«Снежинки и трусы»: бывший сотрудник Министерства изменения климата Британии раскритиковал людей, жалующихся на жару Статьи редакции
В середине июля страну накрыла аномальная жара, метеорологи советуют не выходить на улицу и соблюдать меры предосторожности.
Депутат Консервативной партии Великобритании Джон Хэйес, который в 2012 году занимал пост министра в Министерстве энергетики и изменения климата, назвал остерегающихся слишком жаркого лета граждан «снежинками». По его мнению, погода «сейчас вообще не должна волновать» жителей страны.
Хэйес известен скептицизмом в отношении изменений климата — недавно он участвовал в создании доклада с требованием отложить проект мониторинга за природными аномалиями, пишет Independent. В Министерстве энергетики и изменения климата политик проработал полгода, в марте 2013 его уволили с должности. С тех пор Хэйес работал в Департаменте транспортной политики и Министерстве государственной безопасности.
Высказывание депутата привлекло внимание из-за аномальной жары, которая пришла в Великобританию в середине июля. В некоторых городах температура достигает рекордных 40 градусов, а метеорологи призывают местных жителей оставаться дома и соблюдать меры предосторожности.
Тупой ты старый еблан. Этот трусливый новый мир боится не жары, а увеличения продолжительности этой жары/
А надо было расстрелять.
Из водяных пистолетиков.
Заряженных мочой.
покаталась на эмоциональных качелях, спасибо
Знаешь, что такое «эмоциональные качели»? Это когда целую неделю открываешь «Яндекс.Погоду» каждый час, а там обещают вечером дождь и похолодание, а в следующий раз его переносят на завтра. Поневоле озвереешь.
шарю...каждый раз говорит, что через два часа дождь, в итоге ничего нет. там тучи уворачиваются от яндекс погоды что ли
Пользуйтесь Эппл Погодой, всегда оптимистично обещает облачность, а потом такие: хех ну гроза случилась да))
хахахахахахахах
Типичная женщина
шо бы ответить...типичный Дитковский? *оглядывается по сторонам* без негатива? я правильно на тжшном говорю?
Нет, нужно так "иди нахуй польская шлюха мне лате на овсяном"
Даже во времена, когда у меня внешка будет просто отвратительная, я смогу написать «Всё ещё не Дитковский» и собрать кучу мэтчей в тиндере. без негатива
а так?
Внешка больное место только у забитых жизнью мальчиков. Настоящих мужчин ранит что-то типо "у тебя нет никаких достижений и перспектив в твоём возрасте в отличии вон от того парня, пожалуй лучше на него подпишусь"
«внешка больное место только у забитых жизнью мальчиков»
поэтому я про неё и написала 😎
(без негатива)
Пожалуй пойду сегодня ударю какую-то женщину
ШТОШ
Поэтому у меня так дохуя подписчиков кстати
Теперь каждый ставит мне 2 минуса и 1 плюс. И вот так каждый раз, когда я играю на бирже...
пока ты в плюсе на один плюсик
Ну, справедливости ради стоит отметить, что температура увеличивается не только на Земле, но и на остальных планетах солнечной системы.
Если и есть вина человека в изменении климата на планете, то она сравнительно небольшая. Да, люди ускоряют глобальное потепление, но они его не создавали, а следовательно предотвратить обычными способами его невозможно
ссылки бы.
интернет для кого придумали? не нужно мне говорить, что я должна была все скидывать, нет.
считай, что это домашнее задание
Ахуеть блять. По заветам Бесогона идешь.
кстати что я делаю не так? https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F++%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85&ei=jIDSYs36O_-J9u8P0ri-4AI&start=0&sa=N&ved=2ahUKEwjN8JyQiP34AhX_hP0HHVKcDyw4ChDy0wN6BAgBED0&biw=1920&bih=969&dpr=1
Ну, российские климатологи рассказывают, дескать, невсетакоднозначно. Процесс изменения климата идёт, это факт, но такие процессы идут постоянно, это тоже факт. И сильно ли мы влияем на это - вопрос очень дискуссионный. Плюс там ещё политика и бабло замешаны, тот же Киотский протокол выглядит скорее инструментом по перекачиванию денег, а не спасению человечества. На планете уже тысячи раз менялись периоды сильной жары и похолодания. И человек тогда никак не влиял и не факт, что влияет сейчас. Может, ускоряет, а может и нет. Тут проблема в том, что в политических вопросах даже на благословенном западе учёным запросто затыкают рты ради единственно верной повестки, вопрос изменения климата или такой раздел антропологии, как расоведение, которое просто убили, из этой оперы.
Вообще, помимо деятельности человека, есть ещё много теорий о других причинах потепления, например, выбросы вулканов или газов из сибирских болот, там цифры вполне бьют все 150 лет антропогенного влияния на атмосферу.
Везде где я слышал об этом. Процент от извержений был мизерный.
Ну хз, может меня память обманывает. Но чет про то, что есть сомнения в вине единственно человека и климат прекрасно поменялся бы и без нас, из уст учёных звучало
Просто начало значительного роста температур совпало с развитием индустриального общества лет 30 назад, ага
Да? А про тепловые купола над городами вам что нидь известно?
Как уже заебали климатические скептики. Учёные с опубликованными точными данными спокойно посылают нахуй всю эту конспирологическую ебалу: https://www.realclimate.org/index.php/archives/2005/10/global-warming-on-mars/langswitch_lang/en/
так и есть, влияние человеческих микробов на климат слишком преувеличено
Нихуя он охуел
Заеби... Ь у нас на севере в белые ночи жарит под +35 почти круглые сутки.. Люди мрут, как мухи от теплового изнурения
А где это? Ты же вроде из Прибалтики. Мне наоборот чуваки с мурманской области пишут, мечтают о жаре. Погоду глянул - как всегда, о +20 все там только мечтают.
Жалуются на жару, когда в Украине детей убивают
Ну и в чем он не прав?
они жалуются не на жару, а на отсутствие кондиционеров!
А девушка кстати очень даже
,,,,,,