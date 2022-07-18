H&M объявил об уходе из России Статьи редакции
Магазины одежды ритейлера в стране не работают с марта.
В компании сообщили, что с учётом «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего» начал процесс сворачивания бизнеса в России.
«Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены тем влиянием, которое это окажет на наших сотрудников, и очень благодарны за всю их тяжёлую работу и самоотверженность», — приводятся слова гендиректора H&M Group Хелены Хельмерссон.
Компания планирует временно открыть свои магазины, чтобы распродать остатки одежды. Сроки распродажи не называются.
H&M, которая работает в России с 2009 года, приостановила продажи в стране в марте 2022 года. Тогда же стали недоступны сайты Cos, &Other Stories и Monki, входящие в группу ритейлера. В июне компания раскрыла стоимость активов в России, Украине и Беларуси — $433 миллионов. В трёх странах закрыты 181 магазин, где работали 7,5 тысячи человек.
ну и где мне покупать трусы теперь
Я не могу понять, мальчик вы или девочка, но если мальчик - не волнуйтесь, мама разберётся.
Трусы - навязанная Западом ценность
Советские женщины носили, а вам чего не нравится?
Белорусский трикотаж.
Как не стыдно? Страна воюет вообще-то, а вы о трусах думаете. Дидам в 41 вообще одни трусы на роту выдавали и ничего, до Вашингтона дошли!
Трусы мерять на рынке на картоночке
А мне рубашки у них нравились. Обычные офисные рубашки. Пару недель назад пошёл купит себе и ничего недорогого нет. Печальтоска.
Покажи какие на тебе сейчас
Срынка, заодно и примерить можно
в фикс прайсе
Когда шведская культура уходит из страны это полный пиздец. Культуру, которая ориентируется больше на моральные, чем на материальные ценности вернуть будет непросто
Алло, они просто тряпками торгуют. Бизнес модель ХМ называется фаст фэшн- быстро и недорого копируем тренды моды. Чтобы было недорого, вещи шьют в странах с очень низким уровнем жизни, типа Бангладеша и Пакистана. Принципиально не покупаю в ХМ после скандала с использованием детского труда.
Да и вообще, считаю такую модель глупостью. За трендами моды глупо гнаться, лучше иметь меньше вещей, но хорошего качества. И носить их не один сезон. Это и экологичней намного.
Сейчас в россии ещё быстрее будет происходить оскотинивание
Если совсем недавно среднестатистический россиянин мог придти в Икею и за свою зп позволить себе стул/диван/кровать, то сейчас это станет роскошью для него
Ждать "одежда & точка"?
одного "глотай и точка" не достаточно?
Одевайся и точка.
Как там распродажа в IKEA, кстати?
В процессе распродажи все разломали и ничего не удалось купить
Всё сломалось и ни разу, не получилось что-то заказать из-за ошибок
Норм, числа 7-8 зашёл, добавил нужный товар в корзину, привезли через 3-4 дня примерно.
Норм все. Аж 2 раза успел закупиться. Жду доставки.
продолжается
Неее вы че, через пару месяцев вернутся! Вместе с макдональдсом и икеей.
Так там в марте говорили? Кстати, где сейчас говоруны?
На батуте
Так то пиздецовая новость. HM свою нишу нашел во всем мире и практически везде вел успешный бизнес. Кроме одной странной страны, где вынужден закрыться.
вряд-ли они уйдут россия главный мировой рынок таких прибылей они нигде не найдут!!! через месяц вернуться вот увидите!
Долго думали
Бандеролька в этом году ULTRAMEGASTONKS
Х&Й
Мне казалось, что давно ушли. Не то, чтобы неожиданность. :)
Прежде чем шутить на тему культуры отмены, спросите себя, а на хера вам такие риски, когда вставший не с той ноги правитель или его подчинённый родит гениальную идею встречных санкций, которые бы заключались или в национализации, или ещё в каком-то безумстве. Бизнес, ничего личного. Моральные аспекты имеют место быть, но они не главные. Как-то уж они пришли в страну после нападения на Грузию.