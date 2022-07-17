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Телеканал «Дождь» частично вернётся в эфир 18 июля. Полноценный запуск запланирован на осень Статьи редакции

На первых этапах перезапуска будут вечерние эфиры и авторские программы, рассказала гендиректор канала Наталья Синдеева.

18 июля телеканал «Дождь» вернётся в эфир — об этом сообщила гендиректор канала Наталья Синдеева в интервью изданию «Холод». В первое время на ютуб-канале «Дождя» будут проходить вечерние прямые трансляции, а также вернётся несколько авторских программ.

У нас будет несколько этапов запуска. Мы начнем на ютуб-канале, а большой, серьезный запуск, я думаю, будет всё-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации. Все устали в стримах сидеть и работать на коленке. Поэтому, я думаю, будет несколько стартов.

Наталья Синдеева, генеральный директор «Дождя»

С августа 2021 года «Дождь» внесён в реестр СМИ-иностранных агентов, а 1 марта 2022 года Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт издания из-за «фейков о действиях российской армии и призывов к экстремистским действиям». 3 марта канал приостановил работу, но руководство выразило надежду на возвращение в эфир. 6 июня «Дождь» получил разрешение на вещание из Латвии.

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«Мы очень надеемся, что мы вернёмся в эфир», — сказала основательница телеканала.

Фрагмент последнего новостного эфира телеканала.

#новости #сми

1017 просмотров
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13 комментариев
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Иркутский Орзэмэс

Optimistic channel

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Оптимальный Филипп

Соскучился по ним 😭

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Александр Прохоренко

Да такие медиаменеджеры как Синдеева могли бы создать тут канал размером с FoxNews, а вынуждены стримы запускать на ютубе

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Вам какого ляха надо

да погоди ты - она еще свое возьмет!

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karsil

Очень крутое свежее интервью

https://www.youtube.com/watch?v=2dLvee0UCMU

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Проклятый холод

Когда уже блокировка YouTube?

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Генетический утюг

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Пестрый татарин

Телеканал феникс

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Вам какого ляха надо

ЖДУ!

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mrfed

Так может тестовое вещание организовать на существующем канале, который сейчас гонит архивные эфиры?

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савен

маленькое ура

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Tony Urban

Оттепель!

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pocikxxx

это те которые говорили что не надо перекрывать трассы и администрации?
и постоянно переключали картинку в неудобный момент, когда брали интервью у людей.....

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