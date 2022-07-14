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Путин подписал закон, предусматривающий до 20 лет колонии за переход на сторону противника в конфликте Статьи редакции

Это приравняли к госизмене.

Владимир Путин подписал пакет поправок в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за преступления во время вооружённых конфликтов.

Теперь действуют следующие нормы:

  • Переход россиянина на сторону врага в вооружённом конфликте приравнен к государственной измене. Наказание — от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 500 тысяч рублей. Что именно будет считаться «переходом на сторону противника» при этом не уточняется;
  • За «конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями» давать от двух до восьми лет колонии со штрафом до миллиона рублей (новая статья 275.1). В документе подразумеваются тайные контакты ради содействия в деятельности, направленной против безопасности России;
  • В статье 276 о шпионаже теперь есть формулировка о «передаче, собирании, похищении или хранении в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ»;

  • За «несанкционированный» выезд из России граждан, допущенных к гостайне — срок до семи лет лишения свободы;

  • Максимальное наказание за неоднократную пропаганду или публичную демонстрацию символики нацизма и экстремистских организаций — четыре года колонии;

  • За «публичные призывы к действиям против безопасности России» — до семи лет лишения свободы со штрафом до 2,5 миллионов рублей (новая статья 280.4);
  • Оказание финансовых услуг и денежная поддержка «нежелательных организаций» приравнивается к участию в их деятельности;
  • За вербовку наёмника для военных действий — от 12 до 18 лет, а за участие наёмника в вооруженном конфликте — от семи до 15 лет колонии.

В числе авторов законопроекта — депутаты Андрей Картаполов и Андрей Красов. 25 мая Госдума сразу в трёх чтениях, а через несколько минут — и Совет Федерации, приняли их законопроект об отмене возрастных ограничений для отправки в армию по контракту. Согласно документу, россияне смогут заключать военный контракт после 40 лет.

#новости #право #войны21века

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58 комментариев
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Дурацкий цвет

Попавшие в плен, по советской традиции, будут приравнены к перешедшим?

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BaybA

Конечно. Говорят пломбир был очень вкусный в совке, ну что же, пока что россияне получат ГУЛАГ, а не пломбир. Тоже одна из важных скреп совка

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1 комментарий
Единый кавалер

Сядут все!

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Уютный Багажник

А кому места не хватит будут стоять

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2 комментария
Дикий Артем

кто-то ляжет, тащемта, например

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1 комментарий
Оперативный крюк

я правильно понимаю, что все военнопленные, которые сейчас в Украине по возврату на родину сядут на 20ку?

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Slartibartfast

И потом им предложат вместо отбывания пойти на фронт. В лучших традициях.

Надо просто понимать, что тренд увеличения количества мяса без объявления войны (т.е. без принятия на себя ответственности перед своим народом) затронет каждого тем или иным способом.

Нет в России и за пределами человека, которого нельзя было бы привлечь к ответственности согласно этим изменениям.

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Nick Nick

Да их расстреляют просто, по законам военного времени

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1 комментарий
God Damn

ты же сам назвал их статус "военнопленные"

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3 комментария
Anton
За вербовку наёмника для военных действий — от 12 до 18 лет
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Радикальный Абдужаббор

https://tjournal.ru/flood/664248-vnimanie-anekdot

Внимание анекдот! — Офтоп на TJ
Самое забавное что группа вербовки в Вагнер светится как "рекомендуемая" на нескольких аккаунтах…
tjournal.ru
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Дикий Артем

Путин подписал закон, предусматривающий до 20 лет колонии за переход на тёмную сторону

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Дикий Артем

темновую.

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Краткий Илья

@Михаил Темнов против фашизма приготовиться

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1 комментарий
Необходимый Артем

на светлую

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Действительный шар

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Никого не спас

Спорим что по этой статье будут судить за пост в интернете

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Bulky Blackcrappy против войны

Если кавычки считаются за дискредитацию, сине-жёлтые цвета одежды сойдут за переход на сторону противника

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1 комментарий
Проедемте в Братеево

Возомнил себя Сралиным

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El
Путин подписал закон, предусматривающий до 20 лет колонии за переход дороги

когда уже?

