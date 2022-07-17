Члены дипмиссии не оценили изображение президента с радужным гримом и красным носом и перепутали Капитана Америку с Железным человеком.

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16 июля на сайте посольства России в Швейцарии опубликовали письмо в адрес руководства местной газеты Neue Zurcher Zeitung. По мнению авторов письма, журналистка Марит Лангшвагер нарушила швейцарские законы о клевете и распространении сведений, порочащих честь и достоинство людей.

Считаем, что свобода слова никоим образом не совместима со свободой распространения оскорблений и фейков. Вынуждены констатировать, что в вашей газете регулярно публикуются материалы разномастных авторов, беспардонно и безнаказанно распространяющих свои измышления и ругательства в адрес руководства России. пресс-служба посольства РФ в Швейцарии

Претензии у сотрудников посольства возникли после выхода статьи о мемах, которые украинские пользователи публикуют на фоне боевых действий на территории их страны. На одной из таких картинок автор пририсовал на фото Владимира Путина с обложки Times красный клоунский нос и грим в цветах флага ЛГБТ-сообщества.

Фото из твиттера @SoylentSmurf

Авторы письма посчитали такое изображение президента оскорбительным и недостоверным. В публикации Путина называют «верующим православным человеком, выступающим за сохранение традиционных ценностей», поэтому радужная раскраска на лице политика, по словам пресс-службы, «ни к селу, ни к городу».

Также сотрудники посольства отметили наличие на картинке красного носа: по их словам, «тему клоунады было бы уместнее использовать» в контексте карьеры Владимира Зеленского. «Сохранились записи крайне неоднозначных „перфомансов“ с участием будущего президента Украины с зашкаливающим уровнем пошлости, которые вы легко можете найти в сети», — говорится в письме.

Изображение Зеленского в статье Neue Zurcher Zeitung тоже появилось — в образе Капитана Америки, но в цветах украинского флага, с гербом страны на груди и подсолнухом вместо звезды на щите. Правда, сотрудники посольства не узнали супергероя: по их мнению, президент Украины предстал в образе «могущественного Железного человека».

Фото из твиттера @theshadowboxera

В конце публикации авторы пригрозили журналистам обращением в местные правоохранительные органы и выразили надежду, что в будущем редакция «будет более тщательно подходить к отбору выходящих в печать материалов».