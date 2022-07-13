Новости

Глава ДНР: Северная Корея признала независимость республики Статьи редакции

О том, что Северная Корея признала независимость самопровозглашённой ДНР* сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — заявил он.

По словам главы МИД ДНР* Натальи Никоноровой, республика вела переговоры с послом КНДР в Москве Син Вон Чхолем. ДНР* также надеется установить дипломатические отношения с Сирией.

*Украина считает ДНР частью Донецкой области и временно оккупированной территорией

#новости #лнриднр #севернаякорея

1200 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
44 комментария
Написать комментарий...
 UAtopsecret
Китаем

Каким к черту Китаем

Ответить
Развернуть ветку
Виталя Вентилятор

Какой к черту

Денис Пушилин

Он

Пенис Душилин
Ответить
Развернуть ветку
Равнодушный Слава

Какой-то бомж что-то написал в Телеграме

Ответить
Развернуть ветку
Годовой браслет

О том, что какие-то бомжи из Азии их признали.
Странные дела.

Ответить
Развернуть ветку
Nick Rosenberg

А ты не знал что КНР фактически управляет политикой КНДР?

Ответить
Развернуть ветку
Роман Сапон

Представляю радость ДНРовцев сейчас, от того, что их сам Китай (КНДР) признал =)))

Ответить
Развернуть ветку
Равнодушный Слава

КНДР - это Северная Корея, уважаемая редакция

Ответить
Развернуть ветку
Виталя Вентилятор

ТЖ одним заголовком чуть 3-ю мировую не развязало))))

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Царь

Они просто сливают инсайды о руководителях Кима

Ответить
Развернуть ветку
Невинный химик

Китай, Корея, Ирак, Иран, Самара, Саратов. Да какая разница

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Царь

Теперь статью поправили и можно загонять телегу о том, что все наркоманы, про Китай зачем-то пишут

Ответить
Развернуть ветку
Виталя Вентилятор

Ебать кринж
Россия, КНДР, Сирия еще какая-то хуйня. Норм клуб людоедов

Ответить
Развернуть ветку
Двойной Абдужаббор

Ещё 2, но они не состоят в ООН: государства Абхазия и Южная Осетия.

Ответить
Развернуть ветку
Жы Dogolonoga

И это не ИА Панорама

Ответить
Развернуть ветку
Надежный украинец
Ответить
Развернуть ветку
Не говорить

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика

Ответить
Развернуть ветку
Gennady Marchenko

Очень демократическая, а кто сомневается - в того из гранатомёта

Ответить
Развернуть ветку
Skaor
Ответить
Развернуть ветку
Эмоциональный Денис

Говно признало другое говно

Ответить
Развернуть ветку
Tannim

Ну а чО, норм друзья по развитию.

как раз "граждане ДНР" могут увидеть как будет выглядеть их страна через пару лет.

Жрать траву с лужайки на завтрак обед и ужин —- ЛЯПОТА.

Ответить
Развернуть ветку
Дима Вешкин
Украина считает ДНР частью Донецкой области и временно оккупированной территорией

Почти все в мире так считают.

Ответить
Развернуть ветку
Двойной Абдужаббор

Да чего Вы триггеритесь так.

Официальный ТЖ пишет этот текст в соответствии с трактовкой законов РФ, а не Украины. Не удивляйтесь.

Ответить
Развернуть ветку
базований кавун

большая геополитическая победа
на очереди Эритрея

Ответить
Развернуть ветку
Sdafs 156

в смысле Украина считает, это ж факт

Ответить
Развернуть ветку
Двойной Абдужаббор

Официальный ТЖ пишет этот текст в соответствии с трактовкой законов РФ, а не Украины. Не удивляйтесь.

Ответить
Развернуть ветку
Alex V

А почему только ДНР?
Как же ЛНР? ХНР? ХЗНР?

Ответить
Развернуть ветку
Земной завод

БНР

Ответить
Развернуть ветку
Alex V

[А-Я]{1}НР

Ответить
Развернуть ветку
Невинный химик

Как насчёт признать Тайвань

Ответить
Развернуть ветку
Международный Филипп

не КНДР, а Отдельные Районы Севернее 38 Параллели

Ответить
Развернуть ветку
Kind soul

Такую хрень очень сложно будет преподовать учителям истории будущих времён.

Ответить
Развернуть ветку
dead moroze

Ну какое дерьмо нужно носить в черепе чтобы цыганить "признание" у всяких кндр, осетий, куб, сирий и прочего дерьма? Ну ты дерьмо и признает тебя дерьмо- как ты ни рыпайся! И если ты по жизни пенис душилин то тут ничего не исправишь. Да, я прекрасно знаю, что ничего лучшего чем ты, пенис, у твоего кремлевского хозяина не было и нет. И именно поэтому я не знаю никакого выхода для тебя и миллионов тебе подобных как последовать стремглав по пути, предначертанному твоим плешивым чортом. В рай!

Ответить
Развернуть ветку
BlancVPN

Интересно, работает ли в ДНР наш Украинский сервер

Ответить
Развернуть ветку
Bruno Traven

А в КНДР?

Ответить
Развернуть ветку
Международный Филипп

в Серверной Корее

Ответить
Развернуть ветку
Московский

Сообщение удалено

Ответить
Развернуть ветку
BlancVPN

В кндр и китае должен работать шадоусокс, но это не точно. Кто проверит - подарим 3 месяца подписки!

Ответить
Развернуть ветку
Bruno Traven

А в Северной Корее?

Ответить
Развернуть ветку
Эмоциональный Денис

Сервер-то ладно, когда расширение заработает? ( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить
Развернуть ветку
Проедемте в Братеево

Эти звездочки с обеих сторон умиляют

Ответить
Развернуть ветку
Полноценный Валера

Чепушилин конечно такой забавный, типичный мммщик

Ответить
Развернуть ветку
Гордон Фриман

независимость от РФ?

Ответить
Развернуть ветку
Bruno Traven

Пхеньян, общий сбор

Ответить
Развернуть ветку
Демшиза круче либертарианства

Какие же генетические рабы эти корейцы и украинцы

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 44 комментария
null