«Медуза» рассказала об участии ЧВК Вагнера в боях в Украине. Евгений Пригожин попросил СК возбудить дела на журналистов Статьи редакции
Именно этого бизнесмена-ресторатора называют «поваром Путина» и связывают с деятельностью наёмников.
- В расследовании «Медузы», которое вышло 13 июля, рассказывается, что бойцы частной военной компании Вагнера отправились в Украину после набора Минобороны РФ. По данным издания, власти России сочли успешным участие бойцов в боях в Донбассе. Благодаря этому Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера, снова начал пользоваться благосклонностью Владимира Путина.
- «Медуза» запросила комментарий у Пригожина, но не получила ответа.
- После выхода расследования пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» сообщила об отправке запроса бизнесмена в Следственный комитет. Он попросил провести проверку и «при наличии оснований» возбудить уголовное дело против редакционного директора «Медузы» Татьяны Ершовой и специального корреспондента Лилии Яппаровой, которая написала материал. В запросе Пригожин указал, что «Медуза» готовит «массовые информационные провокации против России».
675 просмотров
Давайте лучше СК проведет проверку ЧВК и их причастность к войне?
Есть опасность выйти на самих себя
Ага, а потом проведёт проверку по факту отравления Навального, а потом по фактам фальсификации выборов, а потом...
не знаю как все остальные, но я только ЗА
Кошмарить журналистов с подачи гопников, ничего нового для СК в этом деле.
Есть более мерзкий чел в окружении Путина, чем этот?
Да там все как на подбор
Сложный выбор
Это как с шуткой про Чака Норриса: у большинства мужчин одно яичко больше другого, у Чака КАЖДОЕ яичко больше другого.
Почему медуза до сих пор лепит "ебалУ" на своим материалы?
Крепостные стояли на коленях но не сдавались
Это те кто живых пленных пытает на камеру ?
Помню