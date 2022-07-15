{"id":2133,"url":"\/distributions\/2133\/click?bit=1&hash=995be72afa93b89720c0ff342acdc3fcb4669ca4f650e2aa7f4d7cc5c58ef602","title":"\u0427\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0448\u043a\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u0438 \u0438\u0445 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u044d\u0442\u0438\u043c \u043b\u0435\u0442\u043e\u043c","buttonText":"","imageUuid":"","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости

Власти ДНР сообщили о смерти пленного британца Пола Ури, объяснив это болезнями и стрессом Статьи редакции

Он не был среди пленных иностранцев, приговорённых к смертной казни.

2339 просмотров

Британец Пол Джонсон Энтони Доминик Ури, находившийся в плену в ДНР*, 10 июля умер, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на омбудсмена. Это объяснили хроническими болезнями и стрессом.

«Представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии Красного креста. Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь, но учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», — сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Она уточнила, что во время первого медицинского осмотра у Пола Ури выявили несколько хронических заболеваний, в том числе «инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы». Кроме того, он «находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине».

По словам властей ДНР, Пола Ури взяли в плен в апреле при его попытке прорваться через блокпост. Он был «профессиональным военным», воевал в Афганистане, Ираке, Ливи, руководил боевыми операциями и занимался набором и обучением наёмников для украинских войск.

При этом в апреле глава некоммерческой организации Presidium Network, которая занимается гуманитарной помощью в зонах конфликтов, рассказал AP, что Пол Ури не участвовал в боевых действиях, а был волонтёром. Его и ещё одного британца задержали при попытке эвакуировать семью из Днепрорудного.

Фото Daily Record

В мае член подконтрольной России администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал видео с Полом Ури. У британца в телефоне якобы нашли снимки подорванного моста. В ролике закованный в наручники мужчина рассказывает, что был волонтёром, а подорванный мост сфотографировал, чтобы передать снимки журналистам «в качестве доказательства преступлений украинской армии».

*Украина считает ДНР частью Донецкой области и временно оккупированной территорией

#новости #лнриднр

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
45 комментариев
Написать комментарий...
Географический Женя
*Украина считает ДНР временно оккупированной территорией

Эта сноска раздражает неимоверно. Весь мир считает, весь мир!

Ответить
Развернуть ветку
Не палимося

Ну че ты обобщаешь? Эритрея и КНДР, например, нет.

Но, да, стоит добавить ещё 200 стран к Украине в сноске

Ответить
Развернуть ветку
Hz hz

Вообще-то Сирия и КНДР, Эритрея ещё не признала

Ответить
Развернуть ветку
Hz hz

Это важно, потому что без Эритреи не то

Ответить
Развернуть ветку
Потенциальный Макс

Нужно в очередной раз объяснять, почему сотрудник Редакции, публикующий новости, и территориально живущий в РФ, вынужден писать тексты так, чтобы они соответствовали действующим законам РФ?

Ответить
Развернуть ветку
Географический Женя

Не нужно

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

*весь прогрессивный цивилизованный мир

Ответить
Развернуть ветку
Пп Пп

Да и почти весь непрогрессивный нецивилизованный тоже.

Ответить
Развернуть ветку
norm

Британия такая: «Пук-среньк, выражаем ноту протеста»

Ответить
Развернуть ветку
norm

А, дочитал новость – им вообще похуй. Ахахаха.

Ответить
Развернуть ветку
Dan

омбудсмен ДНР пиздеть не будет

Ответить
Развернуть ветку
norm

Причём тут их омбудсмен, если Британии буквально похуй. Погугли его имя в английских новостях – там пусто.

Последнее упоминании в апреле:

“The Foreign Office is doing all it can to support and identify these two people,” the British trade minister, Anne-Marie Trevelyan, told Sky News.

https://www.theguardian.com/politics/2022/apr/29/foreign-office-looking-into-claims-two-britons-captured-in-ukraine

British aid workers Paul Urey and Dylan Healy…
Reports say men were detained by Russia after going to country to help provide humanitarian aid
www.theguardian.com
Ответить
Развернуть ветку
Пушистый зверек

в этом плане Украина в плане отношения к своим людям и бриташке и сшашке даст посососать. В том плане что украинцы своих не бросают.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Загребнев

В Британии разрешены военные наёмники?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Логачев

Так они не наемники, они рядовые военные, лол

Ответить
Развернуть ветку
Богдан Мирославский

днр это нелегитимная квази республика. Всё равно что пытаться защищать пленного в какой нибудь племенной общине дикарей.

