Она использовала место для граждан с ограниченными возможностями, посещающими фирму рядом с её квартирой.

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34-летняя Керис Джемма из Кардиффа, передвигающаяся на инвалидной коляске из-за травмы позвоночника, парковалась на месте для людей с ограниченными возможностями, посещающими офис компании неподалёку. Фирма подала на неё в суд, сообщает «Би-би-си».

Женщина не могла пользоваться парковочным местом, выделенным специально под её квартиру, поскольку с одной стороны путь преграждает колонна, а с другой — ещё одно парковочное место. В качестве альтернативы она использовала участок для людей с инвалидностью, предназначенный для посетителей компании неподалёку. Фирма подала на Джемму в суд, заявив, что места должны быть доступными для гостей с ограниченными возможностями, а не жителей этой части города.

Парковочное место, выделенное специально для Джеммы

Участок для посетителей с инвалидностью у офиса Ringley Group

Женщина связалась с управляющими недвижимостью и парковочными компаниями, пытаясь объяснить, почему она может использовать только пространство для посетителей. «Если мы позволим одному жителю парковаться на месте для гостей с ограниченными возможностями, как на своём собственном, нам нужно будет одобрить все запросы жителей, которые мы получили за эти годы. Это, несомненно, уменьшит доступность мест для посетителей с инвалидностью», — объяснили в фирме, подавшей иск.