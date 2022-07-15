Испанский банк отклоняет переводы из Пенсионного фонда России.

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Пенсионерка Лина Посуэло. Фото El Pais

Пенсию детей войны, которых эвакуировали в СССР в годы гражданской войны в Испании (1936-1939), не могут получить пенсию, поскольку крупнейший испанский банк CaixaBank отклоняет переводы из России, сообщает испанская газета El Pais.

Дети войны в Испании получают 550 евро от России, а Испания добавляет 689 евро для достижения минимального размера пенсии, рассказала изданию пенсионерка Онорине Фернандес, которую в 1937 году вывезли в СССР. Она работала медсестрой во время битвы под Сталинградом, а в 1991 году вернулась в Испанию.

Решение CaixaBank затронуло около полусотни пенсионеров — не только детей войны, но и российских эмигрантов, переехавших в Испанию. В CaixaBank заявили, что переводы, осуществляемые Пенсионным фондом России (ПФР), подпадают под действие пакета санкций, принятых ЕС.

Другие банки, такие как BBVA и Banco Santander, продолжают зачислять российские переводы на счета клиентов. Представитель ПФР заявил изданию, что ведомство готово продолжать осуществлять платежи через испанские банки, которые принимать переводы из России.

В начале июня в пресс-службе ПФР рассказали РБК, что им возвратились платежи 37 граждан, проживающих зарубежом. «Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами»,— добавили в фонде. Они могут получать выплаты в рублях — для этого нужен счёт в российском банке. Если выплата невозможна, то ПФР обещает при первой возможности восстановить платежи с доплатой за прошедшее время.