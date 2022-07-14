В Нижнем Тагиле школьнику с инвалидностью за победу в конкурсе робототехники вручили поломанный ноутбук Статьи редакции
На корпусе были трещины, а сам компьютер — запаролен.
В 2020 году Иван Комков из Нижнего Тагила победил во всероссийских соревнованиях по профессиональному мастерству «Абилимпикс» (в категории «робототехника»), которые проводились среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. По условиям конкурса он должен был получить приз, купленный на деньги из регионального бюджета. Школьнику вручили поломанный ноутбук, сообщают издания «Между строк» и «БезФормата».
Спустя два месяца после победы в конкурсе Комков открыл коробку с призом и обнаружил, что ноутбук запаролен, а на корпусе есть трещины. Подросток обратился к организатору соревнований — техникуму «Строитель» в Екатеринбурге — с просьбой заменить компьютер. Учреждение отказалось, уверяя, что ему вручили новый ноутбук.
Родители школьника обратились в суд. Экспертиза доказала, что ноутбук использовался до того, как его вручили победителю конкурса. Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил, что «Строитель» должен заменить компьютер на новый. Техникум пытался обжаловать решение, но его оставили в силе. Организатор конкурса обязан заменить технику в течение месяца.
Думаю, руководство техникума было очень довольно своей идеей подарить ребенку с ограниченными возможностями ноутбук с ограниченными возможностями
Там ещё раскладка украинская по умолчанию
хоть какой-то плюс
Удивительно, что вообще ноутбук подарили. А не, например, удлинитель как у нас😂
Небось трофей СВО.
Могли бы обойтись удлинителем.
Интересно какой пароль был
Что-нибудь в таком духе
Всё правильно, это квест - выиграешь 5 конкурсов различных (включая босс-конкурс - конкурс Z-песни), сможешь скрафтить рабочий ноутбук. Спросите кубинских автолюбителей. У них санкции уже 60 лет позволяют поднять местную экономику :)
В республике коми губернатор многодетной семье вообще термос подарил https://www.vesti.ru/article/1655519