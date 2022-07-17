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Новости

Турист из Македонии провёл 18 часов в открытом море, держась за прибившийся к нему надувной мячик Статьи редакции

За полторы недели до этого мяч потеряли дети, игравшие с ним на острове в 130 километрах от места спасения мужчины.

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Фото Newsflash

11 июля спасатели из Греции нашли в открытом море пропавшего туриста из Северной Македонии. Мужчина провёл в воде больше 18 часов — ему помог случайно проплывший мимо мяч, преодолевший около 130 километров.

30-летний Иван отдыхал на пляже полуострова Кассандра в Греции, когда его и ещё двух мужчин унесло в море сильной волной. По информации спасателей, Ивану удалось удержаться на воде, но сопротивляться отливному течению он не смог — и вскоре оказался в открытом море. Друзья туристов сообщили о пропаже в службу спасения.

В какой-то момент мимо мужчины проплывал цветной надувной мячик. Хотя мяч, по словам Ивана, был наполовину сдувшимся, это всё равно помогло ему продержаться на воде почти 19 часов, пока пропавшего туриста не отыскали спасатели.

Историю широко освещали греческие СМИ, и в какой-то момент на сюжет об Иване на местном телевидении наткнулась мама мальчиков, потерявших мяч. Она узнала игрушку и сообщила, что её дети, 11-летний Трифон и шестилетний Танос, потеряли мячик 30 июня, играя на острове Лемнос.

Лемнос находится примерно в 130 километрах от места спасения туриста, но за полторы недели мяч отнесло течением на запад, ближе к полуострову.

Инфографика Metro

Спасатели спасли ещё одного мужчину, но третьего друга найти не удалось — он всё ещё считается пропавшим без вести.

#новости #греция #происшествия

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31 комментарий
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Иркутский Орзэмэс
11-летний Трифон и шестилетний Танос

Мне страшно

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Арнольд Пушкин

В нижней части фото как раз перчаток Таноса

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Pavel Cree

Надо действовать, пока Танос не вырос

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Афанасий Алексин

Мяч это его кристраж

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Афанасий Алексин

Щелкнет пальцем РФ, Беларусии, Китая, КНДР, Мексики, Части Африки, ближнего Востока не будет.
Решит проблему с перенаселением.

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Иркутский Орзэмэс

Кстати, Танос в Греции - это сокращение от Афанасий (бессмертный)

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Афанасий Алексин

Тащите сюда камни бесконечности

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Афанасий Алексин

Омг моралисты понабежали минусовать на шуточку

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Joel Miller
"Турист из Македонии провёл 18 часов в открытом море, держась за прибившийся к нему надувной мячик"

Этот?

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lowgrade

Hey, it's me, Wilson

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Афанасий Алексин

Виииииииилсоооооооон

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Untiy

https://youtu.be/wDeDhRG7bbg

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Целевой шар

дело было в лагере, вспомнил как я не успел в детстве доплыть до катера и чуть не уплыли от меня, а я тогда толком плавать не умел

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Целевой шар

жаль что не оставили

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Слава Украинцев

Весьма

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Серьезный чувак

Трифон и Танос
😍

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Удобный Валера
шестилетний Танос

Бля

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Yggdrasil

Мужик лакер максимального уровня

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Баллон Помоев

Когда герой Тома Хэнкса кричит «Уилсон», я всегда пускаю ровно одну слезинку.

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Dmytry Kovalsky

А что реально эти блестящие одеяла сохраняют тепло ?
У меня в аптечке лежит все лень попробовать

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Человеческий Валера

осенью попробуешь

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Dmytry Kovalsky

У меня камин и тепловой насос.
Запас дров на 5 лет.
Хер им :)

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Alexander

Так и есть. У этот плёнки даже две функции. Согревать и охлаждать. Если золотой стороной наружу, то согревает, а вот если внутрь, а серебристая сторона снаружи, то охлаждает.

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Dmytry Kovalsky

Простой отражатель тепла вроде.
Не теплоизолятор

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Alexander

Я же говорю, от стороны плёнки зависит.

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Человеческий Валера

Игрушка возвращена детям.

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Товарный космос

когда экранизация от Нетфликс с мячиком в главной роли - его путь от завода, до спасения человека?

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Иркутский Орзэмэс

Цветным мячиком!

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no money no honey
шестилетний Танос

чего же вы ждёте..

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Gleb Fessel

Идешь плавать бери с собой круг) можешь даже не надувать пока не понадобится)))

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh
" его и ещё двух мужчин унесло в море сильной волной. По информации спасателей, Ивану удалось удержаться на воде, но сопротивляться отливному течению он не смог — и вскоре оказался в открытом море"

Вот что значит не знать про отливное течение.
Ему нельзя сопротивляться, это типичная ошибка неопытных туристов.
Плыть надо вдоль берега, пока отливное течение не закончится.
Даже мои дети это знают.

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