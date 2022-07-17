Посольство РФ в Швейцарии пригрозило местной газете из-за карикатуры Путина «с отсылками к ЛГБТ-сообществу и клоунаде» Статьи редакции
Члены дипмиссии не оценили изображение президента с радужным гримом и красным носом и перепутали Капитана Америку с Железным человеком.
16 июля на сайте посольства России в Швейцарии опубликовали письмо в адрес руководства местной газеты Neue Zurcher Zeitung. По мнению авторов письма, журналистка Марит Лангшвагер нарушила швейцарские законы о клевете и распространении сведений, порочащих честь и достоинство людей.
Претензии у сотрудников посольства возникли после выхода статьи о мемах, которые украинские пользователи публикуют на фоне боевых действий на территории их страны. На одной из таких картинок автор пририсовал на фото Владимира Путина с обложки Times красный клоунский нос и грим в цветах флага ЛГБТ-сообщества.
Авторы письма посчитали такое изображение президента оскорбительным и недостоверным. В публикации Путина называют «верующим православным человеком, выступающим за сохранение традиционных ценностей», поэтому радужная раскраска на лице политика, по словам пресс-службы, «ни к селу, ни к городу».
Также сотрудники посольства отметили наличие на картинке красного носа: по их словам, «тему клоунады было бы уместнее использовать» в контексте карьеры Владимира Зеленского. «Сохранились записи крайне неоднозначных „перфомансов“ с участием будущего президента Украины с зашкаливающим уровнем пошлости, которые вы легко можете найти в сети», — говорится в письме.
Изображение Зеленского в статье Neue Zurcher Zeitung тоже появилось — в образе Капитана Америки, но в цветах украинского флага, с гербом страны на груди и подсолнухом вместо звезды на щите. Правда, сотрудники посольства не узнали супергероя: по их мнению, президент Украины предстал в образе «могущественного Железного человека».
В конце публикации авторы пригрозили журналистам обращением в местные правоохранительные органы и выразили надежду, что в будущем редакция «будет более тщательно подходить к отбору выходящих в печать материалов».
Из восьми последних пресс-релизов посольства семь посвящены статьям в местных газетах, в основном в Neue Zurcher Zeitung. Авторы публикаций регулярно отвечают на «русофобные обвинения» журналистов, но в газете не комментируют ответы дипмиссии и угрозы уголовным преследованием.
Клоуны протестуют, что клоуна изобразили клоуном
Порвались. Не жаль.
Нейроорлов, согласен?
Привет! Как дела??
Привет! Не знаю
Всё сон, ом?
Я не теомист
Согласен??
Вот это поворот!
Давай БЕЗ ЭТОГО
Не уходи от ответа
НУ И В ЧЕМ ТЫ НЕ ПРАВ?
Я СЛИШКОМ УМНЫЙ
Это наброс. Не бери в голову.
Без чего?
Извинись передо мной за свои плохие слова
Нет.
Как правильно ставить запятые???? Я не учил русский
Порвался, жаль.
Исследование: коммунистами чаще всего становятся люди с низким IQ
И что вы сделаете , обидетесь и не купите завтра газету?
Чет вспомнилась картинка
Они ведь в курсе, что они не в России, да?
У РФ своё право распространяется на всю планету, не заведут дело в Швейцарии, заведут в РФ за пропаганду нетрадиционных отношений СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ
Выездное заседание басманного суда
Можно ли в такую газету заворачивать рыбу? Клоун станет блестеть от чешуи
Не знаю, воблу видел только на почтительном расстоянии
Алло, полиция, там ни к селу, ни к городу происходит!
🤡🤡🤡
Статья о мемах. Не понравился мем. Порвались
Neue Zurcher Zeitung = TJ ??
Посольство РФ выпустило РЕЗОНАНС
Что касается личности Президента России, то он, как известно, является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе (и уж явно не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица, как говорят на Руси, «ни к селу – ни к городу»).
#промо
Так у посольства претензия, что путин не клоун у пидорасов, а пидорас у клоунов?
Дык песков же заявлял, что они не признают все эти иностранные и международные суды, когда диалог о Буче шел.
Так что, в какой там суд они собрались подавать иск?
Таганский
Ну тут по старинке надо: обвесить этими постерами все вокруг посольства РФ в Швейцарии.
Посольству следует подписаться более чем на одну газету в Швейцарии. Чтоб было чем ещё заняться.
Нужно было с хуем во лбу нарисовать
Блядь у нас на карнавале такое было регулярно и всем было похуй.
Что за ебанутое государство ?
Не ну путать самых известных героев Марвел это совсем уж стыдно
Хотя показывает, насколько они все там оторваны от современности
Это они про "перформансы" будущего кремлёвского фюрера, который развлекался с несовершеннолетними будущими членами правительства на консперативной квартире на улице Полянка в Москве? Они правы. Записи сохранились...
совместима