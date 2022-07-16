Мы привыкли относиться к жаре как к возможности выйти на улицу и поиграть на солнце. Но это неподходящая погода. Наш образ жизни и инфраструктура не приспособлены к тому, что грядёт. Пожалуйста, отнеситесь к предупреждениям так же серьёзно, как к красным или жёлтым уровням опасности при ураганах и снегопадах.