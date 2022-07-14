Президент Шри-Ланки подал в отставку по электронной почте — ранее он бежал из страны на фоне протестов Статьи редакции
Сейчас политик находится в Сингапуре «с частным визитом».
14 июля президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал заявление об отставке, сообщает «Би-би-си». Политик прислал письмо о сложении полномочий по электронной почте — за день до этого он вместе с женой и сотрудниками службы безопасности бежал из страны на военном самолёте.
Сообщалось, что Раджапакса улетел на Мальдивы, но затем он отправился в Сингапур. По словам местных властей, бывший президент прибыл с частным визитом и не просил политического убежища. Временно исполняющим обязанности стал премьер-министр Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, но это вызвало только новую волну протестов.
Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и действиями президента страны. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу. 9 мая премьер-министр Шри-Ланки ушёл в отставку.
путин так не сможет: он не умеет пользоваться электронной почтой
Пусть почтовым голубем воспользуется тогда
Украинским. Генномодифицированным
телеграмму отправит
с соболезнованиями сам себе
путин так не сможет: его никто свергать не собирается
Предвижу комментарии: «Россияне, вы тоже можете!»
Такие комментарии напишут только профаны, не видящие разницы между нищей Шри-Ланкой и богатой Россией, у которой есть средства на содержание огромного репрессивного аппарата, в купе с людьми, яро желающими заниматься таким и любящих такую работу
а еще у Шри-Ланки нету 4 миллионов людей на один дворец, как в мск. было бы желание
А еще у России нет 140 млн голодающего населения
подожди пару месяцев
Не дождёшься) Сейчас не совок с неэффективным плановым с/х, тут полно крупных частных производителей
Да ладно, я уже почувствовал как по кошельку ударила потребительская корзина, мб я и нищий канеш хуй его знает
Хз хз. Яйца, которые я весь 2021 год покупал по цене 99 руб в пятерочке, взлетели по цене в марте до 105-106 руб за десяток отборных, а сейчас в мае-июне опустились до 95 руб., что для меня удивление, потому что они стоили 99 руб весь 2021 год, по сути. А так в остальном всё то же самое, ассортимент весь тот же самый
Это очень условное хз хз. Советую провести эксперимент. Накупить в условной пятерочке продуктов, как вы вот закупаетесь на неделю допустим, и через месяц точно такую же закупку по чеку сделать, и интересно будет посмотреть как и что.
Опять-таки, от региона к региону цены варьируются, у кого-то дороже, у кого-то нет, но вот так. А вот из хозяйственных товаров да, повышение есть. Все Тайды/Леноры/Вернели и пр. повысились в цене, некоторые существенно
Ну насчет именно еды да, есть такое, согласен. Но эксперимент не помешал бы кстати, что бы понять реальный уровень инфляции, причем чем больше народу поучаствует тем лучше мне кажется.
а кто вообще сказал, что эти протесты закончились успехом?
Блядь он пошутил а ты и здесь порвался
в теплушке
лол, таких наивных дурачков уже не осталось, как и тех, кто верит в нетерпильность россиян
холопы не хотят
Хороший пример всем азиатским странам: не колхозников туристов развлекать годами, а международные торговые отношения строить, и не ставить палки в колёса локальному бизнесу.
На ланке пошлина блт на ввоз автомобиля выше стоимости самого авто. И так почти со всеми категориями.
Какую власть там установят? Прокитайскую, проиндийскую или проамериканскую?
ОТВЕЧУ ЗА ВАС, ОРИГИНАЛЫ!
КАКАЯ РАЗНИЦА, ГЛАВНОЕ ЧТО НЕ ПРОРОССИЙСКУЮ! АЗАЗАЗЗА
Либертарианскую
А нельзя Прошриланкскую?)
А там есть школы где уроки ведут на русском языке?
Ну хоть не смской
А кто-нибудь читал про все это поглубже?
Там президент денег напиздил/глупости делал/просто не повезло с ковидом?
Деньги пиздил, много лет подряд. Импорт/экспорт убил, в стране нет среднего бизнеса. Кредиты Китаю выплачивать лет 15 будут теперь.
Блять да не тот!