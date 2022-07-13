Глава ДНР: Северная Корея признала независимость республики Статьи редакции
О том, что Северная Корея признала независимость самопровозглашённой ДНР* сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — заявил он.
По словам главы МИД ДНР* Натальи Никоноровой, республика вела переговоры с послом КНДР в Москве Син Вон Чхолем. ДНР* также надеется установить дипломатические отношения с Сирией.
*Украина считает ДНР частью Донецкой области и временно оккупированной территорией
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Каким к черту Китаем
Какой к чертуДенис Пушилин
ОнПенис Душилин
Какой-то бомж что-то написал в Телеграме
О том, что какие-то бомжи из Азии их признали.
Странные дела.
А ты не знал что КНР фактически управляет политикой КНДР?
Представляю радость ДНРовцев сейчас, от того, что их сам Китай (КНДР) признал =)))
КНДР - это Северная Корея, уважаемая редакция
ТЖ одним заголовком чуть 3-ю мировую не развязало))))
Они просто сливают инсайды о руководителях Кима
Китай, Корея, Ирак, Иран, Самара, Саратов. Да какая разница
Теперь статью поправили и можно загонять телегу о том, что все наркоманы, про Китай зачем-то пишут
Ебать кринж
Россия, КНДР, Сирия еще какая-то хуйня. Норм клуб людоедов
Ещё 2, но они не состоят в ООН: государства Абхазия и Южная Осетия.
И это не ИА Панорама
Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика
Очень демократическая, а кто сомневается - в того из гранатомёта
Говно признало другое говно
Ну а чО, норм друзья по развитию.
как раз "граждане ДНР" могут увидеть как будет выглядеть их страна через пару лет.
Жрать траву с лужайки на завтрак обед и ужин —- ЛЯПОТА.
Почти все в мире так считают.
Да чего Вы триггеритесь так.
Официальный ТЖ пишет этот текст в соответствии с трактовкой законов РФ, а не Украины. Не удивляйтесь.
большая геополитическая победа
на очереди Эритрея
в смысле Украина считает, это ж факт
Официальный ТЖ пишет этот текст в соответствии с трактовкой законов РФ, а не Украины. Не удивляйтесь.
А почему только ДНР?
Как же ЛНР? ХНР? ХЗНР?
БНР
[А-Я]{1}НР
Как насчёт признать Тайвань
не КНДР, а Отдельные Районы Севернее 38 Параллели
Такую хрень очень сложно будет преподовать учителям истории будущих времён.
Ну какое дерьмо нужно носить в черепе чтобы цыганить "признание" у всяких кндр, осетий, куб, сирий и прочего дерьма? Ну ты дерьмо и признает тебя дерьмо- как ты ни рыпайся! И если ты по жизни пенис душилин то тут ничего не исправишь. Да, я прекрасно знаю, что ничего лучшего чем ты, пенис, у твоего кремлевского хозяина не было и нет. И именно поэтому я не знаю никакого выхода для тебя и миллионов тебе подобных как последовать стремглав по пути, предначертанному твоим плешивым чортом. В рай!
Интересно, работает ли в ДНР наш Украинский сервер
А в КНДР?
в Серверной Корее
Сообщение удалено
В кндр и китае должен работать шадоусокс, но это не точно. Кто проверит - подарим 3 месяца подписки!
А в Северной Корее?
Сервер-то ладно, когда расширение заработает? ( ͡• ͜ʖ ͡• )
Эти звездочки с обеих сторон умиляют
Чепушилин конечно такой забавный, типичный мммщик
независимость от РФ?
Пхеньян, общий сбор
Какие же генетические рабы эти корейцы и украинцы