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Новости

Правительство отменило требование устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС в импортные автомобили — у производителей нет комплектующих Статьи редакции

Послабление будет действовать до 1 февраля 2023 года — ожидается, что к тому времени российские компании «перенастроят логистические цепочки».

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16 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому установка устройства вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС больше не является обязательным условием для регистрации автомобилей, ввезённых в страну из-за границы. Это связано с тем, что из-за санкций у производителей систем возникли перебои с поставкой комплектующих.

Ранее все импортные машины необходимо было снабжать кнопкой вызова экстренных служб внутри салона — в противном случае ГИБДД отказывала регистрировать автомобиль. Однако в конце июня водители пожаловались, что системы ЭРА-ГЛОНАСС либо отсутствуют в точка продаж, либо стоят от 100 тысяч рублей и больше (по информации РБК, в 2021 году их стоимость составляла примерно 6 тысяч рублей).

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв заявил изданию «Подъём», что такое решение не повлияет на безопасность автомобилистов.

Ничего страшного. Автомобили без ремня безопасности эксплуатируются же на дорогах России? Эксплуатируются! К примеру, «Победа», «Волга». Ничего страшного.

Евгений Москвичёв, глава комитета Госдумы по транспорту

Предварительно послабление будет действовать до 1 февраля 2023 года. «За время отсрочки компании-производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки», — говорится в сообщении кабмина.

#новости #санкции #автомобили

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28 комментариев
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Фирменный шмель

это чё цитата про ремни из панорамы или я живу где...

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Фирменный шмель

что значит «ничего страшного, что у автомобиля нет ремня безопасности». вы-вы-вы серьёзно????????
мы куда летим? видимо, все без ремня безопасности в лобовое стекло и полетим.

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Фирменный шмель

едет и точка, сиди и не пизди, умер и умер

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Wangerman

захотела и порвалась

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Целый лолипоп

Штош

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Базовый будильник

Наоборот, провели исследования, согласно которым ремень безопаности ограничивал движение автомобилистов, в результате которых и получались аварии!

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Йолкин

Так они ж не пристёгиваются. Заглушку в гнездо крепления ремня с Николаем - Угодником как раз для таких и придумали. А кто беспокоится о безопасности - купит более другую машину, с ремнями и подушками

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Kind soul

Они конечно конченные, но тема с отменой эры глонасс всех только порадует. Кроме конечно друзей путина, которые на этом наживались

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Алексей Логачев

А кто-то пользовался этой кнопкой? Или есть какие-то реальные кейсы, что вот попал в аварию, нажал и приехали сразу все службы?

Мне вот почему-то представляется, что сами МЧСники так охуеют, если выяснят, что они должны там принимать из машин сигналы какие-то

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Sergei Timofeyev

Нажал и долго объясняешь кто ты и откуда

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Целый лолипоп

Помню читал давно что так и было, спрашивали где ты находишься блять, номер телефона, ФИО, адрес регистрации))

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Sergei Timofeyev

Номер членского билета ЕР

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Алексей Логачев

Система, которая должна передавать координаты, получается - это не Глонасс, а владелец самого датчика? )))) Охуенный трекер!

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kerokero

Бля, это не Панорама?

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Йолкин

Это Россия!

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Alex V

может так и пакет яровой отменят, из-за того что у них жесткие диски закончатся)

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Дамбили Бамбас Бас Бас

закончилась эра

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Базовый будильник

ушла эпоха

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Йолкин

Начался период

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Заебавшийся опоссум

Ну и нахуй нужны такие автомобили, которые не гарантируют безопасность водителя и пассажиров?

Ёбаные гробы на колёсах

В пизду пусть катятся

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Sergei Timofeyev

Общественный транспорт - наше всё.

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Базовый будильник
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Александр Прохоренко

Я так понимаю необходимо удобрить очередную ложку говна от правительства комментарием из госдумы, чтобы его обсуждали?

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Danil Shtern

Ремни для лохов)

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Заебавшийся опоссум

"Ничего страшного. Автомобили без ремня безопасности эксплуатируются же на дорогах России? Эксплуатируются! К примеру, «Победа», «Волга». Ничего страшного.

Евгений Москвичёв"

Дятел ёбаный. Ты бы ещё Москвич вспомнил, сука

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VIPER
Автомобилей не будет? Ничего страшного. Велосипеды же экспортируются на дорогах России? Экспортируются! Ничего страшного
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Sergei Timofeyev

Nissan X-Trail T32 TOP

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Грузинский чайник

Правительство отменило требование устанавливать руль в автомобили

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