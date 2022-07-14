Путин подписал закон об оборотных штрафах для ИТ-компаний за отказ «приземляться» Статьи редакции
Штраф составит не меньше 6 миллионов рублей, за повторный отказ — не меньше 10 миллионов рублей.
Закон «о приземлении» обязывает иностранные ИТ-компании с аудиторией больше 500 тысяч человек в день открывать филиалы или представительства в России, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и размещать у себя электронную форму обратной связи.
Штраф за отказ выполнять требования составит от 1/15 до 1/10 от выручки ИТ-компании в России, но не меньше 6 миллионов рублей, пишет «Интерфакс». За повторное нарушение — от 1/10 до 1/5 от выручки, но не меньше 10 миллионов рублей.
Также документ вводит штрафы для операторов связи, которые не соблюдают требования закона о «суверенном рунете». За нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц от 500 тысяч до 1 млн рублей.За повторное нарушение: для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для ИП — от 200 до 500 тысяч рублей, для юрлиц от 3 млн до 5 млн рублей. Такие же штрафы будут грозить за нарушение требований к пропуску трафика через ТСПУ.
Кроме того, будут штрафовать провайдеров хостинга за отказ дать Роскомнадзору данные, которые позволяют идентифицировать владельца информационного ресурса иностранного юрлица: от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для физлиц и от 50 тысяч до 300 тысяч рублей — для юрлиц. Операторов поисковиков, рекламодателей и рекламораспространителей будут штрафовать как за рекламу самих нарушителей закона, так и за рекламу на их ресурсах. Штрафы — до 3 млн рублей.
Сейчас за нарушение закона «о приземлении» ИТ-компаниям грозит исключение из поиска, запрет на рекламу в России, запрет на приём платежей и частичная или полная блокировка. Все требования закона «о приземлении» исполнила, например, Apple. Среди тех, кто не исполнил все требования или исполнил частично: Google, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Twitch, Discord, Pinterest и Wikimedia Foundation.
Если иностранная IT-компания по каким-то неведомым причинам еще не ушла из России...
Кто бы что не говорил, но за деньги и родину продают и мать родную, жаль
Я больше смеюсь над тем, что он почему-то уверен, что штрафы и налоги-это шаг к созданию привлекательного инвестиционного климата
Это последние разработки из климатического оружия
Таков путь in
Он уверен что свободный интернет это чистейшее зло которое нужно уничтожить, собственно к этому 10 лет и идем
удачного приземления
Землёй эту территорию в нынешнем её состоянии и при этом руководстве, конечно, зря называют. Закон о приговнении – вот как надо, вот уж точно ноги иностранной тут не будет
Ахахах, б*я*ь)) ща, ИТ-компании ломанутся приземляться))
на 2 м. под землёй
*прИземляться
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Thanks, фиксанул!
Пфф.Если компания готова работать в рф после всего єтого,то так ей и надо)Вообще отличное решение-россия должна вернутся в каменний век,и єтот закон отлично поможет.Браво,мистер хуйло!
Слыш
Нологи плоти
Базы утекай
Так и вижу, как кто-то платит штраф в 1/5 от оборота компании. Особенно иностранцы.
Сделайте такие штрафы ГИБДД. Вот умора будет.
Это мне один менеджер по продажам на собеседовании сказал про зарплатные ожидания, что хочет получать 1/10 от оборота компании. Я сказал, что мы ищем 12-15 таких людей, на такую зарплату. Он даже не понял подвоха.
Менеджер - это не чтобы считать, а чтобы забалтывать и руками водить (от "руководить")
в разнос пошло
Путин за один день подписал больше 60 законов. Вот самые важные из них. Максимально коротко
Они же и так все ушли. Это, видимо, чтобы не надумали возвращаться
Школьный чат в Ватсапе ещё работает.
Хм, не подумал о них, они же ничего тут не зарабатывают. Интересно, насколько Цукербергу важны личные данные россиян. Хотя наверняка это будет ещё один из тех законов, про вспоминают лишь когда нужно кого-нибудь прижать
А что случилось?
приземлил пыне за щеку, пусть проверит, моль плешивая
Несколькими постами ранее - "повоевавшим не заплатили", теперь "приземлись и отдай базы майору".
Скоро на всех экранах страны "мы воевали, нам не заплатили, сказать мы не можем, трищ майор посадит за фейки". Еще через кол времени "в стране наблюдается взрывной рост бытовой преступности".
Но мы лучше поругаем оппов, а то чё они. Ярость безопасненько стравим.
Изначальный проект закона выглядел как "приземляешься или вилкой в глаз".
Гугол, гони 1\10 от оборота быстро!!!
Жёсткие штрафы какие ух
Это сколько от нуля?
0 рублей штрафа не заплатишь - иди в тюрьму, Серёга Брин
дед темный маг - ввел в неадекват целую страну
саурон ебаный
Да кому его исполнять то кроме вк и яндекс - остальные уже убежали или банкротятся