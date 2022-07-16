Правительство отменило требование устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС в импортные автомобили — у производителей нет комплектующих Статьи редакции
Послабление будет действовать до 1 февраля 2023 года — ожидается, что к тому времени российские компании «перенастроят логистические цепочки».
16 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому установка устройства вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС больше не является обязательным условием для регистрации автомобилей, ввезённых в страну из-за границы. Это связано с тем, что из-за санкций у производителей систем возникли перебои с поставкой комплектующих.
Ранее все импортные машины необходимо было снабжать кнопкой вызова экстренных служб внутри салона — в противном случае ГИБДД отказывала регистрировать автомобиль. Однако в конце июня водители пожаловались, что системы ЭРА-ГЛОНАСС либо отсутствуют в точка продаж, либо стоят от 100 тысяч рублей и больше (по информации РБК, в 2021 году их стоимость составляла примерно 6 тысяч рублей).
Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв заявил изданию «Подъём», что такое решение не повлияет на безопасность автомобилистов.
Предварительно послабление будет действовать до 1 февраля 2023 года. «За время отсрочки компании-производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки», — говорится в сообщении кабмина.
это чё цитата про ремни из панорамы или я живу где...
что значит «ничего страшного, что у автомобиля нет ремня безопасности». вы-вы-вы серьёзно????????
мы куда летим? видимо, все без ремня безопасности в лобовое стекло и полетим.
едет и точка, сиди и не пизди, умер и умер
захотела и порвалась
Штош
Наоборот, провели исследования, согласно которым ремень безопаности ограничивал движение автомобилистов, в результате которых и получались аварии!
Так они ж не пристёгиваются. Заглушку в гнездо крепления ремня с Николаем - Угодником как раз для таких и придумали. А кто беспокоится о безопасности - купит более другую машину, с ремнями и подушками
Они конечно конченные, но тема с отменой эры глонасс всех только порадует. Кроме конечно друзей путина, которые на этом наживались
А кто-то пользовался этой кнопкой? Или есть какие-то реальные кейсы, что вот попал в аварию, нажал и приехали сразу все службы?
Мне вот почему-то представляется, что сами МЧСники так охуеют, если выяснят, что они должны там принимать из машин сигналы какие-то
Нажал и долго объясняешь кто ты и откуда
Помню читал давно что так и было, спрашивали где ты находишься блять, номер телефона, ФИО, адрес регистрации))
Номер членского билета ЕР
Система, которая должна передавать координаты, получается - это не Глонасс, а владелец самого датчика? )))) Охуенный трекер!
Бля, это не Панорама?
Это Россия!
может так и пакет яровой отменят, из-за того что у них жесткие диски закончатся)
закончилась эра
ушла эпоха
Начался период
Ну и нахуй нужны такие автомобили, которые не гарантируют безопасность водителя и пассажиров?
Ёбаные гробы на колёсах
В пизду пусть катятся
Общественный транспорт - наше всё.
Я так понимаю необходимо удобрить очередную ложку говна от правительства комментарием из госдумы, чтобы его обсуждали?
Ремни для лохов)
"Ничего страшного. Автомобили без ремня безопасности эксплуатируются же на дорогах России? Эксплуатируются! К примеру, «Победа», «Волга». Ничего страшного.
Евгений Москвичёв"
Дятел ёбаный. Ты бы ещё Москвич вспомнил, сука
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Правительство отменило требование устанавливать руль в автомобили