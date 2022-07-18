В Екатеринбурге активистка выкрикнула антивоенный лозунг на митинге «Единой России» — её перебили и задержали Статьи редакции
Ведущий начал в микрофон скандировать «Россия — это сила».
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Екатеринбурженку Надежду Сайфутдинову задержали и увезли в отдел полиции, пишет It's My City.
Активистка рассказала корреспонденту SOTA, что не планировала акцию заранее — она проходила мимо митинга и «эмоционально отреагировала» на тему.
В мае её задержали за акцию с плакатом «Молчать нельзя», а в июне — за призыв «не оскорблять чувства верующих в человечность». Сайфутдинову дважды оштрафовали на 40 тысяч рублей.
После задержания митинг продолжился — участники спели гимн России и скандировали «Мы за мир, мы за нашего президента, Донбасс, мы с тобой, нацизм не пройдёт».
Штраф будет больше, чем яндексу за слив данных
Чмошник, стадо баранов и великолепная женщина
Хм, а где 73% поддерживающих екатеринбуржцев на митинге?
Хм, а где 27% неподдерживающих екатеринбуржцев на митинге?
Просто их настолько много, что полиция не пустила их в город!
А так все рвались на праздник аки северокорейцы
Я конечно не разжигаю, но не полезней ли было сократить ведущего, наверняка он без охраны был?
Тогда в новостях её назвали бы украинской диверсанткой, нашли бы у неё майн кампф, нашивку Азова, визитку Яроша и упрятали бы в тюрячку на 20 лет без возможности связи с адвокатами.
Где она умерла бы от пыток, но в новостях сказали бы, что "от хронических болезней".
Конечно же этим должна заниматься девочка-активистка.
Такие комментарии конечно... Сделала что могла, получит 30-50к штрафа, уедет на 15 суток за свою позицию, но в комментариях будет всегда "советующий как лучше" диванный эксперт.
Ты еще на той стадии примитивного колхозного бычка, который все бодает рогами. Но современные паразиты уже давно внутри кишечника сидят и рогами их не забодать. Современное противостояние состоит в создании условий, когда глисты выходят. И война - одно из таких условий. Если ты не создаешь условия, то участвуешь в них, чтобы тебе было понятней - если ты не ставишь раком, ставят тебя. Поэтому ты и не во власти - потому что условия, в которые ты поставлен, этому не способствуют. Тебя поставили раком, а ты хочешь бодаться. Вернее, бодаться раком ты не можешь, поэтому призываешь других, ошибочно полагая свои условия СЛУЧАЙНОСТЬЮ. Ха-Ха. Это не случайность. Тебя нагнули так же, как и остальных.
Очень интересно
Если вы собираетесь устроить оппозиционный митинг, то нельзя - роспотребнадзор ждёт когда пандемия закончится
Если митинг едра - это без проблем, конечно, проводите
Лол, только сейчас заметили? Да и по сравнению с «лужниками» и «митингом кровной мести в Грозном» – это так, небольшая встреча единомышленников.
Девушку уже ранее задерживали на одной из акций (подписана на екб паблики, там писали про неё). То есть нужно понимать, что девушка это делает под угрозой реальной уголовки (
Заработала на паспорт хорошего русского
Единственная, кто не делает сделок с совестью
Настоящий человек
смелая и честная женщина.
полный респект!
Всё напутали. Кавказ же сила вроде.
Вроде Ахмат сила
Ебать там народу собралось! А вот ради интереса, они бы провели официальный митинг противников спецоперации, так сказать сравнить статистику опросов с реальностью)) понимаю, что это на грани фантастики, но все же
Ты бы пошёл на этот митинг сейчас?
Какой же это пиздец. Я просто охуеваю от того, что людей собирают или они сами собираются, чтобы поддержать всё происходящее.
ну 300 рублей есть 300 рублей
И где эти пиздасосы из Швейцарского посольства РФ, которые ныли про карикатуру гей-путина-клоуна и свободу слова?
Согнали в кучу карьеристов, кто пошел в Едрисню, подневольных бюджетников и просто дегенератов, и на весь Ёбург их оказалось несколько десятков человек.
Что она кричала? Вообще не понятно. Как определили, что это что-то антивоенное?
звук включи громче
Моментально закричали кричалки
Надо было саблей их начать рубить
за 500р или сколько эти полоумным с флагами дают ?
@Человек кусает собаку женщина анент ФСБ или гру? Не могу разобраться
Пропагандистка работавшая на первом канале с 2003 года
Будешь дурачка включать теперь? Я же мигом тебя в чс кину, даже рука не дрогнет.На проекте с 18 июл 2022
Ей конкретно что перебили - ебало?