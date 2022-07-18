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Новости

Госдума хочет запретить полностью запретить «ЛГБТ-пропаганду». В чём суть законопроекта и чем он грозит Статьи редакции

Если сейчас закон применяют только в случае «угрозы» детям, то после принятия его новой версии дело смогут завести из-за любой информации об ЛГБТ.

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Фото «Радио Свобода»

В России уже девять лет действует закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» среди несовершеннолетних, но теперь его намерены распространить на людей всех возрастов. Депутаты КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который фактически делает нелегальной любую информацию о «нетрадиционных сексуальных отношениях» и «отрицании семейных ценностей».

TJ кратко рассказывает, в чём суть нового проекта, который, скорее всего, станет законом, за что критикуют его нынешнюю версию и чем грозят новые нормы.

Закон о «гей-пропаганде» среди несовершеннолетних

С 2013 года в России действует запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Она, указывается в тексте закона, может формировать у детей:

  • «нетрадиционных» сексуальных установок;
  • привлекательности «нетрадиционных сексуальных отношений»
  • искажённого представления о «социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

Изначально закон содержал слово «гомосексуализм», однако в нём отсутствовало правовое определение этого термина. В окончательной редакции его заменили оборотом «нетрадиционные сексуальные отношения». Как объяснила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина, «формулировка была изменена в качестве уступки сексуальным меньшинствам, а также для того, чтобы лишний раз не пропагандировать „гомосексуализм“».

«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» считается административным нарушением (статья 6.21 КоАП), наказание за которое — штраф в размере от четырёх до 100 тысяч рублей для физических лиц, от 40 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Иностранцев за нарушение закона могут ещё и выслать из России. Сайты с пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений» Роскомнадзор вносит в реестр запрещённых ресурсов и блокирует.

Судебная практика

Точно определить, за что могут оштрафовать по закону о «гей-пропаганде», нельзя, поскольку его формулировки размыты. Так, нарушением суд счёл и пикет в защиту прав геев и статьи о ЛГБТ-людях. За время существования статьи 6.21 КоАП к ответственности привлекли несколько десятков человек. Вот лишь несколько случаев:

  • первое постановление об административном наказании вынесли в декабре 2013 года в Архангельске активистам Николаю Алексееву и Ярославу Евтушенко. Они вышли на одиночные пикеты с плакатами «Гей-пропаганды не существует. Геями не становятся, геями рождаются!» у детской библиотеки;
  • в 2014 году в Хабаровске оштрафовали редактора газеты «Молодой дальневосточник» Александра Сутурина за статью «История с гейографией» об увольнении гомосексуального учителя Александра Ермошкина;
  • в 2015 году штраф получила Елена Климова за создание проекта «Дети-404» о ЛГБТ-подростках. В группе они делились своими историями о жизни и получали психологическую разрядку. Сайт внесли в реестр запрещённых ресурсов и заблокировали;
  • в 2017 году в Самаре активистку Евдокию Романову оштрафовали за репосты статей BuzzFeed и The Guardian о ЛГБТ. Первый текст посвящён выставке про ЛГБТ-подростков в Санкт-Петербурге, второй — референдуму о легализации однополых браков в Ирландии;
  • в 2020 году в Комсомольске-на-Амуре активистку Юлию Цветкову оштрафовали из-за картинки с однополыми парами с детьми и надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».

Критика

  • В докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch говорится, что закон послужил инструментом дискриминации. Количество случаев притеснений в отношении ЛГБТ и их защитников увеличилось. Кроме того, закон способствовал появлению чувства безнаказанности для радикальных гомофобных группировок.
  • В 2013 году власти Германии призвали Россию аннулировать закон о запрете «гей-пропаганды» среди детей. В ФРГ считают, что он может привести к их дискриминации людей из-за сексуальной ориентации.
  • Европейский суд по правам человека признал российский закон нарушением права на свободу выражения мнения, указав на нечёткое определение законодательных норм и произвольный характер их применения.
  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон заявила, что закон не соответствует принципам Европейской конвенции по правам человека.
  • Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило законы, ограничивающие публичное обсуждение вопросов сексуальной ориентации. Ограничения «сужают доступ к соответствующей возрасту информации о сексуальности, которая является важным компонентом права на образование и необходимостью для того, чтобы молодые люди были способны вести полноценный и здоровый образ жизни».

«Всеобщий» закон о «гей-пропаганде»

Новым законопроектом «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» и «отрицание семейных ценностей» приравниваются к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти, а также к «пропаганде войны». Это означает, что информацию о ЛГБТ российские власти будут считать «опасной для общества». При этом отсутствие чётких определений терминов «нетрадиционные сексуальные отношения», «семейные ценности» и «пропаганда» даёт возможность применять его произвольно и предвзято. Под действие закона может попасть любое упоминание ЛГБТ в общественных местах, в СМИ и соцсетях.

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Наказание в законопроекте предлагается то же, что и за «пропаганду» среди несовершеннолетних — административный штраф. Сайты с информацией об ЛГБТ будут вносить в реестр запрещённых и ограничивать к ним доступ. Поскольку закон распространяется на россиян всех возрастов, плашка «18+» не оградит от блокировки.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений приняла в современной России широкое распространение, она ведётся как через средства массовой информации, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов, и демонстрации таких отношений в кино, представляющих такое девиантное поведение, как норму. [...]

