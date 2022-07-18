Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову обвинили в «дискредитации» армии за комментарий перед арестом Яшина Статьи редакции
Её задержали и отпустили — но это не связано с антивоенным плакатом в центре Москвы.
На Марину Овсянникову, покинувшую Первый канал после антивоенной акции в прямом эфире, составили протокол о «дискредитации» вооружённых сил РФ. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката. Протокол по статье 20.3.3. КоАП подразумевает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Овсянникову задержали в Подмосковье вечером 17 июля. Полицейские приехали к месту её жительства — бывшая ведущая Первого канала вернулась в Россию для судебных разбирательств с мужем по поводу опеки детей.
Основанием оказалось Овсянниковой у Басманного суда 13 июля — в день ареста оппозиционного политика Ильи Яшина. Это подтверждает «Медиазона», которая ознакомилась с протоколом и выяснила, что поводом стал ролик, опубликованный прогосударственным блогером Илиаcом Меркури и подписанный фразой «Мадам Овсянникова прямо сейчас наговорила на статью».
В ночь на 18 июля адвокат Овсянниковой сообщил, что её отпустили из отдела полиции по Красносельскому району с протоколом. Это уже второй её протокол о «дискредитации» российской армии. Первый на неё составили в конце марта. Кроме того, Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей за видеообращение перед акцией в эфире Первого канала.
15 июля вернувшаяся в Россию Овсянникова вышла с одиночным пикетом, встав напротив Кремля. Она назвала Путина «убийцей», раскритиковав его за вооружённый конфликт в Украине.
Сейчас мы наблюдаем отличную театральную постановку. И по ней отлично видна разница между обычным человеком и этой актрисой
Не пойму, в чем цель этого заговора?
Да-да, это все постановка! Навальный проект кремля! Яшин тоже проект фсб
Нет! Вы что! Она же хорошая русская! Она же извинилась.
Да все, снимайте ее с задания и возвращайте обратно работать с бумагами в ФСБ
Как же меня забавляет, что так удачно фотограф был рядом, пока она на велосипеде каталась, а менты именно там не нашли
Удивительные совпадения
Ахаха пздц. Фотограф рядом. В твоём окружении есть люди у которых нет телефона с камерой?
гэбня совсем скатилась, Станиславский в гробу переворачивается
Ей бы в Латвию сейчас к стартующему сегодня Дождю. Там бы толка больше было. А тут на бутылку посадят.
Тут ребёнок
Она похоже упорно хочет к Яшину..... уже понятно, что политику такими мерами не изменить..... выйти должен миллион, которого нет(
может подсадят к нему в камеру, где она отсосами выведает у него оппозиционные тайны
О, мэн! Да ты пригожинский :))
А почему ее считают креатурой ФСБ? Где она спалилась? Вроде глуповатая но совестливая женщина.
Дискредитация любых противников войны/режима, как и Навальный — проект кремля. Лахта работает во всю.
Реально фсбешница? Вот жеж бестыжая, я ведь на неё подрочил однажды!
А от ФСБ что, член сразу падает?
Последний шанс, видимо, дают
и ведь ведутся же на всякие теории заговора
Не пойму, на последнем фото она моложе на 10 лет или это макияж творит чудеса?
@Товарищ чё, как дела?
Нахуя мне тебе отвечать, если ты не отвечаешь мне?