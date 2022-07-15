После увольнения Рогозина на сайте «Роскосмоса» пропал раздел с его песнями Статьи редакции
Страница существовала на сайте с 2020 года, там выкладывали музыку не только главы корпорации, но и его жены и других авторов.
15 июля, вскоре после того, как Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности главы «Роскосмоса», с сайта госкорпорации пропал раздел с музыкой. На отдельной странице с 2020 года публиковались песни бывшего директора, его жены Татьяны и других авторов. Теперь же раздела нет в меню, а по прежней ссылке отображается ошибка 404.
В основном Рогозин посвящал творчество космосу, однако в «дискографии» были и песни о Приднестровье и «возвращении в Россию» Севастополя. В 2017 году чиновник рассказывал в интервью «Комсомольской правде», что сочиняет стихи в основном во время деловых поездок.
15 июля Владимир Путин уволил главу «Роскосмоса», который занимал этот пост с 2018 года, назначив вместо него бывшего зампреда Правительства РФ Юрия Борисова. Чем теперь будет заниматься Рогозин, пока неизвестно — по данным источников «Медузы», он может занять пост главы АП, помощника президента или заместителя руководителя АП.
У меня они и из плэй листа каким-то образом пропали. Чудеса!
Держись , не впадай в депрессию
А выпадать из депрессии можно?
Ушёл, и флешку свою забрал
Скорее аудио кассету
Дискету
Бобину и все фотки с рёбрами
Йоу! Сноубординг, дискета!
недолго музыка играла, недолго дима подпевал
Блять :) Придётся удалить свой коммент.
апиридил, бывает
Гении мыслят одинаково
и дураки. я так-то туповат
Я тоже не умный
*обнял*
Взаимно, БРАТ
И оба скромные. Родственники?
В Роскосмос не осталось денег на оплату лицензий, необходимых для публичного размещения на сайте этих произведений искусства.
В опале или не в опале, вот в чем вопрос.
В опале берёза стояла...
Колхоз какой-то, размещать на сайте про космос песни
И снится нам, трава, трава, у доомаа
И Рогозин на батуте жуёт Марс
.
Не долго в космос он летал…
ВЕРНИ КОММЕНТ!!!!!¡¡
Сайт Роскосмоса резко увеличил культурную ценность после удаления песен Рогозина
Эпично пидорнули
Конечно вопрос что это там все делало до сих пор беспокоит
https://youtu.be/xBl9YuctkXM
Как бы не оказалось, что новый поет еще хуже
Или вообще художник, которого не взяли в художественную академию
Отмена русской культуры в действии!
Ждём каком месте они появятся. А то без клоуна как то новости и не новости.
Мне, главное, чтобы он срач с Маском не прекратил.
Он мне напоминает Эллочку-людоедку, которая пыталась утереть нос Вандербильдихе
Маск уже поздравил бывшего коллегу с облегчением?
Прощай Рогозин, надеюсь навсегда
Пффф! Говно не тонет ни в воде, ни в крови
Песенки, мы уходим!
Русский космос тоже закончился, к слову.
Ещё поагонизирует некоторое время, на запасах и скрепном духе
вот и начались репрессии
Та он же на повышение пошёл! Вы что, такого колерованного дебила царю нужно при себе поближе держать!
Оно еще и пело?
Аж дурно стало, и мурашки по коже.
С подключением!