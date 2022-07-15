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Новости

Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности гендиректора «Роскосмоса» Статьи редакции

Его сменит бывший зампредседателя Правительства РФ Юрий Борисов.

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15 июля президент подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности главы «Роскосмоса». Путин также уволил вице-премьера Борисова, ещё одним указом назначил его директором госкорпорации.

О том, чем теперь займется Рогозин, пока не объявили. «Медуза» прогнозировала, что Рогозин перейдёт в администрацию президента. По данным источников, он может занять либо пост главы АП, либо помощника президента или заместителя руководителя АП, если ему поручат курировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

С 2011 года по 2018 года Рогозин был заместителем председателя правительства, курирующим оборонное и космическое направления — его критиковали за отсутствие профильного образования, провалов «Восточного» и других проектов космической отрасли, проигрыш в конкуренции с Falcon.

Новости
Теоретический дебаркадер
Рогозин возглавил Роскосмос. Его часто критиковали именно за неудачи в космической отрасли Статьи редакции

Чем запомнился чиновник, дважды проваливший старты с «Восточного» и проигравший конкуренцию SpaceX в перевозке грузов.

Дмитрий Рогозин. Фото Сергея Мамонтова, РИА «Новости»

С 2018 года он занял должность главы «Роскосмоса». Рогозин активно ведёт твиттер и периодически вступает в перепалки с Илоном Маском и случайными пользователями соцсети.

#новости #рогозин #роскосмос

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140 комментариев
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Географический Женя

Он ждал 8 лет и дождался

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seth clammy

Представил будто он реально в окопах сидеть отправится - аж на душе потеплело

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9 комментариев
Последующий Гоша

бойтесь желаний своих

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Nact

Защитники Славянска то будут рады рогозину, такого пленного взять мечта просто. Но я слышал в Славянск сейчас ракеты прилетают, это ведь его профиль, советовал бы ему сесть на борт одной из них.

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Базовый Филипп

наконец-то хорошие новости

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UFO Driver

Так он на повышение пойдет судя по всему.

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30 комментариев
Михаил

Чего хорошего? Теперь космос с оборонкой будет связан.

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3 комментария
Дарвин Пешеход

Для кого?
https://i.imgur.com/Rl6MHTG.png

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2 комментария
Конкретный Петя

ну как бы нет
российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018

тот хотя бы поэтом был

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darkAlert

да че толку, пыня тот же

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тРезвый Конь

За что такого алмаза убрал))))

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tt

Молодец Путин!

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1 комментарий
Mr. K

но это не точно

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Строительный спрей
Рогозин работал в «Роскосмосе» с 2018 года.

опять не там кавычки

Рогозин «работал» в Роскосмосе с 2018 года.
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Jefftukang Jeff

в таких новостях всегда отстранил = повысил.

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Игнат Савотеев

Очень жаль. Так славно докладывать об успехах на фоне сияющей пустоты никто не мог. И эта его переписка с Маском. Это ж триллер был.
Теперь скучный человек, который отвечал за военно-техническое обеспечение и военно-техническую политику Вооружённых сил Российской Федерации, за создание, развитие и модернизацию вооружения, военной и специальной техники. То есть за Армату. Той которой нет. Эх.

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Добро и позитив
Так славно докладывать об успехах на фоне сияющей пустоты никто не мог.

Такой кадр обязательно пойдет на повышение.

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Йолкин

А вот за руганью с Маском я буду скучать. Хотя он и на новой должности может продолжить по инерции

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Sergei Timofeyev

Зато прокатится на Сармате

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Роскошный колос

Ну, как попрыгал?

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Заебавшийся опоссум

Допизделся клоун ебаный

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Невинный якорь

Да нихуя не допизделся, вы чево. По разным слухам он щас что-то ещё лучше получит. В любом случае - хоть 10 раз Рогозина поменяй, Роскосмос при нем уже прогнил насквозь.

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9 комментариев
iollk

Допизделся до работы в АП

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2 комментария
El

Теперь на фронт зиговать?

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aforminof

До дна!

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Сталинский дым

Но оно пробито!

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1 комментарий
Друга приватна цвяхарня

За русский космический флот, до дна

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Big Fella
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Александр

*звук двигающихся кроватей*

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Жалкий кавалер
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Динозавровое чудо

Ради этого ждали 15 июля?

