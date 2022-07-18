Госдума хочет запретить полностью запретить «ЛГБТ-пропаганду». В чём суть законопроекта и чем он грозит Статьи редакции
Если сейчас закон применяют только в случае «угрозы» детям, то после принятия его новой версии дело смогут завести из-за любой информации об ЛГБТ.
В России уже девять лет действует закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» среди несовершеннолетних, но теперь его намерены распространить на людей всех возрастов. Депутаты КПРФ, «Справедливой России — За правду» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который фактически делает нелегальной любую информацию о «нетрадиционных сексуальных отношениях» и «отрицании семейных ценностей».
TJ кратко рассказывает, в чём суть нового проекта, который, скорее всего, станет законом, за что критикуют его нынешнюю версию и чем грозят новые нормы.
Закон о «гей-пропаганде» среди несовершеннолетних
С 2013 года в России действует запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Она, указывается в тексте закона, может формировать у детей:
- «нетрадиционных» сексуальных установок;
- привлекательности «нетрадиционных сексуальных отношений»
- искажённого представления о «социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».
Изначально закон содержал слово «гомосексуализм», однако в нём отсутствовало правовое определение этого термина. В окончательной редакции его заменили оборотом «нетрадиционные сексуальные отношения». Как объяснила глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина, «формулировка была изменена в качестве уступки сексуальным меньшинствам, а также для того, чтобы лишний раз не пропагандировать „гомосексуализм“».
«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» считается административным нарушением (статья 6.21 КоАП), наказание за которое — штраф в размере от четырёх до 100 тысяч рублей для физических лиц, от 40 до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. Иностранцев за нарушение закона могут ещё и выслать из России. Сайты с пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений» Роскомнадзор вносит в реестр запрещённых ресурсов и блокирует.
Судебная практика
Точно определить, за что могут оштрафовать по закону о «гей-пропаганде», нельзя, поскольку его формулировки размыты. Так, нарушением суд счёл и пикет в защиту прав геев и статьи о ЛГБТ-людях. За время существования статьи 6.21 КоАП к ответственности привлекли несколько десятков человек. Вот лишь несколько случаев:
- первое постановление об административном наказании вынесли в декабре 2013 года в Архангельске активистам Николаю Алексееву и Ярославу Евтушенко. Они вышли на одиночные пикеты с плакатами «Гей-пропаганды не существует. Геями не становятся, геями рождаются!» у детской библиотеки;
- в 2014 году в Хабаровске оштрафовали редактора газеты «Молодой дальневосточник» Александра Сутурина за статью «История с гейографией» об увольнении гомосексуального учителя Александра Ермошкина;
- в 2015 году штраф получила Елена Климова за создание проекта «Дети-404» о ЛГБТ-подростках. В группе они делились своими историями о жизни и получали психологическую разрядку. Сайт внесли в реестр запрещённых ресурсов и заблокировали;
- в 2017 году в Самаре активистку Евдокию Романову оштрафовали за репосты статей BuzzFeed и The Guardian о ЛГБТ. Первый текст посвящён выставке про ЛГБТ-подростков в Санкт-Петербурге, второй — референдуму о легализации однополых браков в Ирландии;
- в 2020 году в Комсомольске-на-Амуре активистку Юлию Цветкову оштрафовали из-за картинки с однополыми парами с детьми и надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».
Критика
- В докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch говорится, что закон послужил инструментом дискриминации. Количество случаев притеснений в отношении ЛГБТ и их защитников увеличилось. Кроме того, закон способствовал появлению чувства безнаказанности для радикальных гомофобных группировок.
- В 2013 году власти Германии призвали Россию аннулировать закон о запрете «гей-пропаганды» среди детей. В ФРГ считают, что он может привести к их дискриминации людей из-за сексуальной ориентации.
- Европейский суд по правам человека признал российский закон нарушением права на свободу выражения мнения, указав на нечёткое определение законодательных норм и произвольный характер их применения.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон заявила, что закон не соответствует принципам Европейской конвенции по правам человека.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило законы, ограничивающие публичное обсуждение вопросов сексуальной ориентации. Ограничения «сужают доступ к соответствующей возрасту информации о сексуальности, которая является важным компонентом права на образование и необходимостью для того, чтобы молодые люди были способны вести полноценный и здоровый образ жизни».
