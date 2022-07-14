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Роскомнадзор обязал поисковики помечать Twitch как «нарушителя законов» России Статьи редакции

Регулятор составил протокол из-за распространения «фейков» о боевых действиях в Украине.

Роскомнадзор принял «меры понуждения» в отношении американской Twitch Interactive, Inc.: поисковики должны будут информировать пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.

Меры будут действовать, пока стриминговая платформа полностью не устранит нарушения. Также регулятор составил административный протокол по ч.2 ст.13.41 КоАП за неудаление запрещенной информации — «фейков» о «военной операции». Она грозит штрафом для юрлиц до 4 миллионов рублей.

В июне 2022 года сервис оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

В апреле 2022 года Роскомнадзор ввёл меры против Google за «многочисленные нарушения российского законодательства». После этого «Яндекс» и «Поиск Mail.ru» также начали помечать компанию в поиске как нарушителя законов России. Меры регулятора также влючали запрет на рекламу Google и его информационных ресурсов.

Плашка о нарушении законов Google в поисковике «Яндекса»

#новости #twitch #роскомнадзор

1147 просмотров
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30 комментариев
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 Виталий Захаров
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Руденко Сергей против войны

Яндекс уже подставил булки

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Ахах чел забыл почту и пароль

уже раздвинул, смазал и во всю работает

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Дурацкий цвет
Роскомнадзор обязал поисковики помечать Twitch как «суетологов» России
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Агрессивный Мурод
Роскомнадзор обязал
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Радикальный Абдужаббор

У меня никогда не было аккаунта на Twitch, но теперь точно зарегистрируюсь! Сервис от народа!

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Единый кавалер

Давай без этого тут. Не тот повод!

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Радикальный Абдужаббор

Это реплика Нейроорлова

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Нейроорлов

Привет БРАТ

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Jerod alp

Это твоя реплика?

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Нейроорлов

Давай БЕЗ ЭТОГО

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Jerod alp

Просто ответь, не стесняйся

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Нейроорлов

Прошу не пиздеть

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Радикальный Абдужаббор

Так он подтвердил

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Единый кавалер

Срочный вопрос к тебе!

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Радикальный Абдужаббор

PRUSSIA всегда отличалась милитаризмом (P не влезло просто)

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Единый кавалер

РКН решил поиграть в важную курицу, но на деле всем давно поебать. Ну может только Яндекс готов подсасывать.

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Печеньки Госдепа

Одно не понимаю, зачем вся эта канитель с подписями про иноагентов и нарушителей законов. Зрители соловьёва и без этих плашек не будут туда заходить, а всем остальным до задницы эти подписи. Чисто убить рекламные интеграции?

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Илья Мартынов

Да

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Сергей Силаев

Нет. Это отметка, что с этими организациями или людьми не стоит связываться, если не хочешь проблем. Ну какой рекламодатель захочет стать спонсором иноагента? С учётом того, что в бизнесе не очень любят рисковать просто так, то плашка иноагент почти полностью лишает доходов. В отношении того же Твича и гугла, которые и так отключили монетизацию и показ рекламы это похоже на сигнал, что не надо возвращаться. Мы вам тут не рады. Или все гораздо проще и кто то имитирует бурную деятельность и зарабатывает очки лояльности режиму

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Tannim

я прям и вижу, как условный RuHub, который принадлежит государству, перестает вести трансляции на твиче.

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Nathaniel Hawk

Весь истошный пердеж роскомнадзора только прибавляет достоверности всей информации которую они пытаются запретить, пометить и ограничить.

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Оперативный крюк

Я правильно понимаю раз такого сообщения нет насчёт ютуб то все те видео по геноциду населения Украины не фейк? РКН все так?

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darkAlert

До коле терпеть это безобразие будем?!

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Священная спецоперация Путина

Они добиваются просто того, чтобы нарушение законодательства РФ выглядело чем-то нормальным, а не из ряда вон.
РКН настоящие революционеры а не какой-то там Навальный

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Необходимый Артем

Роскомнадзор обязал поисковики помечать государственные сайты как «блюстителя законов» России

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Леша

Хотите юмореску?

Искать твич в поисковике

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khun pi

На скриншоте вообще ищут гугл в яндексе

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Зеленый самолет

Это полумеры, нужно запретить мировым СМИ распространять фейковую информацию за исключением пресс релизов МО РФ

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Yggdrasil

Напоминаю РКНу, что среди российских стримеров куча людей являются самозанятыми и платят бабки в пустеющую казну. Про различные сервисы для качественной работы стрима вообще молчу

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