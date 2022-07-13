О том, что Северная Корея признала независимость самопровозглашённой ДНР* сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — заявил он.

По словам главы МИД ДНР* Натальи Никоноровой, республика вела переговоры с послом КНДР в Москве Син Вон Чхолем. ДНР* также надеется установить дипломатические отношения с Сирией.

*Украина считает ДНР частью Донецкой области и временно оккупированной территорией