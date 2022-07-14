Регулятор составил протокол из-за распространения «фейков» о боевых действиях в Украине.

Роскомнадзор принял «меры понуждения» в отношении американской Twitch Interactive, Inc.: поисковики должны будут информировать пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.

Меры будут действовать, пока стриминговая платформа полностью не устранит нарушения. Также регулятор составил административный протокол по ч.2 ст.13.41 КоАП за неудаление запрещенной информации — «фейков» о «военной операции». Она грозит штрафом для юрлиц до 4 миллионов рублей.

В июне 2022 года сервис оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

В апреле 2022 года Роскомнадзор ввёл меры против Google за «многочисленные нарушения российского законодательства». После этого «Яндекс» и «Поиск Mail.ru» также начали помечать компанию в поиске как нарушителя законов России. Меры регулятора также влючали запрет на рекламу Google и его информационных ресурсов.

Плашка о нарушении законов Google в поисковике «Яндекса»