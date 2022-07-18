Госдума хочет полностью запретить «ЛГБТ-пропаганду». В чём суть законопроекта и чем он грозит Статьи редакции
Если сейчас закон применяют только в случае «угрозы» детям, то после принятия его новой версии дело смогут завести из-за любой информации об ЛГБТ.
В России уже девять лет действует закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» среди несовершеннолетних, но теперь его намерены распространить на людей всех возрастов. Депутаты КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который фактически делает нелегальной любую информацию о «нетрадиционных сексуальных отношениях» и «отрицании семейных ценностей».
TJ кратко рассказывает, в чём суть нового проекта, который, скорее всего, станет законом, за что критикуют его нынешнюю версию и чем грозят новые нормы.
Закон о «гей-пропаганде» среди несовершеннолетних
С 2013 года в России действует запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Она, указывается в тексте закона, может формировать у детей:
- «нетрадиционных» сексуальных установок;
- привлекательности «нетрадиционных сексуальных отношений»
- искажённого представления о «социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».
Изначально закон содержал слово «гомосексуализм», однако в нём отсутствовало правовое определение этого термина. В окончательной редакции его заменили оборотом «нетрадиционные сексуальные отношения». Как объяснила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина, «формулировка была изменена в качестве уступки сексуальным меньшинствам, а также для того, чтобы лишний раз не пропагандировать „гомосексуализм“».
«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» считается административным нарушением (статья 6.21 КоАП), наказание за которое — штраф в размере от четырёх до 100 тысяч рублей для физических лиц, от 40 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Иностранцев за нарушение закона могут ещё и выслать из России. Сайты с пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений» Роскомнадзор вносит в реестр запрещённых ресурсов и блокирует.
Судебная практика
Точно определить, за что могут оштрафовать по закону о «гей-пропаганде», нельзя, поскольку его формулировки размыты. Так, нарушением суд счёл и пикет в защиту прав геев и статьи о ЛГБТ-людях. За время существования статьи 6.21 КоАП к ответственности привлекли несколько десятков человек. Вот лишь несколько случаев:
- первое постановление об административном наказании вынесли в декабре 2013 года в Архангельске активистам Николаю Алексееву и Ярославу Евтушенко. Они вышли на одиночные пикеты с плакатами «Гей-пропаганды не существует. Геями не становятся, геями рождаются!» у детской библиотеки;
- в 2014 году в Хабаровске оштрафовали редактора газеты «Молодой дальневосточник» Александра Сутурина за статью «История с гейографией» об увольнении гомосексуального учителя Александра Ермошкина;
- в 2015 году штраф получила Елена Климова за создание проекта «Дети-404» о ЛГБТ-подростках. В группе они делились своими историями о жизни и получали психологическую разрядку. Сайт внесли в реестр запрещённых ресурсов и заблокировали;
- в 2017 году в Самаре активистку Евдокию Романову оштрафовали за репосты статей BuzzFeed и The Guardian о ЛГБТ. Первый текст посвящён выставке про ЛГБТ-подростков в Санкт-Петербурге, второй — референдуму о легализации однополых браков в Ирландии;
- в 2020 году в Комсомольске-на-Амуре активистку Юлию Цветкову оштрафовали из-за картинки с однополыми парами с детьми и надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».
Критика
- В докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch говорится, что закон послужил инструментом дискриминации. Количество случаев притеснений в отношении ЛГБТ и их защитников увеличилось. Кроме того, закон способствовал появлению чувства безнаказанности для радикальных гомофобных группировок.
- В 2013 году власти Германии призвали Россию аннулировать закон о запрете «гей-пропаганды» среди детей. В ФРГ считают, что он может привести к их дискриминации людей из-за сексуальной ориентации.
- Европейский суд по правам человека признал российский закон нарушением права на свободу выражения мнения, указав на нечёткое определение законодательных норм и произвольный характер их применения.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон заявила, что закон не соответствует принципам Европейской конвенции по правам человека.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило законы, ограничивающие публичное обсуждение вопросов сексуальной ориентации. Ограничения «сужают доступ к соответствующей возрасту информации о сексуальности, которая является важным компонентом права на образование и необходимостью для того, чтобы молодые люди были способны вести полноценный и здоровый образ жизни».
«Всеобщий» закон о «гей-пропаганде»
Новым законопроектом «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» и «отрицание семейных ценностей» приравниваются к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти, а также к «пропаганде войны». Это означает, что информацию о ЛГБТ российские власти будут считать «опасной для общества». При этом отсутствие чётких определений терминов «нетрадиционные сексуальные отношения», «семейные ценности» и «пропаганда» даёт возможность применять его произвольно и предвзято. Под действие закона может попасть любое упоминание ЛГБТ в общественных местах, в СМИ и соцсетях.
