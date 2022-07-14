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Губернатор Хабаровского края запросил «помощь центра» в борьбе с лесными пожарами. Рослесхоз ответил отказом Статьи редакции

Ведомство считает введение режима ЧС федерального уровня преждевременным, поскольку регион задействовал не все собственные силы и средства.

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Фото khabkrai.ru

Рослесхоз отказался вводить в Хабаровском крае режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Ведомство предложило властям региона сначала установить режим ЧС межрегионального характера — только в этом случае субъект сможет привлечь силы МЧС и Минобороны России.

«Помощь центра» в борьбе с лесными пожарами запросил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. «Ситуация с пожарами в Хабаровском крае сложная. Синоптики не обещают изменения погодных условий, способных упростить сложившееся положение дел. Поэтому принято решение обратиться в Рослесхоз с просьбой ввести на территории региона ЧС федерального значения», — заявил чиновник.

В регионе горит около двух тысячи гектаров леса. На местах работают 277 человек, 17 единиц техники и три воздушных судна. Высокий четвёртый класс пожарной опасности установили во всех районах края, а в Ульчском районе и районе имени Полины Осипенко — максимальный пятый класс.

По словам руководителей местных профильных ведомств констатировали, из-за аномальной жары и отсутствия дождей количество термоточек нарастает. Тушение их осложнено тем, что более 90% пожаров возникают в труднодоступных местах, в горной местности, куда добраться наземные силы не могут. В край перебросили самолёт-зондировщик из Якутии, а также привлекли авиацию МЧС и несколько групп пожарных из других регионов, но полностью справиться со стихией они пока не могут.

В Рослесхозе сочли преждевременным введение режима ЧС федерального уровня в Хабаровском крае. «На сегодняшний день для борьбы с лесными пожарами в Хабаровский край в рамках межрегионального маневрирования привлечено 67 бойцов. По запросу региона мы готовы направить дополнительные силы и средства, резерв есть. Что касается введения режима ЧС федерального характера, то прежде должны быть применены все меры, предусмотренные ЧС регионального и межрегионального уровней», — отметил заместитель руководителя ведомства Алексей Венглинский.

«В настоящее время регион задействовал собственные силы и средства лишь на 37%. Их резервы позволяют привлечь большее количество людей для борьбы с лесными пожарами», — уточнил чиновник в разговоре с «Коммерсантом». По его словам, для объявления режима ЧС федерального уровня необходим один из перечисленных критериев:

  • на территории субъекта на протяжении семи дней сохраняется режим ЧС регионального уровня;
  • в тушении лесных пожаров задействовано более 70% собственных сил и средств и более 50% сил и средств, привлечённых в рамках межрегионального маневрирования;
  • крупный лесной пожар на особо охраняемой территории федерального значения действует более семи суток;
  • площадь действующих крупных лесных пожаров превышает среднюю площадь пятилетнего значения.

Алексей Ярошенко из «Гринписа России» заявил, что ситуация с пожарами в регионе сложная и продолжает ухудшаться. По его мнению, региональные власти несвоевременно среагировали на возгорания и «упустили ситуацию до такого уровня, что все зависит от прогноза погоды». При этом Ярошенко не исключает, что просьба края установить режим федеральной ЧС связана с желанием «спихнуть ответственность на уровень выше»: «Это скорее бюрократический и психологический момент. Если режим ЧС федерального масштаба, то вроде как ответственность передается на федеральный уровень». При этом эколог отмечает, что введение подобного механизма автоматически не дает дополнительных средств и сил: «Это первый шаг, чтобы получить средства из резервного фонда правительства и дополнительные силы других ведомств. Но введение этого режима не гарантирует, что потом федеральный центр примет решение выделить средства».

#новости #происшествия #пожары #регионы

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19 комментариев
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 Артем Сизко

#Своих не бросаем!

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Генномодифицированный голуб

тут лучше подходит "Работайте братья"

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Клаус Шульце

Ваш лес, вы и ебитесь. А лучше попросите китайцев. Они и спасут и вывезут.

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Zадержки V раZVитии

сгорел сарай, гори и хата

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Предыдущий химик

Вот когда сгорите, тогда и обращайтесь

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Имя любимое мое

ярошенко? да это комбо!

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Горячий яд

А как Дегтярев стал губернатором? Думал его все ненавидели после ареста Фургала. Что-то я этот момент пропустил.

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Valery Kirichenko

А с каких пор у нас ненависть народа как-то влияет на занимаемый пост?)

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April Smith

Прислали как ио, на следующих выборах нарисовали 62%

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cute.velociraptor

Сгорит и точка.

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Московский
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Nick Rosenberg

Берегут силы на помощь турции?

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Генномодифицированный голуб

Флешмоб "Почувствуй себя на фронте" - сгори живьем в своем сарае.

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Polly Mal
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Yggdrasil

Противопожарных ресурсов нет, но вы держитесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья

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Никнейм не придумал

Когда Хабаровск гореть начнёт, тогда и обращайтесь. А, пока преждевременно!

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Относительный меч

А пофиг уже на Хабаровск, уже не столица) вот до Владика когда пожар дойдёт, тогда можно

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Sdafs 156

вот умрёте и звоните

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Lauris
регион задействовал не все собственные силы и средства

В смысле, когда все ресурсы кончатся и будет уже поздно что-то спасаться тогда и подключатся, чтобы констатировать потерю леса?

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