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Суд оправдал художницу Юлию Цветкову по делу о распространении порнографии за рисунки с вагинами Статьи редакции

Обвинение просило приговорить её к трём годам колонии.

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Одна из бодипозитивных картинок Цветковой. Фото Юлии Цветковой

Центральный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову, которую обвиняли в распространении порнографии за публикаций рисунков вульвы в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте». О решении суда сообщила мать Цветковой Анна Ходырева в фейсбуке*.

Процесс длиною в три года завершился победой стороны защиты. Радуемся, но пока не окончательно. В течение 10 дней прокуратура может пойти в аппеляцию. Других комментариев пока нет.

Анна Ходырева, мать Юлии Цветковой

Прокуратура просила приговорить Цветкову к трем годам колонии. Художница вину не признавала, заявляя, что ведет паблик, чтобы снять табу с женской физиологии.

  • В середине ноября 2019 года против Цветковой возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за публикации картинок в паблике «ВКонтакте» «Монологи вагины», цель которого — «снятие табу с женской физиологии».
  • На Цветкову также завели два административных дела о гей-пропаганде. По первому активистку оштрафовали на 50 тысяч рублей за её страницы во «ВКонтакте», а также пабликов «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре | 18+» и «Комсомолка. Феминизм пересечений». Основанием для второго дела стала картинка с изображением однополых семей и слоганом «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».
  • С конца ноября 2019 года по 16 марта 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом. В декабре 2019 года её оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В июне 2020 года Цветковой предъявили обвинение в распространении порнографии за рисунки с вагинами.
  • 3 июня Цветкову признали «иноагентом».
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kate
В тюрьму за рисунки: как статья о порнографии стала способом борьбы с «неудобным» активизмом Статьи редакции

Обзор уголовных дел за публикацию откровенных картинок и мнение юриста о том, как работает закон о порнографии и кому он грозит.

Акция в поддержку Юлии Цветковой в Петербурге Фото Telegram-канала «СоцФем Альтернатива»

*Meta, которая владеет фейсбуком, признана экстремистской организацией на территории России.

#новости #суды #право #делоцветковой

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40 комментариев
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 Хлопок

Да просто побоялись ночью в Москву звонить за согласованием приговора. 100% на Дальнем Востоке количество оправданий всегда выше, чем в остальной Россиюшке.
Или так было дело:
- Лаврентий Павлович, это судья Свинособакина, тут приговор по делу вагины...
- ЧТО БЛЯТЬ ДВА ЧАСА НОЧИ КАКАЯ ВАГИНА!
- Лаврентий Павлович, там рисунки вагины, порнография и распространение вагин в особо крупном...
- ДА ИДИ ТЫ НАХУЙ СВИНОСОБАКИНА БЛЯТЬ, Я НА ТЕБЯ УПРАВУ-ТО НАЙДУ! ДАМ ПИЗДЫ!
- Что-то, Лаврентий Павлович? Оправ-дать? Как скажете, Лаврентий Павлович, спокойной ночи, Лаврентий Павлович!

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Alexander
распространение вагин в особо крупном...

ору))

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Arugin

Столько времени отняли у человека просто потому, что авторитарным личностям захотелось пару звездочек на погоны в коллекцию добавить.

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Конкретный Петя

сколько наших налогов на этот цирк ушло

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Lemming

Возможно эти личности были спецоперированы, и теперь просто нах никому не нужен этот приговор стал

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Интенсивный Паша

Спецоперировали росгвардию, они не заводят уголовные дела
Это чисто силовая структура, ни следствием, ни дознанием они не занимаются
Так что шансов мало

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Emil

Господи, три года у человека отняли из-за рисунков вагины, какой кромешный пиздец...

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Правительственный пришелец

Слава женским писькам, ура

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Соме Дуде

Мужские все ещё лучше во всех планах

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Пиструн Сосаевич

Мех, мясо, шкварок нажарю!

