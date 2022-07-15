Польская компания уже нашла покупателя.

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Польский производитель замороженных овощей, фруктов и смесей Hortex продал свое российское подразделение, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные в ЕГРЮЛ. По данным газеты, такая запись в реестре появилась 11 июля.

Hortex считается лидером рынка замороженных овощей и фруктов Центральной и Восточной Европы. В России производство велось на двух партнёрских заводах в Подмосковье и на одном в Карелии.

Большая часть сырья импортировалась или приобреталась у других производителей. Из-за этого рентабельность заметно снизилась еще после введения в 2014 году Россией в отношении ЕС продуктового эмбарго, отмечает источник издания.

Новым владельцем компании «Ортика Фрозен Фудс», представлявшей интересы Hortex в России, стала ГК «Агама», выпускающая рыбные продукты под марками Agama и «Бухта изобилия». В Hortex и «Агаме» не прокомментировали сделку.