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Новости

После увольнения Рогозина на сайте «Роскосмоса» пропал раздел с его песнями Статьи редакции

Страница существовала на сайте с 2020 года, там выкладывали музыку не только главы корпорации, но и его жены и других авторов.

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15 июля, вскоре после того, как Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности главы «Роскосмоса», с сайта госкорпорации пропал раздел с музыкой. На отдельной странице с 2020 года публиковались песни бывшего директора, его жены Татьяны и других авторов. Теперь же раздела нет в меню, а по прежней ссылке отображается ошибка 404.

В основном Рогозин посвящал творчество космосу, однако в «дискографии» были и песни о Приднестровье и «возвращении в Россию» Севастополя. В 2017 году чиновник рассказывал в интервью «Комсомольской правде», что сочиняет стихи в основном во время деловых поездок.

Я привык не отдыхать, а переключать вид деятельности. А поскольку работа связана с частыми командировками, я много часов провожу в самолётах. Это поездки длительные, — то на космодром Восточный, то на Байконур, то в Иркутск, на авиазавод… Поэтому пока некоторые пассажиры в лайнере или в поезде спят, я пытаюсь отвлечь себя творчеством от дел, о которых приходится думать постоянно…

Дмитрий Рогозин

15 июля Владимир Путин уволил главу «Роскосмоса», который занимал этот пост с 2018 года, назначив вместо него бывшего зампреда Правительства РФ Юрия Борисова. Чем теперь будет заниматься Рогозин, пока неизвестно — по данным источников «Медузы», он может занять пост главы АП, помощника президента или заместителя руководителя АП.

Новости
Путин уволил Дмитрия Рогозина с должности гендиректора «Роскосмоса» Статьи редакции

Его сменит бывший зампредседателя Правительства РФ Юрий Борисов.

#новости #рогозин #роскосмос #музыка

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43 комментария
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 Kind soul

У меня они и из плэй листа каким-то образом пропали. Чудеса!

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Dmytry Kovalsky

Держись , не впадай в депрессию

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Йолкин

А выпадать из депрессии можно?

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Красное сухое

Ушёл, и флешку свою забрал

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Kind soul

Скорее аудио кассету

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KZ Forever

Дискету

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Andreas Hein

Бобину и все фотки с рёбрами

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Йолкин

Йоу! Сноубординг, дискета!

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Последующий Гоша

недолго музыка играла, недолго дима подпевал

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Грандиозный Кирилл

Блять :) Придётся удалить свой коммент.

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Последующий Гоша

апиридил, бывает

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Процессуальный ящик

Гении мыслят одинаково

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Последующий Гоша

и дураки. я так-то туповат

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Процессуальный ящик

Я тоже не умный

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Последующий Гоша

*обнял*

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Процессуальный ящик

Взаимно, БРАТ

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Andreas Hein

И оба скромные. Родственники?

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Голодный диод

В Роскосмос не осталось денег на оплату лицензий, необходимых для публичного размещения на сайте этих произведений искусства.

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Агент Купер скучает за кофе

В опале или не в опале, вот в чем вопрос.

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Макрон потерял телефон

В опале берёза стояла...

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Типичный Петя

Колхоз какой-то, размещать на сайте про космос песни

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Процессуальный ящик

И снится нам, трава, трава, у доомаа

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Красное сухое

И Рогозин на батуте жуёт Марс

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Грандиозный Кирилл

.

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Знаменитый дым

Не долго в космос он летал…

ВЕРНИ КОММЕНТ!!!!!¡¡

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Берды Бердыев

Сайт Роскосмоса резко увеличил культурную ценность после удаления песен Рогозина

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Закомплексованная Душа

Эпично пидорнули

Конечно вопрос что это там все делало до сих пор беспокоит

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Дмитрий Щёлоков

https://youtu.be/xBl9YuctkXM

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Географический Женя

Как бы не оказалось, что новый поет еще хуже

Или вообще художник, которого не взяли в художественную академию

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Лига Опасного Интернета

Отмена русской культуры в действии!

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Вадим

Ждём каком месте они появятся. А то без клоуна как то новости и не новости.

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Йолкин

Мне, главное, чтобы он срач с Маском не прекратил.
Он мне напоминает Эллочку-людоедку, которая пыталась утереть нос Вандербильдихе

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Почтовая марка

Маск уже поздравил бывшего коллегу с облегчением?

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Dmytry Kovalsky
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Процессуальный ящик

Прощай Рогозин, надеюсь навсегда

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Йолкин

Пффф! Говно не тонет ни в воде, ни в крови

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За сотню в аэропорт поехали

Песенки, мы уходим!

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YDenis

Русский космос тоже закончился, к слову.

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Йолкин

Ещё поагонизирует некоторое время, на запасах и скрепном духе

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k. schatz

вот и начались репрессии

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Йолкин

Та он же на повышение пошёл! Вы что, такого колерованного дебила царю нужно при себе поближе держать!

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Artes

Оно еще и пело?
Аж дурно стало, и мурашки по коже.

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Йолкин

С подключением!

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