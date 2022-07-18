Авторам уже опубликованных постов грозит как минимум административная ответственность.

На сайте Мининформа, где размещен список экстремистских материалов, есть запись, что суд Железнодорожного района Гомеля 11 февраля 2022 года признал экстремистскими страницы в соцсетях «Свободная Беларусь», одноименный телеграм-канал и хештег в инстаграме*. На это обратила внимание «Медиазона.Беларусь».

За распространение «экстремистских» материалов в Беларуси предусмотрела административная ответственность. Если в такой информации содержится оскорбление должностного лица, Александра Лукашенко, судьи или «разжигание ненависти в отношении социальных групп», то наступит уголовная ответственность.

По хештегу #свободнаябеларусь пользователи публикуют не только информацию о протестах и критику действующей власти, но и случайные посты с маникюром, куклами или рецептами.

*Meta, которой принадлежит инстаграм, признана экстремистской организацией на территории России.