Наказание в законопроекте предлагается то же, что и за «пропаганду» среди несовершеннолетних — административный штраф. Сайты с информацией об ЛГБТ будут вносить в реестр запрещённых и ограничивать к ним доступ. Поскольку закон распространяется на россиян всех возрастов, плашка «18+» не оградит от блокировки.
«Отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни "чайлдфри" (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества», — говорится в документе. По мнению авторов законопроекта, это «ставит под удар вопросы демографии». Однако специалисты считают, что запрет «чайлдфри» рождаемость не повысит: основные причины, по которым россияне отказываются от рождения детей — сосредоточенность на карьере, нерешённый жилищный вопрос, проблемы с репродуктивным здоровьем, безработица, слабая социальная поддержка семей.
Отдельное внимание в документе отвели киноиндустрии: законопроект устанавливает запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые фильмы допускающие пропаганду «отрицания семейных ценностей» и «нетрадиционных сексуальных отношений». Норма, судя по всему, коснётся как обычных кинотеатров, так и стриминговых сервисов. К
Кроме того, законопроект подразумевает цензуру книг. Например, депутат Госдумы Нина Останина, одна из авторов нового законопроекта, уже попросила Роскомнадзор проверить на «гей-пропаганду» роман «Лето в пионерском галстуке», в котором говорится об однополых отношениях пионеров, и выступила за возбуждение уголовного дела.
Мне вот интересно, они фашизм строят осознанно, или само так получается?
Вполне осознанно. Просто все эти нацики из РНЕ и др подобных организаций, в свое время, пересели в чиновничьи кабинеты.
Совок они строят, совок и получается.
Это в их природе. Они ненавидят все, что выделяется. Для них высшая ценность - это серость, лизоблюдство, ненависть к любому на кого начальство покажет пальцем; ну и чтоб у соседа корова сдохла
Само получается, когда деды зубами цепляются за политику, а таблетки им никто не даёт.
Они подстраиваются под вождя, а он фашист.
"Как уделать Оруэлла и Северную Корею всего за 6 месяцев. Практическое руководство"
Зачем его строить? Он уже цветёт вовсю в головах
Само...
Анус пусть свой запретят, пидарасы.
Володин не даст.
"Уважаемые" депутаты, просто верните статью за гомосексуализм уже обратно и всё. Что за полумеры? Хватит демократическим государством прикидываться и выдумывать какие-то законы с туманными формулировками
Тем более, что большинство поддержит.
А потом можно браться за "евреев"...
Во-первых, как посадить натурала по статье за гососексуализм? Вот. А за пропаганду - легко. Во-вторых, ебаться в жопу им самим пока что хочется на законных основаниях.
туманные они для того, что бы можно было натянуть любого.
Сразу ГУЛАГ!
Пропаганда леваков (ЛГБТ, феминизм, бодипозитив и т.п.) с их постоянными повесточками = пропаганда на российском тв. Так что похуй
за геями пришли. кто следующий?
Этнические украинцы.
Похоже, евреи.Как говорится, " история повторяется дважды – один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса".
следующий - это тот, кого геем по решению суда назначат
Любители говяжьих анусов, любители анилингуса, Ани Лорак, анальгетики, аналитики.
Кадыровцы
очкарики
А свидетели Иеговы уже были?
Напоминаю, что председатель госдумы Володин НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ГЕЙ И СОВСЕМ НЕ ЛЮБИТ ПОЩЕКОТАТЬ СЕБЕ ОЧКО
Два пидораса. Помню, как Миронов с придыханием Собянина защищал. Мол, тяжело ему на посте мэра, ночей не спит, всё о Родине думает.
Они полагают, что гомосексуализм - это какое-то модное поветрие, вроде курения вейпа? Не пропагандировать, и гомосексуалистов не станет? Идиоты, блядь.
Жалко людей, которым сломают жизнь ((
Внезапно, у LGBTQ-людей тоже есть чувства, они хотят любить и строить отношения. А страна отказывает им в этом праве. Ну, теперь ещё и гомосексуалисты уедут. Скоро одни ватники останутся в стране.
На самом деле, это действительно в основном модное поветрие:
https://news.gallup.com/poll/389792/lgbt-identification-ticks-up.aspx
Тошно и смешно одновременно.
