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Новости

Путин отстранил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса» Статьи редакции

Его сменит бывший зампредседателя Правительства РФ Юрий Борисов.

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15 июля президент подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности главы «Роскосмоса». Путин также уволил вице-премьера Борисова, ещё одним указом назначил его директором госкорпорации.

О том, чем теперь займется Рогозин, пока не объявили. «Медуза» прогнозировала, что Рогозин перейдёт в администрацию президента. По данным источников, он может занять либо пост главы АП, либо помощника президента или заместителя руководителя АП, если ему поручат курировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

С 2011 года по 2018 года Рогозин был заместителем председателя правительства, курирующим оборонное и космическое направления — его критиковали за отсутствие профильного образования, провалов «Восточного» и других проектов космической отрасли, проигрыш в конкуренции с Falcon.

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Теоретический дебаркадер
Рогозин возглавил Роскосмос. Его часто критиковали именно за неудачи в космической отрасли Статьи редакции

Чем запомнился чиновник, дважды проваливший старты с «Восточного» и проигравший конкуренцию SpaceX в перевозке грузов.

Дмитрий Рогозин. Фото Сергея Мамонтова, РИА «Новости»

С 2018 года он занял должность главы «Роскосмоса». Рогозин активно вёл твиттер (сначала от имени «Роскосмоса», потом свой) и вступал в перепалку с Илоном Маском.

#новости #рогозин #роскосмос

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72 комментария
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Географический Женя

Он ждал 8 лет и дождался

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Последующий Гоша

бойтесь желаний своих

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seth clammy

Представил будто он реально в окопах сидеть отправится - аж на душе потеплело

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1 комментарий
Базовый Филипп

наконец-то хорошие новости

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UFO Driver

Так он на повышение пойдет судя по всему.

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16 комментариев
Михаил

Чего хорошего? Теперь космос с оборонкой будет связан.

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1 комментарий
Дарвин Пешеход

Для кого?
https://i.imgur.com/Rl6MHTG.png

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1 комментарий
Конкретный Петя

ну как бы нет
российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018

тот хотя бы поэтом был

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Mr. K

но это не точно

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tt

Молодец Путин!

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Jefftukang Jeff

в таких новостях всегда отстранил = повысил.

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Игнат Савотеев

Очень жаль. Так славно докладывать об успехах на фоне сияющей пустоты никто не мог. И эта его переписка с Маском. Это ж триллер был.
Теперь скучный человек, который отвечал за военно-техническое обеспечение и военно-техническую политику Вооружённых сил Российской Федерации, за создание, развитие и модернизацию вооружения, военной и специальной техники. То есть за Армату. Той которой нет. Эх.

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aforminof

До дна!

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Сталинский дым

Но оно пробито!

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1 комментарий
Друга приватна цвяхарня

За русский космический флот, до дна

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El

Теперь на фронт зиговать?

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Заебавшийся опоссум

Допизделся клоун ебаный

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Невинный якорь

Да нихуя не допизделся, вы чево. По разным слухам он щас что-то ещё лучше получит. В любом случае - хоть 10 раз Рогозина поменяй, Роскосмос при нем уже прогнил насквозь.

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7 комментариев
iollk

Допизделся до работы в АП

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Строительный спрей
Рогозин работал в «Роскосмосе» с 2018 года.

опять не там кавычки

Рогозин «работал» в Роскосмосе с 2018 года.
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Big Fella
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Жалкий кавалер
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Массовый динозавр

С кем теперь конкурировать Илону?

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Массовый динозавр

Ужасные новости… Роскосмос теперь обречен. Будем запускаться с батутов.

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ал сос

Рано. Ещё не всё развалил.

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Александр

*звук двигающихся кроватей*

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Роскошный колос

Ну, как попрыгал?

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Следственный динозавр

Рогозин отсранен от Роскосмоса

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Последующий Гоша

отлучён

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Динозавровое чудо

Кризис. Сокращения всюду.

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Последующий Гоша

Медленно ракеты улетают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди
и хотя рогозина немного жаль (нет),
распил в другом росгосе только впереди

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Динозавровое чудо

Ради этого ждали 15 июля?

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Пыхнувший кот
главы госкорпорации

в первый раз прочитал как "главы госкоррупции", впрочем, смысл не поменялся

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Ihor B

батут наносит ответный удар

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Последующий Гоша

батут порвался и дима отрицательно вознёсся

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Анастасия Лукьянова

Как жаль, что Вечерний Ургант прекратили снимать, они бы там спецвыпуск устроили, не меньше

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Сталинский дым

Чё началось-то?

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Клаус Шульце

Куда его теперь? На холодец?

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Bruno Traven

.

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Kind soul

Так этого борисова недавно сняли за развал оборонки России

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Иван Иванов

Он же умер вроде. Все равно надо отстранить?

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Sm1t

ну шош, дописался

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Violetta Nekrasova

Плохо стало немного

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Ugly Rockstar

Все это бестолку.

У России слишком большая космическая отрасль. На нее выделяют недостаточны деньги, что делает все проекты недофинансированными.

По идеи, Россия должна была уповать на международное сотрудничество, но в современных реалиях это видится маловероятным.

Хоть есть Рогозин, хоть нет его, проблемы глобальней.

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Zzzzzzz

Ну этот хотя бы смешной был

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