В Premium-подписке Telegram для Android появится функция запрета отправки голосовых сообщений и «кружочков» Статьи редакции
Функцию обнаружили в бета-версии приложения.
Разработчики бета-версии Telegram для Android добавили в приложение возможность запретить пользователям присылать голосовые сообщения, пишет «Код Дурова» в своём канале.
Соответствующая функция появилась в настройках конфиденциальности. Например, можно запретить присылать голосовые сообщения всем, кроме контактов, либо всем, добавив некоторых в исключения. Она будет доступна не всем пользователям, а только подписчикам Premium. Телеграм-канал «О digital» отмечает, что пункт также касается видеосообщений-«кружочков».
Актуальную версию Telegram Beta можно скачать в канале tgfiles.
Компания представила Telegram Premium в середине июня 2022 года. 17 июня опубликовала стоимость — 449 рублей в месяц через App Store. 20 июня появилась возможность купить подписку при оформлении через @PremiumBot в Telegram за 379 рублей. 21 июня стоимость снизилась до 299 рублей.
А вот и киллер-фичи, забирайте мои деньги
Жду премиум про, чтобы можно было всё равно слать голосовые, несмотря на запрет
А потом премиум про ультра, запрещающая отправлять любые сообщения...
АОН.
АнтиАОН
АнтиАнтиАОН
Надо, чтобы можно было просто платить за подписку больше номинала. Тогда у того, у кого больше, тот может слать
Паша этим рассорит много людей :D
Круглые видеосообщения в телеге это конечно особая дичь.
Кто и под чем это придумал?
надо было шестиугольные
и что же такого дикого в этом?
При попытке отправить войс, должна появляться эта картинка:
Ох уж эти эффективные менеджеры - придумали проблему, выпустили платную версию без этой проблемы, профит
Ждём платную функцию отправки голосовых сообщений тем у кого прием голосовых сообщений отключено.
Привет. Пиши текстом пожалуйста. Есть функция диктовки на клавиатуре, если неохота печатать.
Сэкономил вам 299₽ в месяц, принимаю благодарности.
Сорян нет времени разбираться, послушай, там срочно
Если бы оно так работало…
Всё, теперь абсолютно все новые фичи будут только и исключительно для премиум. Для обычного пользователя развитие мессенджера умерло.
сейчас обрастет всякими свистелками и перделками, начнет тормозить, жрать много ресурсов на стороне сервера, начнут поднимать цены, еще больше уменьшать бесплатные возможности, параллельно пользователю начнуть хейтить, ныть что уже не торт. На фоне этого прогресс технологий даст всем условные ar гарнитуры, кто-то запилит бесплатную мессенджер с учетом этих реалий и своими киллерфичами аля "бесплатно без голосовух", переманит пользователей и история сделает свой очередной виток.
Думаю не я один это понимаю, поэтому сейчас телега переходит в активную фазу доения, пока корова еще несет золотые яйца
Есть только два гендера:да зачем мне этот ваш премиум, я здесь сообщения пишу, нахуй мне ваш кончающий стикер
ех, сейчас все функции будут только для подписчиков, а нам останется только сообщения писать
Повылезали клоуны, которые начали ныть, что для обычного юзера развития не будет.
блять, отключение индикатора "онлайн" в премиум не хочет Дуров завезти?
это и сейчас отключается в последней активности
Что за кружочки?
Нажми один раз на микрофон возле поля для текста и сможешь попробовать.
Видео на камеру в кружке, записывается при нажатии соответствующей кнопки в диалоге.
А вот и смысл покупать премиум появился, как же хочется такой функции ещё и на ватсап
Ну всё, продано. На все свои аккаунты куплю.
Павел Валерьевич, добро, обнял, до связи.
а что кто-то раньше запрещал выставить рамки общения в телеге и собеседнику сказать, что войсы и кружочки в общении с вами использовать не нужно?)
Некоторым людям поебать на твои рамки, а общаться с ними приходится, прикинь как бывает
Через такое посадить могут вроде
Ну меня раздражают все люди, посылающие мне голосовые сообщения в текстовом мессенджере.
Они что, печатать на клаве разучились?
Давно пора везде давать возможность отключать аудио-сообщения.
Когда человек пишет, он хотя бы думает, экономит слова, складывает все в предложения. А голосом все пиздит и пиздит, пиздит и пиздит. И тебе все это слушать нахер. А бывает, что номер карты/телефона/адрес надиктовывают голосом. И ты эту хуету скопировать/вставить не можешь, еще и переслушиваешь.
Как же хочется общаться с человеком, который мне сходу что-то запрещает, мечта прям, а не собеседник, сразу понятно — приятный человек
как приятно, когда вместо поиска и беглого просмотра взглядом, ты вынужден слушать аудиохуиту, потому что в одном из 10 пятиминутных сообщений где то была нужная информация
Поставил тебе минус, чтобы подтвердить, что я неприятный
Но ведь по подписке уже есть расшифровка голосовых...
Которая нихуя не работает. Она упорно пытается расшифровать русскоязычные сообщения по-английски и наоборот. Ни разу даже язык правильно не распознала
Это долго
а вот это уже похоже на правду
Где-то взорвался один Олег
У него охуенные кружочки, я считаю
Я один из тех кто юзает кружочки-голосовухи, но юзаю с близкими. Их я слышать и видеть рад. Киллер фича, короче
продано!
Почему это так просто и почему это так гениально?
Шикарная фича! Любители попиздеть в мессенджере должны страдать!
Сука, какой только хуйнёй они ни занимаются
Нет бы блядь внедрить простые, но полезные функции, вроде:
1. Отправка запланированного сообщения по времени. Скажем, тебе нужно с утра написать человеку. Но тебе влом вставать, поэтому можно отправить сообщение по таймеру, в назначенное тобой время
2. При переписке, если твой собеседник изменил текст сообщения, которое уже вышло за видимую область экрана, приложение могло бы тебе дать знать об этом:
- Чувак, одно из предыдущих сообщений твоего собеседника (которое ты уже пролистал) было изменено/обновлено. Ознакомься с обновлённым сообщением
Отправка по времени есть