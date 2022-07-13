Уголовное дело завели на оппозиционера в тот же день, когда он должен был выйти из спецприёмника, где пробыл 15 суток из-за «неповиновения сотрудникам полиции».

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Басманный суд Москвы постановил взять политика Илью Яшина под стражу до 12 сентября, передают RTVI и «Коммерсантъ». Против него возбудили уголовное дело о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации».

Поддержать Яшина в суде пришли несколько десятков человек. Среди них правозащитница Марина Литвинович, политик Михаил Лобанов, актриса Ирина Вилкова, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, политик Константин Янкаускас.

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У здания суда проходили задержания. Например, полиция увела в автозак члена партии «Яблоко» Николая Кавказского за «участие в несанкционированной акции» (он стоял в очереди в суд), корреспондента «Соты» Глеба Соколова (позже его отпустили), мужчину в футболке команды поддержки Ивана Сафронова.

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Заседание по выбору меры пресечения Яшину сделали закрытым по просьбе следствия.Сторона обвинения объяснила это тем, что «установлены ещё не все свидетели». «Хочу всем напомнить, что Россия будет сво-бод-ной» — последнее, что сказал Яшин перед тем, как его увёл конвой. Политику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Яшина заводят в зал заседаний. Видео Андрей Карева для «Новой газеты. Европа»

Журналисты: «Как настроение, Илья?». Силовики: «Не надо разговаривать!». Яшин: «C настроением у меня всё в порядке. Не надо переживать». Силовики: «Не надо отвечать».

Фото RTVI

Яшина задержали 27 июня во время прогулки в парке в Хамовниках. На оппозиционера составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции. В документе говорится, что Яшин оскорблял и ругался на полицейских, хватал их за рукава и «всячески пытался спровоцировать драку». По его словам, в реальности он сидел на скамейке в парке вместе с подругой, когда к ним подошли трое полицейских и потребовали пройти с ними, не объяснив причин задержания.

В тот же день политика арестовали на 15 суток. В ночь на 13 июля Яшин должен был выйти из спецприемника, но не смог — на него завели уголовное дело о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации». Поводом стал прямой эфир 7 апреля, в котором политик говорил про события в украинской Буче. Виновным себя Яшин не признал и отказался давать показания, поскольку считает дело «очевидно политически мотивированным».

Яшин — один из последних публичных оппозиционных политиков, которые остались в России после начала боевых действий в Украине. Он подробно объяснял решение в интервью «Медузе», Юрию Дудю и другим журналистам.