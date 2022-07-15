{"id":2137,"url":"\/distributions\/2137\/click?bit=1&hash=3dfa05d9cbaa29138799ec16948a816cf871fa9d5a4d8e989121a183f39e8ce1","title":"\u041f\u0430\u0441\u0441\u0438\u0432\u043d\u0435\u0435 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0439 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0438 \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043e\u043c","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"b60e6a1c-d804-59b2-9e6d-3e94767903e8","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
vc.ru

В Premium-подписке Telegram появится функция запрета отправки голосовых сообщений и «кружочков» Статьи редакции

Функцию обнаружили в бета-версии приложения для Android.

3775 просмотров

Разработчики бета-версии Telegram для Android добавили в приложение возможность запретить пользователям присылать голосовые сообщения, пишет «Код Дурова» в своём канале.

Соответствующая функция появилась в настройках конфиденциальности. Например, можно запретить присылать голосовые сообщения всем, кроме контактов, либо всем, добавив некоторых в исключения. Она будет доступна не всем пользователям, а только подписчикам Premium. Телеграм-канал «О digital» отмечает, что пункт также касается видеосообщений-«кружочков».

Актуальную версию Telegram Beta можно скачать в канале tgfiles.

лидер мнений среди удобрений
Павел Валерьевич, спасибо, услышал: в следующем обновлении подписки Telegram Premium можно запретить присылать себе голосовые и кругляши.

Любители по три минуты бэкать и мэкать в микрофон бьются в истерике!
кабачковая икра по акции
Телеграм 15 июля: за деньги позволяет запрещать присылать себе войсы

Дуров через месяц: бросает дирхамы из своего небоскрёба в ОАЭ, выкупает золотой вагон в метро Дубая, а на сдачу забирает у Цукерберга WhatsApp

Компания представила Telegram Premium в середине июня 2022 года. 17 июня опубликовала стоимость — 449 рублей в месяц через App Store. 20 июня появилась возможность купить подписку при оформлении через @PremiumBot в Telegram за 379 рублей. 21 июня стоимость снизилась до 299 рублей.

Интернет
«Держи значок, что ты дурачок»: что входит в Premium-подписку телеграма и стоит ли за неё платить Статьи редакции

Если вкратце: только если хочется поддержать разработчиков.

#новости #telegram

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
112 комментариев
Написать комментарий...
Аналогичный Макс

А вот и киллер-фичи, забирайте мои деньги

Ответить
Развернуть ветку
Bulky Blackcrappy против войны

Жду премиум про, чтобы можно было всё равно слать голосовые, несмотря на запрет

Ответить
Развернуть ветку
Согласный завод

А потом премиум про ультра, запрещающая отправлять любые сообщения...

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Сергей Иванов

АОН.
АнтиАОН
АнтиАнтиАОН

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Неожиданный велосипед

Надо, чтобы можно было просто платить за подписку больше номинала. Тогда у того, у кого больше, тот может слать

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Михаил Октябрьский

премиум для отмены премиума у других

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Самойлов

При попытке отправить войс, должна появляться эта картинка:

Ответить
Развернуть ветку
Солдатский дебаркадер

Паша этим рассорит много людей :D

Ответить
Развернуть ветку
darkAlert

Ох уж эти эффективные менеджеры - придумали проблему, выпустили платную версию без этой проблемы, профит

Ответить
Развернуть ветку
RAA

Ждём платную функцию отправки голосовых сообщений тем у кого прием голосовых сообщений отключено.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Потребительский пришелец

Круглые видеосообщения в телеге это конечно особая дичь.
Кто и под чем это придумал?

Ответить
Развернуть ветку
Преступный хичхакер

надо было шестиугольные

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Big Fella

и что же такого дикого в этом?

Ответить
Развернуть ветку
Ученый паркур

Привет. Пиши текстом пожалуйста. Есть функция диктовки на клавиатуре, если неохота печатать.

Сэкономил вам 299₽ в месяц, принимаю благодарности.

Ответить
Развернуть ветку
Аналогичный Макс

Сорян нет времени разбираться, послушай, там срочно

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Драгоценный инструмент

Пробовал, не работает

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Определенный яд

Если бы оно так работало…

Ответить
Развернуть ветку
Человек кусает собаку

Всё, теперь абсолютно все новые фичи будут только и исключительно для премиум. Для обычного пользователя развитие мессенджера умерло.

Ответить
Развернуть ветку
darkAlert

сейчас обрастет всякими свистелками и перделками, начнет тормозить, жрать много ресурсов на стороне сервера, начнут поднимать цены, еще больше уменьшать бесплатные возможности, параллельно пользователю начнуть хейтить, ныть что уже не торт. На фоне этого прогресс технологий даст всем условные ar гарнитуры, кто-то запилит бесплатную мессенджер с учетом этих реалий и своими киллерфичами аля "бесплатно без голосовух", переманит пользователей и история сделает свой очередной виток.

Думаю не я один это понимаю, поэтому сейчас телега переходит в активную фазу доения, пока корова еще несет золотые яйца

Ответить
Развернуть ветку
12 комментариев
Никита Борисова

Есть только два гендера:

да зачем мне этот ваш премиум, я здесь сообщения пишу, нахуй мне ваш кончающий стикер
ех, сейчас все функции будут только для подписчиков, а нам останется только сообщения писать
Ответить
Развернуть ветку
Dato Akobia

Повылезали клоуны, которые начали ныть, что для обычного юзера развития не будет.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Потенциальный Макс

Ну меня раздражают все люди, посылающие мне голосовые сообщения в текстовом мессенджере.
Они что, печатать на клаве разучились?

