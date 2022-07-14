Сейчас политик находится в Сингапуре «с частным визитом».

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14 июля президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал заявление об отставке, сообщает «Би-би-си». Политик прислал письмо о сложении полномочий по электронной почте — за день до этого он вместе с женой и сотрудниками службы безопасности бежал из страны на военном самолёте.

Новости вчера протестов Статьи редакции Президент Шри-Ланки покинул страну перед отставкой на фоне массовых Политик вместе с женой и двумя сотрудниками службы безопасности бежал на Мальдивы.

Сообщалось, что Раджапакса улетел на Мальдивы, но затем он отправился в Сингапур. По словам местных властей, бывший президент прибыл с частным визитом и не просил политического убежища. Временно исполняющим обязанности стал премьер-министр Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, но это вызвало только новую волну протестов.

Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и действиями президента страны. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу. 9 мая премьер-министр Шри-Ланки ушёл в отставку.