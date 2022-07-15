Дети войны в Испании перестали получать российскую пенсию из-за санкций Статьи редакции
Испанский банк отклоняет переводы из Пенсионного фонда России.
Пенсию детей войны, которых эвакуировали в СССР в годы гражданской войны в Испании (1936-1939), не могут получить пенсию, поскольку крупнейший испанский банк CaixaBank отклоняет переводы из России, сообщает испанская газета El Pais.
Дети войны в Испании получают 550 евро от России, а Испания добавляет 689 евро для достижения минимального размера пенсии, рассказала изданию пенсионерка Онорине Фернандес, которую в 1937 году вывезли в СССР. Она работала медсестрой во время битвы под Сталинградом, а в 1991 году вернулась в Испанию.
Решение CaixaBank затронуло около полусотни пенсионеров — не только детей войны, но и российских эмигрантов, переехавших в Испанию. В CaixaBank заявили, что переводы, осуществляемые Пенсионным фондом России (ПФР), подпадают под действие пакета санкций, принятых ЕС.
Другие банки, такие как BBVA и Banco Santander, продолжают зачислять российские переводы на счета клиентов. Представитель ПФР заявил изданию, что ведомство готово продолжать осуществлять платежи через испанские банки, которые принимать переводы из России.
В начале июня в пресс-службе ПФР рассказали РБК, что им возвратились платежи 37 граждан, проживающих зарубежом. «Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами»,— добавили в фонде. Они могут получать выплаты в рублях — для этого нужен счёт в российском банке. Если выплата невозможна, то ПФР обещает при первой возможности восстановить платежи с доплатой за прошедшее время.
В апреле правительство выпустило постановление, которое регламентирует особенности выплаты пенсий до конца 2022 года на фоне ограничительных мер. Переводы за границу продолжаются через кредитное учреждение, не включенное в санкционные списки. О каком именно кредитном учреждении идет речь, в ПФР не уточнили. Раньше им был «Сбербанк».
"Дети войны в Испании получают 550 евро от России"
Нормально так, а в самой России сколько получают дети войны?
10000 рублей.
"Средний размер пенсии участников и инвалидов Великой Отечественной войны составляет 51 841 руб"
https://pfr.gov.ru/branches/arkhangelsk/news~2021/05/05/224478#:~:text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8,(%D0%95%D0%94%D0%92)%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8.
Так там дети, а у тебя участники и инвалиды.
?
Блин, ну в статье же написано что они получают выплаты как дети гражданской войны в Испании, а не как ветераны ВВ2
Так смысл в том, что они получают российскую пенсию + надбавку от испанцев.
550 евро, о**еть.
Если бы наши пенсионеры столько получали, я бы даже начал в какой то степени гордиться россией. Но нет, тупые геополитические амбиции нам были куда важнее.
Так Испания ещё 689 доплачивает, чтоб минималка хоть получилась)
Оно то понятно, но блин, в россии и 550 было бы за глаза.
Ну это тебе
Хотелось бы, чтобы пропагандоны зафорсили эту новость, тогда бабки стопудово пошли штурмовать телеграф
Сюда бы дописать подробности про то, какое отношение СССР имел к гражданской войне в Испании, почему кого-то эвакуировали в СССР из Испании, как они потом вернулись и почему им положена пенсия от РФ. Ничего не понятно
А, ну это просто базовый курс истории, который в школе проходится, поэтому это и не объяснялось. Вкратце, в 1930х была в Испании Гражданская война между республиканцами и сторонниками диктатуры, ссср в рамках своего интернационального движения за коммунизм везде поддерживал республиканцев. После проигрыша республиканцев кто-то мог и остаться в ссср.