Ведущий начал в микрофон скандировать «Россия — это сила».

{"id":682990,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":682990,"gtm":null} 4278 просмотров

Екатеринбурженку Надежду Сайфутдинову задержали и увезли в отдел полиции, пишет It's My City.

Активистка рассказала корреспонденту SOTA, что не планировала акцию заранее — она проходила мимо митинга и «эмоционально отреагировала» на тему.

В мае её задержали за акцию с плакатом «Молчать нельзя», а в июне — за призыв «не оскорблять чувства верующих в человечность». Сайфутдинову дважды оштрафовали на 40 тысяч рублей.