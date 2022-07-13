В Минпромторге заявили о пользе для глаз российской жёлтой офисной бумаги Статьи редакции
Белая бумага якобы вредит здоровью.
Произведенная российскими производителями небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой, заявил на совете по вопросам лесного развития заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.
При этом, по словам Бочарова, себестоимость такой фактурной бумаги падает. «Поэтому считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами», — добавил он.
С начала марта в России начался дефицит белой бумаги из-за того, что российские производители лишились поставок химикатов для отбеливания бумаги из Финляндии. Когда цены на белую бумагу резко выросли, производители начали продавать офисную бумагу жёлтого цвета, которую называют «экологичной».
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p.s. Интересно к тебе тоже прибегут ныть что ты прокремлевский канал сюда принёс
Книжки с цветными картинками вообще пиздец - они же учат людей грамотности! Да и просто книжки, чо.
Зачем русскому человеку вот эта грамотность западная? Какая от неё польза вообще? Отродясь на Руси грамотность не нужна была, батюшка в церкве читать умеет и ладно, а простым людям оно ни к чему, одна головная боль от неё и думы нехорошие, а простому человеку оно некогда все, ему в поле работать надобно да скотину пасти, а грамотность нужна только людям государственным.
Да-да, научатся вон и ездиют по заграницам (косится на собираемый пятый книжный шкаф и радуется, что на в России).
Да и читают всякое, а ведь издавна известно, вред один от этих дел, агенты вражеские да шпиены пишут всякое, разум русского мужичка смущают, склоняют к богохульным делам всяческим
Как раз утром сегодня в интервью рассказала, что из родимой помойки на Дорогой Родине (Беларусь) меня вытащили библиотеки и хорошие школы.
Воооот
Так развеж это не доказательство вреда грамотности???
Дык! Научатся, пхды делают, а потом порно начинают режиссерить, портят имидж Дорогой Родины!
Это, кстати, вполне официальная претензия ко мне (что порчу имидж) со стороны этой самой родины, даром, что я там не была лет пятнадцать уже и паспорт фиг знает где. Но если приеду (нет), то штраф надо будет платить.
Именно
Холопам положено в деревне сидеть да скот пасти и барина слушать, а рот открывать нельзя
Да и ебутся они конем с этим штрафами
Могут за щекой у себя их проверить
Еще штраф за многолетнее тунеядство.
И поддержку Украины в соцсетях.
Вот к чему грамотность проклятая приводит, начиналось-то все с книжек на отбеленной бумаге!
Буду рассказывать эту историю молодым поколениям на ночь
Как страшилку
Добавьте, что меня пригласил тогда химфак МГУ, потом красный диплом выдал.
Похоже, те социальные лифты, которые у меня были (библиотеки, хорошие школы, олимпиады), надежно помахали ручкой.
А в лаптях можно весь день ходить и ноги не устают!
И ближе к земле
Ноги дышат!
И экология.
Аж дух захватывает!
А подтираться лопухом тоже полезно
Лаптями
Ощущение что они считают, что абсолютно любую хуйню могут чесать - а народ проглотит
Ну до сих пор глотал же?
Так в чем они не правы?
🤦♂️
馬鹿は死ななきゃ治らない。 (Baka wa shinanakya naoranai) Буквально: Если идиот не умрет, его не вылечить.
А лучше перейти на глиняные таблички
Шел бы на хуй этот олежек
back to USSR
Ждём статью об эфирных маслах в листьях лопуха.