Илон Маск обвинил Twitter в попытке рассмотреть дело об отказе от покупки соцсети «со скоростью света» Статьи редакции
Адвокаты миллиардера призвали суд отложить слушания до февраля 2023 года.
- 16 июля 2022 года юристы Илона Маска запросили у Канцлерского суда Делавэра отклонить запрос Twitter о проведении ускоренного четырёхдневного разбирательства по иску компании против миллиардера.
- Представители Маска заявили, что дела «столь большого масштаба» не могут завершаться в такие короткие сроки. Twitter хочет, чтобы эти разбирательства прошли «со скоростью света», написали адвокаты в своём заявлении.
- Илон Маск считает, что попытка Twitter ускорить рассмотрение дела связана с желанием компании скрыть правду о количестве фейковых или спам-аккаунтов.
- Юристы бизнесмена запросили у суда перенести слушания на 13 февраля 2023 года, поскольку стороне Маска потребуется «выполнить анализ большого объёма данных».
- Судья проведёт слушание по ходатайству представителей Маска 19 июля.
9 июля Илон Маск заявил, что разрывает соглашение о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов, поскольку представители соцсети нарушили условия соглашения. 13 июля Twitter подала на миллиардера в суд, потребовав завершить сделку.
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Илон купи слона то есть Твиттер
Все говорят "ботов много", а ты купи слона, то есть Твиттер.
Илоня вместо крутого мужика, на глазах людей превращается в трепло и придурка
Always has been.
Когда уже этот невъебенный пиздабол и умник доиграется и получит справедливое наказание?
Попускает Твиттер. Впрочем, ничего нового
Если Твиттер пришить к Телеге это будет крутая новостная платформа с обратной связью. Я об этом давно говорю. Каналы в Телеге уже неудобно читать, у меня они уже вышли из-под контроля их уже больше 500. Нужна лента, анализ и группирование повторяющихся новостей, и ранжирование, как в твиттере.