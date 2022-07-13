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Добро и позитив

В Минпромторге заявили о пользе для глаз российской жёлтой офисной бумаги Статьи редакции

Белая бумага якобы вредит здоровью.

Произведенная российскими производителями небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой, заявил на совете по вопросам лесного развития заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага, она полезна для глаз человека.

Олег Бочаров, замминистра промышленности и торговли

При этом, по словам Бочарова, себестоимость такой фактурной бумаги падает. «Поэтому считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами», — добавил он.

С начала марта в России начался дефицит белой бумаги из-за того, что российские производители лишились поставок химикатов для отбеливания бумаги из Финляндии. Когда цены на белую бумагу резко выросли, производители начали продавать офисную бумагу жёлтого цвета, которую называют «экологичной».

Интернет
В России дефицит бумаги: цены выросли в несколько раз, школы и офисы экономят на канцелярии. Власти проблему отрицают Статьи редакции

За несколько недель расходник стал стоить дороже настоящих ценных бумаг. В сети готовятся к возвращению жёлтой бумаги и рассчитывают на перерыв в работе бюрократических госслужб.

Фото из твиттера @Lndcalling

#новости #дефицит

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28 комментариев
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Любопытный франт
а береста ещё пизже - заявил министр промышленности и торговли

p.s. Интересно к тебе тоже прибегут ныть что ты прокремлевский канал сюда принёс

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Клювом ништ клац-клас

Книжки с цветными картинками вообще пиздец - они же учат людей грамотности! Да и просто книжки, чо.

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Любопытный франт

Зачем русскому человеку вот эта грамотность западная? Какая от неё польза вообще? Отродясь на Руси грамотность не нужна была, батюшка в церкве читать умеет и ладно, а простым людям оно ни к чему, одна головная боль от неё и думы нехорошие, а простому человеку оно некогда все, ему в поле работать надобно да скотину пасти, а грамотность нужна только людям государственным.

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Клювом ништ клац-клас

Да-да, научатся вон и ездиют по заграницам (косится на собираемый пятый книжный шкаф и радуется, что на в России).

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Любопытный франт

Да и читают всякое, а ведь издавна известно, вред один от этих дел, агенты вражеские да шпиены пишут всякое, разум русского мужичка смущают, склоняют к богохульным делам всяческим

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Клювом ништ клац-клас

Как раз утром сегодня в интервью рассказала, что из родимой помойки на Дорогой Родине (Беларусь) меня вытащили библиотеки и хорошие школы.

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Любопытный франт

Воооот
Так развеж это не доказательство вреда грамотности???

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Клювом ништ клац-клас

Дык! Научатся, пхды делают, а потом порно начинают режиссерить, портят имидж Дорогой Родины!
Это, кстати, вполне официальная претензия ко мне (что порчу имидж) со стороны этой самой родины, даром, что я там не была лет пятнадцать уже и паспорт фиг знает где. Но если приеду (нет), то штраф надо будет платить.

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Любопытный франт

Именно
Холопам положено в деревне сидеть да скот пасти и барина слушать, а рот открывать нельзя

Да и ебутся они конем с этим штрафами
Могут за щекой у себя их проверить

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Клювом ништ клац-клас

Еще штраф за многолетнее тунеядство.
И поддержку Украины в соцсетях.
Вот к чему грамотность проклятая приводит, начиналось-то все с книжек на отбеленной бумаге!

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Любопытный франт

Буду рассказывать эту историю молодым поколениям на ночь
Как страшилку

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Клювом ништ клац-клас

Добавьте, что меня пригласил тогда химфак МГУ, потом красный диплом выдал.
Похоже, те социальные лифты, которые у меня были (библиотеки, хорошие школы, олимпиады), надежно помахали ручкой.

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Rostilj je najbolje

А в лаптях можно весь день ходить и ноги не устают!

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Добро и позитив
Автор

И ближе к земле

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Rostilj je najbolje

Ноги дышат!

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SergeB

И экология.

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Йолкин

Аж дух захватывает!

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Nact

А подтираться лопухом тоже полезно

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Антон Лисин

Лаптями

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Petr Friendship

Ощущение что они считают, что абсолютно любую хуйню могут чесать - а народ проглотит

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SergeB

Ну до сих пор глотал же?

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Александр Чекета

Так в чем они не правы?

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Жовто Блакитний Пiсець

🤦‍♂️

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Kind soul

馬鹿は死ななきゃ治らない。 (Baka wa shinanakya naoranai) Буквально: Если идиот не умрет, его не вылечить.

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Jerod alp

А лучше перейти на глиняные таблички

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Просто читатель

Шел бы на хуй этот олежек

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Игорь Зимин

back to USSR

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Глухой Макс

Ждём статью об эфирных маслах в листьях лопуха.

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