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Новости

Госдума хочет полностью запретить «ЛГБТ-пропаганду». В чём суть законопроекта и чем он грозит Статьи редакции

Если сейчас закон применяют только в случае «угрозы» детям, то после принятия его новой версии дело смогут завести из-за любой информации об ЛГБТ.

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Фото «Радио Свобода»

В России уже девять лет действует закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» среди несовершеннолетних, но теперь его намерены распространить на людей всех возрастов. Депутаты КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который фактически делает нелегальной любую информацию о «нетрадиционных сексуальных отношениях» и «отрицании семейных ценностей».

TJ кратко рассказывает, в чём суть нового проекта, который, скорее всего, станет законом, за что критикуют его нынешнюю версию и чем грозят новые нормы.

Закон о «гей-пропаганде» среди несовершеннолетних

С 2013 года в России действует запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Она, указывается в тексте закона, может формировать у детей:

  • «нетрадиционных» сексуальных установок;
  • привлекательности «нетрадиционных сексуальных отношений»
  • искажённого представления о «социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

Изначально закон содержал слово «гомосексуализм», однако в нём отсутствовало правовое определение этого термина. В окончательной редакции его заменили оборотом «нетрадиционные сексуальные отношения». Как объяснила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина, «формулировка была изменена в качестве уступки сексуальным меньшинствам, а также для того, чтобы лишний раз не пропагандировать „гомосексуализм“».

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» считается административным нарушением (статья 6.21 КоАП), наказание за которое — штраф в размере от четырёх до 100 тысяч рублей для физических лиц, от 40 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Иностранцев за нарушение закона могут ещё и выслать из России. Сайты с пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений» Роскомнадзор вносит в реестр запрещённых ресурсов и блокирует.

Судебная практика

Точно определить, за что могут оштрафовать по закону о «гей-пропаганде», нельзя, поскольку его формулировки размыты. Так, нарушением суд счёл и пикет в защиту прав геев и статьи о ЛГБТ-людях. За время существования статьи 6.21 КоАП к ответственности привлекли несколько десятков человек. Вот лишь несколько случаев:

  • первое постановление об административном наказании вынесли в декабре 2013 года в Архангельске активистам Николаю Алексееву и Ярославу Евтушенко. Они вышли на одиночные пикеты с плакатами «Гей-пропаганды не существует. Геями не становятся, геями рождаются!» у детской библиотеки;
  • в 2014 году в Хабаровске оштрафовали редактора газеты «Молодой дальневосточник» Александра Сутурина за статью «История с гейографией» об увольнении гомосексуального учителя Александра Ермошкина;
  • в 2015 году штраф получила Елена Климова за создание проекта «Дети-404» о ЛГБТ-подростках. В группе они делились своими историями о жизни и получали психологическую разрядку. Сайт внесли в реестр запрещённых ресурсов и заблокировали;
  • в 2017 году в Самаре активистку Евдокию Романову оштрафовали за репосты статей BuzzFeed и The Guardian о ЛГБТ. Первый текст посвящён выставке про ЛГБТ-подростков в Санкт-Петербурге, второй — референдуму о легализации однополых браков в Ирландии;
  • в 2020 году в Комсомольске-на-Амуре активистку Юлию Цветкову оштрафовали из-за картинки с однополыми парами с детьми и надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».

Критика

  • В докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch говорится, что закон послужил инструментом дискриминации. Количество случаев притеснений в отношении ЛГБТ и их защитников увеличилось. Кроме того, закон способствовал появлению чувства безнаказанности для радикальных гомофобных группировок.
  • В 2013 году власти Германии призвали Россию аннулировать закон о запрете «гей-пропаганды» среди детей. В ФРГ считают, что он может привести к их дискриминации людей из-за сексуальной ориентации.
  • Европейский суд по правам человека признал российский закон нарушением права на свободу выражения мнения, указав на нечёткое определение законодательных норм и произвольный характер их применения.
  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон заявила, что закон не соответствует принципам Европейской конвенции по правам человека.
  • Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило законы, ограничивающие публичное обсуждение вопросов сексуальной ориентации. Ограничения «сужают доступ к соответствующей возрасту информации о сексуальности, которая является важным компонентом права на образование и необходимостью для того, чтобы молодые люди были способны вести полноценный и здоровый образ жизни».

