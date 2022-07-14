Единый реестр, «иностранное влияние» и аффилированные лица: Путин подписал обобщающий закон об «иноагентах» Статьи редакции
На участника реестра Минюста теперь распространяются более десяти видов запретов.
Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он начнёт действовать с 1 декабря 2022 года.
В законопроекте, кроме понятия «иностранный агент», появляется термин «иностранное влияние». Новые нормы позволят вносить в список «иноагентов» тех, кто не получает иностранного финансирования, но признан объектом «воздействия» иностранного источника.
Согласно новому закону, иноагентами могут признать любые российские или иностранные организации, физические лица, если они «получают иностранную поддержку, находятся под иностранным влиянием» и занимаются:
политической деятельностью;
- целенаправленным сбором сведений в области военной и военно-технической деятельности России;
- распространением сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц;
- участием в создании таких сообщений и материалов;
- финансированием такой деятельности.
Политической деятельностью при этом не считаются «защита традиционных семейных ценностей», деятельность в области науки, культуры, здравоохранения, соцподдержки, пропаганды здорового образа жизни, спорта, защиты природы и благотворительность.
По мнению авторов законопроекта, под «иностранным влиянием» находится тот, кто:
- получил поддержку от иностранного источника, например, другого государства, его органов власти или международных организаций (поддержкой будут считать финансирование, организационно-методическую, научно-техническую помощь, а также «помощь в иных формах»);
- стал объектом воздействия, «в том числе путём принуждения, убеждения», а также иными способами.
Иностранными источниками считаются:
- иностранные государства;
- органы публичной власти иностранных государств;
- международные и иностранные организации;
- иностранные граждане;
- лица без гражданства;
- иностранные структуры без образования юридического лица;
- лица, уполномоченные источниками, указанными в предыдущих пунктах;
- граждане РФ и юридические лица, получающие деньги или имущество от источников, указанных в предыдущих пунктах, а также действующие в качестве посредников при получении таких средств;
- лица, находящиеся под влиянием источников, указанных в предыдущих пунктах.
Иностранным агентам теперь запрещено:
вести преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних;
- производить информационную продукцию для несовершеннолетних;
- участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы;
проводить независимые экспертизы законов;
быть участником комиссии, комитетов, консультативных, совещательных, экспертных органов публичной власти.
- работать на государственной службе;
работать в государственных образовательных учреждениях;
- иметь доступ к гостайне;
участвовать в госзакупках;
- получать господдержку;
- быть членами избирательных комиссий;
- выступать организаторами публичных мероприятий;
- инвестировать в стратегические предприятия в России;
- пользоваться системой упрощённого налогообложения;
- вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и политических партий.
Иностранным агентом не могут быть признаны:
- органы публичной власти РФ, госкомпании и госкорпорации, а также подконтрольные им лица;
- религиозные организации;
- политические партии;
- объединения работодателей, торгово-промышленные палаты.
Вместо существующих четырёх реестров иноагентов (НКО, СМИ, незарегистрированные общественные объединения и физические лица) появится один. Также власти создадут дополнительный список — тех, кто аффилирован с иностранными агентами. В него могут включить работавших в организации-иноагенте или получавших от иноагента деньги и имущество. На аффилированных лиц не будут распространяться ограничения, предусмотренные для иноагентов.
Когда там переименование иногентов в врагов народа?
зачем переименовывать это так и есть - новояз
А потом и закон о членах семьи изменника родины, чтобы как в совке.
погоди, надо еще организовать расстрельные тройки
Теперь это называется российский суд
Ещё личных врагов фюрера официально назначить надо
Всегда использовал эти словосочетания как синонимы.
В последнее время Володя что-то прям совсем на очке. Разгромил всю оппозицию, а жить лучше не становится. Вот теперь взялся за "врагов народа".
Ну так по канону.
Снячала инакомыслящих чужих, потом своих, потом и не останется никого.
Думаю, что через 4-5 месяцев путин начнёт жрать своё ближайшее окружение т.к. ему будут мерещиться заговоры.
Нахожусь под иностранным влиянием, еще немного и стану иногентом. Как предотвратить?
