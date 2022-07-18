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vc.ru

H&M объявил об уходе из России Статьи редакции

Магазины одежды ритейлера в стране не работают с марта.

В компании сообщили, что с учётом «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего» начал процесс сворачивания бизнеса в России.

«Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены тем влиянием, которое это окажет на наших сотрудников, и очень благодарны за всю их тяжёлую работу и самоотверженность», — приводятся слова гендиректора H&M Group Хелены Хельмерссон.

Компания планирует временно открыть свои магазины, чтобы распродать остатки одежды. Сроки распродажи не называются.

H&M, которая работает в России с 2009 года, приостановила продажи в стране в марте 2022 года. Тогда же стали недоступны сайты Cos, &Other Stories и Monki, входящие в группу ритейлера. В июне компания раскрыла стоимость активов в России, Украине и Беларуси — $433 миллионов. В трёх странах закрыты 181 магазин, где работали 7,5 тысячи человек.

#новости #ктоушёл

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64 комментария
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Симпатичный парфюмер

ну и где мне покупать трусы теперь

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Пиструн Сосаевич

Я не могу понять, мальчик вы или девочка, но если мальчик - не волнуйтесь, мама разберётся.

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4 комментария
Верующий завод

Трусы - навязанная Западом ценность

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2 комментария
Зинаида Тракторенко

Советские женщины носили, а вам чего не нравится?

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Религиозный томагавк_два

Белорусский трикотаж.

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Нижний интернет

Как не стыдно? Страна воюет вообще-то, а вы о трусах думаете. Дидам в 41 вообще одни трусы на роту выдавали и ничего, до Вашингтона дошли!

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1 комментарий
Sergey Zabelnikov

Трусы мерять на рынке на картоночке

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aliftin

А мне рубашки у них нравились. Обычные офисные рубашки. Пару недель назад пошёл купит себе и ничего недорогого нет. Печальтоска.

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1 комментарий
Рядовой Артем

Покажи какие на тебе сейчас

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Активный бас

Срынка, заодно и примерить можно

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Провинциальный Данила

в фикс прайсе

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2 комментария
Yggdrasil

Когда шведская культура уходит из страны это полный пиздец. Культуру, которая ориентируется больше на моральные, чем на материальные ценности вернуть будет непросто

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Шумный Гоша

Алло, они просто тряпками торгуют. Бизнес модель ХМ называется фаст фэшн- быстро и недорого копируем тренды моды. Чтобы было недорого, вещи шьют в странах с очень низким уровнем жизни, типа Бангладеша и Пакистана. Принципиально не покупаю в ХМ после скандала с использованием детского труда.

Да и вообще, считаю такую модель глупостью. За трендами моды глупо гнаться, лучше иметь меньше вещей, но хорошего качества. И носить их не один сезон. Это и экологичней намного.

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10 комментариев
Заебавшийся опоссум

Сейчас в россии ещё быстрее будет происходить оскотинивание

Если совсем недавно среднестатистический россиянин мог придти в Икею и за свою зп позволить себе стул/диван/кровать, то сейчас это станет роскошью для него

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7 комментариев
aliftin

Ждать "одежда & точка"?

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Sergex CH

одного "глотай и точка" не достаточно?

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Шумный Гоша

Одевайся и точка.

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1 комментарий
Михаил
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Верующий завод
Компания планирует временно открыть свои магазины, чтобы распродать остатки одежды.

Как там распродажа в IKEA, кстати?

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Подлинный кавалер

В процессе распродажи все разломали и ничего не удалось купить

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Международный Влад

Всё сломалось и ни разу, не получилось что-то заказать из-за ошибок

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Положительный цвет

Норм, числа 7-8 зашёл, добавил нужный товар в корзину, привезли через 3-4 дня примерно.

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3 комментария
Max Zarenko

Норм все. Аж 2 раза успел закупиться. Жду доставки.

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Михаил

продолжается

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Модный Петя

Неее вы че, через пару месяцев вернутся! Вместе с макдональдсом и икеей.
Так там в марте говорили? Кстати, где сейчас говоруны?

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Подлинный кавалер

На батуте

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Максим Энкель

Так то пиздецовая новость. HM свою нишу нашел во всем мире и практически везде вел успешный бизнес. Кроме одной странной страны, где вынужден закрыться.

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Александр Сурков

вряд-ли они уйдут россия главный мировой рынок таких прибылей они нигде не найдут!!! через месяц вернуться вот увидите!

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Подлинный кавалер
Магазины одежды ритейлера в стране не работают с марта

Долго думали

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Порядочный меч

Бандеролька в этом году ULTRAMEGASTONKS

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Boris Gurtovoy

Х&Й

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Pavel Cree

Мне казалось, что давно ушли. Не то, чтобы неожиданность. :)

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Печеньки Госдепа

Прежде чем шутить на тему культуры отмены, спросите себя, а на хера вам такие риски, когда вставший не с той ноги правитель или его подчинённый родит гениальную идею встречных санкций, которые бы заключались или в национализации, или ещё в каком-то безумстве. Бизнес, ничего личного. Моральные аспекты имеют место быть, но они не главные. Как-то уж они пришли в страну после нападения на Грузию.

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