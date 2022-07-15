Путин отстранил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса» Статьи редакции
Его сменит бывший зампредседателя Правительства РФ Юрий Борисов.
15 июля президент подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности главы «Роскосмоса». Путин также уволил вице-премьера Борисова, ещё одним указом назначил его директором госкорпорации.
О том, чем теперь займется Рогозин, пока не объявили. «Медуза» прогнозировала, что Рогозин перейдёт в администрацию президента. По данным источников, он может занять либо пост главы АП, либо помощника президента или заместителя руководителя АП, если ему поручат курировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
С 2011 года по 2018 года Рогозин был заместителем председателя правительства, курирующим оборонное и космическое направления — его критиковали за отсутствие профильного образования, провалов «Восточного» и других проектов космической отрасли, проигрыш в конкуренции с Falcon.
С 2018 года он занял должность главы «Роскосмоса». Рогозин активно вёл твиттер (сначала от имени «Роскосмоса», потом свой) и вступал в перепалку с Илоном Маском.
Он ждал 8 лет и дождался
бойтесь желаний своих
Представил будто он реально в окопах сидеть отправится - аж на душе потеплело
наконец-то хорошие новости
Так он на повышение пойдет судя по всему.
Чего хорошего? Теперь космос с оборонкой будет связан.
Для кого?
https://i.imgur.com/Rl6MHTG.png
ну как бы нет
российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018
тот хотя бы поэтом был
но это не точно
Молодец Путин!
в таких новостях всегда отстранил = повысил.
Очень жаль. Так славно докладывать об успехах на фоне сияющей пустоты никто не мог. И эта его переписка с Маском. Это ж триллер был.
Теперь скучный человек, который отвечал за военно-техническое обеспечение и военно-техническую политику Вооружённых сил Российской Федерации, за создание, развитие и модернизацию вооружения, военной и специальной техники. То есть за Армату. Той которой нет. Эх.
До дна!
Но оно пробито!
За русский космический флот, до дна
Теперь на фронт зиговать?
Допизделся клоун ебаный
Да нихуя не допизделся, вы чево. По разным слухам он щас что-то ещё лучше получит. В любом случае - хоть 10 раз Рогозина поменяй, Роскосмос при нем уже прогнил насквозь.
Допизделся до работы в АП
опять не там кавычкиРогозин «работал» в Роскосмосе с 2018 года.
С кем теперь конкурировать Илону?
Ужасные новости… Роскосмос теперь обречен. Будем запускаться с батутов.
Рано. Ещё не всё развалил.
*звук двигающихся кроватей*
Ну, как попрыгал?
Рогозин отсранен от Роскосмоса
отлучён
Кризис. Сокращения всюду.
Медленно ракеты улетают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди
и хотя рогозина немного жаль (нет),
распил в другом росгосе только впереди
Ради этого ждали 15 июля?
в первый раз прочитал как "главы госкоррупции", впрочем, смысл не поменялся
батут наносит ответный удар
батут порвался и дима отрицательно вознёсся
Как жаль, что Вечерний Ургант прекратили снимать, они бы там спецвыпуск устроили, не меньше
Чё началось-то?
Куда его теперь? На холодец?
.
Так этого борисова недавно сняли за развал оборонки России
Он же умер вроде. Все равно надо отстранить?
ну шош, дописался
Плохо стало немного
Все это бестолку.
У России слишком большая космическая отрасль. На нее выделяют недостаточны деньги, что делает все проекты недофинансированными.
По идеи, Россия должна была уповать на международное сотрудничество, но в современных реалиях это видится маловероятным.
Хоть есть Рогозин, хоть нет его, проблемы глобальней.
Ну этот хотя бы смешной был