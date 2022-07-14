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Путин подписал закон об оборотных штрафах для ИТ-компаний за отказ «приземляться» Статьи редакции

Штраф составит не меньше 6 миллионов рублей, за повторный отказ — не меньше 10 миллионов рублей.

Закон «о приземлении» обязывает иностранные ИТ-компании с аудиторией больше 500 тысяч человек в день открывать филиалы или представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать у себя электронную форму обратной связи.

Штраф за отказ выполнять требования составит от 1/15 до 1/10 от выручки ИТ-компании в России, но не меньше 6 миллионов рублей, пишет «Интерфакс». За повторное нарушение — от 1/10 до 1/5 от выручки, но не меньше 10 миллионов рублей.

Также документ вводит штрафы для операторов связи, которые не соблюдают требования закона о «суверенном рунете». За нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц от 500 тысяч до 1 млн рублей.За повторное нарушение: для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для ИП — от 200 до 500 тысяч рублей, для юрлиц от 3 млн до 5 млн рублей. Такие же штрафы будут грозить за нарушение требований к пропуску трафика через ТСПУ.

Кроме того, будут штрафовать провайдеров хостинга за отказ дать Роскомнадзору данные, которые позволяют идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного юрлица: от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для физлиц и от 50 тысяч до 300 тысяч рублей — для юрлиц. Операторов поисковиков, рекламодателей и рекламораспространителей будут штрафовать как за рекламу самих нарушителей закона, так и за рекламу на их ресурсах. Штрафы — до 3 млн рублей.

Сейчас за нарушение закона «о приземлении» ИТ-компаниям грозит исключение из поиска, запрет на рекламу в России, запрет на приём платежей и частичная или полная блокировка. Все требования закона «о приземлении» исполнила, например, Apple. Среди тех, кто не исполнил все требования или исполнил частично: Google, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Twitch, Discord, Pinterest и Wikimedia Foundation.

#новости #законы #право

1196 просмотров
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34 комментария
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Радикальный Абдужаббор

Если иностранная IT-компания по каким-то неведомым причинам еще не ушла из России...

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Оперативный крюк

Кто бы что не говорил, но за деньги и родину продают и мать родную, жаль

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Kind soul

Я больше смеюсь над тем, что он почему-то уверен, что штрафы и налоги-это шаг к созданию привлекательного инвестиционного климата

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Мрачный танк88

Это последние разработки из климатического оружия

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Таков путь in

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Nick Rosenberg

Он уверен что свободный интернет это чистейшее зло которое нужно уничтожить, собственно к этому 10 лет и идем

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Мобильный шмель

удачного приземления

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Игорь Херник

Землёй эту территорию в нынешнем её состоянии и при этом руководстве, конечно, зря называют. Закон о приговнении – вот как надо, вот уж точно ноги иностранной тут не будет

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Мэтью

Ахахах, б*я*ь)) ща, ИТ-компании ломанутся приземляться))

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Необходимый Артем

на 2 м. под землёй

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Мэтью

*прИземляться

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Roman

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Мэтью

Thanks, фиксанул!

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Alex Blake
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Станислав Вершилло

Пфф.Если компания готова работать в рф после всего єтого,то так ей и надо)Вообще отличное решение-россия должна вернутся в каменний век,и єтот закон отлично поможет.Браво,мистер хуйло!

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Мрачный танк88

Слыш
Нологи плоти
Базы утекай

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Динозавровое чудо

Так и вижу, как кто-то платит штраф в 1/5 от оборота компании. Особенно иностранцы.

Сделайте такие штрафы ГИБДД. Вот умора будет.

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Динозавровое чудо

Это мне один менеджер по продажам на собеседовании сказал про зарплатные ожидания, что хочет получать 1/10 от оборота компании. Я сказал, что мы ищем 12-15 таких людей, на такую зарплату. Он даже не понял подвоха.

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Менеджер - это не чтобы считать, а чтобы забалтывать и руками водить (от "руководить")

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Прямой Илья

в разнос пошло

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Kind soul

Путин за один день подписал больше 60 законов. Вот самые важные из них. Максимально коротко

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Bulky Blackcrappy против войны

Они же и так все ушли. Это, видимо, чтобы не надумали возвращаться

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Школьный чат в Ватсапе ещё работает.

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Bulky Blackcrappy против войны

Хм, не подумал о них, они же ничего тут не зарабатывают. Интересно, насколько Цукербергу важны личные данные россиян. Хотя наверняка это будет ещё один из тех законов, про вспоминают лишь когда нужно кого-нибудь прижать

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А что случилось?

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Как достать соседа

приземлил пыне за щеку, пусть проверит, моль плешивая

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Slartibartfast

Несколькими постами ранее - "повоевавшим не заплатили", теперь "приземлись и отдай базы майору".

Скоро на всех экранах страны "мы воевали, нам не заплатили, сказать мы не можем, трищ майор посадит за фейки". Еще через кол времени "в стране наблюдается взрывной рост бытовой преступности".

Но мы лучше поругаем оппов, а то чё они. Ярость безопасненько стравим.

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Я в другом городе

Изначальный проект закона выглядел как "приземляешься или вилкой в глаз".

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glenstorm87

Гугол, гони 1\10 от оборота быстро!!!

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Дмитрий Шубкин
1/15 до 1/10 от выручки ИТ-компании в России

Жёсткие штрафы какие ух
Это сколько от нуля?

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0 рублей штрафа не заплатишь - иди в тюрьму, Серёга Брин

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darkAlert

дед темный маг - ввел в неадекват целую страну

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darkAlert

саурон ебаный

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FRED

Да кому его исполнять то кроме вк и яндекс - остальные уже убежали или банкротятся

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