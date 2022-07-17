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Новости

Посольство РФ в Швейцарии пригрозило местной газете из-за карикатуры Путина «с отсылками к ЛГБТ-сообществу и клоунаде» Статьи редакции

Члены дипмиссии не оценили изображение президента с радужным гримом и красным носом и перепутали Капитана Америку с Железным человеком.

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16 июля на сайте посольства России в Швейцарии опубликовали письмо в адрес руководства местной газеты Neue Zurcher Zeitung. По мнению авторов письма, журналистка Марит Лангшвагер нарушила швейцарские законы о клевете и распространении сведений, порочащих честь и достоинство людей.

Считаем, что свобода слова никоим образом не совместима со свободой распространения оскорблений и фейков. Вынуждены констатировать, что в вашей газете регулярно публикуются материалы разномастных авторов, беспардонно и безнаказанно распространяющих свои измышления и ругательства в адрес руководства России.

пресс-служба посольства РФ в Швейцарии

Претензии у сотрудников посольства возникли после выхода статьи о мемах, которые украинские пользователи публикуют на фоне боевых действий на территории их страны. На одной из таких картинок автор пририсовал на фото Владимира Путина с обложки Times красный клоунский нос и грим в цветах флага ЛГБТ-сообщества.

Фото из твиттера @SoylentSmurf

Авторы письма посчитали такое изображение президента оскорбительным и недостоверным. В публикации Путина называют «верующим православным человеком, выступающим за сохранение традиционных ценностей», поэтому радужная раскраска на лице политика, по словам пресс-службы, «ни к селу, ни к городу».

Также сотрудники посольства отметили наличие на картинке красного носа: по их словам, «тему клоунады было бы уместнее использовать» в контексте карьеры Владимира Зеленского. «Сохранились записи крайне неоднозначных „перфомансов“ с участием будущего президента Украины с зашкаливающим уровнем пошлости, которые вы легко можете найти в сети», — говорится в письме.

Изображение Зеленского в статье Neue Zurcher Zeitung тоже появилось — в образе Капитана Америки, но в цветах украинского флага, с гербом страны на груди и подсолнухом вместо звезды на щите. Правда, сотрудники посольства не узнали супергероя: по их мнению, президент Украины предстал в образе «могущественного Железного человека».

Фото из твиттера @theshadowboxera

В конце публикации авторы пригрозили журналистам обращением в местные правоохранительные органы и выразили надежду, что в будущем редакция «будет более тщательно подходить к отбору выходящих в печать материалов».

Из восьми последних пресс-релизов посольства семь посвящены статьям в местных газетах, в основном в Neue Zurcher Zeitung. Авторы публикаций регулярно отвечают на «русофобные обвинения» журналистов, но в газете не комментируют ответы дипмиссии и угрозы уголовным преследованием.

#новости #конфликтвукраине #мемы

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48 комментариев
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Иркутский Орзэмэс

Клоуны протестуют, что клоуна изобразили клоуном

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Добрый единорожек88

Порвались. Не жаль.

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Иркутский Орзэмэс

Нейроорлов, согласен?

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Добрый единорожек88

Привет! Как дела??

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Иркутский Орзэмэс

Привет! Не знаю

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Добрый единорожек88

Всё сон, ом?

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Иркутский Орзэмэс

Я не теомист

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Добрый единорожек88

Согласен??

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Иркутский Орзэмэс

Вот это поворот!

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Нейроорлов

Давай БЕЗ ЭТОГО

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Пестрый татарин

Не уходи от ответа

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Нейроорлов

НУ И В ЧЕМ ТЫ НЕ ПРАВ?

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Пестрый татарин

Я СЛИШКОМ УМНЫЙ

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Нейроорлов

Это наброс. Не бери в голову.

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drama llama

Без чего?

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Нейроорлов

Извинись передо мной за свои плохие слова

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drama llama

Нет.

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Нейроорлов

Как правильно ставить запятые???? Я не учил русский

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drama llama

Порвался, жаль.

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Нейроорлов

Исследование: коммунистами чаще всего становятся люди с низким IQ

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Пестрый татарин

И что вы сделаете , обидетесь и не купите завтра газету?

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drama llama
Правда, сотрудники посольства не узнали супергероя: по их мнению, президент Украины предстал в образе «могущественного Железного человека».
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Ушатанная машина гомоиронии

Чет вспомнилась картинка

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drama llama
пригрозили журналистам обращением в местные правоохранительные органы

Они ведь в курсе, что они не в России, да?

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Оптимальный Филипп

У РФ своё право распространяется на всю планету, не заведут дело в Швейцарии, заведут в РФ за пропаганду нетрадиционных отношений СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ

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Фильтрованная хрюканина

Выездное заседание басманного суда

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Прохожий алмаз
Ну погодите, я вам отомстю, и мстя моя будет ужасной
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Пестрый татарин

Можно ли в такую газету заворачивать рыбу? Клоун станет блестеть от чешуи

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Прохожий алмаз

Не знаю, воблу видел только на почтительном расстоянии

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Ученый паркур

Алло, полиция, там ни к селу, ни к городу происходит!

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Слабый рубин
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Руденко Сергей против войны

🤡🤡🤡

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Клуб фанатов Skrillex

Статья о мемах. Не понравился мем. Порвались

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Максим Друковский

Neue Zurcher Zeitung = TJ ??

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Торжественный Гоша

Посольство РФ выпустило РЕЗОНАНС

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Максим Друковский

Что касается личности Президента России, то он, как известно, является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе (и уж явно не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица, как говорят на Руси, «ни к селу – ни к городу»).

#промо

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Торжественный Гоша
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Йохан Ирвинг

Так у посольства претензия, что путин не клоун у пидорасов, а пидорас у клоунов?

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Dimitro

Дык песков же заявлял, что они не признают все эти иностранные и международные суды, когда диалог о Буче шел.
Так что, в какой там суд они собрались подавать иск?

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Kostya Maers

Таганский

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Либеральный чувак

Ну тут по старинке надо: обвесить этими постерами все вокруг посольства РФ в Швейцарии.

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Баллон Помоев

Посольству следует подписаться более чем на одну газету в Швейцарии. Чтоб было чем ещё заняться.

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Andrew T

Нужно было с хуем во лбу нарисовать

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Dmytry Kovalsky

Блядь у нас на карнавале такое было регулярно и всем было похуй.
Что за ебанутое государство ?

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Dmytry Kovalsky
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Олена Бавовна

Не ну путать самых известных героев Марвел это совсем уж стыдно

Хотя показывает, насколько они все там оторваны от современности

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Andrei Myagkov
...Сохранились записи крайне неоднозначных „перфомансов“ с участием будущего президента...

Это они про "перформансы" будущего кремлёвского фюрера, который развлекался с несовершеннолетними будущими членами правительства на консперативной квартире на улице Полянка в Москве? Они правы. Записи сохранились...

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Классический Либерал
Считаем, что свобода слова никоим образом не совместима со свободой распространения оскорблений и фейков.

совместима

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