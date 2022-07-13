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«Медуза» рассказала об участии ЧВК Вагнера в боях в Украине. Евгений Пригожин попросил СК возбудить дела на журналистов Статьи редакции

Именно этого бизнесмена-ресторатора называют «поваром Путина» и связывают с деятельностью наёмников.

  • В расследовании «Медузы», которое вышло 13 июля, рассказывается, что бойцы частной военной компании Вагнера отправились в Украину после набора Минобороны РФ. По данным издания, власти России сочли успешным участие бойцов в боях в Донбассе. Благодаря этому Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера, снова начал пользоваться благосклонностью Владимира Путина.
Грубо говоря, мы начали войну Как отправка ЧВК…
Для наемника с позывным «Абрикос» война началась на сутки раньше, чем для всех остальных, — в ночь…
meduza.io
  • «Медуза» запросила комментарий у Пригожина, но не получила ответа.
  • После выхода расследования пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» сообщила об отправке запроса бизнесмена в Следственный комитет. Он попросил провести проверку и «при наличии оснований» возбудить уголовное дело против редакционного директора «Медузы» Татьяны Ершовой и специального корреспондента Лилии Яппаровой, которая написала материал. В запросе Пригожин указал, что «Медуза» готовит «массовые информационные провокации против России».
Lilia Yapparova @yapparova_lilya
Прекрасный способ ответить на журналистский запрос, Евгений!🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

#новости #расследования #медиа #пригожин

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12 комментариев
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Белорусский фонарь

Давайте лучше СК проведет проверку ЧВК и их причастность к войне?

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ВTopHuk

Есть опасность выйти на самих себя

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голова

Ага, а потом проведёт проверку по факту отравления Навального, а потом по фактам фальсификации выборов, а потом...

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Белорусский фонарь

не знаю как все остальные, но я только ЗА

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Maksim Florov

Кошмарить журналистов с подачи гопников, ничего нового для СК в этом деле.

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Alexander D

Есть более мерзкий чел в окружении Путина, чем этот?

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Вячеслав

Да там все как на подбор

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Добро и позитив

Сложный выбор

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За сотню в аэропорт поехали

Это как с шуткой про Чака Норриса: у большинства мужчин одно яичко больше другого, у Чака КАЖДОЕ яичко больше другого.

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Andy

Почему медуза до сих пор лепит "ебалУ" на своим материалы?

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Dmytry Kovalsky

Крепостные стояли на коленях но не сдавались

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Dmytry Kovalsky

Это те кто живых пленных пытает на камеру ?
Помню

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