«Всеобщий» закон о «гей-пропаганде»

Новым законопроектом «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» и «отрицание семейных ценностей» приравниваются к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти, а также к «пропаганде войны». Это означает, что информацию о ЛГБТ российские власти будут считать «опасной для общества». При этом отсутствие чётких определений терминов «нетрадиционные сексуальные отношения», «семейные ценности» и «пропаганда» даёт возможность применять его произвольно и предвзято. Под действие закона может попасть любое упоминание ЛГБТ в общественных местах, в СМИ и соцсетях.

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Наказание в законопроекте предлагается то же, что и за «пропаганду» среди несовершеннолетних — административный штраф. Сайты с информацией об ЛГБТ будут вносить в реестр запрещённых и ограничивать к ним доступ. Поскольку закон распространяется на россиян всех возрастов, плашка «18+» не оградит от блокировки.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной России широкое распространение, она ведётся как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов, и демонстрации таких отношений в кино, представляющих такое девиантное поведение, как норму. [...]

Нередки случаи, когда на фоне иных социальных и экономических проблем, при принятии таких отношений за норму, появляются люди с отклонением в сексуальном предпочтении, которые всё чаще обращают своё сексуальное внимание на несовершеннолетних, иными словами страдают педофилией, а пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений лишь усиливает эмоциональный фон и желание таких лиц отказываться от традиционных ценностей общества.

из пояснительной записки к законопроекту

«Отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни "чайлдфри" (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества», — говорится в документе. По мнению авторов законопроекта, это «ставит под удар вопросы демографии». Однако специалисты считают, что запрет «чайлдфри» рождаемость не повысит: основные причины, по которым россияне отказываются от рождения детей — сосредоточенность на карьере, нерешённый жилищный вопрос, проблемы с репродуктивным здоровьем, безработица, слабая социальная поддержка семей.

Отдельное внимание в документе отвели киноиндустрии: законопроект устанавливает запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые фильмы допускающие пропаганду «отрицания семейных ценностей» и «нетрадиционных сексуальных отношений». Норма, судя по всему, коснётся как обычных кинотеатров, так и стриминговых сервисов. К

Кроме того, законопроект подразумевает цензуру книг. Например, депутат Госдумы Нина Останина, одна из авторов нового законопроекта, уже попросила Роскомнадзор проверить на «гей-пропаганду» роман «Лето в пионерском галстуке», в котором говорится об однополых отношениях пионеров, и выступила за возбуждение уголовного дела.

#новости #право #пропаганда #лгбт #разборы

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221 комментарий
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 Добро и позитив

Мне вот интересно, они фашизм строят осознанно, или само так получается?

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Coffee

Вполне осознанно. Просто все эти нацики из РНЕ и др подобных организаций, в свое время, пересели в чиновничьи кабинеты.

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9 комментариев
Denis

Совок они строят, совок и получается.

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3 комментария
TM

Это в их природе. Они ненавидят все, что выделяется. Для них высшая ценность - это серость, лизоблюдство, ненависть к любому на кого начальство покажет пальцем; ну и чтоб у соседа корова сдохла

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1 комментарий
Gre Li

Само получается, когда деды зубами цепляются за политику, а таблетки им никто не даёт.

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Georgi Lis

Они подстраиваются под вождя, а он фашист.

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Alexander

"Как уделать Оруэлла и Северную Корею всего за 6 месяцев. Практическое руководство"

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Новорег Заблокированный

Зачем его строить? Он уже цветёт вовсю в головах

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1 комментарий
Артемий Джокерович

Само...

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Михаил

Анус пусть свой запретят, пидарасы.

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Максим Максим

Володин не даст.

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Jessie Nevin

"Уважаемые" депутаты, просто верните статью за гомосексуализм уже обратно и всё. Что за полумеры? Хватит демократическим государством прикидываться и выдумывать какие-то законы с туманными формулировками

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Глазунья с глазурью

Тем более, что большинство поддержит.
А потом можно браться за "евреев"...

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1 комментарий
Emmet Brown, Dr.

Во-первых, как посадить натурала по статье за гососексуализм? Вот. А за пропаганду - легко. Во-вторых, ебаться в жопу им самим пока что хочется на законных основаниях.

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2 комментария
Ахтубинский Подводный Флот

туманные они для того, что бы можно было натянуть любого.

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Макс Карр

Сразу ГУЛАГ!

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2 комментария
Алексей Дубовой

Пропаганда леваков (ЛГБТ, феминизм, бодипозитив и т.п.) с их постоянными повесточками = пропаганда на российском тв. Так что похуй

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FlamBoyAnt

за геями пришли. кто следующий?

