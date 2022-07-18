Если сейчас закон применяют только в случае «угрозы» детям, то после принятия его новой версии дело смогут завести из-за любой информации об ЛГБТ.

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Фото «Радио Свобода»

В России уже девять лет действует закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» среди несовершеннолетних, но теперь его намерены распространить на людей всех возрастов. Депутаты КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который фактически делает нелегальной любую информацию о «нетрадиционных сексуальных отношениях» и «отрицании семейных ценностей».

TJ кратко рассказывает, в чём суть нового проекта, который, скорее всего, станет законом, за что критикуют его нынешнюю версию и чем грозят новые нормы.

Закон о «гей-пропаганде» среди несовершеннолетних

С 2013 года в России действует запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Она, указывается в тексте закона, может формировать у детей:

«нетрадиционных» сексуальных установок;

привлекательности «нетрадиционных сексуальных отношений»

искажённого представления о «социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

Изначально закон содержал слово «гомосексуализм», однако в нём отсутствовало правовое определение этого термина. В окончательной редакции его заменили оборотом «нетрадиционные сексуальные отношения». Как объяснила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина, «формулировка была изменена в качестве уступки сексуальным меньшинствам, а также для того, чтобы лишний раз не пропагандировать „гомосексуализм“».

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» считается административным нарушением (статья 6.21 КоАП), наказание за которое — штраф в размере от четырёх до 100 тысяч рублей для физических лиц, от 40 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Иностранцев за нарушение закона могут ещё и выслать из России. Сайты с пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений» Роскомнадзор вносит в реестр запрещённых ресурсов и блокирует.

Судебная практика

Точно определить, за что могут оштрафовать по закону о «гей-пропаганде», нельзя, поскольку его формулировки размыты. Так, нарушением суд счёл и пикет в защиту прав геев и статьи о ЛГБТ-людях. За время существования статьи 6.21 КоАП к ответственности привлекли несколько десятков человек. Вот лишь несколько случаев:

первое постановление об административном наказании вынесли в декабре 2013 года в Архангельске активистам Николаю Алексееву и Ярославу Евтушенко. Они вышли на одиночные пикеты с плакатами «Гей-пропаганды не существует. Геями не становятся, геями рождаются!» у детской библиотеки;

в 2014 году в Хабаровске оштрафовали редактора газеты «Молодой дальневосточник» Александра Сутурина за статью «История с гейографией» об увольнении гомосексуального учителя Александра Ермошкина;

в 2015 году штраф получила Елена Климова за создание проекта «Дети-404» о ЛГБТ-подростках. В группе они делились своими историями о жизни и получали психологическую разрядку. Сайт внесли в реестр запрещённых ресурсов и заблокировали;

в 2017 году в Самаре активистку Евдокию Романову оштрафовали за репосты статей BuzzFeed и The Guardian о ЛГБТ. Первый текст посвящён выставке про ЛГБТ-подростков в Санкт-Петербурге, второй — референдуму о легализации однополых браков в Ирландии;

в 2020 году в Комсомольске-на-Амуре активистку Юлию Цветкову оштрафовали из-за картинки с однополыми парами с детьми и надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».

Критика

В докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch говорится, что закон послужил инструментом дискриминации. Количество случаев притеснений в отношении ЛГБТ и их защитников увеличилось. Кроме того, закон способствовал появлению чувства безнаказанности для радикальных гомофобных группировок.



В 2013 году власти Германии призвали Россию аннулировать закон о запрете «гей-пропаганды» среди детей. В ФРГ считают, что он может привести к их дискриминации людей из-за сексуальной ориентации.



Европейский суд по правам человека признал российский закон нарушением права на свободу выражения мнения, указав на нечёткое определение законодательных норм и произвольный характер их применения.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон заявила, что закон не соответствует принципам Европейской конвенции по правам человека.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило законы, ограничивающие публичное обсуждение вопросов сексуальной ориентации. Ограничения «сужают доступ к соответствующей возрасту информации о сексуальности, которая является важным компонентом права на образование и необходимостью для того, чтобы молодые люди были способны вести полноценный и здоровый образ жизни».

«Всеобщий» закон о «гей-пропаганде»

Новым законопроектом «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» и «отрицание семейных ценностей» приравниваются к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти, а также к «пропаганде войны». Это означает, что информацию о ЛГБТ российские власти будут считать «опасной для общества». При этом отсутствие чётких определений терминов «нетрадиционные сексуальные отношения», «семейные ценности» и «пропаганда» даёт возможность применять его произвольно и предвзято. Под действие закона может попасть любое упоминание ЛГБТ в общественных местах, в СМИ и соцсетях.

Наказание в законопроекте предлагается то же, что и за «пропаганду» среди несовершеннолетних — административный штраф. Сайты с информацией об ЛГБТ будут вносить в реестр запрещённых и ограничивать к ним доступ. Поскольку закон распространяется на россиян всех возрастов, плашка «18+» не оградит от блокировки.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной России широкое распространение, она ведётся как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов, и демонстрации таких отношений в кино, представляющих такое девиантное поведение, как норму. [...] Нередки случаи, когда на фоне иных социальных и экономических проблем, при принятии таких отношений за норму, появляются люди с отклонением в сексуальном предпочтении, которые всё чаще обращают своё сексуальное внимание на несовершеннолетних, иными словами страдают педофилией, а пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений лишь усиливает эмоциональный фон и желание таких лиц отказываться от традиционных ценностей общества. из пояснительной записки к законопроекту

«Отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни "чайлдфри" (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества», — говорится в документе. По мнению авторов законопроекта, это «ставит под удар вопросы демографии». Однако специалисты считают, что запрет «чайлдфри» рождаемость не повысит: основные причины, по которым россияне отказываются от рождения детей — сосредоточенность на карьере, нерешённый жилищный вопрос, проблемы с репродуктивным здоровьем, безработица, слабая социальная поддержка семей.

Отдельное внимание в документе отвели киноиндустрии: законопроект устанавливает запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые фильмы допускающие пропаганду «отрицания семейных ценностей» и «нетрадиционных сексуальных отношений». Норма, судя по всему, коснётся как обычных кинотеатров, так и стриминговых сервисов. К