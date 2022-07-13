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Губернатор Белгорода пожаловался на местных жителей, которые бьют стекла в своих домах и требуют компенсации за обстрел Статьи редакции

По его словам, граждане видят в помощи властей «возможность» сделать ремонт за чужой счёт.

Вячеслав Гладков. Фото Олега Харсеева

Глава приграничной Белгородской области, в которой с начала военных действий неоднократно случались взрывы, пожаловался на местных жителей, которые бьют плитку и стёкла в своих домах, чтобы получить от властей компенсацию для пострадавших от обстрелов со стороны Украины. Вячеслав Гладков рассказал об этом во время общения с гражданами в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте».

Эту тему губернатор поднял, отвечая на вопрос жительницы Белгорода о возмещении ущерба за пострадавшую мебель, телевизор и холодильник. По словам Гладкова, власти изучили весь нанесённый городу ущерб и будут выделять средства на восстановление домов с учётом доходов каждой семьи. «Есть огромные дома, где стоят огромные бассейны. Не смогу помочь по восстановлению бассейна. Периметр восстановим, кровлю, стёкла, двери. Я думаю, что это справедливо», — отметил чиновник.

К сожалению, кто-то начинает воспринимать ситуацию как возможность сделать за счёт других источников ремонт, поменять окна на пластиковые, начинает разбивать кафельную плитку, начинает бить окна.

Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

В Белгородской области действует жёлтый уровень террористической опасности из-за обстрелов. Власти РФ обвиняют в атаках Украину. С начала военных действий в регионе от падения снарядов пострадали сотни домов. Самым масштабным происшествием стал ночной обстрел, из-за которого погибли четыре человека и пострадало более 70 домов.

#новости #конфликтвукраине

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Материал дополнен редакцией
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6 комментариев
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Международный Филипп

«сами себя бомбите» на новом уровне

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definitely not БОТ

Смекалочка!)

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Ruslan N.

не моё, но смешно: Ещё надо прямо стены кувалдой расхуярить.
Но чтобы было правдоподобней, надо это делать вокруг эпицентров. Берете военную часть, склад ГСМ или боеприпасов, подрываете там их сами, и вокруг уже выбиваете сами себе окна.

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СОВа

Ещё с учётом доходов. Гениально! Если больше полжиточного, то восстанавливает сам. Класс

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Имя любимое мое

враньём просто всё пропитано сверху донизу.

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