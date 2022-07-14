Штраф составит не меньше 6 миллионов рублей, за повторный отказ — не меньше 10 миллионов рублей.

Закон «о приземлении» обязывает иностранные ИТ-компании с аудиторией больше 500 тысяч человек в день открывать филиалы или представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать у себя электронную форму обратной связи.

Штраф за отказ выполнять требования составит от 1/15 до 1/10 от выручки ИТ-компании в России, но не меньше 6 миллионов рублей, пишет «Интерфакс». За повторное нарушение — от 1/10 до 1/5 от выручки, но не меньше 10 миллионов рублей.

Также документ вводит штрафы для операторов связи, которые не соблюдают требования закона о «суверенном рунете». За нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц от 500 тысяч до 1 млн рублей.За повторное нарушение: для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для ИП — от 200 до 500 тысяч рублей, для юрлиц от 3 млн до 5 млн рублей. Такие же штрафы будут грозить за нарушение требований к пропуску трафика через ТСПУ.

Кроме того, будут штрафовать провайдеров хостинга за отказ дать Роскомнадзору данные, которые позволяют идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного юрлица: от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для физлиц и от 50 тысяч до 300 тысяч рублей — для юрлиц. Операторов поисковиков, рекламодателей и рекламораспространителей будут штрафовать как за рекламу самих нарушителей закона, так и за рекламу на их ресурсах. Штрафы — до 3 млн рублей.

Сейчас за нарушение закона «о приземлении» ИТ-компаниям грозит исключение из поиска, запрет на рекламу в России, запрет на приём платежей и частичная или полная блокировка. Все требования закона «о приземлении» исполнила, например, Apple. Среди тех, кто не исполнил все требования или исполнил частично: Google, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Twitch, Discord, Pinterest и Wikimedia Foundation.