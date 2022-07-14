Новости

Единый реестр, «иностранное влияние» и аффилированные лица: Путин подписал обобщающий закон об «иноагентах» Статьи редакции

На участника реестра Минюста теперь распространяются более десяти видов запретов.

2327 просмотров

Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он начнёт действовать с 1 декабря 2022 года.

Вмешательство было на протяжении всего времени существования Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Это вмешательство мы с вами ощущаем и сегодня со стороны США, Англии и со стороны других европейских государств. Каждая страна должна защищаться, если она думает о своём будущем. Тот, кто поёт с чужого голоса, получает за это деньги, должен понимать: иностранный агент — это самое демократичное, что в этих случаях принимают другие страны. Везде уголовные сроки, лишение свободы и многое другое, если думают о том, как будут их дети и внуки жить в своей стране. Если эти решения не принять, понятно: государства не будет.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

В законопроекте, кроме понятия «иностранный агент», появляется термин «иностранное влияние». Новые нормы позволят вносить в список «иноагентов» тех, кто не получает иностранного финансирования, но признан объектом «воздействия» иностранного источника.

Согласно новому закону, иноагентами могут признать любые российские или иностранные организации, физические лица, если они «получают иностранную поддержку, находятся под иностранным влиянием» и занимаются:

  • политической деятельностью;

  • целенаправленным сбором сведений в области военной и военно-технической деятельности России;
  • распространением сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц;
  • участием в создании таких сообщений и материалов;
  • финансированием такой деятельности.

Политической деятельностью при этом не считаются «защита традиционных семейных ценностей», деятельность в области науки, культуры, здравоохранения, соцподдержки, пропаганды здорового образа жизни, спорта, защиты природы и благотворительность.

По мнению авторов законопроекта, под «иностранным влиянием» находится тот, кто:

  • получил поддержку от иностранного источника, например, другого государства, его органов власти или международных организаций (поддержкой будут считать финансирование, организационно-методическую, научно-техническую помощь, а также «помощь в иных формах»);
  • стал объектом воздействия, «в том числе путём принуждения, убеждения», а также иными способами.

Иностранными источниками считаются:

  • иностранные государства;
  • органы публичной власти иностранных государств;
  • международные и иностранные организации;
  • иностранные граждане;
  • лица без гражданства;
  • иностранные структуры без образования юридического лица;
  • лица, уполномоченные источниками, указанными в предыдущих пунктах;
  • граждане РФ и юридические лица, получающие деньги или имущество от источников, указанных в предыдущих пунктах, а также действующие в качестве посредников при получении таких средств;
  • лица, находящиеся под влиянием источников, указанных в предыдущих пунктах.
Купить рекламу Отключить

Иностранным агентам теперь запрещено:

  • вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних;

  • производить информационную продукцию для несовершеннолетних;
  • участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы;

  • проводить независимые экспертизы законов;

  • быть участником комиссии, комитетов, консультативных, совещательных, экспертных органов публичной власти.

  • работать на государственной службе;

  • работать в государственных образовательных учреждениях;

  • иметь доступ к гостайне;

  • участвовать в госзакупках;

  • получать господдержку;
  • быть членами избирательных комиссий;
  • выступать организаторами публичных мероприятий;
  • инвестировать в стратегические предприятия в России;
  • пользоваться системой упрощённого налогообложения;
  • вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий.

Иностранным агентом не могут быть признаны:

  • органы публичной власти РФ, госкомпании и госкорпорации, а также подконтрольные им лица;
  • религиозные организации;
  • политические партии;
  • объединения работодателей, торгово-промышленные палаты.

Вместо существующих четырёх реестров иноагентов (НКО, СМИ, незарегистрированные общественные объединения и физические лица) появится один. Также власти создадут дополнительный список — тех, кто аффилирован с иностранными агентами. В него могут включить работавших в организации-иноагенте или получавших от иноагента деньги и имущество. На аффилированных лиц не будут распространяться ограничения, предусмотренные для иноагентов.

