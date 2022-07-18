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Новости
Михаил

В Екатеринбурге активистка выкрикнула антивоенный лозунг на митинге «Единой России» — её перебили и задержали Статьи редакции

Ведущий начал в микрофон скандировать «Россия — это сила».

4278 просмотров

Екатеринбурженку Надежду Сайфутдинову задержали и увезли в отдел полиции, пишет It's My City.

Активистка рассказала корреспонденту SOTA, что не планировала акцию заранее — она проходила мимо митинга и «эмоционально отреагировала» на тему.

В мае её задержали за акцию с плакатом «Молчать нельзя», а в июне — за призыв «не оскорблять чувства верующих в человечность». Сайфутдинову дважды оштрафовали на 40 тысяч рублей.

После задержания митинг продолжился — участники спели гимн России и скандировали «Мы за мир, мы за нашего президента, Донбасс, мы с тобой, нацизм не пройдёт».

#новости

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55 комментариев
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Подлинный кавалер

Штраф будет больше, чем яндексу за слив данных

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Arterton

Чмошник, стадо баранов и великолепная женщина

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Null Null

Хм, а где 73% поддерживающих екатеринбуржцев на митинге?

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Пластиковое Окно

Хм, а где 27% неподдерживающих екатеринбуржцев на митинге?

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2 комментария
Международный Влад

Просто их настолько много, что полиция не пустила их в город!
А так все рвались на праздник аки северокорейцы

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Sergex CH

Я конечно не разжигаю, но не полезней ли было сократить ведущего, наверняка он без охраны был?

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Педагогический утюг

Тогда в новостях её назвали бы украинской диверсанткой, нашли бы у неё майн кампф, нашивку Азова, визитку Яроша и упрятали бы в тюрячку на 20 лет без возможности связи с адвокатами.
Где она умерла бы от пыток, но в новостях сказали бы, что "от хронических болезней".

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5 комментариев
Властный Абдужаббор

Конечно же этим должна заниматься девочка-активистка.

Такие комментарии конечно... Сделала что могла, получит 30-50к штрафа, уедет на 15 суток за свою позицию, но в комментариях будет всегда "советующий как лучше" диванный эксперт.

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9 комментариев
Вертер Робот

Ты еще на той стадии примитивного колхозного бычка, который все бодает рогами. Но современные паразиты уже давно внутри кишечника сидят и рогами их не забодать. Современное противостояние состоит в создании условий, когда глисты выходят. И война - одно из таких условий. Если ты не создаешь условия, то участвуешь в них, чтобы тебе было понятней - если ты не ставишь раком, ставят тебя. Поэтому ты и не во власти - потому что условия, в которые ты поставлен, этому не способствуют. Тебя поставили раком, а ты хочешь бодаться. Вернее, бодаться раком ты не можешь, поэтому призываешь других, ошибочно полагая свои условия СЛУЧАЙНОСТЬЮ. Ха-Ха. Это не случайность. Тебя нагнули так же, как и остальных.

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1 комментарий
Коренной яд

Очень интересно
Если вы собираетесь устроить оппозиционный митинг, то нельзя - роспотребнадзор ждёт когда пандемия закончится
Если митинг едра - это без проблем, конечно, проводите

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СвободуПопугаям

Лол, только сейчас заметили? Да и по сравнению с «лужниками» и «митингом кровной мести в Грозном» – это так, небольшая встреча единомышленников.

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Ксения

Девушку уже ранее задерживали на одной из акций (подписана на екб паблики, там писали про неё). То есть нужно понимать, что девушка это делает под угрозой реальной уголовки (

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velvetdust

Заработала на паспорт хорошего русского

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1 комментарий
симуляцiя активностi

Единственная, кто не делает сделок с совестью

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Подлинный кавалер

Настоящий человек

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aslan nurmagambetov

смелая и честная женщина.
полный респект!

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Serge Timakov

Всё напутали. Кавказ же сила вроде.

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Неясный единорожек88

Вроде Ахмат сила

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4 комментария
Kir Kirski

Ебать там народу собралось! А вот ради интереса, они бы провели официальный митинг противников спецоперации, так сказать сравнить статистику опросов с реальностью)) понимаю, что это на грани фантастики, но все же

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СОВа

Ты бы пошёл на этот митинг сейчас?

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Yggdrasil

Какой же это пиздец. Я просто охуеваю от того, что людей собирают или они сами собираются, чтобы поддержать всё происходящее.

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Nick Rosenberg

ну 300 рублей есть 300 рублей

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Никита Борисова

И где эти пиздасосы из Швейцарского посольства РФ, которые ныли про карикатуру гей-путина-клоуна и свободу слова?

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Олег Тимофеев

Согнали в кучу карьеристов, кто пошел в Едрисню, подневольных бюджетников и просто дегенератов, и на весь Ёбург их оказалось несколько десятков человек.

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Alexander Anisfeld

Что она кричала? Вообще не понятно. Как определили, что это что-то антивоенное?

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Михаил
Автор

звук включи громче

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Victor Axonoff

Моментально закричали кричалки

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Дон Карлионе

Надо было саблей их начать рубить

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Миржан Досымбаев

за 500р или сколько эти полоумным с флагами дают ?

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DIMARIXS

@Человек кусает собаку женщина анент ФСБ или гру? Не могу разобраться

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Человек кусает собаку
Активистка
Пропагандистка работавшая на первом канале с 2003 года

Будешь дурачка включать теперь? Я же мигом тебя в чс кину, даже рука не дрогнет.

На проекте с 18 июл 2022
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1 комментарий
Irreversibility

Ей конкретно что перебили - ебало?

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