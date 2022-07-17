Турист из Македонии провёл 18 часов в открытом море, держась за прибившийся к нему надувной мячик Статьи редакции
За полторы недели до этого мяч потеряли дети, игравшие с ним на острове в 130 километрах от места спасения мужчины.
11 июля спасатели из Греции нашли в открытом море пропавшего туриста из Северной Македонии. Мужчина провёл в воде больше 18 часов — ему помог случайно проплывший мимо мяч, преодолевший около 130 километров.
30-летний Иван отдыхал на пляже полуострова Кассандра в Греции, когда его и ещё двух мужчин унесло в море сильной волной. По информации спасателей, Ивану удалось удержаться на воде, но сопротивляться отливному течению он не смог — и вскоре оказался в открытом море. Друзья туристов сообщили о пропаже в службу спасения.
В какой-то момент мимо мужчины проплывал цветной надувной мячик. Хотя мяч, по словам Ивана, был наполовину сдувшимся, это всё равно помогло ему продержаться на воде почти 19 часов, пока пропавшего туриста не отыскали спасатели.
Историю широко освещали греческие СМИ, и в какой-то момент на сюжет об Иване на местном телевидении наткнулась мама мальчиков, потерявших мяч. Она узнала игрушку и сообщила, что её дети, 11-летний Трифон и шестилетний Танос, потеряли мячик 30 июня, играя на острове Лемнос.
Лемнос находится примерно в 130 километрах от места спасения туриста, но за полторы недели мяч отнесло течением на запад, ближе к полуострову.
Спасатели спасли ещё одного мужчину, но третьего друга найти не удалось — он всё ещё считается пропавшим без вести.
Мне страшно
В нижней части фото как раз перчаток Таноса
Надо действовать, пока Танос не вырос
Мяч это его кристраж
Щелкнет пальцем РФ, Беларусии, Китая, КНДР, Мексики, Части Африки, ближнего Востока не будет.
Решит проблему с перенаселением.
Кстати, Танос в Греции - это сокращение от Афанасий (бессмертный)
Тащите сюда камни бесконечности
Омг моралисты понабежали минусовать на шуточку
Этот?
Hey, it's me, Wilson
Виииииииилсоооооооон
https://youtu.be/wDeDhRG7bbg
дело было в лагере, вспомнил как я не успел в детстве доплыть до катера и чуть не уплыли от меня, а я тогда толком плавать не умел
жаль что не оставили
Весьма
Трифон и Танос
😍
Бля
Мужик лакер максимального уровня
Когда герой Тома Хэнкса кричит «Уилсон», я всегда пускаю ровно одну слезинку.
А что реально эти блестящие одеяла сохраняют тепло ?
У меня в аптечке лежит все лень попробовать
осенью попробуешь
У меня камин и тепловой насос.
Запас дров на 5 лет.
Хер им :)
Так и есть. У этот плёнки даже две функции. Согревать и охлаждать. Если золотой стороной наружу, то согревает, а вот если внутрь, а серебристая сторона снаружи, то охлаждает.
Простой отражатель тепла вроде.
Не теплоизолятор
Я же говорю, от стороны плёнки зависит.
Игрушка возвращена детям.
когда экранизация от Нетфликс с мячиком в главной роли - его путь от завода, до спасения человека?
Цветным мячиком!
чего же вы ждёте..
Идешь плавать бери с собой круг) можешь даже не надувать пока не понадобится)))
Вот что значит не знать про отливное течение.
Ему нельзя сопротивляться, это типичная ошибка неопытных туристов.
Плыть надо вдоль берега, пока отливное течение не закончится.
Даже мои дети это знают.