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Имя любимое мое

у мужиков есть пивные пузики и это нормально
от мужиков воняет потом и это нормально
у мужиков есть щетина на лице и это нормально

должен ли я соглашаться с беспределом режима - нет.
должен ли я соглашаться с мнением фемки - тоже нет.

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Мари

Чего блядь

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Имя любимое мое

что именно? ты пузикофоб или потофоб?

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Мари

Как связаны последнее предложение и два предыдущих? Где логика?

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Имя любимое мое

есть судебный беспредел с преследованием за мысли, и есть сами мысли. позиция по обоим вопросам может быть разной - и это нормально. под двумя постами об этом событии вместо рисунков вульв, за которые и пытались привлечь, почему то рисунки с бодипозитивным манифестом. то есть даже тут идёт фемпропаганда вместо фактов, типа режим борется с нашими идеями)) привет подмена понятий, давно не виделись.

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ОСА
у живых женщин есть мышцы
фемпропаганда

🤣🤣🤣

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kharitonovmtb

Другие картинки от неё посмотри, и прекрати юродничать

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ОСА

Перечитай пост на который я ответил или тебе помочь?

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kharitonovmtb

Помоги себе. И попробуй блять найти связь, между тем, что вместо других ее мерзотных картинок выбрали наиболее адекватную и именно ее разместили, чтобы у большинства создать максимальное сочуствие.

P.s. Сам факт судебных разбирательств считаю полным бредом, и такого быть не должно, однако это не мешает мне выражать свое мнение по поводу ее «творчества»

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ОСА
мерзотных картинок
рисунки с женщинами

Спермобак спок

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Полный супер_стар

Картинки и правда всратые, дело не в посыле, а в художественной ценности

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kharitonovmtb

Рисунки с женщинами, видимо, подходят любые под творчество, ок, буду знать))
А если я начну рисовать мужиков с goatse я тоже буду уважаемым творцом, а не просто додиком?

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ОСА

Мне похуй, чем ты будешь заниматься. Не понимаю, почему тебе не похуй на мерзотные картинки с женщинами

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Имя любимое мое

ну ты ебобо? очевидно же что речь об осуждении в обществе мускулистых женщин.

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Spoki
процесс длиною в 3 года

Уже это звучит как чрезмерное наказание.

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Илья Казаков

Продержали почти 3 года под арестом и только сейчас выпустили 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

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Стугна-Хрю

когда это произошло, это прямо свежее событие? суд оправдал её на следующий день после того, как руснявые фашисты устроили очередной терроризм, который пропагандоны даже не смогли сходу оправдать, отложив оправдания на следующий день/никогда?

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Андрей Охапкин

Совпадение?

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Стугна-Хрю

мне просто кажется, что я уже видел похожую новость, когда на следующий день после какого-то пиздеца оправдывали человека в каком-то глупом деле

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Имя любимое мое

в новостях свежие репосты

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Илья Казаков
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Ответный файл

Каждый раз менты прыгают на одни и те же грабли под названием "эффект Барбары Стрейзанд" - кто бы знал Цветкову и прочих например Мотузных (не в обиду им) за пределами их комьюнити, если бы менты в очередной раз не завели абсурдное дело.

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Полный супер_стар

Забудут на следующий день

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kharitonovmtb

Я извиняюсь конечно, и хули им толку с этой известности? Про Мотузную, например, как знало полторы калеки, так и осталось сейчас, когда событие уже далеко в прошлом

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Республики женских гениталий

Светов на стримы зовет. Известность, пиздец.

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Ответный файл

Я в плане того что вот рисовала Цветкова свои картинки на паблик в 100 человек, в какой-то момент менты заводят дело и потом уже эти картинки смотрят сотни тысяч человек.

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Ответный файл

Да потом большинство людей забывают, но все равно часть останется и может несколько тысяч человек теперь будут продолжать следить за творчеством "развращающую нашу молодежь, после которой они в жопы ябутся"

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Перша приватна цвяхарня

Путин тоже пизду рисовал. Назвал это кошкой, вид сзади.

Надо было ссылаться на прецедент

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masloriy

"Оттепель" /sarcasm off

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Лена Головач
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