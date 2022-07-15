Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушёл из России Статьи редакции
Польская компания уже нашла покупателя.
Польский производитель замороженных овощей, фруктов и смесей Hortex продал свое российское подразделение, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные в ЕГРЮЛ. По данным газеты, такая запись в реестре появилась 11 июля.
Hortex считается лидером рынка замороженных овощей и фруктов Центральной и Восточной Европы. В России производство велось на двух партнёрских заводах в Подмосковье и на одном в Карелии.
Большая часть сырья импортировалась или приобреталась у других производителей. Из-за этого рентабельность заметно снизилась еще после введения в 2014 году Россией в отношении ЕС продуктового эмбарго, отмечает источник издания.
Новым владельцем компании «Ортика Фрозен Фудс», представлявшей интересы Hortex в России, стала ГК «Агама», выпускающая рыбные продукты под марками Agama и «Бухта изобилия». В Hortex и «Агаме» не прокомментировали сделку.
Неизвестно, получила ли «Агама» право на использование бренда Hortex в России. Участники рынка предполагают, что «Агама» сможет пользоваться брендом Hortex до конца 2022 года, а затем ей придётся выпускать овощную и ягодную продукцию под собственным товарным знаком, либо создавать новый бренд.
Жаль. Моя первая заморозка.
Гавайская смесь - ❤
В 16 лет?
в 10-11
дороговатая она
Будет еще дороже
В детсиве любил программу Смак с Макаревичем.
И там однажды был рекоамный выпуск, как раз делали суп из замороженных овощей.
Я уговорил маму купить такие же и сварить.
Такая хуйня получилась )))
если производитель овощей ушёл, то как теперь будут появляться поддерживающие?
Штош
Штош
Отморозки без Заморозки
и точка...
Компании уходят, но продают свой бизнес когда уходят. Хоть бы поляки в протест все нахуй позакрывали.
Пусть валят, 4 сезона повкуснее будут