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DevNull

Не самый плохой вариант события

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Массовый динозавр

С кем теперь конкурировать Илону?

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Последующий Гоша

Медленно ракеты улетают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди
и хотя рогозина немного жаль (нет),
распил в другом росгосе только впереди

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Пыхнувший кот
главы госкорпорации

в первый раз прочитал как "главы госкоррупции", впрочем, смысл не поменялся

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Следственный динозавр

Рогозин отсранен от Роскосмоса

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Последующий Гоша

отлучён

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4 комментария
Защитный кофе

Эх Димка, Димка. А как же покорение Марса и Венеры?

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Сдобши Сдуб

Для Венеры димону уже поздновато. Некрасиво в таком возрасте - Венеру.

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Массовый динозавр

Ужасные новости… Роскосмос теперь обречен. Будем запускаться с батутов.

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Клювом ништ клац-клас

прикиньте уровень распила на производстве батутов

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Ihor B

батут наносит ответный удар

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Последующий Гоша

батут порвался и дима отрицательно вознёсся

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Arugin

И над кем теперь будет весь запад ржакать?

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Сдобши Сдуб

Дмитрий Олегович и до должности в росэскимосе чудил в твиттере. Так что не переживаем ! Камеди не закрыли. Ждём новых прорывов днища ! Уже с новыми персонажами, на новом месте ! Равшан думаю тоже подключится.

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ал сос

Рано. Ещё не всё развалил.

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Йолкин

Он на новом месте продолжит

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Ugly Rockstar

Все это бестолку.

У России слишком большая космическая отрасль. На нее выделяют недостаточны деньги, что делает все проекты недофинансированными.

По идеи, Россия должна была уповать на международное сотрудничество, но в современных реалиях это видится маловероятным.

Хоть есть Рогозин, хоть нет его, проблемы глобальней.

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М..

Борисов, главный архитектор современного технологического уровня армии РФ. Украинцы его чтить должны, как своего национального героя. И это не шутка нихуя.

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Fred Summer

Этот хер ничего не потерял - его поставят на хлебную должность, где не потребуется напрягать даже его одну извилину. Но на его место пришёл чел из оборонки и теперь не видать нам космических программ т.к. видимо все переориентируется под производство вооружения.

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Юрий Ферлей

ушла эпоха.. один клоун умер, второго уволили.. Димка не подкачай))

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Violetta Nekrasova

Плохо стало немного

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Alex V

Чёт логотип напоминает

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Динозавровое чудо

Кризис. Сокращения всюду.

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BigDaddy

Высвобождение рагозина с занимаемой должности

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Kind soul

Так этого борисова недавно сняли за развал оборонки России

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Клювом ништ клац-клас

пошел на повышение, значит

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Анастасия Лукьянова

Как жаль, что Вечерний Ургант прекратили снимать, они бы там спецвыпуск устроили, не меньше

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Misha Stakhyr

Так и не дождался запуска "Сармата"

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Null Null

Денацификация идет успешно.

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darkAlert

сука, как же мы без батутной космической программы на марс полетим к 2030?

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Клювом ништ клац-клас
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Иван Иванов

Он же умер вроде. Все равно надо отстранить?

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Художественный колос

Куда он умер?

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Сталинский дым

Чё началось-то?

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Клаус Шульце

Куда его теперь? На холодец?

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Bruno Traven

.

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Sm1t

ну шош, дописался

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Zzzzzzz

Ну этот хотя бы смешной был

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Senya

Либерал Кудрин его пидорнул получается?

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Чужой динозавр

Оттепель

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FOCACCIA

одну человеко-подобную глыбу на другую живую мертвичину.

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Robocop

Допизделся, космонавт хуев

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adw

аахаххаха бля

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PABL0

Учитывая масштабы хищений на космодроме - пойдёт на повышение

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ЖОПОКРАБ

О том что он пойдет на повышение уже писали?

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Sirius MV

Новая должность, директор магазина спорт товаров. Будет батутами торговать.

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Никита Борисова

Пусть теперь пиздует в окоп, вояка космический.

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CheeTaz

В результате положительного высвобождения из должности космического клоуна на должность обычного ни один батут не порвался.

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