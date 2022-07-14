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Президент Казахстана поручил правительству создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России Статьи редакции

По его мнению, это даст стране хорошие возможности для наращивания производства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать в стране благоприятные условия для релокации зарубежных компаний, ушедших с российского рынка. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1 400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

В конце июня министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил, что в Казахстане проводится большая работа по привлечению в страну зарубежных IT-компаний. По его словам, страна оказала содействие в релокации более чем тысяче специалистов. В Казахстан уже переместили компании по производству видеоигр Рlауriх, Nexters и Муtona, онлайн-сервис для поиска туров Lever Тrаvel, сервис пассажирских перевозок InDriver.

#новости #казахстан #ктоушёл #чтотеперь

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43 комментария
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 Генномодифицированный голуб

Токаев каждьій день гуглит "Как засунуть нож в спину и медлянно провернуть?"

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Бесплатный Даниль

ну войну он если что пока не осудил

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Naotaka Yokoyama

Он это оставил напоследок, как вишенку на торте.

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Денис Демидов

многовекторная политика же, лавры Януковича и Лукашенко не дают покоя

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oleg stolyarov

А непризнание ДНР/ЛНР разве не осуждение войны? Он и крымнаш не признал.

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Конь Федерации

Сообщество ТЖ требует от Токаева засунуть Казахстан в топку войны: как экономической, так и реальной.

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God Damn

а выпадают годные советы на поддержание рашки

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Tannim

Нож в спину никто не засунул. Просто Пыня и Россия делает сэппуку.

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Приемлемый Русский

https://tjournal.ru/ua/673785-tokaev-tozhe-schitaet-ukrainu-meshkom-s-peskom

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Испанский стыд

Они ушли, их никто не переманивал более заманчивыми условиями. Считаю, что Токаев поступает разумно. Но пропоганда и многие россияне воспримут это болезненно

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Alex V
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Агрессивный Мурод

Нож в псину.

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Депутат миллионов

Ебало кое-кого представили?

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Nick Rosenberg

Выездные визы для кое-кого представил?

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пепси

Для руссиян ^^

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seth clammy

Это все многоходовочка! Мы просто тупые и не понимаем как уничтожение экономики - это на самом деле полезно для России

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Adam Smasher

Представили. Такое же, как и всегда, потому что ему похуй

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Приемлемый Русский

сейчас многие российские ит компании открывают филиалы в казахстане. Чтобы покупать на них софт и поддержку необходимые в росии.

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Денис Кротов

Раньше крымские компании открывали юрлица в Краснодаре для таких случаев, а теперь вся РФ - в Казахстане

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Приемлемый Русский

типа того

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KZ Forever

У тюрков нет слова назад, если что мы разворачиваемся и Алга (квн Четыре Татарина)

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Необходимый Артем
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Marow from Neverland

Будут строить Нур-Дубай? Да и разве из России уже не релоцировались все, кто хотел?

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Болезненный Петя

Так он про производства. с 90х годов так сложилось, что РФ- основной потребительский рынок СНГ. Здесь строились заводы глобальных брендов, и отсюда уже товары шли по всему постоюзу.
Сейчас в Украине война, в России санкции. Крупнейшим оплотом стабильности остался Казахстан.

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Радикальный Абдужаббор
В Казахстан уже переместили ... банк «Тинькофф».

???

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Единый кавалер

Расстроен, что ozon карты в этом списке нет??

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Радикальный Абдужаббор

http://tinkoff.kz

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Сергей Торопов

Казахский рынок еще менее интересный чем российский. Парень просто хочет погреть ручонки на параллельном импорте.

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Психический Женя

Ну со знакомой общался, она в Костанае.

Так вот, у них тоже частичный дефицит товаров на рынке. И цены тоже поползли вверх.

Потому что логистические цепочки ранее были таковы: импортный товар -> Россия -> Казахстан. Так было дешевле и удобнее.

Сейчас же бизнес перестраивает логистические цепочки: импортный товар -> Казахстан. И эта их перестройка займёт некоторое время.

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Товарищ

Как же он ебёт. Как же ебёт

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Ключевой паркур

У тебя новый парень?

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Григорий Охтин против ху...

Токаев там что ли преисполнился желания сделать Казахстан великим? А не боится чемоданов с говном из бункера?

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Пыхнувший кот

Да не отправит он чемоданы свои, их же могут солдатам НАТО передать, а там одному путену известно, что с этим будут делать

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Испанский стыд

🤣🤣🤣 призадумалась. Что можно делать с чемоданом)))

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Диванный ватник

Бабки конечно хорошо, но это несет с собой проблему русского мира. Лучше нахуй их, а своим помочь нарастить мощности

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Naotaka Yokoyama

Сначала помочь нарастить, а потом нахуй. Токаев мастер таких наебов. Наебал Назарбаева, наебал Путина, наебет и российские компании. Но в итоге все в выигрыше.

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Dan
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Аркадий Гайдаржи

«Но если люди выйдут на улицу с протестами, мы их расстреляем под окнами иностранных компаний»

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Печеньки Госдепа

Я конечно не мировой бизнес, но если б владел каким-то крупным, то вряд ли вкладывал бы в Казахстан на долгосрочной основе, пока там диктатура. Атмосфера там соответствующая, под колпаком, с вечной угрозой экспансии с севера. Это если плохой сценарий. А если хороший, то они просто договорятся. Что тоже не айс. Если временно, то перекантоваться в Казахстане всяким мелким it фирмочкам можно. Пока не ясно разыгрывает ли спектакль Токаев по сценарию путина или это действительно некие обиды и попытка переделать внутренний рынок под себя. Будем смотреть.

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Fred Summer

Вообще Казахстан, как и РФ, очень богатая страна с огромным потенциалом развития, но с предателями и преступниками у власти, а так же очень низким уровнем и качеством образования у населения. Но у Казахстана, вроде как пробиваются лучики цивилизации, а у РФ, к сожалению, заколачивают последнее окно(
А так, судя по новостям с тж, казахи движутся правильным ходом, пытаясь диверсифицировать экономику на запад, чтобы не сдохнуть под Китаем, а уж тем более, не дать затянуть себя на дно болота Россией.

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Руслан Лебедев

Про Playrix наверное никто не слышал. А я самого начала за ними слежу, ещё с Terminal Studio.

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Айлбибек Визмащатка

Про компанию которая гребёт бабло лопатой никто не слышал?

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Руслан Лебедев

А Mytona, кстати, это бывшая SulusGames. Их первые игры были просто шедевральными!

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