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«Ведомости»: Минцифры собралось легализовать белых хакеров, чтобы освободить их от возможного преследования Статьи редакции

Пока им нередко грозит штраф или срок за неправомерный доступ к компьютерной информации.

  • Минцифры хочет легализовать выплаты белым хакерам и для этого готовится ввести в законодательство понятие bug bounty, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой источники в IT-индустрии. Ведомство отказалось от комментариев изданию.

Под белыми или «этичными» хакерами подразумеваются специалисты по кибербезопасности, которые помогают компаниям искать и устранять уязвимости. Под bug bounty понимаются программы вознаграждений, которые, как указано в материале «Ведомостей», сейчас никак не определены в российском законодательстве: есть только «положение о конкурсах».

  • По данным источников «Ведомостей», Минцифры хочет обезопасить «белых» хакеров от угрозы преследования по статье 272 Уголовного кодекса РФ о «неправомерном доступе к компьютерной информации». Именно так силовики могут толковать их действия.
  • Историю, иллюстрирующую отсутствие понятие bug bounty на законодательном уровне, рассказал бизнес-консультант по безопасности Алексей Лукацкий.

Достаточно вспомнить про историю админа одного из операторов связи в Обнинске, который решил помочь клиентам и просканировал их сеть на уязвимости, за что его прихватили сотрудники ФСБ и сейчас судят по ст. 274.1 за неправомерное воздействие на КИИ РФ.

[Осуществление деятельности по поиску уязвимостей] — это всегда деятельность на грани. [...] С одной стороны, исследователи действуют в рамках договора и злого умысла у них нет, но с другой – договор всё не описывает и своими действиями они могут причинить ущерб, что может повлечь последствия. Поэтому попытку загнать эту тему в правовое русло можно только приветствовать.

Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по безопасности
  • Российское правительство предлагает различные меры поддержки для IT-сообщества с конца февраля 2022 года — на фоне оттока специалистов после начала активного вооружённого конфликта с Украиной. Среди прочего, в марте Минцифры анонсировало финансовую поддержку белых хакеров.

#новости #минцифры #хакеры

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12 комментариев
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 Sergei Timofeyev

Нет, сделают веселее: создадут реестр белых хакеров, а также обяжут их взаимодействовать с ФСБ и отделами К и Э. Причём на безвозмездной основе.

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Хитрый ход. Спасибо, но не надо.
Сначала выведут из тени всех наивных хакеров, всех перепишут, выдадут военные билеты.
А через некоторе время скажут - ой, извините, мы передумали: белые хакеры - это чёрные хакеры, война - это не война, рабство - это свобода; и всех посадят на государственные галеры

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Международный Влад

Как и с амнистией делали, когда бизнесменов так возвращали а потом сажать начали

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Вооот. Хорошо, что есть люди, у которых есть память и понимание как работает российское государство

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Подлинный кавалер

База

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завязкин

black hackers matter

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Подлинный кавалер

Ущемление прав черных хакеров!

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Порядочный меч

Какое то разводилово

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Подлинный кавалер

Думаешь? Подай заявку на госуслугах

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Fenrir784

А что делать афроамериканским хакерам?
Опять угнетают.

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Нельсон Шмандела

Удобно. Сливы бд тоже "белые"?

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aliftin

Вместо того что бы просто разрешить гражданам не декларировать доход до какой-то суммы сделают очередной реестр. Больше реестров богу реестров.

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