Новости

Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушёл из России Статьи редакции

Польская компания уже нашла покупателя.

442 просмотров

Польский производитель замороженных овощей, фруктов и смесей Hortex продал свое российское подразделение, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные в ЕГРЮЛ. По данным газеты, такая запись в реестре появилась 11 июля.

Hortex считается лидером рынка замороженных овощей и фруктов Центральной и Восточной Европы. В России производство велось на двух партнёрских заводах в Подмосковье и на одном в Карелии.

Большая часть сырья импортировалась или приобреталась у других производителей. Из-за этого рентабельность заметно снизилась еще после введения в 2014 году Россией в отношении ЕС продуктового эмбарго, отмечает источник издания.

Новым владельцем компании «Ортика Фрозен Фудс», представлявшей интересы Hortex в России, стала ГК «Агама», выпускающая рыбные продукты под марками Agama и «Бухта изобилия». В Hortex и «Агаме» не прокомментировали сделку.

Неизвестно, получила ли «Агама» право на использование бренда Hortex в России. Участники рынка предполагают, что «Агама» сможет пользоваться брендом Hortex до конца 2022 года, а затем ей придётся выпускать овощную и ягодную продукцию под собственным товарным знаком, либо создавать новый бренд.

#новости #ктоушёл

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Написать комментарий...
 Демшиза круче либертарианства

Жаль. Моя первая заморозка.
Гавайская смесь - ❤

Ответить
Развернуть ветку
Неожиданный велосипед

В 16 лет?

Ответить
Развернуть ветку
Демшиза круче либертарианства

в 10-11

Ответить
Развернуть ветку
luxury

дороговатая она

Ответить
Развернуть ветку
Процессуальный ящик

Будет еще дороже

Ответить
Развернуть ветку
Круглый колос

В детсиве любил программу Смак с Макаревичем.
И там однажды был рекоамный выпуск, как раз делали суп из замороженных овощей.

Я уговорил маму купить такие же и сварить.

Такая хуйня получилась )))

Ответить
Развернуть ветку
Научно-Технический коктейль

если производитель овощей ушёл, то как теперь будут появляться поддерживающие?

Ответить
Развернуть ветку
Процессуальный ящик

Штош

Ответить
Развернуть ветку
Научно-Технический коктейль

Штош

Ответить
Развернуть ветку
Скрепный кремпай

Отморозки без Заморозки
и точка...

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Компании уходят, но продают свой бизнес когда уходят. Хоть бы поляки в протест все нахуй позакрывали.

Ответить
Развернуть ветку
PPPPP AAAAA

Пусть валят, 4 сезона повкуснее будут

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
null