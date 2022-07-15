Международная математическая олимпиада ежегодно проводится среди учащихся старших классов начиная с 1959 года, когда она проходила в Румынии с участием всего семи команд. В последние годы в олимпиаде участвуют уже более сотни сборных. Школьникам предлагается решить шесть задач из разных областей математики, например, из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики. Каждая из них оценивается в семь баллов, а общий результат команды для каждой задачи составляет 42 балла.