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Генпрокуратура объявила деятельность Bellingcat и The Insider «нежелательной» в России Статьи редакции

Они «представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

О внесении расследовательского проекта Bellingcat, издания The Insider и ещё двух организаций в реестр сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генпрокуратуры РФ.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), „Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы“ (CEELI Institute) (Чехия)», — сообщили в ведомстве.

Соответствующую информацию направили в Минюст России для внесения этих организаций в перечень «нежелательных».

  • В перечне «нежелательных» находится 56 организаций, включая «Проект» и «Важные истории». Им запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административного и уголовного наказания.
  • Роскомнадзор может потребовать от СМИ удалить публикации на основе материалов «нежелательных организаций» — так было с расследованием «Проекта»;
  • Bellingcat и The Insider признаны «иностранными агентами».

#новости

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9 комментариев
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 Йозеф Нейман

Еще несколько часов и видимо за призывы к чести, совести или честности будут прям на улице стрелять...

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За сотню в аэропорт поехали

Самые хрупкие вещи в России:
1. Чувства верующих
2. Репутация армии
3. Конституционный строй

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Виктор Черненко
представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ
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Процессуальный ящик
Они «представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ»

Ликвидировать!

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Sergei Timofeyev

Будто когда-то было иначе?

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Географический Женя
Они «представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

Это неудивительно, учитывая, что управление по защите конституционного строя под руководством генерала Жало организовало неудачное убийство Навального и другие убийства, расследованием которых занимались Bellingcat и The Insider

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Как достать соседа

какой сюрприз, кот запрещает его околоколивать

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Gleb Fessel

Так возьмите всех запишите в инагенты. Это же логично

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Man

Нарыли на них много .... параллельная реальность немного не складывается...

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