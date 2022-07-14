Роскомнадзор обязал поисковики помечать Twitch как «нарушителя законов» России Статьи редакции
Регулятор составил протокол из-за распространения «фейков» о боевых действиях в Украине.
Роскомнадзор принял «меры понуждения» в отношении американской Twitch Interactive, Inc.: поисковики должны будут информировать пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.
Меры будут действовать, пока стриминговая платформа полностью не устранит нарушения. Также регулятор составил административный протокол по ч.2 ст.13.41 КоАП за неудаление запрещенной информации — «фейков» о «военной операции». Она грозит штрафом для юрлиц до 4 миллионов рублей.
В июне 2022 года сервис оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.
В апреле 2022 года Роскомнадзор ввёл меры против Google за «многочисленные нарушения российского законодательства». После этого «Яндекс» и «Поиск Mail.ru» также начали помечать компанию в поиске как нарушителя законов России. Меры регулятора также влючали запрет на рекламу Google и его информационных ресурсов.
Яндекс уже подставил булки
уже раздвинул, смазал и во всю работает
У меня никогда не было аккаунта на Twitch, но теперь точно зарегистрируюсь! Сервис от народа!
Давай без этого тут. Не тот повод!
Это реплика Нейроорлова
Привет БРАТ
Это твоя реплика?
Давай БЕЗ ЭТОГО
Просто ответь, не стесняйся
Прошу не пиздеть
Так он подтвердил
Срочный вопрос к тебе!
PRUSSIA всегда отличалась милитаризмом (P не влезло просто)
РКН решил поиграть в важную курицу, но на деле всем давно поебать. Ну может только Яндекс готов подсасывать.
Одно не понимаю, зачем вся эта канитель с подписями про иноагентов и нарушителей законов. Зрители соловьёва и без этих плашек не будут туда заходить, а всем остальным до задницы эти подписи. Чисто убить рекламные интеграции?
Да
Нет. Это отметка, что с этими организациями или людьми не стоит связываться, если не хочешь проблем. Ну какой рекламодатель захочет стать спонсором иноагента? С учётом того, что в бизнесе не очень любят рисковать просто так, то плашка иноагент почти полностью лишает доходов. В отношении того же Твича и гугла, которые и так отключили монетизацию и показ рекламы это похоже на сигнал, что не надо возвращаться. Мы вам тут не рады. Или все гораздо проще и кто то имитирует бурную деятельность и зарабатывает очки лояльности режиму
я прям и вижу, как условный RuHub, который принадлежит государству, перестает вести трансляции на твиче.
Весь истошный пердеж роскомнадзора только прибавляет достоверности всей информации которую они пытаются запретить, пометить и ограничить.
Я правильно понимаю раз такого сообщения нет насчёт ютуб то все те видео по геноциду населения Украины не фейк? РКН все так?
До коле терпеть это безобразие будем?!
Они добиваются просто того, чтобы нарушение законодательства РФ выглядело чем-то нормальным, а не из ряда вон.
РКН настоящие революционеры а не какой-то там Навальный
Роскомнадзор обязал поисковики помечать государственные сайты как «блюстителя законов» России
Хотите юмореску?
Искать твич в поисковике
На скриншоте вообще ищут гугл в яндексе
Это полумеры, нужно запретить мировым СМИ распространять фейковую информацию за исключением пресс релизов МО РФ
Напоминаю РКНу, что среди российских стримеров куча людей являются самозанятыми и платят бабки в пустеющую казну. Про различные сервисы для качественной работы стрима вообще молчу