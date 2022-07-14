Президент Казахстана поручил правительству создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России Статьи редакции
По его мнению, это даст стране хорошие возможности для наращивания производства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать в стране благоприятные условия для релокации зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В конце июня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что в Казахстане проводится большая работа по привлечению в страну зарубежных IT-компаний. По его словам, страна оказала содействие в релокации более чем тысяче специалистов. В Казахстан уже переместили компании по производству видеоигр Рlауriх, Nexters и Муtona, онлайн-сервис для поиска туров Lever Тrаvel, сервис пассажирских перевозок InDriver.
Токаев каждьій день гуглит "Как засунуть нож в спину и медлянно провернуть?"
ну войну он если что пока не осудил
Он это оставил напоследок, как вишенку на торте.
многовекторная политика же, лавры Януковича и Лукашенко не дают покоя
А непризнание ДНР/ЛНР разве не осуждение войны? Он и крымнаш не признал.
Сообщество ТЖ требует от Токаева засунуть Казахстан в топку войны: как экономической, так и реальной.
а выпадают годные советы на поддержание рашки
Нож в спину никто не засунул. Просто Пыня и Россия делает сэппуку.
https://tjournal.ru/ua/673785-tokaev-tozhe-schitaet-ukrainu-meshkom-s-peskom
Они ушли, их никто не переманивал более заманчивыми условиями. Считаю, что Токаев поступает разумно. Но пропоганда и многие россияне воспримут это болезненно
Нож в псину.
Ебало кое-кого представили?
Выездные визы для кое-кого представил?
Для руссиян ^^
Это все многоходовочка! Мы просто тупые и не понимаем как уничтожение экономики - это на самом деле полезно для России
Представили. Такое же, как и всегда, потому что ему похуй
сейчас многие российские ит компании открывают филиалы в казахстане. Чтобы покупать на них софт и поддержку необходимые в росии.
Раньше крымские компании открывали юрлица в Краснодаре для таких случаев, а теперь вся РФ - в Казахстане
типа того
У тюрков нет слова назад, если что мы разворачиваемся и Алга (квн Четыре Татарина)
Будут строить Нур-Дубай? Да и разве из России уже не релоцировались все, кто хотел?
Так он про производства. с 90х годов так сложилось, что РФ- основной потребительский рынок СНГ. Здесь строились заводы глобальных брендов, и отсюда уже товары шли по всему постоюзу.
Сейчас в Украине война, в России санкции. Крупнейшим оплотом стабильности остался Казахстан.
???
Расстроен, что ozon карты в этом списке нет??
http://tinkoff.kz
Казахский рынок еще менее интересный чем российский. Парень просто хочет погреть ручонки на параллельном импорте.
Ну со знакомой общался, она в Костанае.
Так вот, у них тоже частичный дефицит товаров на рынке. И цены тоже поползли вверх.
Потому что логистические цепочки ранее были таковы: импортный товар -> Россия -> Казахстан. Так было дешевле и удобнее.
Сейчас же бизнес перестраивает логистические цепочки: импортный товар -> Казахстан. И эта их перестройка займёт некоторое время.
Как же он ебёт. Как же ебёт
У тебя новый парень?
Токаев там что ли преисполнился желания сделать Казахстан великим? А не боится чемоданов с говном из бункера?
Да не отправит он чемоданы свои, их же могут солдатам НАТО передать, а там одному путену известно, что с этим будут делать
🤣🤣🤣 призадумалась. Что можно делать с чемоданом)))
Бабки конечно хорошо, но это несет с собой проблему русского мира. Лучше нахуй их, а своим помочь нарастить мощности
Сначала помочь нарастить, а потом нахуй. Токаев мастер таких наебов. Наебал Назарбаева, наебал Путина, наебет и российские компании. Но в итоге все в выигрыше.
«Но если люди выйдут на улицу с протестами, мы их расстреляем под окнами иностранных компаний»
Я конечно не мировой бизнес, но если б владел каким-то крупным, то вряд ли вкладывал бы в Казахстан на долгосрочной основе, пока там диктатура. Атмосфера там соответствующая, под колпаком, с вечной угрозой экспансии с севера. Это если плохой сценарий. А если хороший, то они просто договорятся. Что тоже не айс. Если временно, то перекантоваться в Казахстане всяким мелким it фирмочкам можно. Пока не ясно разыгрывает ли спектакль Токаев по сценарию путина или это действительно некие обиды и попытка переделать внутренний рынок под себя. Будем смотреть.
Вообще Казахстан, как и РФ, очень богатая страна с огромным потенциалом развития, но с предателями и преступниками у власти, а так же очень низким уровнем и качеством образования у населения. Но у Казахстана, вроде как пробиваются лучики цивилизации, а у РФ, к сожалению, заколачивают последнее окно(
А так, судя по новостям с тж, казахи движутся правильным ходом, пытаясь диверсифицировать экономику на запад, чтобы не сдохнуть под Китаем, а уж тем более, не дать затянуть себя на дно болота Россией.
Про Playrix наверное никто не слышал. А я самого начала за ними слежу, ещё с Terminal Studio.
Про компанию которая гребёт бабло лопатой никто не слышал?
А Mytona, кстати, это бывшая SulusGames. Их первые игры были просто шедевральными!