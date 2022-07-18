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Новости

Экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову обвинили в «дискредитации» армии за комментарий перед арестом Яшина Статьи редакции

Её задержали и отпустили — но это не связано с антивоенным плакатом в центре Москвы.

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На Марину Овсянникову, покинувшую Первый канал после антивоенной акции в прямом эфире, составили протокол о «дискредитации» вооружённых сил РФ. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката. Протокол по статье 20.3.3. КоАП подразумевает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Овсянникову задержали в Подмосковье вечером 17 июля. Полицейские приехали к месту её жительства — бывшая ведущая Первого канала вернулась в Россию для судебных разбирательств с мужем по поводу опеки детей.

Марина Овсянникова/ Marina Ovsyannikova
Момент задержания Овсянниковой 17 июля

Основанием оказалось Овсянниковой у Басманного суда 13 июля — в день ареста оппозиционного политика Ильи Яшина. Это подтверждает «Медиазона», которая ознакомилась с протоколом и выяснила, что поводом стал ролик, опубликованный прогосударственным блогером Илиаcом Меркури и подписанный фразой «Мадам Овсянникова прямо сейчас наговорила на статью».

Ролик, ставший основанием для протокола Овсянниковой

В ночь на 18 июля адвокат Овсянниковой сообщил, что её отпустили из отдела полиции по Красносельскому району с протоколом. Это уже второй её протокол о «дискредитации» российской армии. Первый на неё составили в конце марта. Кроме того, Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей за видеообращение перед акцией в эфире Первого канала.

15 июля вернувшаяся в Россию Овсянникова вышла с одиночным пикетом, встав напротив Кремля. Она назвала Путина «убийцей», раскритиковав его за вооружённый конфликт в Украине.

Разборы
Кто такая Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный плакат Статьи редакции

Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Марина Овсянникова, фото со страницы в фейсбуке

#новости #овсянникова #политика

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59 комментариев
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 Jerod alp

Сейчас мы наблюдаем отличную театральную постановку. И по ней отлично видна разница между обычным человеком и этой актрисой

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Добро и позитив

Не пойму, в чем цель этого заговора?

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20 комментариев
Dangerus

Да-да, это все постановка! Навальный проект кремля! Яшин тоже проект фсб

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Человек кусает собаку
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7 комментариев
Scrawder Man

Нет! Вы что! Она же хорошая русская! Она же извинилась.

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Подлинный кавалер
Её задержали и отпустили

Да все, снимайте ее с задания и возвращайте обратно работать с бумагами в ФСБ

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Дмитрий Царь

Как же меня забавляет, что так удачно фотограф был рядом, пока она на велосипеде каталась, а менты именно там не нашли
Удивительные совпадения

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Товарищ

Ахаха пздц. Фотограф рядом. В твоём окружении есть люди у которых нет телефона с камерой?

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1 комментарий
медВед

гэбня совсем скатилась, Станиславский в гробу переворачивается

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Печеньки Госдепа

Ей бы в Латвию сейчас к стартующему сегодня Дождю. Там бы толка больше было. А тут на бутылку посадят.

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Международный Влад

Тут ребёнок

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2 комментария
Man

Она похоже упорно хочет к Яшину..... уже понятно, что политику такими мерами не изменить..... выйти должен миллион, которого нет(

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медВед

может подсадят к нему в камеру, где она отсосами выведает у него оппозиционные тайны

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1 комментарий
Slartibartfast

О, мэн! Да ты пригожинский :))

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barbarella

А почему ее считают креатурой ФСБ? Где она спалилась? Вроде глуповатая но совестливая женщина.

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Arugin

Дискредитация любых противников войны/режима, как и Навальный — проект кремля. Лахта работает во всю.

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Carlos the Jackal

Реально фсбешница? Вот жеж бестыжая, я ведь на неё подрочил однажды!

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Jerod alp

А от ФСБ что, член сразу падает?

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1 комментарий
Yggdrasil

Последний шанс, видимо, дают

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Гордон Фриман
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tuorqai

и ведь ведутся же на всякие теории заговора

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Непонятный ГОСТ

Не пойму, на последнем фото она моложе на 10 лет или это макияж творит чудеса?

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Человек кусает собаку

@Товарищ чё, как дела?

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Товарищ

Нахуя мне тебе отвечать, если ты не отвечаешь мне?

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3 комментария
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