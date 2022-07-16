Жительница Калифорнии предъявила «Карту привилегий белых» вместо прав. Шутку оценил патрульный — но не шеф полиции Статьи редакции
После резонанса в соцсетях полиция начала расследование. Не уточняется, против кого — водителя без прав или офицера, не выписавшего штраф.
Полиция Анкориджа, крупнейшего города штата Аляска, расследует инцидент с участием уроженки Филиппин Мими Израэлы. В середине июля в соцсетях появилось видео, на котором она показывает патрульным, остановившим её машину, «Карту привилегий белых» вместо водительских прав.
Как писала сама Израэла в ныне удалённом посте, её остановили за опасное вождение. Женщина приехала в город, чтобы посетить встречу кандидатов-республиканцев с участием Дональда Трампа, и спешила в пиццерию, так что по дороге резко перестраивалась в автомобильном трафике.
Патрульный попросил у Израэлы водительские права, но та не смога найти их в сумочке, зато наткнулась на шуточный документ «Карту привилегий белых». Она протянула карточку офицеру и спросила, подойдёт ли это вместо прав. Тот посмеялся и вызвал своего напарника. В соцсети попал момент, где офицеры вместе рассматривают «документ», а один из них говорит: «Это уморительно».
Женщина также прикрепила фотографию карточки, на которой написано, что «карта привилегий белых превосходит всех» (каламбур со словом to trump, созвучным с фамилией Дональда Трампа). Судя по комментариям под видео, героиня ролика в итоге отделалась предупреждением и не получила штраф.
Вскоре пост разошёлся в соцсетях, а многие пользователи осудили Израэлу. После резонанса она удалила пост, но видео успели перезалить на другие платформы, и вскоре привлекли внимание местной полиции. Представители ведомства заявили, что начали проверку по факту инцидента, но не уточнили, касается ли это женщины или патрульных, не зафиксировавших нарушение правил дорожного движения.
Такие «Карты привилегий» — распространённый сувенир среди сторонников Дональда Трампа. Они в свободном доступе продаются, например, на Amazon и стоят от 5 до 15 долларов за штуку или комплект из нескольких карт.
карточка привилегий штошей прокатила бы
Среди нас есть цветные люди, которые получают штрафы за нарушение правил дорожного движения. У этих людей нет таких «Карт привилегий белых» и не будет, на то она и карта привилегий белых
А почему левачьё не возбудилось тем что филлипинка культурно экспроприирует культуру белых реднеков? даже тут их лицемерие проявилось
Так вроде с этого все и ржут
Шеф полиции просто более прошаренный - он сразу понял, что она не белая
я думал это метаирония, а она реально ебанутая
Переть из Калифорнии в Аляску ради партийной вечеринки только ебанат будет (ну тока если ты там выступаешь как какой-нибудь сенатор с дохуя денег)
Она могла его посмотреть:Это типичный пример привилегий белых. И она у вас есть.
Свежий БиБ, "Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную", 44 минута, когда персонажи заходят (пересекают по делам) в универский зал, где идёт лекция о белых привилегиях, и их лекторша (думающая, что сии наглые особы за взятку посажены сюда студентами влиятельным батей) обвиняет в обладании белыми привилегиями, что они понимают буквально и творят дичь, присваивая вещи из магазинов и садясь в ментовскую тачку, объясняя менту, что тот не образован и не знает, что у них есть белые привилегии.
Чё это?
Кто-нибудь расскажет им?
Да, я могу. Короче, привилегия белых - это когда люди, особенно мужчины, полагают, что могут брать всё, что захотят,
и при этом не беспокоится, что их задержит полиция.
И у них больше шансов получить любую
Я скажу, Аиша. У них больше шансов получить любую работу.
Верно, Гейдж. Спасибо за ответ. Это привилегии белых.
Жесть. Она у нас есть?
Конечно.
Понятно.
Клёво. Я и не знал даже.
Да, вы просто типа раскрыли мне глаза.
Мадам слегка бледновата)))
Посмотрела бивиса и батхеда