Послабление будет действовать до 1 февраля 2023 года — ожидается, что к тому времени российские компании «перенастроят логистические цепочки».

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16 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому установка устройства вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС больше не является обязательным условием для регистрации автомобилей, ввезённых в страну из-за границы. Это связано с тем, что из-за санкций у производителей систем возникли перебои с поставкой комплектующих.

Ранее все импортные машины необходимо было снабжать кнопкой вызова экстренных служб внутри салона — в противном случае ГИБДД отказывала регистрировать автомобиль. Однако в конце июня водители пожаловались, что системы ЭРА-ГЛОНАСС либо отсутствуют в точка продаж, либо стоят от 100 тысяч рублей и больше (по информации РБК, в 2021 году их стоимость составляла примерно 6 тысяч рублей).

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв заявил изданию «Подъём», что такое решение не повлияет на безопасность автомобилистов.

Ничего страшного. Автомобили без ремня безопасности эксплуатируются же на дорогах России? Эксплуатируются! К примеру, «Победа», «Волга». Ничего страшного. Евгений Москвичёв, глава комитета Госдумы по транспорту