После резонанса в соцсетях полиция начала расследование. Не уточняется, против кого — водителя без прав или офицера, не выписавшего штраф.

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Фото из соцсетей Мими Израэлы

Полиция Анкориджа, крупнейшего города штата Аляска, расследует инцидент с участием уроженки Филиппин Мими Израэлы. В середине июля в соцсетях появилось видео, на котором она показывает патрульным, остановившим её машину, «Карту привилегий белых» вместо водительских прав.

Как писала сама Израэла в ныне удалённом посте, её остановили за опасное вождение. Женщина приехала в город, чтобы посетить встречу кандидатов-республиканцев с участием Дональда Трампа, и спешила в пиццерию, так что по дороге резко перестраивалась в автомобильном трафике.

Патрульный попросил у Израэлы водительские права, но та не смога найти их в сумочке, зато наткнулась на шуточный документ «Карту привилегий белых». Она протянула карточку офицеру и спросила, подойдёт ли это вместо прав. Тот посмеялся и вызвал своего напарника. В соцсети попал момент, где офицеры вместе рассматривают «документ», а один из них говорит: «Это уморительно».

Видео из твиттера

Женщина также прикрепила фотографию карточки, на которой написано, что «карта привилегий белых превосходит всех» (каламбур со словом to trump, созвучным с фамилией Дональда Трампа). Судя по комментариям под видео, героиня ролика в итоге отделалась предупреждением и не получила штраф.

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Вскоре пост разошёлся в соцсетях, а многие пользователи осудили Израэлу. После резонанса она удалила пост, но видео успели перезалить на другие платформы, и вскоре привлекли внимание местной полиции. Представители ведомства заявили, что начали проверку по факту инцидента, но не уточнили, касается ли это женщины или патрульных, не зафиксировавших нарушение правил дорожного движения.

Наша миссия — защищать и служить нашему сообществу самым профессиональным способом. Наше видение — создавать среду, в которой важен каждый. Будучи шефом полиции, я принимаю эти принципы близко к сердцу. из заявления шефа полиции Анкориджа