Сижу на кухне, никому не мешаю, считаю смету на ремонт. При всем при этом ощущаю себя дважды преступником:
- мы лесбиянки
- мы не хотим детей
- и считаем что первое, что второе абсолютно нормальным.
Наличие собственного мнения это отягощающее
не тратьте время свое на смету. для самосохранения нужно уже чемоданы паковать. сочувствую.
Жест доброй воли
Ну Гитлер тоже боролся с ЛГБТ. Подождите и скоро рф откажется соблюдать рекомендации ВОЗ и начнет рекомендовать лечение для гомо, би и транс персон. Или 121 статью вернут.
Враги народа заканчиваются, нужно искать новых
У госдумы самая хрупкая гетеросексуальность
Может кто-нибудь уже сможет объяснить, что ЛГБТ им, пидорасам, не конкуренты.
Ору. То есть они убрали слово "гомосексуализм" из закона, чтобы не пропагандировать гомосексуализм в законе.
А поздно, я уже прочитал и возбудился. Ещё полчасика и попрощаюсь с традиционными семейными ценностями.
upd. Так и представляю диалог:
-Майор Постебайло, вы арестованы.
-Но за что?
-За пропаганду ***************.
За пропаганду того, чего нельзя называть.
Они же вроде на каникулах. Что же их так разрывает
Видимо чья то жопа пострадала на каникулах, иной причины для спешки не вижу
Увидели депутаты радугу и подумали: почалося, вторжение лгбНАТО
TJ заблокировали уже два раза, и это не предел
Это такой флекс для США, я все прохавал. Те запрещают аборты - тут запрещают лгбт. Великая гонка двух сверхдержав, ее
Заебись. Радугу летом сфотографируешь, выложишь фото в соцсетях - и сразу в тюрьму. Ждем теперь смертную казнь за аниме, чего мелочиться
Про чайлдфри еще доставило) «Ставит под удар вопросы демографии» - а отправка людей на войну не ставит под удар вопросы демографии, не?
Посмотрел, кстати, «Жену Чайковского» на кинофестивале в Ереване – впечатлился настолько, что незаметно прошагал несколько километров пешком (хотя, возможно, впечатление усилило то, что я тупо давно не был в кино, лол)
Пропагандировал?
запретить мужчин, как демонстрацию возможности гомосексуальных отношений
Трахать в жопу всех может только вождь.
Это называется вертикаль власти
Главное баб в жопу трахать можно... а как мужики делают что хотят со своими задницами не приставая ни к кому - так это надо блять выйти с плакатами, порвать флаги и сделать очень важное лицо, ведь так надо лезть в дела других людей.
Чё блять других проблем больше нет? Лучше бы что-то придумали блять чтобы воду горячую не отключали на 2-3 недели блять каждое лето! БЕСИТ БЛЯТЬ!!! Хотя я уже не в России, но ВСЁ РАВНО БЛЯТЬ БЕСИТ!!!!1111
Тротуар от снега нихуя не чистят в регионах... а хуль, сам растает!
Троллейбусы старые - новых хуй да маленько. Трамваи тоже, а местами их вообще демонтируют. Автобусов мало, зато много этих ебучих маршруток! СУКА!!!!!
Да вот тоже уже не в России 3 года, а новости открываешь и прям бесит.
А раньше ведь любила антиутопии читать.
Вместо тысячи слов
это метадуперпуперирония?
Одна только Госдума и законы что они принимают это пропаганда чайлдфри блять.Никаких детей в стране садистов и диктаторов.
Ты шо блядь..там миллионы ебанутых."бог дал зайку даст и лужайку"
Мрази
Ну значит будем уезжать, на ещё одного айтишника меньше
учишь историю и читаешь учебники по древней греции - посадят
Да и Рим туда же
В одной стране, лет так восемьдесят-девяносто назад, в УК был такой параграф 175.
"175.
1. Если мужчина совершает разврат с другим мужчиной или позволяет ему совершать разврат над собой, он наказывается тюрьмой.
2.В случае, если виновный к моменту совершения деяния не достиг 21 года, суд в особо лёгких случаях может отказаться от наказания.
175a. Каторгой до десяти лет, а в случае смягчающих обстоятельств тюрьмой сроком не менее трёх месяцев наказывается:
1.Мужчина, совершивший разврат с другим мужчиной, используя силу или угрозы причинения опасности для жизни, или позволивший совершить с собой разврат;
2.Мужчина, совершивший разврат или позволивший совершить разврат над собой с использованием служебного или рабочего зависимого положения другого мужчины;
3.Мужчина старше 21 года, соблазнивший лицо мужского пола младше 21 года для совершения разврата над ним или позволивший совершить им разврат над собой;
4.Мужчина, совершающий разврат с другими мужчинами или позволяющий другим мужчинам совершать разврат над собой на платной основе, а также предлагающий себя для этих целей.