Ответить
Развернуть ветку
Евген Коновалец

Британия же сразу объявила что те кто едут идут на свой страх и риск, королевство не будет легализовать террористов переговорами

Ответить
Развернуть ветку
Dan

А россияне шо? Просто мимо проходили?

Ответить
Развернуть ветку
norm

Не понял мысль.

Такое ощущение, что ты в состоянии перманентного «рвания». Я помню твой пост про депрессию на фоне думскроллинга, так что завязывай 24/7 приёбываться ко всем постам.

Я написал про Британию, а ты мне уже два реплая выдал про РФ и ДНP.

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Ну потому что это кровь на вашей руках. Он же из-за вас погиб

Ответить
Развернуть ветку
norm

На чьих «ваших»? Мой дед, которому за 80, виноват в происходящем? Или мои племянники, которым по 10 лет? Или 140 миллионов жителей РФ?

Купи уже пару упаковок успокоительного и прекрати кидаться на людей в интернете. Ты и людей заёбываешь, и самого себя в пучину говна загоняешь, усугубляя психическое состояние.

Ответить
Развернуть ветку
Dan

на руках россиян. На руках дедах еще две войны в Чечне и в Афганистане.

прекрати кидаться на людей в интернете.

Прекратите устраивать тут геноцид.

Ответить
Развернуть ветку
norm

Ладно, передам деду и племянникам, чтобы прекратили. Удачи, друг.

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Ого. До 2млн человек убили. Твои племенники когда подрастут тоже будут ждать пока тут сотни тысяч не подохнут, чтобы Россия войска не вывела?

Ответить
Развернуть ветку
norm

Мои племянники подрастут и будут как я удивляться беспокойным шизоидам в интернете.

Ответить
Развернуть ветку
Dan

А разорванным детям на пополам убитыми российскими ракетами они будут удивляться?

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Спроси деда гордится ли он собой пока совок уничтожал гражданских в Афганистане. Сколько их там погибло? Какой дед, такой и сынок.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Что-то уже совсем толстовато, устал?

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Я считаю, что россияне вообще имеют морально право обвинять кого-то.

Ответить
Развернуть ветку
Короткий будильник
объяснив это «болезнями и стрессом»

Какой, блядь, стресс. Они бы ещё сказали, что он выгорел на работе.

Ответить
Развернуть ветку
Paul
выгорел на работе

эту отмазку оставили на случай когда заживо сжигать начнут

Ответить
Развернуть ветку
Комиссар Путэн

Стрессанул, что ж, бывает

Ответить
Развернуть ветку
Холден Колфилд

это для российских танкистов приберегли

Ответить
Развернуть ветку
Пропитанный картон

сьездил на сафари)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Откуда пошло это выражение?

Ответить
Развернуть ветку
Пропитанный картон

первый раз на тж увидел, типа граждане ес ездят на сафари поубивать орков

Ответить
Развернуть ветку
Sdafs 156

пусть тело отдадут на экспертизу, что бы к ДНР не было вопросов, но очевидно они это не допустят

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

К ним априори не может не быть вопросов

Ответить
Развернуть ветку
Демшиза круче либертарианства

1)комментаторы рвутся со сноски
2)значит днр - это украина и днровцы - украинцы
3) получается украинцы уже восьмой год воюют против украины и никто не восстает против местной власти
...
4) В ХЕРСОНЕ, БЕРДЯНСКЕ СЧАС ПО ДРУГОМУ БУДЕТ!!! РЯЯЯЯ, МЫ УКРАИНЦЫ!

Ответить
Развернуть ветку
Tannim

Есть такая штука как "де-юре" и "де-факто".

По праву(что есть де-юре) — Крым, ДНР, и ЛНР — часть Украины. Более того, даже по российскому праву Крым это Украина( да да, тут тоже есть правовой проеб). Ибо для образования нового субъекта федерации нужно было бы провести референдум в самой России, и спросить россиян: а вам Крым нада?

Есть де-факто, где Крым управляется Россией, а ЛДНР управляются марионеточным правительством. С которым и идет война.

Ответить
Развернуть ветку
Пп Пп

@Сторож

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Загребнев

Надо было сказать- нет возможности обеспечить лекарствами, из-за введённых санкций Британией

Ответить
Развернуть ветку
darkAlert

Запытали нелюди. Магнитский также умер от "хронических заболеваний и стресса"

Ответить
Развернуть ветку
Хлопак

ждем вскоре западные чвк на сторне украинцев

Ответить
Развернуть ветку
Man

Как неожиданно стресанул наёмник..... авось же помогли?!?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 45 комментариев
null