Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать в стране благоприятные условия для релокации зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов.

В конце июня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что в Казахстане проводится большая работа по привлечению в страну зарубежных IT-компаний. По его словам, страна оказала содействие в релокации более чем тысяче специалистов. В Казахстан уже переместили компании по производству видеоигр Рlауriх, Nexters и Муtona, онлайн-сервис для поиска туров Lever Тrаvel, сервис пассажирских перевозок InDriver.