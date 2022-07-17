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Новости

Сеть кинотеатров в Великобритании предложила бесплатные билеты рыжим людям — чтобы «наиболее уязвимые» спасались от жары Статьи редакции

Люди со светлой кожей больше подвержены солнечным ударам. Благодаря акции они смогут переждать пиковые часы жары в залах с кондиционером.

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Британская сеть кинотеатров Showcase Cinemas пообещала бесплатные билеты на любой сеанс 18 и 19 июля для всех рыжеволосых людей. Таким образом компания решила помочь местным жителям в период аномальной жары: рыжие люди со светлой кожей, наиболее подверженные солнечным ударам, смогут провести несколько часов в помещении с кондиционером.

Хотя жители страны наслаждаются долгожданной летней погодой, мы знаем, как трудно некоторые люди переносят жару. Вот почему мы предлагаем рыжим людям бесплатный вход в наши кинозалы в ближайшие дни, чтобы те могли с комфортом насладиться новыми фильмами, оставаясь в безопасности.

Марк Барлоу, представитель Showcase Cinemas

Рыжеволосые посетители смогут получить билеты в кассах кинотеатра, на каждого участника предусмотрено по одному билету на любой сеанс в дни проведения акции.

В середине июля в юго-западную часть Европы пришла рекордная жара: во многих регионах фиксируют температуру выше 40 градусов, в Португалии и Испании сообщают о сотнях пострадавших от тепловых и солнечных ударов. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится на ближайшие недели, в том числе в более северной Великобритании.

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В середине июля страну накрыла аномальная жара, метеорологи советуют не выходить на улицу и соблюдать меры предосторожности.

Девушка охлаждается напротив вентилятора на станции Кингс-Кросс. Фото LNP

#новости #кинотеатры #погода

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28 комментариев
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 Nick Nick

Рыжие тётки клевые.

Как говорят: если крыша ржавая - в подвале всегда сыро.

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Cлоновьи хоботы

Хуйня знатная, но смешно.

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Nick Nick

Не знаю, мне везло с рыжими в жизни.

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Cлоновьи хоботы

До рождения детей подвалы текут условно у всех, потом уже не так.

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Nick Nick

Значит мне не везло с остальными

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Dmitry Smirnoff

Ну и че за расизм?

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Деструктивное поведение

Никакого расизма

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Оптимальный Филипп

Бля, это вроде из фильма, где Сталлоне играл? Забыл, как называется

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Деструктивное поведение

Demolition Man

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f пора менять ник 4815162342

Тайна трёх ракушек

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Клаус Шульце

Картмана на них нет.

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Товарный космос

на самом деле, это его план, чтобы собрать как можно больше рыжих в одном месте

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Человеческий Валера
Никогда я не думал, что в Англии столько рыжих. Здесь были все оттенки рыжего цвета: соломенный, лимонный, оранжевый, кирпичный, оттенок ирландских сеттеров, оттенок желчи, оттенок глины; но, как и указал Сполдинг, голов настоящего — живого, яркого, огненного цвета тут было очень немного.
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Иркутский Орзэмэс

О, я это пару недель назад читал

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Musca

А я пару десятилетий назад.

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Гордон Фриман

А где бесплатные билеты для ХОРОШИХ РУССКИХ

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Trurl McByte

Даже пакеты, и те платные...

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Гордон Фриман

ЖАЛЬ

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Нейроорлов

Давай БЕЗ ЭТОГО

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outsider man

Обыкновенный расизм. Левачьё, фас!

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Джеки Чан

Показывать будут "Антошку".

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Nir

Какие же они там все нацисты

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Cлоновьи хоботы

До последнего надеялся что картинка оживет и поток воздуха задерёт юбку.

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Деструктивное поведение
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Cлоновьи хоботы

Да, мужики пиздец страшные. Хорошо что я не гей.

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Александр Прохоренко

Ну а для чего ещё использовать кинотеатры

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bor.vn

https://youtube.com/clip/Ugkx17nj088eH7wHtD9cz2T105ovuqWhr3Ws

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1pizdyai
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