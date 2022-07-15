Страница существовала на сайте с 2020 года, там выкладывали музыку не только главы корпорации, но и его жены и других авторов.

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15 июля, вскоре после того, как Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности главы «Роскосмоса», с сайта госкорпорации пропал раздел с музыкой. На отдельной странице с 2020 года публиковались песни бывшего директора, его жены Татьяны и других авторов. Теперь же раздела нет в меню, а по прежней ссылке отображается ошибка 404.

В основном Рогозин посвящал творчество космосу, однако в «дискографии» были и песни о Приднестровье и «возвращении в Россию» Севастополя. В 2017 году чиновник рассказывал в интервью «Комсомольской правде», что сочиняет стихи в основном во время деловых поездок.

Я привык не отдыхать, а переключать вид деятельности. А поскольку работа связана с частыми командировками, я много часов провожу в самолётах. Это поездки длительные, — то на космодром Восточный, то на Байконур, то в Иркутск, на авиазавод… Поэтому пока некоторые пассажиры в лайнере или в поезде спят, я пытаюсь отвлечь себя творчеством от дел, о которых приходится думать постоянно… Дмитрий Рогозин

15 июля Владимир Путин уволил главу «Роскосмоса», который занимал этот пост с 2018 года, назначив вместо него бывшего зампреда Правительства РФ Юрия Борисова. Чем теперь будет заниматься Рогозин, пока неизвестно — по данным источников «Медузы», он может занять пост главы АП, помощника президента или заместителя руководителя АП.