Сеть кинотеатров в Великобритании предложила бесплатные билеты рыжим людям — чтобы «наиболее уязвимые» спасались от жары Статьи редакции
Люди со светлой кожей больше подвержены солнечным ударам. Благодаря акции они смогут переждать пиковые часы жары в залах с кондиционером.
Британская сеть кинотеатров Showcase Cinemas пообещала бесплатные билеты на любой сеанс 18 и 19 июля для всех рыжеволосых людей. Таким образом компания решила помочь местным жителям в период аномальной жары: рыжие люди со светлой кожей, наиболее подверженные солнечным ударам, смогут провести несколько часов в помещении с кондиционером.
Рыжеволосые посетители смогут получить билеты в кассах кинотеатра, на каждого участника предусмотрено по одному билету на любой сеанс в дни проведения акции.
В середине июля в юго-западную часть Европы пришла рекордная жара: во многих регионах фиксируют температуру выше 40 градусов, в Португалии и Испании сообщают о сотнях пострадавших от тепловых и солнечных ударов. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится на ближайшие недели, в том числе в более северной Великобритании.
Рыжие тётки клевые.
Как говорят: если крыша ржавая - в подвале всегда сыро.
Хуйня знатная, но смешно.
Не знаю, мне везло с рыжими в жизни.
До рождения детей подвалы текут условно у всех, потом уже не так.
Значит мне не везло с остальными
Ну и че за расизм?
Никакого расизма
Бля, это вроде из фильма, где Сталлоне играл? Забыл, как называется
Demolition Man
Тайна трёх ракушек
Картмана на них нет.
на самом деле, это его план, чтобы собрать как можно больше рыжих в одном месте
О, я это пару недель назад читал
А я пару десятилетий назад.
А где бесплатные билеты для ХОРОШИХ РУССКИХ
Даже пакеты, и те платные...
ЖАЛЬ
Давай БЕЗ ЭТОГО
Обыкновенный расизм. Левачьё, фас!
Показывать будут "Антошку".
Какие же они там все нацисты
До последнего надеялся что картинка оживет и поток воздуха задерёт юбку.
Да, мужики пиздец страшные. Хорошо что я не гей.
Ну а для чего ещё использовать кинотеатры
https://youtube.com/clip/Ugkx17nj088eH7wHtD9cz2T105ovuqWhr3Ws