Постом, молитвой и российским ТВ 24/7
Отдай мне все свои доллары, я приму удар на себя, БРАТ
совсем ебанулись деды у власти
Ну всё сука Путин держись
Не понимаю зачем он заморачивается и тратит своё драгоценное время. Если бы я знал, что мне скоро в тюрьму, я бы это время потратил с большей пользой. Написал бы просто "Запрещено-всё" -поставил подпись с печатью и поехал бы на аквадискотеку
"быть членами избирательных комиссий;"
ТААДААММ. Можно мухлевать и не прятаться.
Ща Подивилова...
Я/Мы Повидлов
все вместе
Сидящие вместе
Дядя Володя, закрутки нам гайки…
Ну, собственно, вот и всё. Теперь любой писака с TJ может быть признан агентом под иностранным влиянием. Находясь в трезвом уме и памяти осуществил распространение информации для неограниченного количества лиц, которую получил от западных источников, поддавшись тлетворному западному влиянию.
Ждём скоро:
пользоваться ифоном - это находиться под иностранным влиянием.
ездить на "подставь любую иностранную марку" - это находиться под иностранным влиянием.
жрать пиццу вместо репы - это находиться под иностранным влиянием.
Смотреть иностранные телеканалы, заходить на зарубежные сайты, слушать иностранную музыку, носить иностранную одежду, знать английский (немецкий, французский етс) язык.
Что я ещё пропустил?
ГРАМОТА МЕДАЛЬ И КОМПЛИМЕНТиностранное влияние
МИСКА РИС И БЛАГОПОЛУЧАНИЕ
ИнАгент Premium +
Какого хуя в этой стране вампиры могут держать распятие
Это блять цирк какой-то.
Загрузил фотки кота в облако - получил иностранную научно-техническую поддержку.
Спросил на реддите как варить кашу из топора - получил организационно-методическую помощь от иностранной компании.
Работаешь на иностранных заказчиков - не забудь зарегистрироваться как ИП, иноагент-предприниматель.
Если я изучал английский посредством мемов на 9gag это считается иностранным влиянием?
при желании силовиков - да
...,
- Дышать
Со мной
Оставляя тени, мы танцуем под водой
Пацаны, давайте заниматься ЗОЖем! Уёбывайте с Украины, здоровее будете. Спортом сможете заниматься, с ногами обеими на месте. И берегите природу, мать вашу, уже столько пшеницы пожгли
Участникам реестра Минюста теперь запрещены сотни нефти
то есть смотришь ютуб условного Яшина из-за границы и хуяк ты иностранный агент — стал объектом воздействия, «в том числе путём принуждения, убеждения», а также иными способами
Держателей сертификатов TOEFL, IELTS и подобных включат в реестр автоматически
Это просто какой-то 3,14Zдец. Кто этот закон писал? Самого Путина, занимающегося политической деятельностью, тогда надо признавать иноагентом (ВОЗ, МВФ, ООН и т.д., вообще-то международные организации, под чьим влиянием он находится). Едрисня, получала спонсорские от "Газпром" и "Роснефть" и не только, а в особенности от различных банков, которые получали финансы от иностранных покупателей, и получая инвестиции и кредитование от иностранцев.
Если запрет на "неправильную" общественно-политическую деятельность, то это прямое нарушение 13 статьи Конституции. Запрет на публичное высказывание своего мнения, это прямое нарушение 29 статьи Конституции. Запрет на международное, в частности ссыдки и соответствия международным соглашениям с различными международными организациями, допусти даже с FIFA, а также само наличие этого закона, в плане трактования его положений в своей основе, противоречащие Конституции, это прямое нарушение 15 статьи Конституции.
Приняв этот закон, совершено антиконституционное деяние, антигосударственный акт - измена Родине, т.к. основной закон, это и есть юридическое закрепление государства, т.е. раскрытие основной сути государства.
Можно смело привлекать к уголовной ответственности всех тех, кто эту ахинею создавал и подписывал - измена Родине.
Один известный художник, перевод вольный
т.е. если ты живешь в рф, но трудоустроен в иностранной компании - ты иноагент? лол