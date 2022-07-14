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В Нижнем Тагиле школьнику с инвалидностью за победу в конкурсе робототехники вручили поломанный ноутбук Статьи редакции

На корпусе были трещины, а сам компьютер — запаролен.

В 2020 году Иван Комков из Нижнего Тагила победил во всероссийских соревнованиях по профессиональному мастерству «Абилимпикс» (в категории «робототехника»), которые проводились среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. По условиям конкурса он должен был получить приз, купленный на деньги из регионального бюджета. Школьнику вручили поломанный ноутбук, сообщают издания «Между строк» и «БезФормата».

Спустя два месяца после победы в конкурсе Комков открыл коробку с призом и обнаружил, что ноутбук запаролен, а на корпусе есть трещины. Подросток обратился к организатору соревнований — техникуму «Строитель» в Екатеринбурге — с просьбой заменить компьютер. Учреждение отказалось, уверяя, что ему вручили новый ноутбук.

Родители школьника обратились в суд. Экспертиза доказала, что ноутбук использовался до того, как его вручили победителю конкурса. Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил, что «Строитель» должен заменить компьютер на новый. Техникум пытался обжаловать решение, но его оставили в силе. Организатор конкурса обязан заменить технику в течение месяца.

#новости #образование #суды

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10 комментариев
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Радикальный Абдужаббор

Думаю, руководство техникума было очень довольно своей идеей подарить ребенку с ограниченными возможностями ноутбук с ограниченными возможностями

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Валентин Стрыкало

Там ещё раскладка украинская по умолчанию

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Жы Dogolonoga

хоть какой-то плюс

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Город Хлебный

Удивительно, что вообще ноутбук подарили. А не, например, удлинитель как у нас😂

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Разумист

Небось трофей СВО.

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Sergei Timofeyev

Могли бы обойтись удлинителем.

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Игорь Херник

Интересно какой пароль был

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Радикальный Абдужаббор

Что-нибудь в таком духе

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Emmet Brown, Dr.

Всё правильно, это квест - выиграешь 5 конкурсов различных (включая босс-конкурс - конкурс Z-песни), сможешь скрафтить рабочий ноутбук. Спросите кубинских автолюбителей. У них санкции уже 60 лет позволяют поднять местную экономику :)

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Антон Лисин

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