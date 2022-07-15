Его сменит бывший зампредседателя Правительства РФ Юрий Борисов.

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15 июля президент подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности главы «Роскосмоса». Путин также уволил вице-премьера Борисова, ещё одним указом назначил его директором госкорпорации.

О том, чем теперь займется Рогозин, пока не объявили. «Медуза» прогнозировала, что Рогозин перейдёт в администрацию президента. По данным источников, он может занять либо пост главы АП, либо помощника президента или заместителя руководителя АП, если ему поручат курировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

С 2011 года по 2018 года Рогозин был заместителем председателя правительства, курирующим оборонное и космическое направления — его критиковали за отсутствие профильного образования, провалов «Восточного» и других проектов космической отрасли, проигрыш в конкуренции с Falcon.

Новости Теоретический дебаркадер 24.05.2018 отрасли Статьи редакции Рогозин возглавил Роскосмос. Его часто критиковали именно за неудачи в космической Чем запомнился чиновник, дважды проваливший старты с «Восточного» и проигравший конкуренцию SpaceX в перевозке грузов. Дмитрий Рогозин. Фото Сергея Мамонтова, РИА «Новости»