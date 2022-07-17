Люди со светлой кожей больше подвержены солнечным ударам. Благодаря акции они смогут переждать пиковые часы жары в залах с кондиционером.

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Британская сеть кинотеатров Showcase Cinemas пообещала бесплатные билеты на любой сеанс 18 и 19 июля для всех рыжеволосых людей. Таким образом компания решила помочь местным жителям в период аномальной жары: рыжие люди со светлой кожей, наиболее подверженные солнечным ударам, смогут провести несколько часов в помещении с кондиционером.

Хотя жители страны наслаждаются долгожданной летней погодой, мы знаем, как трудно некоторые люди переносят жару. Вот почему мы предлагаем рыжим людям бесплатный вход в наши кинозалы в ближайшие дни, чтобы те могли с комфортом насладиться новыми фильмами, оставаясь в безопасности. Марк Барлоу, представитель Showcase Cinemas

Рыжеволосые посетители смогут получить билеты в кассах кинотеатра, на каждого участника предусмотрено по одному билету на любой сеанс в дни проведения акции.

В середине июля в юго-западную часть Европы пришла рекордная жара: во многих регионах фиксируют температуру выше 40 градусов, в Португалии и Испании сообщают о сотнях пострадавших от тепловых и солнечных ударов. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится на ближайшие недели, в том числе в более северной Великобритании.