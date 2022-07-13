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Суд в Москве отправил политика Илью Яшина в СИЗО на два месяца по делу о «фейках» про российскую армию Статьи редакции

Уголовное дело завели на оппозиционера в тот же день, когда он должен был выйти из спецприёмника, где пробыл 15 суток из-за «неповиновения сотрудникам полиции».

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Басманный суд Москвы постановил взять политика Илью Яшина под стражу до 12 сентября, передают RTVI и «Коммерсантъ». Против него возбудили уголовное дело о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации».

Поддержать Яшина в суде пришли несколько десятков человек. Среди них правозащитница Марина Литвинович, политик Михаил Лобанов, актриса Ирина Вилкова, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, политик Константин Янкаускас.

Видео Avtozak Live

У здания суда проходили задержания. Например, полиция увела в автозак члена партии «Яблоко» Николая Кавказского за «участие в несанкционированной акции» (он стоял в очереди в суд), корреспондента «Соты» Глеба Соколова (позже его отпустили), мужчину в футболке команды поддержки Ивана Сафронова.

Видео Avtozak Live

Заседание по выбору меры пресечения Яшину сделали закрытым по просьбе следствия.Сторона обвинения объяснила это тем, что «установлены ещё не все свидетели». «Хочу всем напомнить, что Россия будет сво-бод-ной» — последнее, что сказал Яшин перед тем, как его увёл конвой. Политику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Яшина заводят в зал заседаний. Видео Андрей Карева для «Новой газеты. Европа»
Журналисты: «Как настроение, Илья?». Силовики: «Не надо разговаривать!». Яшин: «C настроением у меня всё в порядке. Не надо переживать». Силовики: «Не надо отвечать».
Фото RTVI

Яшина задержали 27 июня во время прогулки в парке в Хамовниках. На оппозиционера составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции. В документе говорится, что Яшин оскорблял и ругался на полицейских, хватал их за рукава и «всячески пытался спровоцировать драку». По его словам, в реальности он сидел на скамейке в парке вместе с подругой, когда к ним подошли трое полицейских и потребовали пройти с ними, не объяснив причин задержания.

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В тот же день политика арестовали на 15 суток. В ночь на 13 июля Яшин должен был выйти из спецприемника, но не смог — на него завели уголовное дело о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации». Поводом стал прямой эфир 7 апреля, в котором политик говорил про события в украинской Буче. Виновным себя Яшин не признал и отказался давать показания, поскольку считает дело «очевидно политически мотивированным».

Яшин — один из последних публичных оппозиционных политиков, которые остались в России после начала боевых действий в Украине. Он подробно объяснял решение в интервью «Медузе», Юрию Дудю и другим журналистам.

Среди прочего Яшин открыто называет «военную спецоперацию» *****, что запрещено делать по российским законам, вступившим в силу в начале марта. В мае на политика составили четыре протокола по административной статье о «дискредитации» российской армии.

#новости #политика #ильяяшин

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47 комментариев
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Далекий чувак

бля...

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Равнодушный Слава
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Дикий торшер

Стрелка куда ебать?

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Мировой клуб

Ну, это пиздец. Публично второго мнения быть не может. Всё, кроме линии партии, дискредитирует у них армию, хотя разве кто-то может дискредитировать армию сильнее самой армии??

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Ахтубинский Подводный Флот

при чем, за армией лучше не повторять высказывания, они переобуваются через день

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Dan

А до этого был не пиздец?

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Мировой клуб

Я же не написал "с этого момента начался пиздец". И до этого он был, и сейчас он есть. Или ты так просто до слова докопался?

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Dan

Я не понимаю, почему люди это все ещё пишут. Это уже давно норма чтобы не быть пиздецом.

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Мировой клуб

Лол, ты как хочешь, а я не готов пиздец называть нормой.

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Равнодушный Слава
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Мировой клуб
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Равнодушный Слава

Интересное сочетание цветов

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Dan

Норма пиздеца.

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Равнодушный Слава

Пользователь TJ дискредитировал ВС РФ, заявив "разве кто-то может дискредитировать армию сильнее самой армии"

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Мировой клуб

Ну, скорее всего возможно привлечь.

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Равнодушный Слава

После привлечения за кавычки вокруг спецоперации возможно все что угодно

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Мировой клуб

И то верно.

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Ian Polianskii

Ты недавно в России?

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Вам какого ляха надо

ты еще чему то удивляешься

только время расставит все на свои места - когда с голодухи пелена с глаз начнет улетучиваться - тогда начнут думать и говорить

но будет уже поздно

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tuorqai

в общем, 2 месяца в сизо за слова, а там и до 10 лет светит — всё ещё не тоталитаризм, да?

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Dan

Нет. Это информационная автократия

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Современный коктейль

норм кринжатины навалил. так и было задумано?

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Dan

Но это же сарказм

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Мясной жар

Автор слов «информационная автократия», почему-то сбежала из нее.

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Панорама

Он уже давно наступил

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tuorqai
депутат Мосгордумы Михаил Тимонов

показалось...

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Ахтубинский Подводный Флот

Вот же пидорасы, на таких как он в принципе страна держится, кто еще кроме него или того же Ройзмана хоть что то делает?

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Территориальный парфюмер

А что он делает?

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Dan

Ну посадят и посадят. Не первый, но уже наверно последний из своего региональных политиков.

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IaroslavTuch

Люди в ярости. Поставили минус этому комменту. С наступлением темноты фонариком грозно посветят куда-нибудь. А уже завтра на работку попиздуют с чувством выполненного долга. Максимум еще пару репостов\ретвитов. Тоже яростных и грозных.

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Дмитрий Кузьмин

Ты же в свою очередь сделал куда больше

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tuorqai

лично взорвал кремль и расстрелял путина. три раза.

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Ахах чел забыл почту и пароль

это крызадлы в желтом платье?

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БЕ3HOГNM

не

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Dan

Вообще не похожа

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Панорама

Такими темпами на свободе останутся только zиганутые

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Ian Polianskii

Современная Россия - это своеобразный концентратор, из которого все легкие активные фракции испаряются, а на дне концентрируется черная вязкая жижа из жлобов, уродов и опущенцев.

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Times Roman

Ну не понимаю, зачем он возвращался в Россию, когда сам в интервью говорил что скорее всего его посадят? Ну и вот, посадили, он радостный на всех фото, добился чего хотел видимо.

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Щячло Попячтса

Откуда Яшин вернулся?

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Times Roman

Я не помню где именно он был, посмотри Дудя, в европах где-то сидел короче

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Sergei

В Стамбуле.

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Алик Праздников

"Свою вину он не признал" = 7 лет. Двое признали и получили штраф и условку. Один не признал и получил 7 лет. А дальше, еще дел добавят.

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Ian Polianskii

Если ты живешь в мясорубке - будь готов просунуться фаршем.

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Территориальный парфюмер

Долго он туда шел

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Территориальный парфюмер

Литвинович кстати не правозащитница а апешная подстилка

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No Name

В тебя Росии сажают за то что ты указываешь на преступление власти.

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No Name

Всё оппозиции в россии нет, как и выборов, судов и высших демократических инстетутов. У власти одна партия.

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