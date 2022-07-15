Они «представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

О внесении расследовательского проекта Bellingcat, издания The Insider и ещё двух организаций в реестр сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генпрокуратуры РФ.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), „Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы“ (CEELI Institute) (Чехия)», — сообщили в ведомстве.

Соответствующую информацию направили в Минюст России для внесения этих организаций в перечень «нежелательных».

В перечне «нежелательных» находится 56 организаций, включая «Проект» и «Важные истории». Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административного и уголовного наказания.

Роскомнадзор может потребовать от СМИ удалить публикации на основе материалов «нежелательных организаций» — так было с расследованием «Проекта»;

Bellingcat и The Insider признаны «иностранными агентами».

