на Мальдивах и вскоре уедет в другую страну. Его брат, бывший министр финансов Безил Раджапакса также бежал из Шри-Ланки предположительно в США.
9 июля протестующие захватили президентскую резиденцию. С тех пор Раджапакса скрывался внутри страны, а позже пообещал уйти в отставку 13 июля. Однако в ночь перед назначенной даты, пользуясь иммунитетом, он сбежал — вероятно, опасаясь ареста новой администрацией. Перед этим, по данным СМИ, политик передал заявление об отставке одному из чиновников.
Обновлено в 10:40: Премьер-министр Ранил Викрамасингхе, назначенный временно исполняющим обязанности президента Шри-Ланки, ввёл в стране чрезвычайное положение после побега Раджапаксы. В Западной провинции острова, где располагается столица, также введён комендантский час.
По данным «Би-би-си», участники протестов по-разному восприняли побег президента. 23-летний студент Решани Самаракун считает, что это даёт надежду на развитие страны в будущем. Другой протестующий заявил: «Нам это не нравится. Мы хотим, чтобы он остался, чтобы он вернул наши деньги. Всех Раджапаксов нужно поместить в тюрьму, чтобы они работали на ферме».
Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и действиями президента страны. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу. 9 мая премьер-министр Шри-Ланки ушёл в отставку.
Добавьте еще что час назад премьер министр ввел режим ЧС на острове. Выборы\назначение нового президента планируется на 20 июля
P.S. С семьей сейчас отдыхаем тут, на Шри-Ланке (не в столице). С точки зрения туризма всё ок. Местные дружелюбные, проблем с едой нет. В нормальных отелях есть генераторы, отключения электричества не ощущаются вообще. Рестораны и кафе работают
Мой любимый комментарий от ваты:
И ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ? ПРЕЗЕДЕНТ ВСЁ ДЛЯ ВАС СДЕЛАЛ!
не очень понял как связан твой комментарий с моим)
Есть тип людей которым надо каждые 5 минут написать доеб на вату и обозвать так кого нибудь. Видимо в этот раз ты нарвался на такого человека, бывает привыкай
С бензом все еще беда?
Да. Местные стоят по 4-7 суток в очередях за бензом\дизелем. В местных чатах если кому-то удалось заправиться, сразу скидывают геометку с заправкой где появился бензин.
Есть черный рынок на котором всегда можно купить бенз по ценнику х10 к рынку. Туристы могут себе позволить, в целом.
Но проблем с трансферами и экскурсиями нет, только цены взлетели.
На всех заправках стоят военные, контролируют. Туристов обслуживают без очереди - приезжаешь и заправляешься.
Местные в 99% случаев реагируют на это нормально. 1% просто ругается, до рукоприкладства не доходит
местные сказали что сегодня танкер из Индии с топляком подъехал, на недельку-две с топливом будет полегче
Дед, вали тоже на Мальдивы
Ок, пошёл собирать чемоданы
Да не тот дед!
Я тоже хочу бежать на Мальдивы. Для этого обязательно становиться президентом?
Мальдивы развернули рейс
Политик вместе с женой и двумя сотрудниками службы безопасности бежал на Мальдивы. По словам пресс-секретаря, в пятницу за ним прилетит самолёт из Ростова.
"Ростов не резиновый!"(Янукович)
С севера ему подсказывают: непонятно, зачем жена, если есть два сотрудника СБ
«находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива»
Все как в России. Только Путин пока не сбежал
Нет. В России нет сложностей с импортом лекарств, а еду и топливо она производит сама.