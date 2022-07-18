Её задержали и отпустили — но это не связано с антивоенным плакатом в центре Москвы.

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На Марину Овсянникову, покинувшую Первый канал после антивоенной акции в прямом эфире, составили протокол о «дискредитации» вооружённых сил РФ. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката. Протокол по статье 20.3.3. КоАП подразумевает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Овсянникову задержали в Подмосковье вечером 17 июля. Полицейские приехали к месту её жительства — бывшая ведущая Первого канала вернулась в Россию для судебных разбирательств с мужем по поводу опеки детей.

Основанием оказалось Овсянниковой у Басманного суда 13 июля — в день ареста оппозиционного политика Ильи Яшина. Это подтверждает «Медиазона», которая ознакомилась с протоколом и выяснила, что поводом стал ролик, опубликованный прогосударственным блогером Илиаcом Меркури и подписанный фразой «Мадам Овсянникова прямо сейчас наговорила на статью».

Ролик, ставший основанием для протокола Овсянниковой

В ночь на 18 июля адвокат Овсянниковой сообщил, что её отпустили из отдела полиции по Красносельскому району с протоколом. Это уже второй её протокол о «дискредитации» российской армии. Первый на неё составили в конце марта. Кроме того, Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей за видеообращение перед акцией в эфире Первого канала.

15 июля вернувшаяся в Россию Овсянникова вышла с одиночным пикетом, встав напротив Кремля. Она назвала Путина «убийцей», раскритиковав его за вооружённый конфликт в Украине.