Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности гендиректора «Роскосмоса» Статьи редакции
Его сменит бывший зампредседателя Правительства РФ Юрий Борисов.
15 июля президент подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности главы «Роскосмоса». Путин также уволил вице-премьера Борисова, ещё одним указом назначил его директором госкорпорации.
О том, чем теперь займется Рогозин, пока не объявили. «Медуза» прогнозировала, что Рогозин перейдёт в администрацию президента. По данным источников, он может занять либо пост главы АП, либо помощника президента или заместителя руководителя АП, если ему поручат курировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
С 2011 года по 2018 года Рогозин был заместителем председателя правительства, курирующим оборонное и космическое направления — его критиковали за отсутствие профильного образования, провалов «Восточного» и других проектов космической отрасли, проигрыш в конкуренции с Falcon.
С 2018 года он занял должность главы «Роскосмоса». Рогозин активно ведёт твиттер и периодически вступает в перепалки с Илоном Маском и случайными пользователями соцсети.
Он ждал 8 лет и дождался
Представил будто он реально в окопах сидеть отправится - аж на душе потеплело
бойтесь желаний своих
Защитники Славянска то будут рады рогозину, такого пленного взять мечта просто. Но я слышал в Славянск сейчас ракеты прилетают, это ведь его профиль, советовал бы ему сесть на борт одной из них.
наконец-то хорошие новости
Так он на повышение пойдет судя по всему.
Чего хорошего? Теперь космос с оборонкой будет связан.
Для кого?
https://i.imgur.com/Rl6MHTG.png
ну как бы нет
российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018
тот хотя бы поэтом был
да че толку, пыня тот же
За что такого алмаза убрал))))
Молодец Путин!
но это не точно
опять не там кавычкиРогозин «работал» в Роскосмосе с 2018 года.
в таких новостях всегда отстранил = повысил.
Очень жаль. Так славно докладывать об успехах на фоне сияющей пустоты никто не мог. И эта его переписка с Маском. Это ж триллер был.
Теперь скучный человек, который отвечал за военно-техническое обеспечение и военно-техническую политику Вооружённых сил Российской Федерации, за создание, развитие и модернизацию вооружения, военной и специальной техники. То есть за Армату. Той которой нет. Эх.
Такой кадр обязательно пойдет на повышение.
А вот за руганью с Маском я буду скучать. Хотя он и на новой должности может продолжить по инерции
Зато прокатится на Сармате
Ну, как попрыгал?
Допизделся клоун ебаный
Да нихуя не допизделся, вы чево. По разным слухам он щас что-то ещё лучше получит. В любом случае - хоть 10 раз Рогозина поменяй, Роскосмос при нем уже прогнил насквозь.
Допизделся до работы в АП
Теперь на фронт зиговать?
До дна!
Но оно пробито!
За русский космический флот, до дна
*звук двигающихся кроватей*
Ради этого ждали 15 июля?
Не самый плохой вариант события
С кем теперь конкурировать Илону?
Медленно ракеты улетают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди
и хотя рогозина немного жаль (нет),
распил в другом росгосе только впереди
в первый раз прочитал как "главы госкоррупции", впрочем, смысл не поменялся
Рогозин отсранен от Роскосмоса
отлучён
Эх Димка, Димка. А как же покорение Марса и Венеры?
Для Венеры димону уже поздновато. Некрасиво в таком возрасте - Венеру.
Ужасные новости… Роскосмос теперь обречен. Будем запускаться с батутов.
прикиньте уровень распила на производстве батутов
батут наносит ответный удар
батут порвался и дима отрицательно вознёсся
И над кем теперь будет весь запад ржакать?
Дмитрий Олегович и до должности в росэскимосе чудил в твиттере. Так что не переживаем ! Камеди не закрыли. Ждём новых прорывов днища ! Уже с новыми персонажами, на новом месте ! Равшан думаю тоже подключится.
Рано. Ещё не всё развалил.
Он на новом месте продолжит
Все это бестолку.
У России слишком большая космическая отрасль. На нее выделяют недостаточны деньги, что делает все проекты недофинансированными.
По идеи, Россия должна была уповать на международное сотрудничество, но в современных реалиях это видится маловероятным.
Хоть есть Рогозин, хоть нет его, проблемы глобальней.
Борисов, главный архитектор современного технологического уровня армии РФ. Украинцы его чтить должны, как своего национального героя. И это не шутка нихуя.
Этот хер ничего не потерял - его поставят на хлебную должность, где не потребуется напрягать даже его одну извилину. Но на его место пришёл чел из оборонки и теперь не видать нам космических программ т.к. видимо все переориентируется под производство вооружения.
ушла эпоха.. один клоун умер, второго уволили.. Димка не подкачай))
Плохо стало немного
Чёт логотип напоминает
Кризис. Сокращения всюду.
Высвобождение рагозина с занимаемой должности
Так этого борисова недавно сняли за развал оборонки России
пошел на повышение, значит
Как жаль, что Вечерний Ургант прекратили снимать, они бы там спецвыпуск устроили, не меньше
Так и не дождался запуска "Сармата"
Денацификация идет успешно.
сука, как же мы без батутной космической программы на марс полетим к 2030?
Он же умер вроде. Все равно надо отстранить?
Куда он умер?
Чё началось-то?
Куда его теперь? На холодец?
.
ну шош, дописался
Ну этот хотя бы смешной был
Либерал Кудрин его пидорнул получается?
Оттепель
одну человеко-подобную глыбу на другую живую мертвичину.
Допизделся, космонавт хуев
аахаххаха бля
Учитывая масштабы хищений на космодроме - пойдёт на повышение
О том что он пойдет на повышение уже писали?
Новая должность, директор магазина спорт товаров. Будет батутами торговать.
Пусть теперь пиздует в окоп, вояка космический.
В результате положительного высвобождения из должности космического клоуна на должность обычного ни один батут не порвался.