В Уэльсе женщину с инвалидностью оштрафовали на тысячу фунтов стерлингов за парковку на месте для людей с инвалидностью Статьи редакции
Она использовала место для граждан с ограниченными возможностями, посещающими фирму рядом с её квартирой.
34-летняя Керис Джемма из Кардиффа, передвигающаяся на инвалидной коляске из-за травмы позвоночника, парковалась на месте для людей с ограниченными возможностями, посещающими офис компании неподалёку. Фирма подала на неё в суд, сообщает «Би-би-си».
Женщина не могла пользоваться парковочным местом, выделенным специально под её квартиру, поскольку с одной стороны путь преграждает колонна, а с другой — ещё одно парковочное место. В качестве альтернативы она использовала участок для людей с инвалидностью, предназначенный для посетителей компании неподалёку. Фирма подала на Джемму в суд, заявив, что места должны быть доступными для гостей с ограниченными возможностями, а не жителей этой части города.
Женщина связалась с управляющими недвижимостью и парковочными компаниями, пытаясь объяснить, почему она может использовать только пространство для посетителей. «Если мы позволим одному жителю парковаться на месте для гостей с ограниченными возможностями, как на своём собственном, нам нужно будет одобрить все запросы жителей, которые мы получили за эти годы. Это, несомненно, уменьшит доступность мест для посетителей с инвалидностью», — объяснили в фирме, подавшей иск.
Компании настаивала, что женщина не имеет права пользоваться дополнительным местом у офиса, когда у неё уже есть участок, выделенный под квартиру. Суд встал на сторону фирмы и обязал Джемму выплатить штраф в размере более тысячи фунтов стерлингов (более 69 тысяч рублей).
ох уж эти европопроблемы, судятся из-за какой-то надписи на асфальте когда места кругом полно.
Кликбейт
Она, к слову, теперь может подать на них в суд, если докажет, что ее местом ей невозможно было пользоваться (потому что отмазку, что есть и другие места, где она могла бы парковать они уже себе этим приговором закрыли) и отобьёт значительно больше, чем 1000
именно на фирму врядли, тут вероятнее подавать на государтсво, а именно на тех кто выделял такое парковочное место.
Да
если она живет в том же здании то мб, но платил бы владелец здания.
судя по статье фирма находится "неподалеку", значит в другом здании, их не касаются её проблемы с местом на парковке у дома.
А не логичней подать в суд на своего арендодателя, который не может перенести место для инвалидов в более доступное место?
Этим местом очень даже можно пользоваться, если машину передом парковать, а не задом.
не факт, сзади машин поидее там ограничительный бордюр что на фото красно-белый, а справа может стоять машина, и по сути будет заблокирована колонной, машинами и бордюром.
Её оштрафовали не за парковку на месте для инвалидов, а за парковку на месте, принадлежащем другим людям. Вообще, с учётом того, как бережно в Британии относятся к инвалидам, ей надо было просто написать в какую-нибудь управу и вопрос бы точно решили, предоставив ей подходящее место взамен существующего. Точно не скажу, но мне кажется, что по нормативам у жилого многоквартирного дома в Британии должны быть места для инвалидов для жильцов.
У нас в новом офисе в Лондоне на 50 человек есть отдельный туалет для инвалидов, хотя инвалидов по опорно-двигательному аппарату в компании нет - но могут быть новые сотрудники с такими проблемами, либо клиенты или гости. При этом туалет не на отъебись, а прекрасный - чистый, со всеми поручнями, с низкой раковиной, с удобной мягкой подушкой на спинке унитаза, чтобы можно было прижиматься спиной, и т.п.
Ну так блядь логично. У нас таких инвалидов в каждом ебаном дворе. Кто в здравом уме бутылку на асфальт ставить будет ?
штош. держите в курсе
Чёт нихуя не понял. У нее ограниченные возможности, она паркуется на специальных местах для людей с ограниченными возможностями. Проблемы?
Полагаю, если земля под парковкой юридически зафиксирована за компанией, компания любую хуйню может воротить
Грустно
Место для инвалидов возле колонны, которое не шире обычного от муниципалитета — ещё грустнее
Надо было просто написать в муниципалитет, и проблему бы точно решили.
Я так думаю, власти не то чтобы шли навстречу, если фирма заявляет про «запросы жителей» которые они получили за годы аж.
Хотя абзацик вроде «Женщина не раз обращалась в соответствующие инстанции, чтобы сменить предоставленное ей место для парковки» мог бы ещё оправдать в какой-то мере, а то похоже запросов никуда никаких не было
Ну, про запросы жителей - это заявление компании. Им тоже надо как-то себя оправдать - не самый хороший пиар получился.
Вообще, грамотным поведением для компании было бы разрешить временно парковаться, но при условии, что женщина поднимет в муниципалитете этот вопрос и решит его. Подавать в суд на инвалида - очень плохой пиар в любом случае. Но всех подробностей мы не знаем. Есть ненулевая вероятность, что женщина врубила SJW и отказывалась идти на какой-либо диалог с компанией.
Проблема в том, что эти места - частная собственность фирмы, а не муниципальная парковка или парковка, принадлежащая дому.
Думаю, эта парковка принадлежит частной компании, а не городу.
олдскулы свело
буржуи, короче, разбираться не стал
Без контекста не очень понятно. Как долго, например, она парковалась на этом месте вместо того, чтобы добиться в собственном доме НОРМАЛЬНОГО места. Если это было не длительное время, то странно было бы подавать на неё в суд за такое.
Посещающих мб?