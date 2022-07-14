Путин подписал закон, предусматривающий до 20 лет колонии за переход на сторону противника в конфликте Статьи редакции
Это приравняли к госизмене.
Владимир Путин подписал пакет поправок в Уголовный кодекс, ужесточающих наказание за преступления во время вооружённых конфликтов.
Теперь действуют следующие нормы:
- Переход россиянина на сторону врага в вооружённом конфликте приравнен к государственной измене. Наказание — от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 500 тысяч рублей. Что именно будет считаться «переходом на сторону противника» при этом не уточняется;
- За «конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями» давать от двух до восьми лет колонии со штрафом до миллиона рублей (новая статья 275.1). В документе подразумеваются тайные контакты ради содействия в деятельности, направленной против безопасности России;
- В статье 276 о шпионаже теперь есть формулировка о «передаче, собирании, похищении или хранении в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ»;
За «несанкционированный» выезд из России граждан, допущенных к гостайне — срок до семи лет лишения свободы;
Максимальное наказание за неоднократную пропаганду или публичную демонстрацию символики нацизма и экстремистских организаций — четыре года колонии;
- За «публичные призывы к действиям против безопасности России» — до семи лет лишения свободы со штрафом до 2,5 миллионов рублей (новая статья 280.4);
- Оказание финансовых услуг и денежная поддержка «нежелательных организаций» приравнивается к участию в их деятельности;
- За вербовку наёмника для военных действий — от 12 до 18 лет, а за участие наёмника в вооруженном конфликте — от семи до 15 лет колонии.
В числе авторов законопроекта — депутаты Андрей Картаполов и Андрей Красов. 25 мая Госдума сразу в трёх чтениях, а через несколько минут — и Совет Федерации, приняли их законопроект об отмене возрастных ограничений для отправки в армию по контракту. Согласно документу, россияне смогут заключать военный контракт после 40 лет.
Попавшие в плен, по советской традиции, будут приравнены к перешедшим?
Конечно. Говорят пломбир был очень вкусный в совке, ну что же, пока что россияне получат ГУЛАГ, а не пломбир. Тоже одна из важных скреп совка
Сядут все!
А кому места не хватит будут стоять
кто-то ляжет, тащемта, например
я правильно понимаю, что все военнопленные, которые сейчас в Украине по возврату на родину сядут на 20ку?
И потом им предложат вместо отбывания пойти на фронт. В лучших традициях.
Надо просто понимать, что тренд увеличения количества мяса без объявления войны (т.е. без принятия на себя ответственности перед своим народом) затронет каждого тем или иным способом.
Нет в России и за пределами человека, которого нельзя было бы привлечь к ответственности согласно этим изменениям.
Да их расстреляют просто, по законам военного времени
ты же сам назвал их статус "военнопленные"
https://tjournal.ru/flood/664248-vnimanie-anekdot
Путин подписал закон, предусматривающий до 20 лет колонии за переход на тёмную сторону
темновую.
@Михаил Темнов против фашизма приготовиться
на светлую
We have cookies, your browser cookies
Спорим что по этой статье будут судить за пост в интернете
Если кавычки считаются за дискредитацию, сине-жёлтые цвета одежды сойдут за переход на сторону противника
Возомнил себя Сралиным
когда уже?
Что-то ничего не понял. Если чиновники говорят, что "Санкции нам на пользу", то их надо сажать на 7 лет?
Походу, немало уже перешло на другую сторону, раз приходится против этого целый закон принимать…
вот-вот, мне это самым важным наблюдением кажется. Раз есть закон, значит есть и переходящие, получается.
Государство, вместо того чтобы охладить трахание, в очередной раз повысило ставки, закрутило гайки и тд и тп. С февраля ставки выросли до по факту стоимости жизни. Любой мув, который может не понравиться кому угодно, автоматически ведет к смерти, отложенной смерти, голодной смерти или смерти в тюрьме.
Учитывая синдром вахтёра и понос доносов, это коснётся каждого.
Поздравляю, Россия с 14.07.2022 равна по смыслу Северной Корее. Государство биороботов.
"Путин подписал закон, предусматривающий до 20 лет колонии за..."
вообще любую на свете хуйню
Я морально уже перешёл осталось только физически перетащить бренное тело.
За этот ночной февральский переход никто 20-ку получить не желает?
Не совсем понимаю. Ну перешел чел на сторону противника, какой смысл ему сроком грозить? Он в Украине, хули ты ему сделаешь?
это на случай если перешел на сторону украины, но находишься в рф.
завтра объявит войну/
Вот интересно. Гражданин с российским и украинским паспортом, находясь на территории России — россиянин, на территории Украины — украинец. Т.е. как в подобном случае это будет работать?
С белорусами, кстати, тоже самое, если оформишь что-либо на российский паспорт в Беларуси, имея белорусский, — это подлог и уголовное преступление
Гражданам Украины запрещено иметь другое гражданство. Зеленский обещал канадцам украинского происхождения внести закопроект о изменении этой нормы, но так этого и не сделал, много времени уже с того заявления прошло
И так понятно что такое билет в один конец.
Сраная рашка, окончательно скатывается в сраный чемоданчик.
Ну вот, 37-й вернулся, все мои друзья смеялись, что не будет, потому что..
Уже.
Я скажу, что будет приравниванием к переходу на сторону врага- все будет как в 1937-м:
1- похвалил сша и запад, типа что у них что то лучше, чем в Рф(неважно, зарплата, образование, медицина, технологии, права человека или экология), все, ты- враг народа.
2- обругал какого то чиновника хапугу или мента или то, что во дворе дорога разбита и лужа, все, ты- враг народа.
3- местное масло сливочное не нравится? Все, ты враг народа.
И это совсем не смешно, к этому шли последние 10 лет
а всё, раньше надо было
Так он первый кому должны впаять за это срок.
Он уже 22 года отсидел на крабовых галерах
а стремоусов, сальдо- их как считать? Героями?
Упс "Ни шагу назад" или приказ 227 узаконили
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_227
Ну вот и все друзья.
Ловушка захлопывается.
1. после 40 можно заключить контракт о военной службе.
2. в условиях специальных экономических мер можно будет размещать госзаказ у единственного поставщика.
3. отказаться от выполнения такого госзаказа нельзя.
4. мобилизация-немобилизация, а...PROFIT!!!
«Что именно будет считаться «переходом на сторону противника» при этом не уточняется».
Правильно, к чему эти уточнения…
Лайк комментария, написанного с IP-адреса недружественного государства
Очень похоже, что спецоперация идёт по плану.