"Турист из Македонии провёл 18 часов в открытом море, держась за прибившийся к нему надувной мячик"

За полторы недели до этого мяч потеряли дети, игравшие с ним на острове в 130 километрах от места спасения мужчины.

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Фото Newsflash

11 июля спасатели из Греции нашли в открытом море пропавшего туриста из Северной Македонии. Мужчина провёл в воде больше 18 часов — ему помог случайно проплывший мимо мяч, преодолевший около 130 километров.

30-летний Иван отдыхал на пляже полуострова Кассандра в Греции, когда его и ещё двух мужчин унесло в море сильной волной. По информации спасателей, Ивану удалось удержаться на воде, но сопротивляться отливному течению он не смог — и вскоре оказался в открытом море. Друзья туристов сообщили о пропаже в службу спасения.

В какой-то момент мимо мужчины проплывал цветной надувной мячик. Хотя мяч, по словам Ивана, был наполовину сдувшимся, это всё равно помогло ему продержаться на воде почти 19 часов, пока пропавшего туриста не отыскали спасатели.

Историю широко освещали греческие СМИ, и в какой-то момент на сюжет об Иване на местном телевидении наткнулась мама мальчиков, потерявших мяч. Она узнала игрушку и сообщила, что её дети, 11-летний Трифон и шестилетний Танос, потеряли мячик 30 июня, играя на острове Лемнос.

Лемнос находится примерно в 130 километрах от места спасения туриста, но за полторы недели мяч отнесло течением на запад, ближе к полуострову.

Инфографика Metro