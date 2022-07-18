Его адвокат «не видит смысла» в суициде и хочет разобраться в обстоятельствах.

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Проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, арестованный за продажу наркотиков, умер в следственном изоляторе. Предварительная причина смерти — самоубийство, сообщают Shot и ТАСС.

Тело Керефова обнаружили в одиночной камере в СИЗО №1 Ногинске с резаной раной руки. По предварительной версии, 37-летний мужчина покончил с собой. Рядом с телом нашли предсмертную записку с раскаяниями.

Адвокат Керефова Алексей Цыганов рассказал РБК, что не видит оснований для суицида своего подзащитного. «Мне ещё предстоит в этом разобраться. Я не вижу смысла человеку прибегать к каким-то суицидальным действиям: вполне вменяемый, здоровый, крепкий. Он сотрудничал со следствием, мог рассчитывать на минимальное наказание», — заявил он.

После гибели Керефова Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц СИЗО, повлёкшей смерть арестованного (ч.2 ст. 293 УК).