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Президент Шри-Ланки подал в отставку по электронной почте — ранее он бежал из страны на фоне протестов Статьи редакции

Сейчас политик находится в Сингапуре «с частным визитом».

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14 июля президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал заявление об отставке, сообщает «Би-би-си». Политик прислал письмо о сложении полномочий по электронной почте — за день до этого он вместе с женой и сотрудниками службы безопасности бежал из страны на военном самолёте.

Новости
Президент Шри-Ланки покинул страну перед отставкой на фоне массовых протестов Статьи редакции

Политик вместе с женой и двумя сотрудниками службы безопасности бежал на Мальдивы.

Сообщалось, что Раджапакса улетел на Мальдивы, но затем он отправился в Сингапур. По словам местных властей, бывший президент прибыл с частным визитом и не просил политического убежища. Временно исполняющим обязанности стал премьер-министр Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, но это вызвало только новую волну протестов.

Шри-Ланка находится на грани банкротства — резервы иностранной валюты закончились, страна испытывает сложности с импортом еды, лекарств и топлива, в июне инфляция в стране была больше 54%. Экономический кризис связывают с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и действиями президента страны. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу. 9 мая премьер-министр Шри-Ланки ушёл в отставку.

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Президент не консультировался ни с кем по поводу экономических реформ — в результате страна на грани банкротства.

Сожжённый дом премьер-министра. Фото: NDTV

#новости #шриланка #отставки

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32 комментария
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Радикальный Абдужаббор

путин так не сможет: он не умеет пользоваться электронной почтой

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товста кiшка

Пусть почтовым голубем воспользуется тогда

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Alexander D

Украинским. Генномодифицированным

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Болезненный Петя

телеграмму отправит

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Радикальный Абдужаббор

с соболезнованиями сам себе

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Hfr Olod

путин так не сможет: его никто свергать не собирается

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Крепкий калькулятор

Предвижу комментарии: «Россияне, вы тоже можете!»

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Краткий Илья

Такие комментарии напишут только профаны, не видящие разницы между нищей Шри-Ланкой и богатой Россией, у которой есть средства на содержание огромного репрессивного аппарата, в купе с людьми, яро желающими заниматься таким и любящих такую работу

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Новорег Заблокированный

а еще у Шри-Ланки нету 4 миллионов людей на один дворец, как в мск. было бы желание

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Краткий Илья

А еще у России нет 140 млн голодающего населения

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Новорег Заблокированный

подожди пару месяцев

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Краткий Илья

Не дождёшься) Сейчас не совок с неэффективным плановым с/х, тут полно крупных частных производителей

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XTheme

Да ладно, я уже почувствовал как по кошельку ударила потребительская корзина, мб я и нищий канеш хуй его знает

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Краткий Илья

Хз хз. Яйца, которые я весь 2021 год покупал по цене 99 руб в пятерочке, взлетели по цене в марте до 105-106 руб за десяток отборных, а сейчас в мае-июне опустились до 95 руб., что для меня удивление, потому что они стоили 99 руб весь 2021 год, по сути. А так в остальном всё то же самое, ассортимент весь тот же самый

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XTheme

Это очень условное хз хз. Советую провести эксперимент. Накупить в условной пятерочке продуктов, как вы вот закупаетесь на неделю допустим, и через месяц точно такую же закупку по чеку сделать, и интересно будет посмотреть как и что.

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Краткий Илья

Опять-таки, от региона к региону цены варьируются, у кого-то дороже, у кого-то нет, но вот так. А вот из хозяйственных товаров да, повышение есть. Все Тайды/Леноры/Вернели и пр. повысились в цене, некоторые существенно

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XTheme

Ну насчет именно еды да, есть такое, согласен. Но эксперимент не помешал бы кстати, что бы понять реальный уровень инфляции, причем чем больше народу поучаствует тем лучше мне кажется.

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С-пивком-потянет Русский

а кто вообще сказал, что эти протесты закончились успехом?

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Bruno Traven

Блядь он пошутил а ты и здесь порвался

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Необходимый Артем
в купе с людьми

в теплушке

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Hfr Olod

лол, таких наивных дурачков уже не осталось, как и тех, кто верит в нетерпильность россиян

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так себе русский

холопы не хотят

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Violetta Nekrasova

Хороший пример всем азиатским странам: не колхозников туристов развлекать годами, а международные торговые отношения строить, и не ставить палки в колёса локальному бизнесу.
На ланке пошлина блт на ввоз автомобиля выше стоимости самого авто. И так почти со всеми категориями.

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Практический звук

Какую власть там установят? Прокитайскую, проиндийскую или проамериканскую?

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Практический звук

ОТВЕЧУ ЗА ВАС, ОРИГИНАЛЫ!
КАКАЯ РАЗНИЦА, ГЛАВНОЕ ЧТО НЕ ПРОРОССИЙСКУЮ! АЗАЗАЗЗА

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Senya

Либертарианскую

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Нежелезный человек

А нельзя Прошриланкскую?)

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IvanDurov

А там есть школы где уроки ведут на русском языке?

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Bulky Blackcrappy против войны

Ну хоть не смской

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Михаил Желтухин

А кто-нибудь читал про все это поглубже?

Там президент денег напиздил/глупости делал/просто не повезло с ковидом?

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Violetta Nekrasova

Деньги пиздил, много лет подряд. Импорт/экспорт убил, в стране нет среднего бизнеса. Кредиты Китаю выплачивать лет 15 будут теперь.

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RAAmuc

Блять да не тот!

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