Ответить
Развернуть ветку
Хороший кекс

Ты не понимаешь. Дело, ээээээ, срочное, я тут за рулем. Еду за рулем. Так вот, что я хотел тебе сказать... эммммм. Кхе-кхе, извини, кашляю, я вот простудился немного. А теперь эээээээ за рулем я. Ходил без шапки, простудился, кхммммм, теперь за рулем. За рулем своего автомобиля. Так вот, я хотел сказать...

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Arman Adabi

А вот и смысл покупать премиум появился, как же хочется такой функции ещё и на ватсап

Ответить
Развернуть ветку
Оффер на релокацию

Павел Валерьевич, добро, обнял, до связи.

Ответить
Развернуть ветку
Конь Федерации

Давно пора везде давать возможность отключать аудио-сообщения.
Когда человек пишет, он хотя бы думает, экономит слова, складывает все в предложения. А голосом все пиздит и пиздит, пиздит и пиздит. И тебе все это слушать нахер. А бывает, что номер карты/телефона/адрес надиктовывают голосом. И ты эту хуету скопировать/вставить не можешь, еще и переслушиваешь.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander

блять, отключение индикатора "онлайн" в премиум не хочет Дуров завезти?

Ответить
Развернуть ветку
karsil

это и сейчас отключается в последней активности

Ответить
Развернуть ветку
15 комментариев
IvanDurov

Что за кружочки?

Ответить
Развернуть ветку
Ученый паркур

Нажми один раз на микрофон возле поля для текста и сможешь попробовать.

Ответить
Развернуть ветку
Человек кусает собаку

Видео на камеру в кружке, записывается при нажатии соответствующей кнопки в диалоге.

Ответить
Развернуть ветку
neimovirne

а что кто-то раньше запрещал выставить рамки общения в телеге и собеседнику сказать, что войсы и кружочки в общении с вами использовать не нужно?)

Ответить
Развернуть ветку
Определенный яд

Некоторым людям поебать на твои рамки, а общаться с ними приходится, прикинь как бывает

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Короткий будильник

Ну всё, продано. На все свои аккаунты куплю.

Ответить
Развернуть ветку
Арчи

Как же хочется общаться с человеком, который мне сходу что-то запрещает, мечта прям, а не собеседник, сразу понятно — приятный человек

Ответить
Развернуть ветку
Экологический торшер

как приятно, когда вместо поиска и беглого просмотра взглядом, ты вынужден слушать аудиохуиту, потому что в одном из 10 пятиминутных сообщений где то была нужная информация

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Небольшой пришелец

Поставил тебе минус, чтобы подтвердить, что я неприятный

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Уютный Багажник

Где-то взорвался один Олег

Ответить
Развернуть ветку
Уютный Багажник

У него охуенные кружочки, я считаю

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
AoHeaven
Дуров через месяц: бросает дирхамы из своего небоскрёба в ОАЭ

Через такое посадить могут вроде

Ответить
Развернуть ветку
Заебавшийся опоссум

Сука, какой только хуйнёй они ни занимаются

Нет бы блядь внедрить простые, но полезные функции, вроде:

1. Отправка запланированного сообщения по времени. Скажем, тебе нужно с утра написать человеку. Но тебе влом вставать, поэтому можно отправить сообщение по таймеру, в назначенное тобой время

2. При переписке, если твой собеседник изменил текст сообщения, которое уже вышло за видимую область экрана, приложение могло бы тебе дать знать об этом:

- Чувак, одно из предыдущих сообщений твоего собеседника (которое ты уже пролистал) было изменено/обновлено. Ознакомься с обновлённым сообщением

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Ignatov

Отправка по времени есть

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Секретный Артем

Но ведь по подписке уже есть расшифровка голосовых...

Ответить
Развернуть ветку
Определенный яд

Которая нихуя не работает. Она упорно пытается расшифровать русскоязычные сообщения по-английски и наоборот. Ни разу даже язык правильно не распознала

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Научно-Технический коктейль

Это долго

Ответить
Развернуть ветку
Ахтубинский Подводный Флот

а вот это уже похоже на правду

Ответить
Развернуть ветку
ɔɥǝloʍǝǝʞ

Я один из тех кто юзает кружочки-голосовухи, но юзаю с близкими. Их я слышать и видеть рад. Киллер фича, короче

Ответить
Развернуть ветку
Элементарный глобус

продано!

Ответить
Развернуть ветку
Yggdrasil

Почему это так просто и почему это так гениально?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Blake

Шикарная фича! Любители попиздеть в мессенджере должны страдать!

Ответить
Развернуть ветку
Драгоценный инструмент
Ответить
Развернуть ветку
Дон Карлионе

Отлично, надеюсь эту функцию можно включать отдельным контактам

Ответить
Развернуть ветку
Олдос Хаксли

С козырей зашли

Ответить
Развернуть ветку
Турецкий чай

Я был в ярости когда узнал что только на андройде

Ответить
Развернуть ветку
Dmytry Kovalsky
Ответить
Развернуть ветку
Kostya Maers

Где они были раньше, когда меня бесили эти аудиосообщения?!

Ответить
Развернуть ветку
Имя любимое мое

за сколько отвязывается номер телефона, товарищ майор?

Ответить
Развернуть ветку
отображаемое имя

Для чего, если за подписку даётся возможность смотреть транскрипцию голосовых сообщений?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 112 комментариев
null