#новости #право #иноагенты

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
41 комментарий
Написать комментарий...
 Jerod alp

Когда там переименование иногентов в врагов народа?

Ответить
Развернуть ветку
Прямой Илья

зачем переименовывать это так и есть - новояз

Ответить
Развернуть ветку
Единый кавалер

А потом и закон о членах семьи изменника родины, чтобы как в совке.

Ответить
Развернуть ветку
darkAlert

погоди, надо еще организовать расстрельные тройки

Ответить
Развернуть ветку
ВTopHuk

Теперь это называется российский суд

Ответить
Развернуть ветку
ВTopHuk

Ещё личных врагов фюрера официально назначить надо

Ответить
Развернуть ветку
Антон Занудный

Всегда использовал эти словосочетания как синонимы.

Ответить
Развернуть ветку
evilnw

В последнее время Володя что-то прям совсем на очке. Разгромил всю оппозицию, а жить лучше не становится. Вот теперь взялся за "врагов народа".

Ответить
Развернуть ветку
Патриотический Даниль

Ну так по канону.
Снячала инакомыслящих чужих, потом своих, потом и не останется никого.

Ответить
Развернуть ветку
evilnw

Думаю, что через 4-5 месяцев путин начнёт жрать своё ближайшее окружение т.к. ему будут мерещиться заговоры.

Ответить
Развернуть ветку
Проедемте в Братеево

Нахожусь под иностранным влиянием, еще немного и стану иногентом. Как предотвратить?

Ответить
Развернуть ветку
ВTopHuk

Постом, молитвой и российским ТВ 24/7

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Царь

Отдай мне все свои доллары, я приму удар на себя, БРАТ

Ответить
Развернуть ветку
darkAlert

совсем ебанулись деды у власти

Ответить
Развернуть ветку
Святой пёс_анон

Ну всё сука Путин держись

Ответить
Развернуть ветку
Kind soul

Не понимаю зачем он заморачивается и тратит своё драгоценное время. Если бы я знал, что мне скоро в тюрьму, я бы это время потратил с большей пользой. Написал бы просто "Запрещено-всё" -поставил подпись с печатью и поехал бы на аквадискотеку

Ответить
Развернуть ветку
Генномодифицированный голуб

"быть членами избирательных комиссий;"
ТААДААММ. Можно мухлевать и не прятаться.

Ответить
Развернуть ветку
Добровольный магнит

Ща Подивилова...

Ответить
Развернуть ветку
Гордон Фриман

Я/Мы Повидлов

Ответить
Развернуть ветку
Механический ключ

все вместе

Ответить
Развернуть ветку
ВTopHuk

Сидящие вместе

Ответить
Развернуть ветку
Denis Galanov

Дядя Володя, закрутки нам гайки…

Ответить
Развернуть ветку
Печеньки Госдепа

Ну, собственно, вот и всё. Теперь любой писака с TJ может быть признан агентом под иностранным влиянием. Находясь в трезвом уме и памяти осуществил распространение информации для неограниченного количества лиц, которую получил от западных источников, поддавшись тлетворному западному влиянию.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Pikalyov

Ждём скоро:
пользоваться ифоном - это находиться под иностранным влиянием.
ездить на "подставь любую иностранную марку" - это находиться под иностранным влиянием.
жрать пиццу вместо репы - это находиться под иностранным влиянием.

Ответить
Развернуть ветку
Йолкин

Смотреть иностранные телеканалы, заходить на зарубежные сайты, слушать иностранную музыку, носить иностранную одежду, знать английский (немецкий, французский етс) язык.
Что я ещё пропустил?

