Магазины одежды ритейлера в стране не работают с марта.

В компании сообщили, что с учётом «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего» начал процесс сворачивания бизнеса в России.

«Учитывая текущую ситуацию, мы считаем невозможным продолжать наш бизнес в России. Мы глубоко опечалены тем влиянием, которое это окажет на наших сотрудников, и очень благодарны за всю их тяжёлую работу и самоотверженность», — приводятся слова гендиректора H&M Group Хелены Хельмерссон.

Компания планирует временно открыть свои магазины, чтобы распродать остатки одежды. Сроки распродажи не называются.

H&M, которая работает в России с 2009 года, приостановила продажи в стране в марте 2022 года. Тогда же стали недоступны сайты Cos, &Other Stories и Monki, входящие в группу ритейлера. В июне компания раскрыла стоимость активов в России, Украине и Беларуси — $433 миллионов. В трёх странах закрыты 181 магазин, где работали 7,5 тысячи человек.