175b.Противоестественный блуд, совершённый человеком с животными, наказывается тюрьмой; также может вести к лишению гражданских прав."
Ещё в этой стране практиковались т.н. "защитные аресты", которые позволяли помещать в концентрационный лагерь не только без приговора суда, но и после оправдательного приговора.
Жесть, так жестить на полную. Можно ещё вспомнить, что в той стране было "Имперское центральное бюро по борьбе с гомосексуализмом и абортами". Вроде как вполне скрепно звучит. В той стране ещё много чего было, кончилось только всё совсем плохо.
Такую Россию потеряли!
(слышны с трудом сдерживаемые рыдания и хруст французской булки)
да, в нацистской Германии, лесбиянки были не запрещены. Но Россия усовершествовала закон. Надо же быть лучшими.
На всю страну вещать про боевых пидарасов – не пропаганда
Создание сообщества в вк – пропаганда
ЭТО ДРУГОЕ
Хочет запретить полностью запрещать
За фото с целующимся Брежневым будут наказывать?
Т. е. они запрещают заключать браки, запрещают эко, усыновление, запрещают говорить о своих отношениях, а потом лицемерно заявляют, что мы, ЛГБТ, против семей?
"Запретить полностью запретить" — это как "запретить нельзя разрешить", только в рф.
я натурал и это мой выбор
Ориентация так не работает. Если Вы желаете секса с другими мужчинами, но воздерживаетесь, то это ещё не делает Вас натуралом.
Говорить про выборы - это тоже статья.
А тебе кто-то запрещал быть натуралом?
В натуре, чтоль?
Мы не осуждаем.
Предлагаю запретить закон о пропаганде, а то он пропагандирует лишний раз.
Теперь радугу официально запретят?
"Лето в пионерском галстуке"
Эта книга как будто специально написана чтобы порвать все скрепы...
В скрепных пабликах только ее в пример и ставят...
Лагерь-подростки-лгбт.
Для кого она написана мне неясно. Люди лгбт , как мне кажется, ее читать не будут. Им то зачем.
Ребятам лгбт нужна какая-никакая легитимность отношений. Чтобы общество привыкло к ним. Не шокировать, а стать обыденностью.
Странно, ведь общеизвестно, что гомосятина - это исконно русское, скрепное развлечение, ещё в XV веке Максим Грек (по национальности и происхождению, внезапно, грек) возмущался повсеместными оргиями гомосеков в русских моностырях, которые принимали настолько невиданный размах, что была изданна специальная молитва для тех, кто слишком сильно увлекался этим делом, а также запретили брать в монастыри мальчиков без бороды, по причине тонкого ануса, который просто не выдерживал нагрузок православного канона.
Фашизм не строят, фашизм уже в головах на максимуме)) Закинул на старый форум, инфу, не подвели старперы)
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Как тут не вспомнить легендарный твит Лил Нас Икса
В соседней новости Китай использует ИИ для помощи судьям. Интересно, будет ли возможно сделать такой же ИИ для российских судов, учитывая размытый характер некоторых статей, бешенный принтер, сильное расхождения де-юре и де-факто и т.п.?
function isGuilty() {
return Math.random() > 0.01;
}
Не благодарите.
@Zerg, тут к тебе вопрос
Мне кажется, с другой стороны, легче будет получить убежище в Европе или США, использовав аргумент про то, что государство преследует людей из-за их сексуальной ориентации.
Интересно, а чайлдфри убежище дадут?
Спровоцировать хотят поток беженцев который будет генерироваться.
А что легче будет свалить успешно как пить дать..
Никто себя не дискредитирует лучше, чем русские коммунисты!
Любые коммунисты
Значит беженцем станет проще стать. Осталось понять как сделать что-то гейское и не сесть раньше веских доказательств для приземления в Европе.
ЖЖять, куда мы катимся просто..... у Госдумы явно есть какой-то план выкурить из страны вообще всех, кто хоть немного не вписывается в образ гречневого ватана-консерву, винящего во всех бедах исключительно англосаксов и Байдена лично....
после этого на тж начался сущий кошмар
Так, а что такое традиционные сексуальные отношения?
Групповой секс - это традиционно или уже нет?
А доги стайл? А если это анал?
Будет ли доработка закона со списком разрешённых поз?
Ну шо ребяты...кейс сам собой как то готовится да ?
как будто бы они нам помогают, арент ит?