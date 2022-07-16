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Илон Маск обвинил Twitter в попытке рассмотреть дело об отказе от покупки соцсети «со скоростью света» Статьи редакции

Адвокаты миллиардера призвали суд отложить слушания до февраля 2023 года.

  • 16 июля 2022 года юристы Илона Маска запросили у Канцлерского суда Делавэра отклонить запрос Twitter о проведении ускоренного четырёхдневного разбирательства по иску компании против миллиардера.
  • Представители Маска заявили, что дела «столь большого масштаба» не могут завершаться в такие короткие сроки. Twitter хочет, чтобы эти разбирательства прошли «со скоростью света», написали адвокаты в своём заявлении.
  • Илон Маск считает, что попытка Twitter ускорить рассмотрение дела связана с желанием компании скрыть правду о количестве фейковых или спам-аккаунтов.
  • Юристы бизнесмена запросили у суда перенести слушания на 13 февраля 2023 года, поскольку стороне Маска потребуется «выполнить анализ большого объёма данных».
  • Судья проведёт слушание по ходатайству представителей Маска 19 июля.

9 июля Илон Маск заявил, что разрывает соглашение о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов, поскольку представители соцсети нарушили условия соглашения. 13 июля Twitter подала на миллиардера в суд, потребовав завершить сделку.

Новости
Twitter подал в суд на Илона Маска из-за отказа купить соцсеть за 44 миллиарда долларов Статьи редакции

Компания пытается заставить предпринимателя завершить сделку.

Elon Musk @elonmusk
Oh the irony lol

#новости #twitter #илонмаск #суды

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7 комментариев
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Символический украинец

Илон купи слона то есть Твиттер

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Возможный фонарь

Все говорят "ботов много", а ты купи слона, то есть Твиттер.

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Petr Friendship

Илоня вместо крутого мужика, на глазах людей превращается в трепло и придурка

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Возможный фонарь

Always has been.

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Wangerman

Когда уже этот невъебенный пиздабол и умник доиграется и получит справедливое наказание?

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Я @ ты @

Попускает Твиттер. Впрочем, ничего нового

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cosanostra

Если Твиттер пришить к Телеге это будет крутая новостная платформа с обратной связью. Я об этом давно говорю. Каналы в Телеге уже неудобно читать, у меня они уже вышли из-под контроля их уже больше 500. Нужна лента, анализ и группирование повторяющихся новостей, и ранжирование, как в твиттере.

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