Нередки случаи, когда на фоне иных социальных и экономических проблем, при принятии таких отношений за норму, появляются люди с отклонением в сексуальном предпочтении, которые всё чаще обращают своё сексуальное внимание на несовершеннолетних, иными словами страдают педофилией, а пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений лишь усиливает эмоциональный фон и желание таких лиц отказываться от традиционных ценностей общества.

из пояснительной записки к законопроекту

«Отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни "чайлдфри" (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества», — говорится в документе. По мнению авторов законопроекта, это «ставит под удар вопросы демографии». Однако специалисты считают, что запрет «чайлдфри» рождаемость не повысит: основные причины, по которым россияне отказываются от рождения детей — сосредоточенность на карьере, нерешённый жилищный вопрос, проблемы с репродуктивным здоровьем, безработица, слабая социальная поддержка семей.

Отдельное внимание в документе отвели киноиндустрии: законопроект устанавливает запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые фильмы допускающие пропаганду «отрицания семейных ценностей» и «нетрадиционных сексуальных отношений». Норма, судя по всему, коснётся как обычных кинотеатров, так и стриминговых сервисов. К

роме того, законопроект подразумевает цензуру книг. Например, депутат Госдумы Нина Останина, одна из авторов нового законопроекта, уже попросила Роскомнадзор проверить на «гей-пропаганду» роман «Лето в пионерском галстуке», в котором говорится об однополых отношениях пионеров, и выступила за возбуждение уголовного дела.

#новости #право #пропаганда #лгбт #разборы

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37 комментариев
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 Михаил

Анус пусть свой запретят, пидарасы.

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Jessie Nevin

"Уважаемые" депутаты, просто верните статью за гомосексуализм уже обратно и всё. Что за полумеры? Хватит демократическим государством прикидываться и выдумывать какие-то законы с туманными формулировками

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Макс Карр

Сразу ГУЛАГ!

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Ахтубинский Подводный Флот

туманные они для того, что бы можно было натянуть любого.

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Глазунья с глазурью

Тем более, что большинство поддержит.
А потом можно браться за "евреев"...

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Добро и позитив

Мне вот интересно, они фашизм строят осознанно, или само так получается?

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Denis

Совок они строят, совок и получается.

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Gre Li

Само получается, когда деды зубами цепляются за политику, а таблетки им никто не даёт.

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Georgi Lis

Они подстраиваются под вождя, а он фашист.

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Coffee

Вполне осознанно. Просто все эти нацики из РНЕ и др подобных организаций, в свое время, пересели в чиновничьи кабинеты.

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FlamBoyAnt

за геями пришли. кто следующий?

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15-летняя психопатка

Этнические украинцы.

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Skaor

Похоже, евреи.Как говорится, " история повторяется дважды – один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса".

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Тимурчик

Кадыровцы

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Добро и позитив

Хех, скорее они придут за кем-нибудь

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FlamBoyAnt

кадыровцы вооружены. нужен кто-то более беззащитный. аборты, возможно.

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Ахтубинский Подводный Флот

следующий - это тот, кого геем по решению суда назначат

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Oleg Bezuglov

Хочет запретить полностью запрещать

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Верующий завод
Сайты с пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений» Роскомнадзор вносит в реестр запрещённых ресурсов и блокирует.

TJ заблокировали уже два раза, и это не предел

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Верующий завод
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отвергнутый камень

Пропагандировал?

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Max Relax

практиковал

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отвергнутый камень

Ну дык практиканты не свистели, надо полагать.

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Верующий завод

Один дворянин пожаловался императору, что Чайковский, уча музыке, развратил его сына. На жалобе собственной рукой Александр III начертал «Жоп в России много, а Чайковский один».

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отвергнутый камень

...и Александр III тож один...

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Кайтадан Убийство

Напоминаю, что председатель госдумы Володин НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ГЕЙ И СОВСЕМ НЕ ЛЮБИТ ПОЩЕКОТАТЬ СЕБЕ ОЧКО

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Андрей Лагутин
запретить полностью запретить

никакой свободы врагам свободы

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Kind soul

Они же вроде на каникулах. Что же их так разрывает

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15-летняя психопатка

В соседней новости Китай использует ИИ для помощи судьям. Интересно, будет ли возможно сделать такой же ИИ для российских судов, учитывая размытый характер некоторых статей, бешенный принтер, сильное расхождения де-юре и де-факто и т.п.?

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Цивилизованный динозавр

я натурал и это мой выбор

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отвергнутый камень

В натуре, чтоль?

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Alexander D

На всю страну вещать про боевых пидарасов – не пропаганда
Создание сообщества в вк – пропаганда

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Годовой томагавк_два

Значит беженцем станет проще стать. Осталось понять как сделать что-то гейское и не сесть раньше веских доказательств для приземления в Европе.

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Coffee

Ну Гитлер тоже боролся с ЛГБТ. Подождите и скоро рф откажется соблюдать рекомендации ВОЗ и начнет рекомендовать лечение для гомо, би и транс персон. Или 121 статью вернут.

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norm

Вместо тысячи слов

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отвратительно

У госдумы самая хрупкая гетеросексуальность

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Цивилизованный динозавр

наконец-то, давно пора
работайте братья

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