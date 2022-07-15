Российские школьники завоевали медали на математической олимпиаде в Осло, где сборной РФ официально не было Статьи редакции
Три золотых, три серебряных, включая абсолютное первое место.
Российские школьники завоевали три золотых и три серебряных медали на 63-й Международной математической олимпиаде-2022, рассказал N + 1 руководитель команды Кирилл Сухов. Организаторы соревнований в Осло отстранили Россию, но оставили российским школьникам возможность участвовать в ней в качестве частных лиц, не представляющих национальную команду.
В неофициальном командном зачёте российская сборная с 217 баллами, в случае допуска, заняла бы второе место, уступив лишь команде из Китая. Абсолютное первое место завоевала Галия Шарафетдинова из Казани, набравшая максимальные 42 балла.
В нынешнем году в олимпиаде приняли участие шесть школьников из России, которые выступали под руководством Кирилла Сухова — преподавателя петербургского Президентского физико-математического лицея (ФМЛ) № 239.
Золотых медалей удостоились:
- Иван Бахарев (39 баллов) из Петербурга;
- Максим Туревский (39 баллов), Петербург;
- Галия Шарафетдинова (42 балла, впервые с 2006 года, абсолютное первое место), Казань.
Серебряные медали получили:
- Таисия Коротченко (33 балла), Петербург;
- Роман Кузнецов (33 балла), Петербург;
- Денис Мустафин (31 балл), Москва.
[Комментарий про будущих граждан Европы/США]
Только опять примерно 100% из них обнаружат себя где-нибудь в Долгопе
Какие молодцы!!!
Теперь всех в армию.
Комментарий удален модератором
Сколько хорошего могли бы сделать умные уроженцы России, но фашистской диктатуре нужна только серость
Ребятушки, молоденькие, светлые, надеюсь, головы, не просчитайтесь – не надо возвращаться!
Какие же они умные если вернулись в Россию из Осло хахах
А кому они нужны в Осло? Каким образом они там остались бы? На какие деньги? Как легализовались бы?«Ну тупыыые»
А что с лицами на фото?
Но BMW им хуй подарят
Им хуй и подарят
Больше всего потешают шизики которые победы юнцов приписывают стране, типа дала пососать россиюшка!
От сучары, украинским школьникам приходится сидеть в подвале и смотрел как бомбят их школу
Когда на Евровидении выступала Украина, тоже так гооврил про людей в оккупированных частях Украины?
О, наши люди, я тоже благодаря олимпиадам свалила с Дорогой Родины
Привет, я рад, что ты тоже благодаря олимпиадам свалила с Дорогой Родины
Лучше бы политубежище дали вместо медалек
Так победителей олимпиад практически любой университет в мире приглашает бесплатно, сама там с Дорогой Родины свалила
Татары сверх-нация
Замечательные дети, достойнейший результат. Искренние поздравления родителям и наставникам. Как математику мне очень приятно что международное сообщество дало возможность этим детям проявить себя несмотря на невозможность сотрудничества с их родной страной. А 42 балла не так чтобы многие набирают. Молодцы!
N + 1 = ?
1000-7?
O
Вот Россия в тройке лидеров по медалям школьных олимпиад за всю их историю проведения, наряду с китаем и США. Скажите, куда деваются все эти умы? Ну не может быть такого, что все до единого призеры олимпиад уехали жить за границу
Тут целый спектр возможностей, если не уехал. Хочешь - спейся, хочешь - в тюрьму присядь, можешь получить пизды от полицейского и стать инвалидом, можно на войну поехать
Ну как куда "Ты че самый умный чтоле???!"
Не пускают таких в кабинеты власти либо вообще, ли пока они не скурвятся как наибулина
В мой год большинство пошло в МГУ, после свалили в аспирантуры взарубеж
Уххх они плохие хорошие русские !!!
вместо олимпиад должны были сидеть дома и свергать пыню
красавчики, вопреки режима строят себе будущее