Ответить
Развернуть ветку
kit
иностранный агент

ГРАМОТА МЕДАЛЬ И КОМПЛИМЕНТ

иностранное влияние

МИСКА РИС И БЛАГОПОЛУЧАНИЕ

Ответить
Развернуть ветку
Nurofen Detsky

ИнАгент Premium +

Ответить
Развернуть ветку
Джан Омлет

Какого хуя в этой стране вампиры могут держать распятие

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Это блять цирк какой-то.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Ponyatov

Загрузил фотки кота в облако - получил иностранную научно-техническую поддержку.
Спросил на реддите как варить кашу из топора - получил организационно-методическую помощь от иностранной компании.
Работаешь на иностранных заказчиков - не забудь зарегистрироваться как ИП, иноагент-предприниматель.

Ответить
Развернуть ветку
Nikita Zhukov

Если я изучал английский посредством мемов на 9gag это считается иностранным влиянием?

Ответить
Развернуть ветку
пек сруньк

при желании силовиков - да

Ответить
Развернуть ветку
Бесплатный Даниль

...,
- Дышать

Ответить
Развернуть ветку
Йолкин

Со мной
Оставляя тени, мы танцуем под водой

Ответить
Развернуть ветку
Всрато
Политической деятельностью при этом не считаются «защита традиционных семейных ценностей», деятельность в области науки, культуры, здравоохранения, соцподдержки, пропаганды здорового образа жизни, спорта, защиты природы и благотворительность.

Пацаны, давайте заниматься ЗОЖем! Уёбывайте с Украины, здоровее будете. Спортом сможете заниматься, с ногами обеими на месте. И берегите природу, мать вашу, уже столько пшеницы пожгли

Ответить
Развернуть ветку
Необходимый Артем

Участникам реестра Минюста теперь запрещены сотни нефти

Ответить
Развернуть ветку
Данил Андреев

то есть смотришь ютуб условного Яшина из-за границы и хуяк ты иностранный агент — стал объектом воздействия, «в том числе путём принуждения, убеждения», а также иными способами

Ответить
Развернуть ветку
Радикальный Абдужаббор

Держателей сертификатов TOEFL, IELTS и подобных включат в реестр автоматически

Ответить
Развернуть ветку
Олег Тимофеев

Это просто какой-то 3,14Zдец. Кто этот закон писал? Самого Путина, занимающегося политической деятельностью, тогда надо признавать иноагентом (ВОЗ, МВФ, ООН и т.д., вообще-то международные организации, под чьим влиянием он находится). Едрисня, получала спонсорские от "Газпром" и "Роснефть" и не только, а в особенности от различных банков, которые получали финансы от иностранных покупателей, и получая инвестиции и кредитование от иностранцев.
Если запрет на "неправильную" общественно-политическую деятельность, то это прямое нарушение 13 статьи Конституции. Запрет на публичное высказывание своего мнения, это прямое нарушение 29 статьи Конституции. Запрет на международное, в частности ссыдки и соответствия международным соглашениям с различными международными организациями, допусти даже с FIFA, а также само наличие этого закона, в плане трактования его положений в своей основе, противоречащие Конституции, это прямое нарушение 15 статьи Конституции.
Приняв этот закон, совершено антиконституционное деяние, антигосударственный акт - измена Родине, т.к. основной закон, это и есть юридическое закрепление государства, т.е. раскрытие основной сути государства.
Можно смело привлекать к уголовной ответственности всех тех, кто эту ахинею создавал и подписывал - измена Родине.

Ответить
Развернуть ветку
Алиса Зазеркальская
Наши демократические писаки и оппозиционеры поливают нашу страну грязью, отрабатывая деньги, которые им платит Запад. Эти оппозиционеры существуют на деньги США и являются послушными псами своих заокеанских хозяев; не секрет, что все так называемые "оппозиционеры" – враги нашего народа – финансируются плутократическим Западом, живут на его подачки.

Один известный художник, перевод вольный

Ответить
Развернуть ветку
ттт

т.е. если ты живешь в рф, но трудоустроен в иностранной компании - ты иноагент? лол

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 41 комментарий
null