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15-летняя психопатка

Этнические украинцы.

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3 комментария
Skaor

Похоже, евреи.Как говорится, " история повторяется дважды – один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса".

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Ахтубинский Подводный Флот

следующий - это тот, кого геем по решению суда назначат

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Cлоновьи хоботы

Любители говяжьих анусов, любители анилингуса, Ани Лорак, анальгетики, аналитики.

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Тимурчик

Кадыровцы

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4 комментария
TM

очкарики

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Алиса Зазеркальская

А свидетели Иеговы уже были?

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2 комментария
Кайтадан Убийство

Напоминаю, что председатель госдумы Володин НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ГЕЙ И СОВСЕМ НЕ ЛЮБИТ ПОЩЕКОТАТЬ СЕБЕ ОЧКО

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Emmet Brown, Dr.

Два пидораса. Помню, как Миронов с придыханием Собянина защищал. Мол, тяжело ему на посте мэра, ночей не спит, всё о Родине думает.

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1 комментарий
Заводной апельсин

Они полагают, что гомосексуализм - это какое-то модное поветрие, вроде курения вейпа? Не пропагандировать, и гомосексуалистов не станет? Идиоты, блядь.
Жалко людей, которым сломают жизнь ((
Внезапно, у LGBTQ-людей тоже есть чувства, они хотят любить и строить отношения. А страна отказывает им в этом праве. Ну, теперь ещё и гомосексуалисты уедут. Скоро одни ватники останутся в стране.

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Ganna Olenyeva

На самом деле, это действительно в основном модное поветрие:
https://news.gallup.com/poll/389792/lgbt-identification-ticks-up.aspx

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25 комментариев
Ксения

Тошно и смешно одновременно.
Сижу на кухне, никому не мешаю, считаю смету на ремонт. При всем при этом ощущаю себя дважды преступником:
- мы лесбиянки
- мы не хотим детей
- и считаем что первое, что второе абсолютно нормальным.

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Zerobias
считаем

Наличие собственного мнения это отягощающее

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САВА

не тратьте время свое на смету. для самосохранения нужно уже чемоданы паковать. сочувствую.

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ваш ханимун
формулировка была изменена в качестве уступки сексуальным меньшинствам
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Eugene Arbatsky

Жест доброй воли

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1 комментарий
Coffee

Ну Гитлер тоже боролся с ЛГБТ. Подождите и скоро рф откажется соблюдать рекомендации ВОЗ и начнет рекомендовать лечение для гомо, би и транс персон. Или 121 статью вернут.

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Руденко Сергей против войны

Враги народа заканчиваются, нужно искать новых

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отвратительно

У госдумы самая хрупкая гетеросексуальность

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Emmet Brown, Dr.

Может кто-нибудь уже сможет объяснить, что ЛГБТ им, пидорасам, не конкуренты.

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Нижний ящик
Как объяснила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина, «формулировка была изменена в качестве уступки сексуальным меньшинствам, а также для того, чтобы лишний раз не пропагандировать „гомосексуализм“».

Ору. То есть они убрали слово "гомосексуализм" из закона, чтобы не пропагандировать гомосексуализм в законе.
А поздно, я уже прочитал и возбудился. Ещё полчасика и попрощаюсь с традиционными семейными ценностями.
upd. Так и представляю диалог:
-Майор Постебайло, вы арестованы.
-Но за что?
-За пропаганду ***************.

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Нижний ящик

За пропаганду того, чего нельзя называть.

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1 комментарий
Kind soul

Они же вроде на каникулах. Что же их так разрывает

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Ахтубинский Подводный Флот

Видимо чья то жопа пострадала на каникулах, иной причины для спешки не вижу

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2 комментария
Необходимый Никита

Увидели депутаты радугу и подумали: почалося, вторжение лгбНАТО

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Многолетний вентилятор
Сайты с пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений» Роскомнадзор вносит в реестр запрещённых ресурсов и блокирует.

TJ заблокировали уже два раза, и это не предел

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Альф

Это такой флекс для США, я все прохавал. Те запрещают аборты - тут запрещают лгбт. Великая гонка двух сверхдержав, ее

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Strange Angel

Заебись. Радугу летом сфотографируешь, выложишь фото в соцсетях - и сразу в тюрьму. Ждем теперь смертную казнь за аниме, чего мелочиться

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Strange Angel

Про чайлдфри еще доставило) «Ставит под удар вопросы демографии» - а отправка людей на войну не ставит под удар вопросы демографии, не?

