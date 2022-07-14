Ведомство считает введение режима ЧС федерального уровня преждевременным, поскольку регион задействовал не все собственные силы и средства.

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Фото khabkrai.ru

Рослесхоз отказался вводить в Хабаровском крае режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Ведомство предложило властям региона сначала установить режим ЧС межрегионального характера — только в этом случае субъект сможет привлечь силы МЧС и Минобороны России.

«Помощь центра» в борьбе с лесными пожарами запросил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. «Ситуация с пожарами в Хабаровском крае сложная. Синоптики не обещают изменения погодных условий, способных упростить сложившееся положение дел. Поэтому принято решение обратиться в Рослесхоз с просьбой ввести на территории региона ЧС федерального значения», — заявил чиновник.

В регионе горит около двух тысячи гектаров леса. На местах работают 277 человек, 17 единиц техники и три воздушных судна. Высокий четвёртый класс пожарной опасности установили во всех районах края, а в Ульчском районе и районе имени Полины Осипенко — максимальный пятый класс.

По словам руководителей местных профильных ведомств констатировали, из-за аномальной жары и отсутствия дождей количество термоточек нарастает. Тушение их осложнено тем, что более 90% пожаров возникают в труднодоступных местах, в горной местности, куда добраться наземные силы не могут. В край перебросили самолёт-зондировщик из Якутии, а также привлекли авиацию МЧС и несколько групп пожарных из других регионов, но полностью справиться со стихией они пока не могут.

В Рослесхозе сочли преждевременным введение режима ЧС федерального уровня в Хабаровском крае. «На сегодняшний день для борьбы с лесными пожарами в Хабаровский край в рамках межрегионального маневрирования привлечено 67 бойцов. По запросу региона мы готовы направить дополнительные силы и средства, резерв есть. Что касается введения режима ЧС федерального характера, то прежде должны быть применены все меры, предусмотренные ЧС регионального и межрегионального уровней», — отметил заместитель руководителя ведомства Алексей Венглинский.

«В настоящее время регион задействовал собственные силы и средства лишь на 37%. Их резервы позволяют привлечь большее количество людей для борьбы с лесными пожарами», — уточнил чиновник в разговоре с «Коммерсантом». По его словам, для объявления режима ЧС федерального уровня необходим один из перечисленных критериев:

на территории субъекта на протяжении семи дней сохраняется режим ЧС регионального уровня;

в тушении лесных пожаров задействовано более 70% собственных сил и средств и более 50% сил и средств, привлечённых в рамках межрегионального маневрирования;



крупный лесной пожар на особо охраняемой территории федерального значения действует более семи суток;



площадь действующих крупных лесных пожаров превышает среднюю площадь пятилетнего значения.

