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DTF

В работе твиттера по всему миру произошёл сбой Статьи редакции

Обновлено: спустя час доступ к соцсети восстановили.

  • Проблемы с доступом к Твиттеру начались 14 июля в 15:10 по МСК;
  • По данным сервиса Down Detector, с неполадками столкнулись пользователи во всём мире, включая Россию. На сайте уже свыше 25 тысяч репортов;
  • С чем связан сбой, пока неясно. Помимо Твиттера не работают и другие связанные с соцсетью сервисы вроде TweetDeck.
Скриншот Down Detector

Обновлено в 16:05: Доступ к соцсети снова восстановлен.

#новости #twitter #сбои

971 просмотров
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17 комментариев
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 Офицер Приловски
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Офицер Приловски
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Единый кавалер
Проблемы с доступом к Твиттеру начались 14 июля в 15:10 по МСК

Хммммм

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Прямой Илья

как часы https://tjournal.ru/tweets/679168-tvitter-upal

Твиттер упал — Twitter на TJ
https://downdetector.com/status/twitter/
tjournal.ru
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Единый кавалер

20 минут пост читали.

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ЖОПОКРАБ

Реально кому-то не похуй на твитер? Зачем он нужен вообще, кто им пользуется кроме политиков чтобы разносить свою сраную пропаганду?

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Depeche Mode

пропагандонская федерация ещё не выдала новость о том, "как все плохо у них"?

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Александр Гонтарев

Срочно выкладывайте мем с чуваком с телефоном. Ракета взорвана, роняйте твитор

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Прямой Илья

заработал

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Игорь Зимин

конец света отменяется?

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Прямой Илья

временно

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Nurzhan Berdibek

Не надо было подавать иск Маску.

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Petr Friendship

Пыня лично ломает

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Crassius Curio

Хочешь сказать он уже научился включать компьютер?

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Rondo

Маск шатает вакабу

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Пограничный Абдужаббор

shitter

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Eliks

Когда сервера твиттера не выдержали реальных людей а не ботов?

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