«Всеобщий» закон о «гей-пропаганде»
Новым законопроектом «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений» и «отрицание семейных ценностей» приравниваются к разжиганию национальной, расовой или религиозной ненависти, а также к «пропаганде войны». Это означает, что информацию о ЛГБТ российские власти будут считать «опасной для общества». При этом отсутствие чётких определений терминов «нетрадиционные сексуальные отношения», «семейные ценности» и «пропаганда» даёт возможность применять его произвольно и предвзято. Под действие закона может попасть любое упоминание ЛГБТ в общественных местах, в СМИ и соцсетях.
Наказание в законопроекте предлагается то же, что и за «пропаганду» среди несовершеннолетних — административный штраф. Сайты с информацией об ЛГБТ будут вносить в реестр запрещённых и ограничивать к ним доступ. Поскольку закон распространяется на россиян всех возрастов, плашка «18+» не оградит от блокировки.
«Отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни "чайлдфри" (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского общества», — говорится в документе. По мнению авторов законопроекта, это «ставит под удар вопросы демографии». Однако специалисты считают, что запрет «чайлдфри» рождаемость не повысит: основные причины, по которым россияне отказываются от рождения детей — сосредоточенность на карьере, нерешённый жилищный вопрос, проблемы с репродуктивным здоровьем, безработица, слабая социальная поддержка семей.
Отдельное внимание в документе отвели киноиндустрии: законопроект устанавливает запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые фильмы допускающие пропаганду «отрицания семейных ценностей» и «нетрадиционных сексуальных отношений». Норма, судя по всему, коснётся как обычных кинотеатров, так и стриминговых сервисов. К
роме того, законопроект подразумевает цензуру книг. Например, депутат Госдумы Нина Останина, одна из авторов нового законопроекта, уже попросила Роскомнадзор проверить на «гей-пропаганду» роман «Лето в пионерском галстуке», в котором говорится об однополых отношениях пионеров, и выступила за возбуждение уголовного дела.
Анус пусть свой запретят, пидарасы.
"Уважаемые" депутаты, просто верните статью за гомосексуализм уже обратно и всё. Что за полумеры? Хватит демократическим государством прикидываться и выдумывать какие-то законы с туманными формулировками
Сразу ГУЛАГ!
туманные они для того, что бы можно было натянуть любого.
Тем более, что большинство поддержит.
А потом можно браться за "евреев"...
Мне вот интересно, они фашизм строят осознанно, или само так получается?
Совок они строят, совок и получается.
Само получается, когда деды зубами цепляются за политику, а таблетки им никто не даёт.
Они подстраиваются под вождя, а он фашист.
Вполне осознанно. Просто все эти нацики из РНЕ и др подобных организаций, в свое время, пересели в чиновничьи кабинеты.
за геями пришли. кто следующий?
Этнические украинцы.
Похоже, евреи.Как говорится, " история повторяется дважды – один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса".
Кадыровцы
Хех, скорее они придут за кем-нибудь
кадыровцы вооружены. нужен кто-то более беззащитный. аборты, возможно.
следующий - это тот, кого геем по решению суда назначат
Хочет запретить полностью запрещать
TJ заблокировали уже два раза, и это не предел
Пропагандировал?
практиковал
Ну дык практиканты не свистели, надо полагать.
Один дворянин пожаловался императору, что Чайковский, уча музыке, развратил его сына. На жалобе собственной рукой Александр III начертал «Жоп в России много, а Чайковский один».
...и Александр III тож один...
Напоминаю, что председатель госдумы Володин НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ГЕЙ И СОВСЕМ НЕ ЛЮБИТ ПОЩЕКОТАТЬ СЕБЕ ОЧКО
никакой свободы врагам свободы
Они же вроде на каникулах. Что же их так разрывает
В соседней новости Китай использует ИИ для помощи судьям. Интересно, будет ли возможно сделать такой же ИИ для российских судов, учитывая размытый характер некоторых статей, бешенный принтер, сильное расхождения де-юре и де-факто и т.п.?
я натурал и это мой выбор
В натуре, чтоль?
На всю страну вещать про боевых пидарасов – не пропаганда
Создание сообщества в вк – пропаганда
Значит беженцем станет проще стать. Осталось понять как сделать что-то гейское и не сесть раньше веских доказательств для приземления в Европе.
Ну Гитлер тоже боролся с ЛГБТ. Подождите и скоро рф откажется соблюдать рекомендации ВОЗ и начнет рекомендовать лечение для гомо, би и транс персон. Или 121 статью вернут.
Вместо тысячи слов
У госдумы самая хрупкая гетеросексуальность
наконец-то, давно пора
работайте братья