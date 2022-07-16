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Новости

«Снежинки и трусы»: бывший сотрудник Министерства изменения климата Британии раскритиковал людей, жалующихся на жару Статьи редакции

В середине июля страну накрыла аномальная жара, метеорологи советуют не выходить на улицу и соблюдать меры предосторожности.

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Девушка охлаждается напротив вентилятора на станции Кингс-Кросс. Фото LNP

Депутат Консервативной партии Великобритании Джон Хэйес, который в 2012 году занимал пост министра в Министерстве энергетики и изменения климата, назвал остерегающихся слишком жаркого лета граждан «снежинками». По его мнению, погода «сейчас вообще не должна волновать» жителей страны.

Это не дивный новый мир, а трусливый новый мир, если мы боимся жары. Неудивительно, что «снежинки» в Великобритании тают. То, что большую часть года мы ждём жаркой погоды, а затем страдаем, когда она наконец настаёт, говорит о том, в каком мире мы живём.

Джон Хэйес

Хэйес известен скептицизмом в отношении изменений климата — недавно он участвовал в создании доклада с требованием отложить проект мониторинга за природными аномалиями, пишет Independent. В Министерстве энергетики и изменения климата политик проработал полгода, в марте 2013 его уволили с должности. С тех пор Хэйес работал в Департаменте транспортной политики и Министерстве государственной безопасности.

Высказывание депутата привлекло внимание из-за аномальной жары, которая пришла в Великобританию в середине июля. В некоторых городах температура достигает рекордных 40 градусов, а метеорологи призывают местных жителей оставаться дома и соблюдать меры предосторожности.

Мы привыкли относиться к жаре как к возможности выйти на улицу и поиграть на солнце. Но это неподходящая погода. Наш образ жизни и инфраструктура не приспособлены к тому, что грядёт. Пожалуйста, отнеситесь к предупреждениям так же серьёзно, как к красным или жёлтым уровням опасности при ураганах и снегопадах.

из заявления главы Метеорологической службы Великобритании

#новости #великобритания #погода

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40 комментариев
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 Лысина Арика
Это не дивный новый мир, а трусливый новый мир, если мы боимся жары.

Тупой ты старый еблан. Этот трусливый новый мир боится не жары, а увеличения продолжительности этой жары/

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Musca
в марте 2013 его уволили с должности

А надо было расстрелять.

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Musca

Из водяных пистолетиков.

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Musca

Заряженных мочой.

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Фирменный шмель

покаталась на эмоциональных качелях, спасибо

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Musca

Знаешь, что такое «эмоциональные качели»? Это когда целую неделю открываешь «Яндекс.Погоду» каждый час, а там обещают вечером дождь и похолодание, а в следующий раз его переносят на завтра. Поневоле озвереешь.

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Фирменный шмель

шарю...каждый раз говорит, что через два часа дождь, в итоге ничего нет. там тучи уворачиваются от яндекс погоды что ли

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Александр Прохоренко

Пользуйтесь Эппл Погодой, всегда оптимистично обещает облачность, а потом такие: хех ну гроза случилась да))

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Фирменный шмель

хахахахахахахах

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Хозяйственный колос

Типичная женщина

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Фирменный шмель

шо бы ответить...типичный Дитковский? *оглядывается по сторонам* без негатива? я правильно на тжшном говорю?

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Хозяйственный колос

Нет, нужно так "иди нахуй польская шлюха мне лате на овсяном"

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Фирменный шмель

Даже во времена, когда у меня внешка будет просто отвратительная, я смогу написать «Всё ещё не Дитковский» и собрать кучу мэтчей в тиндере. без негатива

а так?

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Хозяйственный колос

Внешка больное место только у забитых жизнью мальчиков. Настоящих мужчин ранит что-то типо "у тебя нет никаких достижений и перспектив в твоём возрасте в отличии вон от того парня, пожалуй лучше на него подпишусь"

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Фирменный шмель

«внешка больное место только у забитых жизнью мальчиков»

поэтому я про неё и написала 😎

(без негатива)

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Хозяйственный колос

Пожалуй пойду сегодня ударю какую-то женщину

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Фирменный шмель

ШТОШ

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Хозяйственный колос

Поэтому у меня так дохуя подписчиков кстати

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Musca

Теперь каждый ставит мне 2 минуса и 1 плюс. И вот так каждый раз, когда я играю на бирже...