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evilnw

Что-то ничего не понял. Если чиновники говорят, что "Санкции нам на пользу", то их надо сажать на 7 лет?

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Былой бас

Походу, немало уже перешло на другую сторону, раз приходится против этого целый закон принимать…

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Pavel Klimov

вот-вот, мне это самым важным наблюдением кажется. Раз есть закон, значит есть и переходящие, получается.

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YDenis

Государство, вместо того чтобы охладить трахание, в очередной раз повысило ставки, закрутило гайки и тд и тп. С февраля ставки выросли до по факту стоимости жизни. Любой мув, который может не понравиться кому угодно, автоматически ведет к смерти, отложенной смерти, голодной смерти или смерти в тюрьме.
Учитывая синдром вахтёра и понос доносов, это коснётся каждого.

Поздравляю, Россия с 14.07.2022 равна по смыслу Северной Корее. Государство биороботов.

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Андрей Васильев

"Путин подписал закон, предусматривающий до 20 лет колонии за..."

вообще любую на свете хуйню

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Carlos the Jackal

Я морально уже перешёл осталось только физически перетащить бренное тело.

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Последующий холод

За этот ночной февральский переход никто 20-ку получить не желает?

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Yggdrasil

Не совсем понимаю. Ну перешел чел на сторону противника, какой смысл ему сроком грозить? Он в Украине, хули ты ему сделаешь?

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ын кем чин

это на случай если перешел на сторону украины, но находишься в рф.

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Depeche Mode

завтра объявит войну/

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При чём здесь путин

Вот интересно. Гражданин с российским и украинским паспортом, находясь на территории России — россиянин, на территории Украины — украинец. Т.е. как в подобном случае это будет работать?

С белорусами, кстати, тоже самое, если оформишь что-либо на российский паспорт в Беларуси, имея белорусский, — это подлог и уголовное преступление

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Дмитрий Щёлоков

Гражданам Украины запрещено иметь другое гражданство. Зеленский обещал канадцам украинского происхождения внести закопроект о изменении этой нормы, но так этого и не сделал, много времени уже с того заявления прошло

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2 комментария
Andrey Dolg

И так понятно что такое билет в один конец.

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Kairat 1979

Сраная рашка, окончательно скатывается в сраный чемоданчик.

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Otto Blotto

Ну вот, 37-й вернулся, все мои друзья смеялись, что не будет, потому что..

Уже.

Я скажу, что будет приравниванием к переходу на сторону врага- все будет как в 1937-м:
1- похвалил сша и запад, типа что у них что то лучше, чем в Рф(неважно, зарплата, образование, медицина, технологии, права человека или экология), все, ты- враг народа.
2- обругал какого то чиновника хапугу или мента или то, что во дворе дорога разбита и лужа, все, ты- враг народа.
3- местное масло сливочное не нравится? Все, ты враг народа.
И это совсем не смешно, к этому шли последние 10 лет

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Имя любимое мое

а всё, раньше надо было

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Егор Павлюк

Так он первый кому должны впаять за это срок.

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Действительный шар

Он уже 22 года отсидел на крабовых галерах

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dead moroze

а стремоусов, сальдо- их как считать? Героями?

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Виктор Осетров

Упс "Ни шагу назад" или приказ 227 узаконили
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_227

Приказ № 227
«О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с…
ru.wikipedia.org
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Dmytry Kovalsky

Ну вот и все друзья.
Ловушка захлопывается.

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ттт
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Zn-otstc

1. после 40 можно заключить контракт о военной службе.
2. в условиях специальных экономических мер можно будет размещать госзаказ у единственного поставщика.
3. отказаться от выполнения такого госзаказа нельзя.
4. мобилизация-немобилизация, а...PROFIT!!!

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Макс Безумный

«Что именно будет считаться «переходом на сторону противника» при этом не уточняется».
Правильно, к чему эти уточнения…

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Аркадий Гайдаржи
Что именно будет считаться «переходом на сторону противника» при этом не уточняется

Лайк комментария, написанного с IP-адреса недружественного государства

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Иван Иванов

Очень похоже, что спецоперация идёт по плану.

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