Соответствующая функция появилась в настройках конфиденциальности. Например, можно запретить присылать голосовые сообщения всем, кроме контактов, либо всем, добавив некоторых в исключения. Она будет доступна не всем пользователям, а только подписчикам Premium. Телеграм-канал «О digital» отмечает, что пункт также касается видеосообщений-«кружочков».