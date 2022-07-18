Достаточно вспомнить про историю админа одного из операторов связи в Обнинске, который решил помочь клиентам и просканировал их сеть на уязвимости, за что его прихватили сотрудники ФСБ и сейчас судят по ст. 274.1 за неправомерное воздействие на КИИ РФ.

[Осуществление деятельности по поиску уязвимостей] — это всегда деятельность на грани. [...] С одной стороны, исследователи действуют в рамках договора и злого умысла у них нет, но с другой – договор всё не описывает и своими действиями они могут причинить ущерб, что может повлечь последствия. Поэтому попытку загнать эту тему в правовое русло можно только приветствовать.