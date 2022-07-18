«Ведомости»: Минцифры собралось легализовать белых хакеров, чтобы освободить их от возможного преследования Статьи редакции
Пока им нередко грозит штраф или срок за неправомерный доступ к компьютерной информации.
- Минцифры хочет легализовать выплаты белым хакерам и для этого готовится ввести в законодательство понятие bug bounty, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой источники в IT-индустрии. Ведомство отказалось от комментариев изданию.
- По данным источников «Ведомостей», Минцифры хочет обезопасить «белых» хакеров от угрозы преследования по статье 272 Уголовного кодекса РФ о «неправомерном доступе к компьютерной информации». Именно так силовики могут толковать их действия.
- Историю, иллюстрирующую отсутствие понятие bug bounty на законодательном уровне, рассказал бизнес-консультант по безопасности Алексей Лукацкий.
- Российское правительство предлагает различные меры поддержки для IT-сообщества с конца февраля 2022 года — на фоне оттока специалистов после начала активного вооружённого конфликта с Украиной. Среди прочего, в марте Минцифры анонсировало финансовую поддержку белых хакеров.
687 просмотров
Нет, сделают веселее: создадут реестр белых хакеров, а также обяжут их взаимодействовать с ФСБ и отделами К и Э. Причём на безвозмездной основе.
Хитрый ход. Спасибо, но не надо.
Сначала выведут из тени всех наивных хакеров, всех перепишут, выдадут военные билеты.
А через некоторе время скажут - ой, извините, мы передумали: белые хакеры - это чёрные хакеры, война - это не война, рабство - это свобода; и всех посадят на государственные галеры
Как и с амнистией делали, когда бизнесменов так возвращали а потом сажать начали
Вооот. Хорошо, что есть люди, у которых есть память и понимание как работает российское государство
База
black hackers matter
Ущемление прав черных хакеров!
Какое то разводилово
Думаешь? Подай заявку на госуслугах
А что делать афроамериканским хакерам?
Опять угнетают.
Удобно. Сливы бд тоже "белые"?
Вместо того что бы просто разрешить гражданам не декларировать доход до какой-то суммы сделают очередной реестр. Больше реестров богу реестров.