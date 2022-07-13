Суд в Москве отправил политика Илью Яшина в СИЗО по делу о «фейках» про российскую армию Статьи редакции
Уголовное дело завели на оппозиционера в тот же день, когда он должен был выйти из спецприёмника, где пробыл 15 суток из-за «неповиновения сотрудникам полиции».
Басманный суд Москвы постановил взять политика Илью Яшина под стражу до 12 сентября, передают RTVI и «Коммерсантъ». Против него возбудили уголовное дело о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации».
Поддержать Яшина в суде пришли несколько десятков человек. Среди них правозащитница Марина Литвинович, политик Михаил Лобанов, актриса Ирина Вилкова, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, политик Константин Янкаускас.
У здания суда проходили задержания. Например, полиция увела в автозак члена партии «Яблоко» Николая Кавказского за «участие в несанкционированной акции» (он стоял в очереди в суд), корреспондента «Соты» Глеба Соколова (позже его отпустили), мужчину в футболке команды поддержки Ивана Сафронова.
Заседание по выбору меры пресечения Яшину сделали закрытым по просьбе следствия.Сторона обвинения объяснила это тем, что «установлены ещё не все свидетели». «Хочу всем напомнить, что Россия будет сво-бод-ной» — последнее, что сказал Яшин перед тем, как его увёл конвой. Политику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Яшина задержали 27 июня во время прогулки в парке в Хамовниках. На оппозиционера составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции. В документе говорится, что Яшин оскорблял и ругался на полицейских, хватал их за рукава и «всячески пытался спровоцировать драку». По его словам, в реальности он сидел на скамейке в парке вместе с подругой, когда к ним подошли трое полицейских и потребовали пройти с ними, не объяснив причин задержания.
В тот же день политика арестовали на 15 суток. В ночь на 13 июля Яшин должен был выйти из спецприемника, но не смог — на него завели уголовное дело о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации». Поводом стал прямой эфир 7 апреля, в котором политик говорил про события в украинской Буче. Виновным себя Яшин не признал и отказался давать показания, поскольку считает дело «очевидно политически мотивированным».
Яшин — один из последних публичных оппозиционных политиков, которые остались в России после начала боевых действий в Украине. Он подробно объяснял решение в интервью «Медузе», Юрию Дудю и другим журналистам.
Среди прочего Яшин открыто называет «военную спецоперацию» *****, что запрещено делать по российским законам, вступившим в силу в начале марта. В мае на политика составили четыре протокола по административной статье о «дискредитации» российской армии.
бля...
Стрелка куда ебать?
а че этот пес ручной не на фронте, раз такой охуенно патриот?
не бля а уёбок
Че же этот хмырина драный в Москве ошивается
Знак говначества
Ну, это пиздец. Публично второго мнения быть не может. Всё, кроме линии партии, дискредитирует у них армию, хотя разве кто-то может дискредитировать армию сильнее самой армии??
при чем, за армией лучше не повторять высказывания, они переобуваются через день
А до этого был не пиздец?
Пользователь TJ дискредитировал ВС РФ, заявив "разве кто-то может дискредитировать армию сильнее самой армии"
ты еще чему то удивляешься
только время расставит все на свои места - когда с голодухи пелена с глаз начнет улетучиваться - тогда начнут думать и говорить
но будет уже поздно
Ты недавно в России?
показалось...
в общем, 2 месяца в сизо за слова, а там и до 10 лет светит — всё ещё не тоталитаризм, да?
Нет. Это информационная автократия
Он уже давно наступил
2 месяца СИЗО это пока приговора нет, а после приговора и несколько лет может стать
Вот же пидорасы, на таких как он в принципе страна держится, кто еще кроме него или того же Ройзмана хоть что то делает?
А что он делает?
Возбуждение ненависти и вражды читается во взгляде охранника?
Какой же жирный респект Илье. Как он держится в этой ситуации. Эх блять, а были времена когда он Собянина хуесосил за плитку на Чистых. Тогда и подумать не мог что мир может вот так измениться до неузнаваемости
Какой серьезный птица
Такими темпами на свободе останутся только zиганутые
Современная Россия - это своеобразный концентратор, из которого все легкие активные фракции испаряются, а на дне концентрируется черная вязкая жижа из жлобов, уродов и опущенцев.
Ну посадят и посадят. Не первый, но уже наверно последний из своего региональных политиков.
Люди в ярости. Поставили минус этому комменту. С наступлением темноты фонариком грозно посветят куда-нибудь. А уже завтра на работку попиздуют с чувством выполненного долга. Максимум еще пару репостов\ретвитов. Тоже яростных и грозных.
Мне все-таки кажется что глупо это было, ему действительно давали время уехать. Он проявляет героизм конечно, но по сути мне кажется просто сломает себе жизнь, а в россии все станет только гораздо хуже , лучше бы они вместе с навальным сейчас в европе были
Это может быть вполне осознанное решение (не самое разумное, конечно). Скорее из-за фрустрации, ты многие года тратишь на политику, что уже "Блядь, чуваки, да мне похуй уже, сажайте на здоровье, заебали ей богу".
Идейность это здорово. Я не думаю что режим продержится сильно много, а респект к ним будет до конца жизни. Главное, здоровье не погубить.
Ну не понимаю, зачем он возвращался в Россию, когда сам в интервью говорил что скорее всего его посадят? Ну и вот, посадили, он радостный на всех фото, добился чего хотел видимо.
Откуда Яшин вернулся?
это крызадлы в желтом платье?
не
Вообще не похожа
"Свою вину он не признал" = 7 лет. Двое признали и получили штраф и условку. Один не признал и получил 7 лет. А дальше, еще дел добавят.
Долго он туда шел
Всё оппозиции в россии нет, как и выборов, судов и высших демократических инстетутов. У власти одна партия.
Радостный такой на фотках. Долго же он ждал своего ареста. Поздравляю
Да видно же, что в диком стрессе. Масштаб пиздеца он осознал, это просто психологическая защита
Если ты живешь в мясорубке - будь готов просунуться фаршем.
Литвинович кстати не правозащитница а апешная подстилка
В тебя Росии сажают за то что ты указываешь на преступление власти.
А V на спине мусора + 100 к четкости
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Беспредел
"мы не рабы" все схавают