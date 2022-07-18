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Новости

Проректора таможенной академии, обвиняемого в продаже наркотиков через даркнет, нашли мёртвым в СИЗО Статьи редакции

Его адвокат «не видит смысла» в суициде и хочет разобраться в обстоятельствах.

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Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный за продажу наркотиков, умер в следственном изоляторе. Предварительная причина смерти — самоубийство, сообщают Shot и ТАСС.

Тело Керефова обнаружили в одиночной камере в СИЗО №1 Ногинске с резаной раной руки. По предварительной версии, 37-летний мужчина покончил с собой. Рядом с телом нашли предсмертную записку с раскаяниями.

Адвокат Керефова Алексей Цыганов рассказал РБК, что не видит оснований для суицида своего подзащитного. «Мне ещё предстоит в этом разобраться. Я не вижу смысла человеку прибегать к каким-то суицидальным действиям: вполне вменяемый, здоровый, крепкий. Он сотрудничал со следствием, мог рассчитывать на минимальное наказание», — заявил он.

После гибели Керефова Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц СИЗО, повлёкшей смерть арестованного (ч.2 ст. 293 УК).

Проректора задержали 8 июля. По данным следствия, с 2020 года он администрировал пять интернет-магазинов на «Гидре», используя для этого служебный компьютер в академии. В сбыте запрещённых веществ участвовали и курсанты училища. У Керфова покупали наркотики сотрудники академии для личного пользования, в том числе проректор по финансово-экономическим вопросам.

#новости #происшествия #наркотики

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35 комментариев
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Средний теркин30см
адвокат «не видит смысла»

А кто надо видит. Сомневаюсь, что он управлял схемой.

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Гордон Фриман

Всей правды мы не знаем. Не все так однозначно (с)

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Dmytry Kovalsky

Залим Керефов.
Ну щас начнется.

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norm

Что именно начнётся? Пока только ты ни с чего выдавил ксенофобский коммент.

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Dmytry Kovalsky

А может ты первый выдавил хахах

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norm
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Руденко Сергей против войны

Типичный ай как просто, когда его ловят за руку как дешевку

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Dmytry Kovalsky

Вот именно :))

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Alex Blake

Если бы звали Замир, то всё выглядело бы куда подозрительнее.

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Dmytry Kovalsky

Душил Вованов

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Верующий завод

В 2015 году баллотировался в депутаты от ЛДПР, работая начальником отдела IT в ООО "Народ против коррупции"

https://candidates.golosinfo.org/p/726371-kerefov-zalim-hamidovich

Керефов Залим Хамидович - Энциклопедия кандидатов
Керефов Залим Хамидович - Энциклопедия кандидатов
candidates.golosinfo.org
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Гордон Фриман
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Верующий завод

Фирма-пустышка, созданная, видимо, только для того, чтобы написать о кандидате, что он там работает, и привлечь избирателей названием

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Средний теркин30см

Ох уже эта коррупция. Как говорил один ЛИБЕРАЛ

Коррупция должна быть не просто незаконной. Она должна стать неприличной!
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Верующий завод

Отлить бы эти слова в граните

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Александр Александров

90е?

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Rostilj je najbolje

Даже не близко. В 90-е были правила и в разы больше безопасности для жизни в РФ.

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darkAlert

в 90ые беспредел. Сейчас же налаженный узаконенный пыточный конвейер

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Вам какого ляха надо

@Новости У вас это, ус отклеился

https://tjournal.ru/news/683117-prorektor-rossiyskoy-tamozhennoy-akademii-zalim-kerefov-arestovannyy-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-pokonchil-s-soboy

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Арнольд Пушкин

Крыша позаботилась

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Antonio De

Медельинский картель дотянулся, видать.

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norm

Сообщение удалено

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Kind soul

И мы все поверили в эту стройную версию

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Сельскохозяйственный корабль
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Dude of York

Зачем форсить этого мертвого клоуна

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Dude of York

Зачем форсить этого мертвого клоуна

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Народный шмель

Всё что после «по данным следствия» похоже на фейковую петрушку слабо связанную с реальным миром. Они даже не стараются.

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Грустная Псина

Последний раз убился.

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Such Affairs

Таможня даёт добро

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darkAlert

тоже захворал и помер сам от стресса?

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free

В современном мире можно было бы оборудовать подобные заведения камерами. Было бы еще государство заинтересовано в этом, хех.

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Musca

Во-первых, многие и оборудованы. Просто в день убийства могут внезапно отключить свет на час-другой.
Во-вторых, убийство от начала до конца может быть заснято на видео, а толку? «Плохо с сердцем человеку, ему помогали как могли».
Выше приведены два наиболее резонансных убийства заключённых, которые могли сдать поделов, за последние несколько лет. Кто в курсе, тот понял, о ком я.

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Danil Shtern

Опять не тот дед)

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Печеньки Госдепа

Тот случай, когда тебя вообще ничего не удивляет. Проректор таможенной академии, мусульманин, продаёт наркоту в даркнете? Ну, ок. Человека подставили и очернили его имя,а затем замочили в сизо? Ну, ок.

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Dima Telpuhovskiy

классно, он, прям с рабочего компа, из деканата? Зиночка, а подвинься-ка, потом уже эти ведомости заполнишь, мне тут ненаходы надо раскидать

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