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1 комментарий
Многолетний вентилятор
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Славой Жижек

Посмотрел, кстати, «Жену Чайковского» на кинофестивале в Ереване – впечатлился настолько, что незаметно прошагал несколько километров пешком (хотя, возможно, впечатление усилило то, что я тупо давно не был в кино, лол)

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отвергнутый камень

Пропагандировал?

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5 комментариев
Непростой велосипед

запретить мужчин, как демонстрацию возможности гомосексуальных отношений

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VooDooBomber

Трахать в жопу всех может только вождь.

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Йолкин

Это называется вертикаль власти

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1 комментарий
Артемий Джокерович

Главное баб в жопу трахать можно... а как мужики делают что хотят со своими задницами не приставая ни к кому - так это надо блять выйти с плакатами, порвать флаги и сделать очень важное лицо, ведь так надо лезть в дела других людей.

Чё блять других проблем больше нет? Лучше бы что-то придумали блять чтобы воду горячую не отключали на 2-3 недели блять каждое лето! БЕСИТ БЛЯТЬ!!! Хотя я уже не в России, но ВСЁ РАВНО БЛЯТЬ БЕСИТ!!!!1111

Тротуар от снега нихуя не чистят в регионах... а хуль, сам растает!

Троллейбусы старые - новых хуй да маленько. Трамваи тоже, а местами их вообще демонтируют. Автобусов мало, зато много этих ебучих маршруток! СУКА!!!!!

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Berlin Luft

Да вот тоже уже не в России 3 года, а новости открываешь и прям бесит.
А раньше ведь любила антиутопии читать.

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1 комментарий
norm

Вместо тысячи слов

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Пустой Гоша
Новым законопроектом «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» ... приравниваются ... к «пропаганде войны»

это метадуперпуперирония?

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Режу лук как Итачи

Одна только Госдума и законы что они принимают это пропаганда чайлдфри блять.Никаких детей в стране садистов и диктаторов.

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Dmytry Kovalsky

Ты шо блядь..там миллионы ебанутых."бог дал зайку даст и лужайку"

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Вечерний Хлеб

Мрази

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Необходимый Никита

Ну значит будем уезжать, на ещё одного айтишника меньше

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Коровка говорит Мууу

учишь историю и читаешь учебники по древней греции - посадят

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Славой Жижек

Да и Рим туда же

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2 комментария
VVS0315

В одной стране, лет так восемьдесят-девяносто назад, в УК был такой параграф 175.
"175.
1. Если мужчина совершает разврат с другим мужчиной или позволяет ему совершать разврат над собой, он наказывается тюрьмой.
2.В случае, если виновный к моменту совершения деяния не достиг 21 года, суд в особо лёгких случаях может отказаться от наказания.
175a. Каторгой до десяти лет, а в случае смягчающих обстоятельств тюрьмой сроком не менее трёх месяцев наказывается:
1.Мужчина, совершивший разврат с другим мужчиной, используя силу или угрозы причинения опасности для жизни, или позволивший совершить с собой разврат;
2.Мужчина, совершивший разврат или позволивший совершить разврат над собой с использованием служебного или рабочего зависимого положения другого мужчины;
3.Мужчина старше 21 года, соблазнивший лицо мужского пола младше 21 года для совершения разврата над ним или позволивший совершить им разврат над собой;
4.Мужчина, совершающий разврат с другими мужчинами или позволяющий другим мужчинам совершать разврат над собой на платной основе, а также предлагающий себя для этих целей.
175b.Противоестественный блуд, совершённый человеком с животными, наказывается тюрьмой; также может вести к лишению гражданских прав."
Ещё в этой стране практиковались т.н. "защитные аресты", которые позволяли помещать в концентрационный лагерь не только без приговора суда, но и после оправдательного приговора.
Жесть, так жестить на полную. Можно ещё вспомнить, что в той стране было "Имперское центральное бюро по борьбе с гомосексуализмом и абортами". Вроде как вполне скрепно звучит. В той стране ещё много чего было, кончилось только всё совсем плохо.

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Йолкин

Такую Россию потеряли!
(слышны с трудом сдерживаемые рыдания и хруст французской булки)

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4 комментария
Berlin Luft

да, в нацистской Германии, лесбиянки были не запрещены. Но Россия усовершествовала закон. Надо же быть лучшими.

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Alexander D

На всю страну вещать про боевых пидарасов – не пропаганда
Создание сообщества в вк – пропаганда

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chencher

ЭТО ДРУГОЕ

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Oleg Bezuglov

Хочет запретить полностью запрещать

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Роман Величкин

За фото с целующимся Брежневым будут наказывать?

