Политик вместе с женой и двумя сотрудниками службы безопасности бежал на Мальдивы.

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса бежал из страны на фоне продолжающихся массовых протестов, сообщает «Би-би-си». Он улетел в столицу Мальдивских островов, город Мале, вместе со своей супругой и сотрудниками службы безопасности на военном самолёте.

Источники издания говорят, что президент не останется на Мальдивах и вскоре уедет в другую страну. Его брат, бывший министр финансов Безил Раджапакса также бежал из Шри-Ланки предположительно в США.

9 июля протестующие захватили президентскую резиденцию. С тех пор Раджапакса скрывался внутри страны, а позже пообещал уйти в отставку 13 июля. Однако в ночь перед назначенной даты, пользуясь иммунитетом, он сбежал — вероятно, опасаясь ареста новой администрацией. Перед этим, по данным СМИ, политик передал заявление об отставке одному из чиновников.

Обновлено в 10:40: Премьер-министр Ранил Викрамасингхе, назначенный временно исполняющим обязанности президента Шри-Ланки, ввёл в стране чрезвычайное положение после побега Раджапаксы. В Западной провинции острова, где располагается столица, также введён комендантский час.

По данным «Би-би-си», участники протестов по-разному восприняли побег президента. 23-летний студент Решани Самаракун считает, что это даёт надежду на развитие страны в будущем. Другой протестующий заявил: «Нам это не нравится. Мы хотим, чтобы он остался, чтобы он вернул наши деньги. Всех Раджапаксов нужно поместить в тюрьму, чтобы они работали на ферме».

Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и действиями президента страны. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу. 9 мая премьер-министр Шри-Ланки ушёл в отставку.