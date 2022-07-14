Максимальное наказание за неоднократную пропаганду или публичную демонстрацию символики нацизма и экстремистских организаций — четыре года колонии;

За «несанкционированный» выезд из России граждан, допущенных к гостайне — срок до семи лет лишения свободы;

В числе авторов законопроекта — депутаты Андрей Картаполов и Андрей Красов. 25 мая Госдума сразу в трёх чтениях, а через несколько минут — и Совет Федерации, приняли их законопроект об отмене возрастных ограничений для отправки в армию по контракту. Согласно документу, россияне смогут заключать военный контракт после 40 лет.