Власти ДНР сообщили о смерти пленного британца Пола Ури, объяснив это болезнями и стрессом Статьи редакции
Он не был среди пленных иностранцев, приговорённых к смертной казни.
Британец Пол Джонсон Энтони Доминик Ури, находившийся в плену в ДНР*, 10 июля умер, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на омбудсмена. Это объяснили хроническими болезнями и стрессом.
«Представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии Красного креста. Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь, но учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», — сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Она уточнила, что во время первого медицинского осмотра у Пола Ури выявили несколько хронических заболеваний, в том числе «инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы». Кроме того, он «находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине».
По словам властей ДНР, Пола Ури взяли в плен в апреле при его попытке прорваться через блокпост. Он был «профессиональным военным», воевал в Афганистане, Ираке, Ливи, руководил боевыми операциями и занимался набором и обучением наёмников для украинских войск.
При этом в апреле глава некоммерческой организации Presidium Network, которая занимается гуманитарной помощью в зонах конфликтов, рассказал AP, что Пол Ури не участвовал в боевых действиях, а был волонтёром. Его и ещё одного британца задержали при попытке эвакуировать семью из Днепрорудного.
В мае член подконтрольной России администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал видео с Полом Ури. У британца в телефоне якобы нашли снимки подорванного моста. В ролике закованный в наручники мужчина рассказывает, что был волонтёром, а подорванный мост сфотографировал, чтобы передать снимки журналистам «в качестве доказательства преступлений украинской армии».
*Украина считает ДНР частью Донецкой области и временно оккупированной территорией
Эта сноска раздражает неимоверно. Весь мир считает, весь мир!
Ну че ты обобщаешь? Эритрея и КНДР, например, нет.
Но, да, стоит добавить ещё 200 стран к Украине в сноске
Вообще-то Сирия и КНДР, Эритрея ещё не признала
Это важно, потому что без Эритреи не то
Нужно в очередной раз объяснять, почему сотрудник Редакции, публикующий новости, и территориально живущий в РФ, вынужден писать тексты так, чтобы они соответствовали действующим законам РФ?
Не нужно
*весь прогрессивный цивилизованный мир
Да и почти весь непрогрессивный нецивилизованный тоже.
Британия такая: «Пук-среньк, выражаем ноту протеста»
А, дочитал новость – им вообще похуй. Ахахаха.
омбудсмен ДНР пиздеть не будет
Причём тут их омбудсмен, если Британии буквально похуй. Погугли его имя в английских новостях – там пусто.
Последнее упоминании в апреле:“The Foreign Office is doing all it can to support and identify these two people,” the British trade minister, Anne-Marie Trevelyan, told Sky News.
https://www.theguardian.com/politics/2022/apr/29/foreign-office-looking-into-claims-two-britons-captured-in-ukraine
в этом плане Украина в плане отношения к своим людям и бриташке и сшашке даст посососать. В том плане что украинцы своих не бросают.
В Британии разрешены военные наёмники?
Так они не наемники, они рядовые военные, лол
днр это нелегитимная квази республика. Всё равно что пытаться защищать пленного в какой нибудь племенной общине дикарей.
Британия же сразу объявила что те кто едут идут на свой страх и риск, королевство не будет легализовать террористов переговорами
А россияне шо? Просто мимо проходили?
Не понял мысль.
Такое ощущение, что ты в состоянии перманентного «рвания». Я помню твой пост про депрессию на фоне думскроллинга, так что завязывай 24/7 приёбываться ко всем постам.
Я написал про Британию, а ты мне уже два реплая выдал про РФ и ДНP.
Ну потому что это кровь на вашей руках. Он же из-за вас погиб
На чьих «ваших»? Мой дед, которому за 80, виноват в происходящем? Или мои племянники, которым по 10 лет? Или 140 миллионов жителей РФ?
Купи уже пару упаковок успокоительного и прекрати кидаться на людей в интернете. Ты и людей заёбываешь, и самого себя в пучину говна загоняешь, усугубляя психическое состояние.
на руках россиян. На руках дедах еще две войны в Чечне и в Афганистане.прекрати кидаться на людей в интернете.
Прекратите устраивать тут геноцид.
Ладно, передам деду и племянникам, чтобы прекратили. Удачи, друг.
Ого. До 2млн человек убили. Твои племенники когда подрастут тоже будут ждать пока тут сотни тысяч не подохнут, чтобы Россия войска не вывела?
Мои племянники подрастут и будут как я удивляться беспокойным шизоидам в интернете.
А разорванным детям на пополам убитыми российскими ракетами они будут удивляться?
Спроси деда гордится ли он собой пока совок уничтожал гражданских в Афганистане. Сколько их там погибло? Какой дед, такой и сынок.
Что-то уже совсем толстовато, устал?
Я считаю, что россияне вообще имеют морально право обвинять кого-то.
Какой, блядь, стресс. Они бы ещё сказали, что он выгорел на работе.
эту отмазку оставили на случай когда заживо сжигать начнут
Стрессанул, что ж, бывает
это для российских танкистов приберегли
сьездил на сафари)
Откуда пошло это выражение?
первый раз на тж увидел, типа граждане ес ездят на сафари поубивать орков
пусть тело отдадут на экспертизу, что бы к ДНР не было вопросов, но очевидно они это не допустят
К ним априори не может не быть вопросов
1)комментаторы рвутся со сноски
2)значит днр - это украина и днровцы - украинцы
3) получается украинцы уже восьмой год воюют против украины и никто не восстает против местной власти
...
4) В ХЕРСОНЕ, БЕРДЯНСКЕ СЧАС ПО ДРУГОМУ БУДЕТ!!! РЯЯЯЯ, МЫ УКРАИНЦЫ!
Есть такая штука как "де-юре" и "де-факто".
По праву(что есть де-юре) — Крым, ДНР, и ЛНР — часть Украины. Более того, даже по российскому праву Крым это Украина( да да, тут тоже есть правовой проеб). Ибо для образования нового субъекта федерации нужно было бы провести референдум в самой России, и спросить россиян: а вам Крым нада?
Есть де-факто, где Крым управляется Россией, а ЛДНР управляются марионеточным правительством. С которым и идет война.
@Сторож
Надо было сказать- нет возможности обеспечить лекарствами, из-за введённых санкций Британией
Запытали нелюди. Магнитский также умер от "хронических заболеваний и стресса"
ждем вскоре западные чвк на сторне украинцев
Как неожиданно стресанул наёмник..... авось же помогли?!?