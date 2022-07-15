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Новости

Российские школьники завоевали медали на математической олимпиаде в Осло, где сборной РФ официально не было Статьи редакции

Три золотых, три серебряных, включая абсолютное первое место.

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Российские школьники завоевали три золотых и три серебряных медали на 63-й Международной математической олимпиаде-2022, рассказал N + 1 руководитель команды Кирилл Сухов. Организаторы соревнований в Осло отстранили Россию, но оставили российским школьникам возможность участвовать в ней в качестве частных лиц, не представляющих национальную команду.

Международная математическая олимпиада ежегодно проводится среди учащихся старших классов начиная с 1959 года, когда она проходила в Румынии с участием всего семи команд. В последние годы в олимпиаде участвуют уже более сотни сборных. Школьникам предлагается решить шесть задач из разных областей математики, например, из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики. Каждая из них оценивается в семь баллов, а общий результат команды для каждой задачи составляет 42 балла.

В неофициальном командном зачёте российская сборная с 217 баллами, в случае допуска, заняла бы второе место, уступив лишь команде из Китая. Абсолютное первое место завоевала Галия Шарафетдинова из Казани, набравшая максимальные 42 балла.

В нынешнем году в олимпиаде приняли участие шесть школьников из России, которые выступали под руководством Кирилла Сухова — преподавателя петербургского Президентского физико-математического лицея (ФМЛ) № 239.

Золотых медалей удостоились:

  • Иван Бахарев (39 баллов) из Петербурга;
  • Максим Туревский (39 баллов), Петербург;
  • Галия Шарафетдинова (42 балла, впервые с 2006 года, абсолютное первое место), Казань.

Серебряные медали получили:

  • Таисия Коротченко (33 балла), Петербург;
  • Роман Кузнецов (33 балла), Петербург;
  • Денис Мустафин (31 балл), Москва.

#новости #соревнования #школьники #математика

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54 комментария
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[Комментарий про будущих граждан Европы/США]

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Алексей

Только опять примерно 100% из них обнаружат себя где-нибудь в Долгопе

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Игнат Савотеев

Какие молодцы!!!
Теперь всех в армию.

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6 комментариев
Географический Женя

Сколько хорошего могли бы сделать умные уроженцы России, но фашистской диктатуре нужна только серость

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Игорь Херник

Ребятушки, молоденькие, светлые, надеюсь, головы, не просчитайтесь – не надо возвращаться!

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Dmytry Kovalsky

Какие же они умные если вернулись в Россию из Осло хахах

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norm

А кому они нужны в Осло? Каким образом они там остались бы? На какие деньги? Как легализовались бы?

«Ну тупыыые»
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1 комментарий
Иван Петров

А что с лицами на фото?

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PABL0

Но BMW им хуй подарят

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Dmytry Kovalsky

Им хуй и подарят

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Andy

Больше всего потешают шизики которые победы юнцов приписывают стране, типа дала пососать россиюшка!

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Вячеслав

От сучары, украинским школьникам приходится сидеть в подвале и смотрел как бомбят их школу

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Типичный Петя

Когда на Евровидении выступала Украина, тоже так гооврил про людей в оккупированных частях Украины?

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7 комментариев
Клювом ништ клац-клас

О, наши люди, я тоже благодаря олимпиадам свалила с Дорогой Родины

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Местный Гоша

Привет, я рад, что ты тоже благодаря олимпиадам свалила с Дорогой Родины

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1 комментарий
Yggdrasil

Лучше бы политубежище дали вместо медалек

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Клювом ништ клац-клас

Так победителей олимпиад практически любой университет в мире приглашает бесплатно, сама там с Дорогой Родины свалила

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3 комментария
Британский Даниль

Татары сверх-нация

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Alex Mogol

Замечательные дети, достойнейший результат. Искренние поздравления родителям и наставникам. Как математику мне очень приятно что международное сообщество дало возможность этим детям проявить себя несмотря на невозможность сотрудничества с их родной страной. А 42 балла не так чтобы многие набирают. Молодцы!

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Последующий Гоша

N + 1 = ?

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Никого не спас

1000-7?

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3 комментария
Anthropocide Apostle

O

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5 комментариев
Elena

Вот Россия в тройке лидеров по медалям школьных олимпиад за всю их историю проведения, наряду с китаем и США. Скажите, куда деваются все эти умы? Ну не может быть такого, что все до единого призеры олимпиад уехали жить за границу

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Вячеслав

Тут целый спектр возможностей, если не уехал. Хочешь - спейся, хочешь - в тюрьму присядь, можешь получить пизды от полицейского и стать инвалидом, можно на войну поехать

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darkAlert

Ну как куда "Ты че самый умный чтоле???!"
Не пускают таких в кабинеты власти либо вообще, ли пока они не скурвятся как наибулина

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Клювом ништ клац-клас

В мой год большинство пошло в МГУ, после свалили в аспирантуры взарубеж

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darkAlert

Уххх они плохие хорошие русские !!!

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darkAlert

вместо олимпиад должны были сидеть дома и свергать пыню

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pocikxxx

красавчики, вопреки режима строят себе будущее

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