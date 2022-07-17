Телеканал «Дождь» частично вернётся в эфир 18 июля. Полноценный запуск запланирован на осень Статьи редакции
На первых этапах перезапуска будут вечерние эфиры и авторские программы, рассказала гендиректор канала Наталья Синдеева.
18 июля телеканал «Дождь» вернётся в эфир — об этом сообщила гендиректор канала Наталья Синдеева в интервью изданию «Холод». В первое время на ютуб-канале «Дождя» будут проходить вечерние прямые трансляции, а также вернётся несколько авторских программ.
С августа 2021 года «Дождь» внесён в реестр СМИ-иностранных агентов, а 1 марта 2022 года Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт издания из-за «фейков о действиях российской армии и призывов к экстремистским действиям». 3 марта канал приостановил работу, но руководство выразило надежду на возвращение в эфир. 6 июня «Дождь» получил разрешение на вещание из Латвии.
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Optimistic channel
Соскучился по ним 😭
Да такие медиаменеджеры как Синдеева могли бы создать тут канал размером с FoxNews, а вынуждены стримы запускать на ютубе
да погоди ты - она еще свое возьмет!
Очень крутое свежее интервью
https://www.youtube.com/watch?v=2dLvee0UCMU
Когда уже блокировка YouTube?
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Телеканал феникс
ЖДУ!
Так может тестовое вещание организовать на существующем канале, который сейчас гонит архивные эфиры?
маленькое ура
Оттепель!
это те которые говорили что не надо перекрывать трассы и администрации?
и постоянно переключали картинку в неудобный момент, когда брали интервью у людей.....