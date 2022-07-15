Генпрокуратура объявила деятельность Bellingcat и The Insider «нежелательной» в России Статьи редакции
Они «представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».
О внесении расследовательского проекта Bellingcat, издания The Insider и ещё двух организаций в реестр сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генпрокуратуры РФ.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), „Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы“ (CEELI Institute) (Чехия)», — сообщили в ведомстве.
Соответствующую информацию направили в Минюст России для внесения этих организаций в перечень «нежелательных».
- В перечне «нежелательных» находится 56 организаций, включая «Проект» и «Важные истории». Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административного и уголовного наказания.
- Роскомнадзор может потребовать от СМИ удалить публикации на основе материалов «нежелательных организаций» — так было с расследованием «Проекта»;
- Bellingcat и The Insider признаны «иностранными агентами».
Еще несколько часов и видимо за призывы к чести, совести или честности будут прям на улице стрелять...
Самые хрупкие вещи в России:
1. Чувства верующих
2. Репутация армии
3. Конституционный строй
Ликвидировать!
Будто когда-то было иначе?
Это неудивительно, учитывая, что управление по защите конституционного строя под руководством генерала Жало организовало неудачное убийство Навального и другие убийства, расследованием которых занимались Bellingcat и The Insider
какой сюрприз, кот запрещает его околоколивать
Так возьмите всех запишите в инагенты. Это же логично
Нарыли на них много .... параллельная реальность немного не складывается...