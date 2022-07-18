Проректора таможенной академии, обвиняемого в продаже наркотиков через даркнет, нашли мёртвым в СИЗО Статьи редакции
Его адвокат «не видит смысла» в суициде и хочет разобраться в обстоятельствах.
Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный за продажу наркотиков, умер в следственном изоляторе. Предварительная причина смерти — самоубийство, сообщают Shot и ТАСС.
Тело Керефова обнаружили в одиночной камере в СИЗО №1 Ногинске с резаной раной руки. По предварительной версии, 37-летний мужчина покончил с собой. Рядом с телом нашли предсмертную записку с раскаяниями.
Адвокат Керефова Алексей Цыганов рассказал РБК, что не видит оснований для суицида своего подзащитного. «Мне ещё предстоит в этом разобраться. Я не вижу смысла человеку прибегать к каким-то суицидальным действиям: вполне вменяемый, здоровый, крепкий. Он сотрудничал со следствием, мог рассчитывать на минимальное наказание», — заявил он.
После гибели Керефова Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц СИЗО, повлёкшей смерть арестованного (ч.2 ст. 293 УК).
Проректора задержали 8 июля. По данным следствия, с 2020 года он администрировал пять интернет-магазинов на «Гидре», используя для этого служебный компьютер в академии. В сбыте запрещённых веществ участвовали и курсанты училища. У Керфова покупали наркотики сотрудники академии для личного пользования, в том числе проректор по финансово-экономическим вопросам.
А кто надо видит. Сомневаюсь, что он управлял схемой.
Всей правды мы не знаем. Не все так однозначно (с)
Залим Керефов.
Ну щас начнется.
Что именно начнётся? Пока только ты ни с чего выдавил ксенофобский коммент.
А может ты первый выдавил хахах
Типичный ай как просто, когда его ловят за руку как дешевку
Вот именно :))
Если бы звали Замир, то всё выглядело бы куда подозрительнее.
Душил Вованов
В 2015 году баллотировался в депутаты от ЛДПР, работая начальником отдела IT в ООО "Народ против коррупции"
https://candidates.golosinfo.org/p/726371-kerefov-zalim-hamidovich
Фирма-пустышка, созданная, видимо, только для того, чтобы написать о кандидате, что он там работает, и привлечь избирателей названием
Ох уже эта коррупция. Как говорил один ЛИБЕРАЛКоррупция должна быть не просто незаконной. Она должна стать неприличной!
Отлить бы эти слова в граните
90е?
Даже не близко. В 90-е были правила и в разы больше безопасности для жизни в РФ.
в 90ые беспредел. Сейчас же налаженный узаконенный пыточный конвейер
@Новости У вас это, ус отклеился
https://tjournal.ru/news/683117-prorektor-rossiyskoy-tamozhennoy-akademii-zalim-kerefov-arestovannyy-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-pokonchil-s-soboy
Крыша позаботилась
Медельинский картель дотянулся, видать.
Сообщение удалено
И мы все поверили в эту стройную версию
Зачем форсить этого мертвого клоуна
Зачем форсить этого мертвого клоуна
Всё что после «по данным следствия» похоже на фейковую петрушку слабо связанную с реальным миром. Они даже не стараются.
Последний раз убился.
Таможня даёт добро
тоже захворал и помер сам от стресса?
В современном мире можно было бы оборудовать подобные заведения камерами. Было бы еще государство заинтересовано в этом, хех.
Во-первых, многие и оборудованы. Просто в день убийства могут внезапно отключить свет на час-другой.
Во-вторых, убийство от начала до конца может быть заснято на видео, а толку? «Плохо с сердцем человеку, ему помогали как могли».
Выше приведены два наиболее резонансных убийства заключённых, которые могли сдать поделов, за последние несколько лет. Кто в курсе, тот понял, о ком я.
Опять не тот дед)
Тот случай, когда тебя вообще ничего не удивляет. Проректор таможенной академии, мусульманин, продаёт наркоту в даркнете? Ну, ок. Человека подставили и очернили его имя,а затем замочили в сизо? Ну, ок.
классно, он, прям с рабочего компа, из деканата? Зиночка, а подвинься-ка, потом уже эти ведомости заполнишь, мне тут ненаходы надо раскидать