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Константин Мельников

Т. е. они запрещают заключать браки, запрещают эко, усыновление, запрещают говорить о своих отношениях, а потом лицемерно заявляют, что мы, ЛГБТ, против семей?

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Arugin

"Запретить полностью запретить" — это как "запретить нельзя разрешить", только в рф.

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Снежный чайник

я натурал и это мой выбор

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15-летняя психопатка

Ориентация так не работает. Если Вы желаете секса с другими мужчинами, но воздерживаетесь, то это ещё не делает Вас натуралом.

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Oleg Bocharoff

Говорить про выборы - это тоже статья.

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Emmet Brown, Dr.

А тебе кто-то запрещал быть натуралом?

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2 комментария
отвергнутый камень

В натуре, чтоль?

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falsekoyot00

Мы не осуждаем.

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Майка Ника
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Капитан Сосулька
«формулировка была изменена в качестве уступки сексуальным меньшинствам, а также для того, чтобы лишний раз не пропагандировать „гомосексуализм“».

Предлагаю запретить закон о пропаганде, а то он пропагандирует лишний раз.

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Q13

Теперь радугу официально запретят?

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Anthonio

"Лето в пионерском галстуке"
Эта книга как будто специально написана чтобы порвать все скрепы...
В скрепных пабликах только ее в пример и ставят...
Лагерь-подростки-лгбт.

Для кого она написана мне неясно. Люди лгбт , как мне кажется, ее читать не будут. Им то зачем.

Ребятам лгбт нужна какая-никакая легитимность отношений. Чтобы общество привыкло к ним. Не шокировать, а стать обыденностью.

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Metarex

Странно, ведь общеизвестно, что гомосятина - это исконно русское, скрепное развлечение, ещё в XV веке Максим Грек (по национальности и происхождению, внезапно, грек) возмущался повсеместными оргиями гомосеков в русских моностырях, которые принимали настолько невиданный размах, что была изданна специальная молитва для тех, кто слишком сильно увлекался этим делом, а также запретили брать в монастыри мальчиков без бороды, по причине тонкого ануса, который просто не выдерживал нагрузок православного канона.

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Новорег Заблокированный

Фашизм не строят, фашизм уже в головах на максимуме)) Закинул на старый форум, инфу, не подвели старперы)

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Noname nonamer

Зашёл на секунду оставить

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Лист Мёбиуса

Как тут не вспомнить легендарный твит Лил Нас Икса

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15-летняя психопатка

В соседней новости Китай использует ИИ для помощи судьям. Интересно, будет ли возможно сделать такой же ИИ для российских судов, учитывая размытый характер некоторых статей, бешенный принтер, сильное расхождения де-юре и де-факто и т.п.?

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Перечная мята

function isGuilty() {
return Math.random() > 0.01;
}

Не благодарите.

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7 комментариев
Ахтубинский Подводный Флот

@Zerg, тут к тебе вопрос

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2 комментария
Dr. Подорожник

Мне кажется, с другой стороны, легче будет получить убежище в Европе или США, использовав аргумент про то, что государство преследует людей из-за их сексуальной ориентации.

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Denis Smirnov

Интересно, а чайлдфри убежище дадут?

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3 комментария
alekksandr cherr

Спровоцировать хотят поток беженцев который будет генерироваться.
А что легче будет свалить успешно как пить дать..

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Лмао

Никто себя не дискредитирует лучше, чем русские коммунисты!

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Boris Gaykovich

Любые коммунисты

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Деревенский пёс_анон

Значит беженцем станет проще стать. Осталось понять как сделать что-то гейское и не сесть раньше веских доказательств для приземления в Европе.

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свиношляпка

ЖЖять, куда мы катимся просто..... у Госдумы явно есть какой-то план выкурить из страны вообще всех, кто хоть немного не вписывается в образ гречневого ватана-консерву, винящего во всех бедах исключительно англосаксов и Байдена лично....

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Ivan Skb

после этого на тж начался сущий кошмар

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Berlin Luft

Так, а что такое традиционные сексуальные отношения?
Групповой секс - это традиционно или уже нет?
А доги стайл? А если это анал?
Будет ли доработка закона со списком разрешённых поз?

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Dmytry Kovalsky

Ну шо ребяты...кейс сам собой как то готовится да ?

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Германский глобус

как будто бы они нам помогают, арент ит?

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