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Фирменный шмель

пока ты в плюсе на один плюсик

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товста кiшка

Ну, справедливости ради стоит отметить, что температура увеличивается не только на Земле, но и на остальных планетах солнечной системы.
Если и есть вина человека в изменении климата на планете, то она сравнительно небольшая. Да, люди ускоряют глобальное потепление, но они его не создавали, а следовательно предотвратить обычными способами его невозможно

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xqdc

ссылки бы.

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товста кiшка

интернет для кого придумали? не нужно мне говорить, что я должна была все скидывать, нет.
считай, что это домашнее задание

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xqdc

Ахуеть блять. По заветам Бесогона идешь.

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xqdc

кстати что я делаю не так? https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F++%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%85&ei=jIDSYs36O_-J9u8P0ri-4AI&start=0&sa=N&ved=2ahUKEwjN8JyQiP34AhX_hP0HHVKcDyw4ChDy0wN6BAgBED0&biw=1920&bih=969&dpr=1

температура увеличивается на всех планетах…
температура увеличивается на всех планетах - Поиск в Google
www.google.com
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Товарищ Майор

Ну, российские климатологи рассказывают, дескать, невсетакоднозначно. Процесс изменения климата идёт, это факт, но такие процессы идут постоянно, это тоже факт. И сильно ли мы влияем на это - вопрос очень дискуссионный. Плюс там ещё политика и бабло замешаны, тот же Киотский протокол выглядит скорее инструментом по перекачиванию денег, а не спасению человечества. На планете уже тысячи раз менялись периоды сильной жары и похолодания. И человек тогда никак не влиял и не факт, что влияет сейчас. Может, ускоряет, а может и нет. Тут проблема в том, что в политических вопросах даже на благословенном западе учёным запросто затыкают рты ради единственно верной повестки, вопрос изменения климата или такой раздел антропологии, как расоведение, которое просто убили, из этой оперы.

Вообще, помимо деятельности человека, есть ещё много теорий о других причинах потепления, например, выбросы вулканов или газов из сибирских болот, там цифры вполне бьют все 150 лет антропогенного влияния на атмосферу.

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xqdc
выбросы вулканов

Везде где я слышал об этом. Процент от извержений был мизерный.

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Товарищ Майор

Ну хз, может меня память обманывает. Но чет про то, что есть сомнения в вине единственно человека и климат прекрасно поменялся бы и без нас, из уст учёных звучало

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Всевозможный звук

Просто начало значительного роста температур совпало с развитием индустриального общества лет 30 назад, ага

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Yelena Clever

Да? А про тепловые купола над городами вам что нидь известно?

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Исходный ГОСТ

Как уже заебали климатические скептики. Учёные с опубликованными точными данными спокойно посылают нахуй всю эту конспирологическую ебалу: https://www.realclimate.org/index.php/archives/2005/10/global-warming-on-mars/langswitch_lang/en/

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так себе русский

так и есть, влияние человеческих микробов на климат слишком преувеличено

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Уникальный месяц

Нихуя он охуел

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Yelena Clever

Заеби... Ь у нас на севере в белые ночи жарит под +35 почти круглые сутки.. Люди мрут, как мухи от теплового изнурения

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Кирилл Деревянко против войны

А где это? Ты же вроде из Прибалтики. Мне наоборот чуваки с мурманской области пишут, мечтают о жаре. Погоду глянул - как всегда, о +20 все там только мечтают.

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Дикий бас

Жалуются на жару, когда в Украине детей убивают

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Руслан Гатин

Ну и в чем он не прав?

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так себе русский

они жалуются не на жару, а на отсутствие кондиционеров!

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Dmytry Kovalsky

А девушка кстати очень даже

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medionsa23

,,,,,,

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