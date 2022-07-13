Белая бумага якобы вредит здоровью.

Произведенная российскими производителями небеленая офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от беленой, заявил на совете по вопросам лесного развития заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага, она полезна для глаз человека. Олег Бочаров, замминистра промышленности и торговли

При этом, по словам Бочарова, себестоимость такой фактурной бумаги падает. «Поэтому считаем, что это был серьезный маневр целлюлозно-бумажными комбинатами», — добавил он.

С начала марта в России начался дефицит белой бумаги из-за того, что российские производители лишились поставок химикатов для отбеливания бумаги из Финляндии. Когда цены на белую бумагу резко выросли, производители начали продавать офисную бумагу жёлтого цвета, которую называют «экологичной».

Интернет 22 мар отрицают Статьи редакции В России дефицит бумаги: цены выросли в несколько раз, школы и офисы экономят на канцелярии. Власти проблему За несколько недель расходник стал стоить дороже настоящих ценных бумаг. В сети готовятся к возвращению жёлтой бумаги и рассчитывают на перерыв в работе бюрократических госслужб. Фото из твиттера @Lndcalling