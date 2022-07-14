Вмешательство было на протяжении всего времени существования Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Это вмешательство мы с вами ощущаем и сегодня со стороны США, Англии и со стороны других европейских государств. Каждая страна должна защищаться, если она думает о своём будущем. Тот, кто поёт с чужого голоса, получает за это деньги, должен понимать: иностранный агент — это самое демократичное, что в этих случаях принимают другие страны. Везде уголовные сроки, лишение свободы и многое другое, если думают о том, как будут их дети и внуки жить в своей стране. Если эти решения не принять, понятно: государства не будет.