Он не был среди пленных иностранцев, приговорённых к смертной казни.

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Британец Пол Джонсон Энтони Доминик Ури, находившийся в плену в ДНР*, 10 июля умер, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на омбудсмена. Это объяснили хроническими болезнями и стрессом.

«Представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии Красного креста. Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь, но учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», — сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Она уточнила, что во время первого медицинского осмотра у Пола Ури выявили несколько хронических заболеваний, в том числе «инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы». Кроме того, он «находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине».

По словам властей ДНР, Пола Ури взяли в плен в апреле при его попытке прорваться через блокпост. Он был «профессиональным военным», воевал в Афганистане, Ираке, Ливи, руководил боевыми операциями и занимался набором и обучением наёмников для украинских войск.

При этом в апреле глава некоммерческой организации Presidium Network, которая занимается гуманитарной помощью в зонах конфликтов, рассказал AP, что Пол Ури не участвовал в боевых действиях, а был волонтёром. Его и ещё одного британца задержали при попытке эвакуировать семью из Днепрорудного.

Фото Daily Record

В мае член подконтрольной России администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал видео с Полом Ури. У британца в телефоне якобы нашли снимки подорванного моста. В ролике закованный в наручники мужчина рассказывает, что был волонтёром, а подорванный мост сфотографировал, чтобы передать снимки журналистам «в качестве доказательства преступлений украинской армии».