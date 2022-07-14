В работе твиттера по всему миру произошёл сбой Статьи редакции
Обновлено: спустя час доступ к соцсети восстановили.
- Проблемы с доступом к Твиттеру начались 14 июля в 15:10 по МСК;
- По данным сервиса Down Detector, с неполадками столкнулись пользователи во всём мире, включая Россию. На сайте уже свыше 25 тысяч репортов;
- С чем связан сбой, пока неясно. Помимо Твиттера не работают и другие связанные с соцсетью сервисы вроде TweetDeck.
Обновлено в 16:05: Доступ к соцсети снова восстановлен.
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Хммммм
как часы https://tjournal.ru/tweets/679168-tvitter-upal
20 минут пост читали.
Реально кому-то не похуй на твитер? Зачем он нужен вообще, кто им пользуется кроме политиков чтобы разносить свою сраную пропаганду?
пропагандонская федерация ещё не выдала новость о том, "как все плохо у них"?
Срочно выкладывайте мем с чуваком с телефоном. Ракета взорвана, роняйте твитор
заработал
конец света отменяется?
временно
Не надо было подавать иск Маску.
Пыня лично ломает
Хочешь сказать он уже научился включать компьютер?
Маск шатает вакабу
shitter
Когда сервера твиттера не выдержали реальных людей а не ботов?